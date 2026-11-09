Novembre 2026 s’annonce comme un mois inoubliable pour les amateurs de sport à Londres, avec en point d’orgue le dénouement palpitant de la première édition des finales du World Rugby Nations Championship.

Les fans de football pourront suivre Angleterre-Croatie en Ligue des nations de l’UEFA, Arsenal-Borussia Dortmund en Ligue des champions et plusieurs affiches de Premier League, dont Arsenal-Manchester City.

Alors que l’automne s’installe dans la capitale, des athlètes de classe mondiale venus des quatre coins du globe se retrouveront dans les enceintes emblématiques de la ville. Vous pouvez les voir en action en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Que vous veniez à Londres en vacances ou pour un voyage d’affaires en novembre et souhaitiez assister à des événements sportifs de haut niveau, ou que vous habitiez sur place et cherchiez des billets de dernière minute, GOAL vous présente toutes les informations nécessaires, notamment où acheter vos billets et combien ils coûtent.

1. Angleterre-Croatie en Ligue des nations de l’UEFA, Wembley : 12 novembre

Angleterre-Croatie se jouera au stade de Wembley, à Londres, le jeudi 12 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 19 h 45 (GMT).

Comment acheter des billets pour Angleterre-Croatie en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets pour les matchs à domicile de l’Angleterre sont d’abord mis en vente sur la billetterie officielle England Football. Des périodes de vente prioritaires sont généralement réservées aux membres de l’England Supporters Travel Club et aux détenteurs d’abonnements affiliés à la FA, avant que les places restantes soient proposées au grand public.

Combien coûtent les billets pour Angleterre-Croatie en Ligue des nations de l’UEFA ?

Le prix des billets pour les matchs de l’Angleterre varie considérablement selon l’emplacement du siège et la formule choisie. Sur les canaux officiels, les tarifs par catégorie sont généralement les suivants :

Catégorie 1 : à partir de 80 £

: à partir de 80 £ Catégorie 2 : à partir de 65 £

: à partir de 65 £ Catégorie 3 : à partir de 45 £

: à partir de 45 £ Catégorie 4 : à partir de 35 £

2. Matchs de Premier League à Londres, dans différents stades : du 7 au 29 novembre

Une nouvelle trêve internationale se profile à la mi-novembre, mais plusieurs affiches de Premier League sont encore au programme après celle-ci, dont le choc Arsenal-Manchester City.

Date et heure locale Match Billets Stade Samedi 21 novembre (15 h 00) Chelsea-Leeds United Billets Stamford Bridge Samedi 21 novembre (15 h 00) Tottenham Hotspur-Ipswich Town Billets Tottenham Hotspur Stadium Lundi 23 novembre (20 h 00) Brentford-Everton Billets Gtech Community Stadium Dimanche 29 novembre (14 h 05) Crystal Palace-Hull City Billets Selhurst Park Dimanche 29 novembre (14 h 05) Fulham-Bournemouth Billets Craven Cottage Dimanche 29 novembre (16 h 30) Arsenal-Manchester City Billets Emirates Stadium

Quels sont les clubs londoniens de Premier League ?

Arsenal F.C. : Emirates Stadium (Holloway, nord de Londres)

Brentford F.C. : Gtech Community Stadium (Brentford, ouest de Londres)

Chelsea F.C. : Stamford Bridge (Fulham, ouest de Londres)

Crystal Palace F.C. : Selhurst Park (Selhurst, sud de Londres)

Fulham F.C. : Craven Cottage (Fulham, ouest de Londres)

Tottenham Hotspur F.C. : Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, nord de Londres)

Comment acheter des billets pour la Premier League ?

Plusieurs formules de billetterie existent pour les matchs de Premier League, des billets pour un match aux abonnements, en passant par les offres d’hospitalité supplémentaires, disponibles sur les billetteries officielles des clubs.

Les clubs de l’élite du football britannique attribuent généralement les billets en trois étapes :

D’abord aux abonnés

Ensuite aux personnes ayant déjà assisté à des matchs à domicile, selon leur nombre de points de fidélité

Enfin au grand public, pendant la période de vente générale

Si vous ne parvenez pas à obtenir de places par les canaux officiels des clubs ou si vous cherchez des billets de dernière minute, il peut être utile de consulter des plateformes de revente vérifiées, comme LiveFootballTickets.

3. Arsenal-Borussia Dortmund, Emirates Stadium : 24 novembre

Arsenal-Borussia Dortmund se jouera à l’Emirates Stadium, à Londres, le mardi 24 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 20 h 00 (GMT).

Comment acheter des billets pour Arsenal-Borussia Dortmund en Ligue des champions ?

Face à une demande sans précédent et avec un accès aux tourniquets de l’Emirates Stadium entièrement numérique, Arsenal attribue ses billets selon un système structuré :

Abonnés : Ils ont une place garantie pour les 19 matchs à domicile de Premier League et les 4 matchs à domicile de Ligue des champions en phase de ligue. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme officielle de revente du club.

Ils ont une place garantie pour les 19 matchs à domicile de Premier League et les 4 matchs à domicile de Ligue des champions en phase de ligue. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme officielle de revente du club. Tirages au sort des membres Red : Les files d’attente en ligne traditionnelles, fondées sur le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red ayant souscrit une adhésion payante. Les membres doivent s’inscrire pendant une période de candidature précise, plusieurs semaines avant chaque match.

Les files d’attente en ligne traditionnelles, fondées sur le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red ayant souscrit une adhésion payante. Les membres doivent s’inscrire pendant une période de candidature précise, plusieurs semaines avant chaque match. Bourse d’échange officielle des billets : Si un match affiche complet, les membres officiels non retenus au tirage au sort peuvent acheter, au prix nominal, des billets remis en vente directement par les abonnés sur l’Arsenal Ticket Exchange.

Si un match affiche complet, les membres officiels non retenus au tirage au sort peuvent acheter, au prix nominal, des billets remis en vente directement par les abonnés sur l’Arsenal Ticket Exchange. Offres d’hospitalité : Des formules haut de gamme, comprenant des places en Club Level, des repas gastronomiques et l’accès à des loges privatives, sont proposées directement sur le portail officiel d’hospitalité d’Arsenal pour les matchs de Premier League comme de Ligue des champions.

Des formules haut de gamme, comprenant des places en Club Level, des repas gastronomiques et l’accès à des loges privatives, sont proposées directement sur le portail officiel d’hospitalité d’Arsenal pour les matchs de Premier League comme de Ligue des champions. Plateformes de revente de billets : Pour les matchs à guichets fermés ou pour obtenir une place à la dernière minute le jour du match, les supporters peuvent chercher des billets sur des plateformes de revente vérifiées comme LiveFootballTickets.

Combien coûtent les billets pour les matchs de Ligue des champions d’Arsenal ?

Arsenal classe ses matchs à domicile à l’Emirates Stadium en trois niveaux (catégories A, B et C), qui déterminent le prix nominal des billets :

Matchs de catégorie A : Tarifs les plus élevés pour les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Les prix vont généralement de 65 £ à plus de 120 £ .

Tarifs les plus élevés pour les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Les prix vont généralement de . Matchs de catégorie B : Adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix vont généralement de 45 £ à 75 £ .

Adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix vont généralement de . Matchs de catégorie C : Adversaires suscitant moins de demande (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix nominaux se situent entre 35 £ et 55 £ .

Adversaires suscitant moins de demande (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix nominaux se situent entre . Tarifs réduits : Des tarifs réduits sont proposés dans certaines catégories aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux membres Young Adult (de 18 à 24 ans) et aux supporters Senior (plus de 66 ans).

Des tarifs réduits sont proposés dans certaines catégories aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux membres Young Adult (de 18 à 24 ans) et aux supporters Senior (plus de 66 ans). Adhésion officielle obligatoire : Pour participer aux tirages au sort ou acheter des billets au prix nominal par les canaux officiels, les supporters doivent disposer d’une adhésion officielle payante au club en cours de validité.

4. World Rugby Nations Championship à Londres, Allianz Stadium : du 8 au 29 novembre

Le week-end des finales du Nations Championship (du 27 au 29 novembre) figure sans aucun doute parmi les grands rendez-vous sportifs organisés à Londres cet automne.

Lancée en juillet, cette toute nouvelle compétition biennale oppose les plus grandes puissances du rugby des hémisphères Nord et Sud pour désigner un champion mondial. Elle connaîtra son dénouement à Londres.

Outre tous les matchs du week-end des finales, l’Allianz Stadium de Twickenham accueillera les trois derniers matchs de poule de l’Angleterre, contre l’Australie (8 novembre), le Japon (14 novembre) et la Nouvelle-Zélande (21 novembre).

Les affiches du week-end des finales ne seront confirmées qu’une fois la phase de poules terminée, mais les douze nations participantes sont assurées de jouer lors de ces trois derniers jours de compétition.

Date et heure locale Journée et match Billets Samedi 14 novembre (16 h 40) 5e journée : Angleterre-Japon Billets Samedi 21 novembre (14 h 10) 6e journée : Angleterre-Nouvelle-Zélande Billets Vendredi 27 novembre (16 h 40) 11e place : à déterminer contre à déterminer Billets Vendredi 27 novembre (20 h 10) 5e place : à déterminer contre à déterminer Billets Samedi 28 novembre (13 h 10) 9e place : à déterminer contre à déterminer Billets Samedi 28 novembre (16 h 40) 3e place : à déterminer contre à déterminer Billets Dimanche 29 novembre (13 h 10) 7e place : à déterminer contre à déterminer Billets Dimanche 29 novembre (16 h 40) Finale : à déterminer contre à déterminer Billets

Comment acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship à Londres ?

Les billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 peuvent être achetés sur les plateformes centrales de la compétition ou auprès de la fédération du pays hôte, comme celle de l’Angleterre, selon le match.

Week-end des finales (du 27 au 29 novembre) : La billetterie des six matchs finaux disputés à l’Allianz Stadium (Twickenham) est gérée de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster.

: La billetterie des six matchs finaux disputés à l’Allianz Stadium (Twickenham) est gérée de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster. Matchs de poule (juillet et novembre) : Les billets pour les matchs de poule sont distribués directement par les fédérations des pays hôtes. Vous pouvez les acheter sur leurs portails officiels.

Combien coûtent les billets pour le World Rugby Nations Championship à Londres ?

Les prix officiels des billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 varient considérablement selon que vous achetez des billets à la journée ou des forfaits de plusieurs jours pour le « week-end des finales » à l’Allianz Stadium (Twickenham), à Londres.

Pour les journées comprenant deux matchs lors du « week-end des finales », les catégories tarifaires officielles sont les suivantes :

Deux matchs du vendredi 27 novembre : les billets à la journée coûtent de 20 £ à 125 £

: les billets à la journée coûtent de 20 £ à 125 £ Deux matchs du samedi 28 novembre : les billets à la journée coûtent de 40 £ à 180 £

: les billets à la journée coûtent de 40 £ à 180 £ Deux matchs du dimanche 29 novembre : les billets à la journée coûtent de 125 £ à 280 £

: les billets à la journée coûtent de 125 £ à 280 £ Forfaits de plusieurs jours (2 ou 3 jours) : ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un forfait adulte de 3 jours coûte de 242 £ à 514 £.

Matchs de poule de novembre

Les prix des billets adultes au tarif standard pour les différents matchs de poule disputés à Londres sont les suivants :

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