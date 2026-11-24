En décembre, Londres se transforme en un éblouissant décor hivernal. Pour ajouter à l’ambiance des fêtes, de nombreux événements sportifs mémorables sont organisés dans la capitale, dont de grandes affiches de Premier League.

Que vous cherchiez un cadeau idéal à glisser dans la chaussette de Noël d’un proche ou souhaitiez quitter vous-même le canapé familial pour quelques heures de sport en direct, vous pouvez réserver dès aujourd’hui vos billets pour un match ou un événement.

Entre les traditionnels matches de football du Boxing Day, les derbies londoniens à fort enjeu et la ferveur du public au Championnat du monde de fléchettes à Ally Pally, le calendrier sportif de la ville s’emballe pendant les fêtes.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour réserver votre place avant les autres à certains des rendez-vous incontournables de Londres en décembre, notamment où acheter les billets et combien ils coûtent.

1. Matches de Premier League, de Championship et de Carabao Cup, Londres (plusieurs sites) : du 2 au 30 décembre

De grandes affiches du football national se disputent à Londres tout au long du mois de décembre, dont le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal, ainsi qu’un quart de finale de Carabao Cup entre Crystal Palace et Sunderland.

Date (et heure locale) Match Billets Stade Mercredi 2 décembre (19 h 30) Premier League : Chelsea - Crystal Palace Billets Stamford Bridge Mercredi 2 décembre (20 h 15) Premier League : Brentford - Arsenal Billets Gtech Community Stadium Jeudi 3 décembre (20 h 15) Premier League : Tottenham Hotspur - Fulham Billets Tottenham Hotspur Stadium Samedi 5 décembre (12 h 30) Premier League : Chelsea - Liverpool Billets Stamford Bridge Samedi 5 décembre (20 h) Premier League : Brentford - Manchester City Billets Gtech Community Stadium Dimanche 6 décembre (20 h) Premier League : Tottenham Hotspur - Arsenal Billets Tottenham Hotspur Stadium Mardi 8 décembre (19 h 45) Championship : Millwall - Sheffield United Billets The Den Mardi 8 décembre (19 h 45) Championship : Queens Park Rangers - Wolverhampton Wanderers Billets Loftus Road Stadium Mardi 8 décembre (20 h) Championship : West Ham United - Middlesbrough Billets London Stadium Samedi 12 décembre (12 h 30) Championship : Queens Park Rangers - Watford Billets Loftus Road Stadium Samedi 12 décembre (15 h) Premier League : Fulham - Brentford Billets Craven Cottage Samedi 12 décembre (15 h) Championship : West Ham United - Bristol City Billets London Stadium Dimanche 13 décembre (14 h) Premier League : Arsenal - Bournemouth Billets Emirates Stadium Dimanche 13 décembre (19 h) Premier League : Crystal Palace - Manchester United Billets Selhurst Park Mercredi 16 décembre (19 h 30) Quart de finale de Carabao Cup : Crystal Palace - Sunderland Billets Selhurst Park Samedi 19 décembre (12 h 30) Premier League : Brentford - Newcastle United Billets Gtech Community Stadium Samedi 19 décembre (12 h 30) Championship : Millwall - Charlton Athletic Billets The Den Dimanche 20 décembre (16 h 30) Premier League : Arsenal - Manchester United Billets Emirates Stadium Lundi 21 décembre (20 h) Premier League : Chelsea - Aston Villa Billets Stamford Bridge Samedi 26 décembre (15 h) Premier League : Fulham - Brighton & Hove Albion Billets Craven Cottage Samedi 26 décembre (15 h) Premier League : Tottenham Hotspur - Bournemouth Billets Tottenham Hotspur Stadium Samedi 26 décembre (15 h) Championship : Queens Park Rangers - Bristol City Billets Loftus Road Stadium Samedi 26 décembre (15 h) Championship : West Ham United - Norwich City Billets London Stadium Dimanche 27 décembre (15 h) Premier League : Crystal Palace - Arsenal Billets Selhurst Park Mardi 29 décembre (19 h 30) Premier League : Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion Billets Tottenham Hotspur Stadium Mardi 29 décembre (19 h 45) Championship : Millwall - Portsmouth Billets The Den Mercredi 30 décembre (19 h 30) Premier League : Crystal Palace - Bournemouth Billets Selhurst Park Mercredi 30 décembre (19 h 30) Premier League : Fulham - Arsenal Billets Craven Cottage

Quels clubs de Premier League et de Championship jouent à Londres ?

Arsenal F.C. : Emirates Stadium (Holloway, nord de Londres)

Brentford F.C. : Gtech Community Stadium (Brentford, ouest de Londres)

Chelsea F.C. : Stamford Bridge (Fulham, ouest de Londres)

Crystal Palace F.C. : Selhurst Park (Selhurst, sud de Londres)

Fulham F.C. : Craven Cottage (Fulham, ouest de Londres)

Tottenham Hotspur F.C. : Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, nord de Londres)

Queens Park Rangers F.C. : Loftus Road Stadium (Shepherd's Bush, ouest de Londres)

West Ham United F.C. : London Stadium (Stratford, est de Londres)

Millwall F.C. : The Den (Bermondsey, sud-est de Londres)

Charlton Athletic F.C. : The Valley (Charlton, sud-est de Londres)

Comment acheter des billets pour la Premier League et la Championship ?

Plusieurs formules de billetterie existent pour les matches de Premier League et de Championship : billets à l’unité, abonnements saisonniers et formules d’hospitalité supplémentaires, disponibles sur les billetteries officielles des clubs.

Les clubs de l’élite du football britannique attribuent généralement les billets en trois étapes :

D’abord aux titulaires d’un abonnement saisonnier

Ensuite aux personnes ayant déjà assisté à des matches à domicile, selon leur nombre de points de fidélité

Enfin au public, lors de la mise en vente générale

Si vous ne parvenez pas à obtenir des places par les canaux officiels des clubs ou cherchez des billets à la dernière minute, vous pouvez consulter des plateformes de revente vérifiées comme StubHub.

2. Barrage pour la Coupe du monde féminine : Angleterre - Ukraine, 5 décembre

Le match entre l’Angleterre et l’Ukraine se déroule au stade de Wembley, à Londres, le samedi 5 décembre. Le coup d’envoi est prévu à 17 h 30 (GMT). Il s’agit du match retour de la finale du barrage pour la Coupe du monde féminine. L’équipe victorieuse sur l’ensemble des deux matches se qualifiera pour la Coupe du monde féminine 2027.

Comment acheter des billets pour le barrage Angleterre - Ukraine de la Coupe du monde féminine ?

Les supporters de l’équipe à domicile peuvent acheter des billets officiels directement sur la page de l’événement du stade de Wembley ou auprès de Ticketmaster UK. Les supporters de l’équipe visiteuse (tribunes réservées à l’Ukraine) doivent passer par la Fédération ukrainienne de football (UAF) ou par la page du stade de Wembley consacrée aux supporters visiteurs.

Pour un match à guichets fermés ou un achat de dernière minute le jour de la rencontre, les supporters peuvent trouver des billets sur des plateformes de revente vérifiées comme Ticombo.

Combien coûtent les billets pour le barrage Angleterre - Ukraine de la Coupe du monde féminine ?

Pour le match retour du barrage de qualification à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 entre l’Angleterre et l’Ukraine, les billets officiels en vente générale coûtent de 15 à 59 £ pour les adultes et de 5 à 17,50 £ au tarif réduit.

3. Arsenal - Real Madrid, Emirates Stadium : 9 décembre

Le match Arsenal - Real Madrid se déroule à l’Emirates Stadium, à Londres, le mardi 9 décembre. Le coup d’envoi est prévu à 20 h (GMT).

Comment acheter des billets pour Arsenal - Real Madrid en Ligue des champions ?

En raison d’une demande sans précédent et d’un accès aux tourniquets entièrement numérique à l’Emirates Stadium, Arsenal attribue les billets selon un système structuré :

Titulaires d’un abonnement saisonnier : leur place est garantie pour les 19 matches à domicile de Premier League et les 4 matches à domicile de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme officielle de revente du club.

leur place est garantie pour les 19 matches à domicile de Premier League et les 4 matches à domicile de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme officielle de revente du club. Tirages au sort pour les membres Red : les traditionnelles files d’attente en ligne, selon l’ordre d’arrivée, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red ayant souscrit une adhésion payante. Ils doivent s’inscrire pendant une période déterminée, plusieurs semaines avant chaque match.

les traditionnelles files d’attente en ligne, selon l’ordre d’arrivée, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red ayant souscrit une adhésion payante. Ils doivent s’inscrire pendant une période déterminée, plusieurs semaines avant chaque match. Bourse officielle aux billets : si un match affiche complet, les membres officiels qui n’ont pas obtenu de billet au tirage au sort peuvent acheter directement auprès des abonnés des billets remis en vente à leur prix initial, via l’Arsenal Ticket Exchange.

si un match affiche complet, les membres officiels qui n’ont pas obtenu de billet au tirage au sort peuvent acheter directement auprès des abonnés des billets remis en vente à leur prix initial, via l’Arsenal Ticket Exchange. Formules d’hospitalité : des prestations haut de gamme, comprenant des places en Club Level, un dîner gastronomique et l’accès aux loges, sont disponibles directement sur le portail officiel d’Arsenal pour les matches de Premier League et de Ligue des champions.

des prestations haut de gamme, comprenant des places en Club Level, un dîner gastronomique et l’accès aux loges, sont disponibles directement sur le portail officiel d’Arsenal pour les matches de Premier League et de Ligue des champions. Plateformes de revente : pour les matches à guichets fermés ou les achats de dernière minute le jour de la rencontre, les supporters peuvent trouver des billets sur des plateformes de revente vérifiées comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour les matches d’Arsenal en Ligue des champions ?

Arsenal classe ses matches à domicile à l’Emirates Stadium en trois niveaux (catégories A, B et C), qui déterminent le prix initial des billets :

Matches de catégorie A : tarifs les plus élevés pour les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Les prix vont généralement de 65 à plus de 120 £ .

tarifs les plus élevés pour les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Les prix vont généralement de . Matches de catégorie B : adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix vont généralement de 45 à 75 £ .

adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix vont généralement de . Matches de catégorie C : adversaires suscitant une demande moindre (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix initiaux vont de 35 à 55 £ .

adversaires suscitant une demande moindre (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix initiaux vont de . Tarifs réduits : des réductions sont proposées dans les catégories concernées aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux jeunes membres adultes (18 à 24 ans) et aux supporters seniors (plus de 66 ans).

des réductions sont proposées dans les catégories concernées aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux jeunes membres adultes (18 à 24 ans) et aux supporters seniors (plus de 66 ans). Adhésion officielle obligatoire : pour participer aux tirages au sort ou acheter des billets au prix initial par les canaux officiels, les supporters doivent disposer d’une adhésion officielle payante au club en cours de validité.

4. Championnat du monde de fléchettes PDC, Londres (Alexandra Palace) : du 11 décembre au 3 janvier

Les meilleurs joueurs de fléchettes du monde se rendent à Ally Pally, à Londres, pour de nouveaux rendez-vous festifs. Le Championnat du monde PDC commence le 11 décembre et s’achève avec la finale le 3 janvier. Vous pouvez dès aujourd’hui réserver des places pour la date ou la session de votre choix.

Si l’emblématique Alexandra Palace accueille cette année le plus grand tournoi de fléchettes pour la 20e fois, les rencontres se dérouleront pour la toute première fois dans sa Great Hall. La capacité sera portée à un nombre record de 180 000 billets.

Luke Littler revient en tant que double tenant du titre et tentera de devenir le premier joueur depuis Phil « The Power » Taylor, en 2006, à remporter la couronne trois fois de suite. Vous aussi, vous pouvez réserver une place au Palace et rejoindre la foule des amateurs de fléchettes.

Date (heure locale) Tour / Session Billets Vendredi 11 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matches) Billets Samedi 12 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (1er tour, 4 matches) Billets Samedi 12 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matches) Billets Dimanche 13 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (1er tour, 4 matches) Billets Dimanche 13 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matches) Billets Lundi 14 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matches) Billets Mardi 15 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (1er tour, 4 matches) Billets Mardi 15 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matches) Billets Mercredi 16 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (1er tour, 4 matches) Billets Mercredi 16 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matches) Billets Jeudi 17 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (1er tour, 4 matches) Billets Jeudi 17 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matches) Billets Vendredi 18 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (1er tour, 4 matches) Billets Vendredi 18 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matches) Billets Samedi 19 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (1er tour, 4 matches) Billets Samedi 19 décembre (19 h) Session du soir (1er tour, 4 matches) Billets Dimanche 20 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (2e tour, 4 matches) Billets Dimanche 20 décembre (19 h) Session du soir (2e tour, 4 matches) Billets Lundi 21 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (2e tour, 4 matches) Billets Lundi 21 décembre (19 h) Session du soir (2e tour, 4 matches) Billets Mardi 22 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (2e tour, 4 matches) Billets Mardi 22 décembre (19 h) Session du soir (2e tour, 4 matches) Billets Mercredi 23 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (2e tour, 4 matches) Billets Mercredi 23 décembre (19 h) Session du soir (2e tour, 4 matches) Billets Dimanche 27 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (seizièmes de finale, 3 matches) Billets Dimanche 27 décembre (19 h) Session du soir (seizièmes de finale, 3 matches) Billets Lundi 28 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (seizièmes de finale, 3 matches) Billets Lundi 28 décembre (19 h) Session du soir (seizièmes de finale, 3 matches) Billets Mardi 29 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (seizièmes de finale, 3 matches) Billets Mardi 29 décembre (19 h) Session du soir (1 match des seizièmes et 2 matches des huitièmes de finale) Billets Mercredi 30 décembre (12 h 30) Session de l’après-midi (huitièmes de finale, 3 matches) Billets Mercredi 30 décembre (19 h) Session du soir (huitièmes de finale, 3 matches) Billets Vendredi 1er janvier (12 h 30) Quarts de finale (2 matches) Billets Vendredi 1er janvier (19 h) Quarts de finale (2 matches) Billets Samedi 2 janvier (19 h 30) Demi-finales (2 matches) Billets Dimanche 3 janvier (20 h) Finale Billets

Comment acheter des billets pour le Championnat du monde de fléchettes PDC 2026-2027 ?

Pour la première fois, les billets officiels du Championnat du monde de fléchettes PDC 2026-2027 ont été proposés par tirage au sort plutôt que par une vente générale selon l’ordre d’arrivée. Voici les modalités des tirages :

Tirage au sort pour les abonnés annuels de PDCTV : inscriptions ouvertes du 1er au 7 septembre.

: inscriptions ouvertes du 1er au 7 septembre. Tirage au sort général : inscriptions ouvertes du 8 au 14 septembre.

: inscriptions ouvertes du 8 au 14 septembre. Résultats et vente générale : les personnes tirées au sort ont été informées fin septembre. Aucune vente générale n’a suivi, les tirages ayant épuisé le stock de billets standard.

Revente officielle entre supporters : vous pouvez consulter la plateforme See Tickets Fan-to-Fan Resale, la place de marché agréée pour la revente des billets standard.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour le Championnat du monde de fléchettes PDC sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour obtenir des places par d’autres canaux et constitue une option fiable pour les supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour le Championnat du monde de fléchettes PDC 2026-2027 ?

Les billets officiels pour le Championnat du monde de fléchettes PDC 2026-2027 à Alexandra Palace sont proposés à partir de 55 £ en tribune, de 75 £ pour une place à une table et de 399 £ pour une formule d’hospitalité au 501 Club. Les tarifs augmentent au fil des tours et atteignent leur maximum pour la finale du 3 janvier 2027.