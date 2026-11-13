Novembre 2026 s’annonce comme un mois inoubliable de grands moments de sport à Londres, avec en point d’orgue la conclusion de la première édition des World Rugby Nations Championship Finals.

Les amateurs de football pourront assister à Arsenal contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions, ainsi qu’à plusieurs affiches de Premier League, dont Arsenal contre Manchester City.

Alors que l’automne s’installe dans la capitale, des athlètes de classe mondiale venus des quatre coins du globe se retrouveront dans les enceintes emblématiques de la ville. Vous pouvez les voir à l’œuvre en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Que vous soyez de passage à Londres en novembre pour des vacances ou un voyage d’affaires et souhaitiez assister à des événements sportifs de haut niveau, ou que vous habitiez sur place et cherchiez des billets de dernière minute, GOAL vous donne toutes les informations nécessaires : où acheter vos billets, combien ils coûtent et bien plus encore.

2. Matchs de Premier League, Londres (divers stades) : du 21 au 29 novembre

Après la trêve internationale de la mi-novembre, plusieurs affiches de Premier League sont au programme, dont le grand choc entre Arsenal et Manchester City.

Date (et heure locale) Match Billets Stade Samedi 21 novembre (15 h 00) Chelsea contre Leeds United Billets Stamford Bridge Samedi 21 novembre (15 h 00) Tottenham Hotspur contre Ipswich Town Billets Tottenham Hotspur Stadium Lundi 23 novembre (20 h 00) Brentford contre Everton Billets Gtech Community Stadium Dimanche 29 novembre (14 h 05) Crystal Palace contre Hull City Billets Selhurst Park Dimanche 29 novembre (14 h 05) Fulham contre Bournemouth Billets Craven Cottage Dimanche 29 novembre (16 h 30) Arsenal contre Manchester City Billets Emirates Stadium

Quels clubs de Premier League jouent à Londres ?

Arsenal F.C. : Emirates Stadium (Holloway, nord de Londres)

Brentford F.C. : Gtech Community Stadium (Brentford, ouest de Londres)

Chelsea F.C. : Stamford Bridge (Fulham, ouest de Londres)

Crystal Palace F.C. : Selhurst Park (Selhurst, sud de Londres)

Fulham F.C. : Craven Cottage (Fulham, ouest de Londres)

Tottenham Hotspur F.C. : Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, nord de Londres)

Comment acheter des billets pour la Premier League ?

Plusieurs formules de billetterie existent pour les matchs de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements saisonniers, en passant par des formules d’hospitalité supplémentaires, disponibles sur les billetteries officielles des clubs.

Les clubs de l’élite du football britannique attribuent généralement les billets en trois étapes :

D’abord aux détenteurs d’un abonnement saisonnier

Ensuite aux personnes ayant déjà assisté à des matchs à domicile, classées selon leurs points de fidélité

Enfin au grand public, pendant la période de vente générale

Si vous ne parvenez pas à obtenir de places auprès des canaux officiels des clubs ou si vous cherchez des billets de dernière minute, vous pouvez consulter des plateformes de revente vérifiées comme LiveFootballTickets.

3. Arsenal contre le Borussia Dortmund, Emirates Stadium : 24 novembre

Le match entre Arsenal et le Borussia Dortmund se déroulera à l’Emirates Stadium, à Londres, le mardi 24 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 20 h 00 (GMT).

Comment acheter des billets pour Arsenal contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions ?

Face à une demande sans précédent et avec un accès à l’Emirates Stadium entièrement numérique, Arsenal attribue les billets selon un système structuré :

Détenteurs d’un abonnement saisonnier : Une place garantie pour les 19 matchs de Premier League et les 4 matchs de Ligue des champions (phase de ligue) à domicile. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme de revente officielle du club.

Une place garantie pour les 19 matchs de Premier League et les 4 matchs de Ligue des champions (phase de ligue) à domicile. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme de revente officielle du club. Tirages au sort des membres Red : Les files d’attente en ligne traditionnelles, où les premiers arrivés étaient les premiers servis, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red disposant d’une adhésion payante. Les membres doivent s’inscrire pendant une période précise, plusieurs semaines avant chaque match.

Les files d’attente en ligne traditionnelles, où les premiers arrivés étaient les premiers servis, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red disposant d’une adhésion payante. Les membres doivent s’inscrire pendant une période précise, plusieurs semaines avant chaque match. Bourse officielle aux billets : Si un match affiche complet, les membres officiels qui n’ont pas obtenu de place au tirage au sort peuvent acheter directement aux détenteurs d’un abonnement saisonnier des billets remis en vente à leur valeur nominale sur l’Arsenal Ticket Exchange.

Si un match affiche complet, les membres officiels qui n’ont pas obtenu de place au tirage au sort peuvent acheter directement aux détenteurs d’un abonnement saisonnier des billets remis en vente à leur valeur nominale sur l’Arsenal Ticket Exchange. Formules d’hospitalité : Des prestations haut de gamme, comprenant des places au Club Level, de la restauration gastronomique et l’accès à des loges, sont proposées directement sur le portail d’hospitalité officiel d’Arsenal pour les matchs de Premier League et de Ligue des champions.

Des prestations haut de gamme, comprenant des places au Club Level, de la restauration gastronomique et l’accès à des loges, sont proposées directement sur le portail d’hospitalité officiel d’Arsenal pour les matchs de Premier League et de Ligue des champions. Plateformes de revente de billets : Pour les matchs à guichets fermés ou pour obtenir une place à la dernière minute, les supporters peuvent chercher des billets sur des plateformes de revente vérifiées comme LiveFootballTickets.

Combien coûtent les billets pour les matchs d’Arsenal en Ligue des champions ?

Arsenal classe ses matchs à domicile à l’Emirates Stadium en trois catégories (A, B et C), qui déterminent le prix nominal des billets :

Matchs de catégorie A : Tarifs élevés pour les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham ou Manchester City). Les prix se situent généralement entre 65 £ et plus de 120 £ .

Tarifs élevés pour les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham ou Manchester City). Les prix se situent généralement entre . Matchs de catégorie B : Adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds ou Everton). Les prix se situent généralement entre 45 £ et 75 £ .

Adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds ou Everton). Les prix se situent généralement entre . Matchs de catégorie C : Adversaires suscitant une demande moindre (par exemple, Sabah, Coventry City ou Hull City). Les prix nominaux vont de 35 £ à 55 £ .

Adversaires suscitant une demande moindre (par exemple, Sabah, Coventry City ou Hull City). Les prix nominaux vont de . Tarifs réduits : Des tarifs réduits sont proposés dans les catégories concernées aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux membres Young Adult (18 à 24 ans) et aux supporters seniors (plus de 66 ans).

Des tarifs réduits sont proposés dans les catégories concernées aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux membres Young Adult (18 à 24 ans) et aux supporters seniors (plus de 66 ans). Adhésion officielle obligatoire : Pour participer aux tirages au sort ou acheter des billets à leur valeur nominale par les canaux officiels, les supporters doivent disposer d’une adhésion officielle payante au club en cours de validité.

4. World Rugby Nations Championship à Londres, Allianz Stadium : du 14 au 29 novembre

Le week-end des finales du Nations Championship, du 27 au 29 novembre, sera sans aucun doute l’un des grands rendez-vous sportifs organisés à Londres cet automne.

Cette toute nouvelle compétition biennale, qui oppose les grandes puissances du rugby des hémisphères Nord et Sud pour désigner un champion mondial, a débuté en juillet et s’achèvera à Londres.

Outre tous les matchs du week-end des finales, l’Allianz Stadium de Twickenham accueillera les trois derniers matchs de poule de l’Angleterre : contre l’Australie le 8 novembre, le Japon le 14 novembre et la Nouvelle-Zélande le 21 novembre.

Les affiches du week-end des finales ne seront connues qu’à l’issue de la phase de poules, mais les douze nations participantes sont assurées de jouer pendant ces trois derniers jours.

Date (et heure locale) Journée et match Billets Samedi 14 novembre (16 h 40) 5e journée : Angleterre contre Japon Billets Samedi 21 novembre (14 h 10) 6e journée : Angleterre contre Nouvelle-Zélande Billets Vendredi 27 novembre (16 h 40) 11e place : à déterminer contre à déterminer Billets Vendredi 27 novembre (20 h 10) 5e place : à déterminer contre à déterminer Billets Samedi 28 novembre (13 h 10) 9e place : à déterminer contre à déterminer Billets Samedi 28 novembre (16 h 40) 3e place : à déterminer contre à déterminer Billets Dimanche 29 novembre (13 h 10) 7e place : à déterminer contre à déterminer Billets Dimanche 29 novembre (16 h 40) Finale : à déterminer contre à déterminer Billets

Comment acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship à Londres ?

Les billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 peuvent être achetés auprès des plateformes centralisées du tournoi ou de la fédération du pays hôte concerné (l’Angleterre, par exemple), selon le match.

Week-end des finales (du 27 au 29 novembre) : Les billets pour les six derniers matchs disputés à l’Allianz Stadium (Twickenham) sont gérés de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster.

: Les billets pour les six derniers matchs disputés à l’Allianz Stadium (Twickenham) sont gérés de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster. Matchs de poule (juillet et novembre) : Les billets pour chaque match de poule sont distribués directement par les fédérations des pays hôtes. Vous pouvez les acheter sur leurs portails officiels.

Combien coûtent les billets pour le World Rugby Nations Championship à Londres ?

Le prix des billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 varie considérablement selon que vous achetez des billets pour une seule journée ou des forfaits de plusieurs jours pour le « week-end des finales » à l’Allianz Stadium (Twickenham), à Londres.

Pour chacune des journées comprenant deux matchs pendant le « week-end des finales », les tarifs officiels sont les suivants :

Deux matchs du vendredi 27 novembre : les billets à la journée coûtent de 20 £ à 125 £

: les billets à la journée coûtent de 20 £ à 125 £ Deux matchs du samedi 28 novembre : les billets à la journée coûtent de 40 £ à 180 £

: les billets à la journée coûtent de 40 £ à 180 £ Deux matchs du dimanche 29 novembre : les billets à la journée coûtent de 125 £ à 280 £

: les billets à la journée coûtent de 125 £ à 280 £ Forfaits de plusieurs jours (2 ou 3 jours) : ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un forfait adulte de 3 jours coûte de 242 £ à 514 £.

Matchs de poule de novembre

Les tarifs standard des billets adultes pour les matchs de poule disputés à Londres sont les suivants :

Angleterre