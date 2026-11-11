Quels événements sportifs sont au programme à Londres en novembre 2026 ? Rugby Nations Championship, matches de Premier League et de Ligue des champions, et plus encore

Novembre 2026 s’annonce comme un mois inoubliable de grands rendez-vous sportifs à Londres, avec en point d’orgue la conclusion de la première édition des finales du World Rugby Nations Championship.

Les amateurs de football pourront assister à Angleterre-Croatie en Ligue des nations de l’UEFA, à Arsenal-Borussia Dortmund en Ligue des champions ainsi qu’à plusieurs affiches de Premier League, dont Arsenal-Manchester City.

Alors que l’automne s’installe dans la capitale, des athlètes de classe mondiale venus des quatre coins du globe se retrouveront dans les enceintes emblématiques de la ville. Vous pouvez les voir à l’œuvre en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Que vous veniez à Londres en vacances ou pour un voyage d’affaires en novembre et souhaitiez assister à des événements sportifs de premier plan, ou que vous habitiez sur place et cherchiez des billets à la dernière minute, GOAL vous présente toutes les informations utiles, notamment où acheter vos billets et combien ils coûtent.

1. Angleterre-Croatie en Ligue des nations de l’UEFA, Wembley, le 12 novembre

Angleterre-Croatie se jouera au stade de Wembley, à Londres, le jeudi 12 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 19 h 45 (GMT).

Comment acheter des billets pour Angleterre-Croatie en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets pour les matches à domicile de l’Angleterre sont d’abord proposés sur la billetterie officielle d’England Football. Des périodes d’achat prioritaires sont généralement réservées aux membres de l’England Supporters Travel Club et aux détenteurs d’abonnements affiliés à la FA, avant la mise en vente générale des places restantes.

Combien coûtent les billets pour Angleterre-Croatie en Ligue des nations de l’UEFA ?

Le prix des billets pour les matches de l’Angleterre varie considérablement selon l’emplacement et la formule choisie. Sur les canaux officiels, les catégories de prix sont généralement les suivantes :

Catégorie 1 : à partir de 80 £

: à partir de 80 £ Catégorie 2 : à partir de 65 £

: à partir de 65 £ Catégorie 3 : à partir de 45 £

: à partir de 45 £ Catégorie 4 : à partir de 35 £

2. Matches de Premier League, dans plusieurs stades de Londres, du 7 au 29 novembre

Une nouvelle trêve internationale approche à la mi-novembre, mais plusieurs affiches de Premier League auront lieu ensuite, notamment le choc Arsenal-Manchester City.

Date (et heure locale) Match Billets Stade Samedi 21 novembre (15 h 00) Chelsea-Leeds United Billets Stamford Bridge Samedi 21 novembre (15 h 00) Tottenham Hotspur-Ipswich Town Billets Tottenham Hotspur Stadium Lundi 23 novembre (20 h 00) Brentford-Everton Billets Gtech Community Stadium Dimanche 29 novembre (14 h 05) Crystal Palace-Hull City Billets Selhurst Park Dimanche 29 novembre (14 h 05) Fulham-Bournemouth Billets Craven Cottage Dimanche 29 novembre (16 h 30) Arsenal-Manchester City Billets Emirates Stadium

Quels clubs de Premier League sont basés à Londres ?

Arsenal F.C. : Emirates Stadium (Holloway, nord de Londres)

Brentford F.C. : Gtech Community Stadium (Brentford, ouest de Londres)

Chelsea F.C. : Stamford Bridge (Fulham, ouest de Londres)

Crystal Palace F.C. : Selhurst Park (Selhurst, sud de Londres)

Fulham F.C. : Craven Cottage (Fulham, ouest de Londres)

Tottenham Hotspur F.C. : Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, nord de Londres)

Comment acheter des billets pour la Premier League ?

Plusieurs formules sont proposées pour les matches de Premier League : billets à l’unité, abonnements et formules d’hospitalité supplémentaires sont disponibles sur les billetteries officielles des clubs.

Les clubs de l’élite du football britannique attribuent généralement les billets en trois étapes :

D’abord aux abonnés

Puis aux personnes ayant déjà assisté à des matches à domicile, selon leur nombre de points de fidélité

Enfin au grand public, lors de la vente générale

Si vous ne parvenez pas à obtenir de places auprès des clubs par les canaux officiels ou si vous cherchez des billets à la dernière minute, vous pouvez consulter des plateformes de revente vérifiées, comme LiveFootballTickets.

3. Arsenal-Borussia Dortmund, Emirates Stadium, le 24 novembre

Arsenal-Borussia Dortmund se jouera à l’Emirates Stadium, à Londres, le mardi 24 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 20 h 00 (GMT).

Comment acheter des billets pour Arsenal-Borussia Dortmund en Ligue des champions ?

Face à une demande sans précédent et avec des portiques d’accès entièrement numériques à l’Emirates Stadium, Arsenal attribue les billets selon un système structuré :

Abonnés : Places garanties pour les 19 matches à domicile de Premier League et les 4 matches à domicile de Ligue des champions en phase de ligue. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme de revente officielle du club.

Places garanties pour les 19 matches à domicile de Premier League et les 4 matches à domicile de Ligue des champions en phase de ligue. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme de revente officielle du club. Tirages au sort pour les membres Red : Les files d’attente en ligne traditionnelles, fondées sur le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red payants. Ceux-ci doivent s’inscrire pendant une période déterminée, plusieurs semaines avant chaque match.

Les files d’attente en ligne traditionnelles, fondées sur le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red payants. Ceux-ci doivent s’inscrire pendant une période déterminée, plusieurs semaines avant chaque match. Bourse officielle aux billets : Si un match affiche complet, les membres officiels qui n’ont pas obtenu de place lors du tirage au sort peuvent acheter, directement auprès des abonnés, des billets remis en vente à leur prix initial sur l’Arsenal Ticket Exchange.

Si un match affiche complet, les membres officiels qui n’ont pas obtenu de place lors du tirage au sort peuvent acheter, directement auprès des abonnés, des billets remis en vente à leur prix initial sur l’Arsenal Ticket Exchange. Formules d’hospitalité : Des formules haut de gamme, comprenant des places au Club Level, une offre de restauration gastronomique et l’accès à des loges privées, sont disponibles directement sur le portail officiel d’hospitalité d’Arsenal pour les matches de Premier League et de Ligue des champions.

Des formules haut de gamme, comprenant des places au Club Level, une offre de restauration gastronomique et l’accès à des loges privées, sont disponibles directement sur le portail officiel d’hospitalité d’Arsenal pour les matches de Premier League et de Ligue des champions. Plateformes de revente de billets : Pour les matches à guichets fermés ou pour obtenir une place à la dernière minute, les supporters peuvent chercher des billets sur des plateformes de revente vérifiées comme LiveFootballTickets.

Combien coûtent les billets pour les matches d’Arsenal en Ligue des champions ?

Arsenal classe ses matches à domicile à l’Emirates Stadium en trois niveaux (catégories A, B et C), qui déterminent le prix initial des billets :

Matches de catégorie A : Tarifs les plus élevés pour les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Les prix vont généralement de 65 £ à plus de 120 £ .

Tarifs les plus élevés pour les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Les prix vont généralement . Matches de catégorie B : Adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Les prix vont généralement de 45 £ à 75 £ .

Adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Les prix vont généralement . Matches de catégorie C : Adversaires suscitant une demande plus faible (par exemple, Sabah, Coventry City, Hull City). Les prix initiaux vont de 35 £ à 55 £ .

Adversaires suscitant une demande plus faible (par exemple, Sabah, Coventry City, Hull City). Les prix initiaux vont . Tarifs réduits : Des réductions sont proposées dans les catégories concernées aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux jeunes adultes membres du club (18 à 24 ans) et aux supporters seniors (plus de 66 ans).

Des réductions sont proposées dans les catégories concernées aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux jeunes adultes membres du club (18 à 24 ans) et aux supporters seniors (plus de 66 ans). Adhésion officielle obligatoire : Pour participer aux tirages au sort ou acheter des billets à leur prix initial par les canaux officiels, les supporters doivent disposer d’une adhésion officielle payante et en cours de validité au club.

4. World Rugby Nations Championship à Londres, Allianz Stadium, du 8 au 29 novembre

Le week-end des finales du Nations Championship, du 27 au 29 novembre, sera sans aucun doute l’un des grands événements sportifs organisés à Londres cet automne.

Cette toute nouvelle compétition biennale, qui oppose les plus grandes nations du rugby des hémisphères Nord et Sud pour couronner un champion mondial, a débuté en juillet et s’achèvera à Londres.

En plus d’accueillir tous les matches du week-end des finales, l’Allianz Stadium de Twickenham sera le théâtre des trois derniers matches de poule de l’Angleterre, contre l’Australie (le 8 novembre), le Japon (le 14 novembre) et la Nouvelle-Zélande (le 21 novembre).

Les affiches du week-end des finales ne seront connues qu’à l’issue de la phase de poules, mais les douze nations participantes sont assurées de jouer durant ces trois derniers jours de compétition.

Date (et heure locale) Journée et match Billets Samedi 14 novembre (16 h 40) 5e journée : Angleterre-Japon Billets Samedi 21 novembre (14 h 10) 6e journée : Angleterre-Nouvelle-Zélande Billets Vendredi 27 novembre (16 h 40) 11e place : adversaires à déterminer Billets Vendredi 27 novembre (20 h 10) 5e place : adversaires à déterminer Billets Samedi 28 novembre (13 h 10) 9e place : adversaires à déterminer Billets Samedi 28 novembre (16 h 40) 3e place : adversaires à déterminer Billets Dimanche 29 novembre (13 h 10) 7e place : adversaires à déterminer Billets Dimanche 29 novembre (16 h 40) Finale : adversaires à déterminer Billets

Comment acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship à Londres ?

Selon le match, les billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 peuvent être achetés sur les plateformes centralisées de la compétition ou auprès de la fédération du pays hôte, par exemple celle de l’Angleterre.

Week-end des finales (du 27 au 29 novembre) : Les billets pour les six derniers matches disputés à l’Allianz Stadium, à Twickenham, sont gérés de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster.

: Les billets pour les six derniers matches disputés à l’Allianz Stadium, à Twickenham, sont gérés de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster. Matches de poule (juillet et novembre) : Les billets pour chaque match de la phase de poules sont distribués directement par la fédération du pays hôte. Vous pouvez les acheter sur les portails officiels de ces fédérations.

Combien coûtent les billets pour le World Rugby Nations Championship à Londres ?

Le prix des billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 varie considérablement selon que vous achetez un billet pour une journée ou une formule couvrant plusieurs jours du « week-end des finales » à l’Allianz Stadium, à Twickenham, Londres.

Pour les journées comprenant chacune deux matches pendant le « week-end des finales », les tarifs officiels sont les suivants :

Deux matches du vendredi 27 novembre : billets pour la journée de 20 £ à 125 £

: billets pour la journée de 20 £ à 125 £ Deux matches du samedi 28 novembre : billets pour la journée de 40 £ à 180 £

: billets pour la journée de 40 £ à 180 £ Deux matches du dimanche 29 novembre : billets pour la journée de 125 £ à 280 £

: billets pour la journée de 125 £ à 280 £ Pass pour plusieurs jours (2 ou 3 jours) : réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un pass adulte de 3 jours coûte de 242 £ à 514 £.

Matches de la phase de poules en novembre

Les tarifs standard des billets adultes pour les matches de poule disputés à Londres sont les suivants :

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