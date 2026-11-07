Novembre 2026 s’annonce comme un mois de grands moments de sport à Londres, avec en point d’orgue le dénouement de la première édition des finales du World Rugby Nations Championship.

Les amateurs de football pourront assister à Angleterre - Croatie en Ligue des nations de l’UEFA, à Arsenal - Borussia Dortmund en Ligue des champions et à plusieurs affiches de Premier League, dont Arsenal - Manchester City.

Alors que l’automne s’installe dans la capitale, des athlètes de classe mondiale venus des quatre coins du globe se retrouveront dans les enceintes emblématiques de la ville. Vous pouvez les voir à l’œuvre en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Que vous soyez de passage à Londres en novembre pour les vacances ou pour affaires et souhaitiez assister à des événements sportifs de premier plan, ou que vous habitiez sur place et cherchiez des billets de dernière minute, GOAL vous donne toutes les informations nécessaires, notamment où acheter vos billets et combien ils coûtent.

1. Angleterre - Croatie en Ligue des nations de l’UEFA, Wembley : 12 novembre

Angleterre - Croatie se jouera au stade de Wembley, à Londres, le jeudi 12 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 19 h 45 (GMT).

Comment acheter des billets pour Angleterre - Croatie en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets pour les matches à domicile de l’Angleterre sont d’abord mis à disposition sur la billetterie officielle d’England Football. Des périodes de vente prioritaires sont généralement réservées aux membres de l’England Supporters Travel Club et aux détenteurs d’abonnements affiliés à la FA, avant la mise en vente générale des places restantes.

Combien coûtent les billets pour Angleterre - Croatie en Ligue des nations de l’UEFA ?

Le prix des billets pour les matches de l’Angleterre varie considérablement selon l’emplacement et la formule choisie. Sur les canaux officiels, les catégories tarifaires sont généralement les suivantes :

Catégorie 1 : à partir de 80 £

: à partir de 80 £ Catégorie 2 : à partir de 65 £

: à partir de 65 £ Catégorie 3 : à partir de 45 £

: à partir de 45 £ Catégorie 4 : à partir de 35 £

2. Matches de Premier League, différents stades de Londres : du 7 au 29 novembre

Une nouvelle trêve internationale se profile à la mi-novembre, mais plusieurs affiches de Premier League auront lieu avant et après celle-ci, notamment le choc Arsenal - Manchester City.

Date (et heure locale) Match Billets Stade Sam. 7 nov. (15 h 00) Arsenal - Hull City Billets Emirates Stadium Sam. 7 nov. (15 h 00) Fulham - Newcastle United Billets Craven Cottage Dim. 8 nov. (14 h 00) Crystal Palace - Liverpool Billets Selhurst Park Sam. 21 nov. (15 h 00) Chelsea - Leeds United Billets Stamford Bridge Sam. 21 nov. (15 h 00) Tottenham Hotspur - Ipswich Town Billets Tottenham Hotspur Stadium Lun. 23 nov. (20 h 00) Brentford - Everton Billets Gtech Community Stadium Dim. 29 nov. (14 h 05) Crystal Palace - Hull City Billets Selhurst Park Dim. 29 nov. (14 h 05) Fulham - Bournemouth Billets Craven Cottage Dim. 29 nov. (16 h 30) Arsenal - Manchester City Billets Emirates Stadium

Quels clubs de Premier League sont basés à Londres ?

Arsenal F.C. : Emirates Stadium (Holloway, nord de Londres)

Brentford F.C. : Gtech Community Stadium (Brentford, ouest de Londres)

Chelsea F.C. : Stamford Bridge (Fulham, ouest de Londres)

Crystal Palace F.C. : Selhurst Park (Selhurst, sud de Londres)

Fulham F.C. : Craven Cottage (Fulham, ouest de Londres)

Tottenham Hotspur F.C. : Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, nord de Londres)

Comment acheter des billets pour la Premier League ?

Plusieurs formules de billetterie existent pour les matches de Premier League : billets à l’unité, abonnements et formules d’hospitalité supplémentaires sont proposés sur les billetteries officielles des clubs.

Les clubs de l’élite du football britannique attribuent généralement les billets en trois étapes :

D’abord aux abonnés

Ensuite aux personnes ayant déjà assisté à des matches à domicile, selon leur nombre de points de fidélité

Enfin au grand public, lors de la mise en vente générale

Si vous ne parvenez pas à obtenir de places auprès des clubs ou recherchez des billets de dernière minute, il peut être utile de consulter des plateformes de revente vérifiées, comme LiveFootballTickets.

3. Arsenal - Borussia Dortmund, Emirates Stadium : 24 novembre

Arsenal - Borussia Dortmund se jouera à l’Emirates Stadium, à Londres, le mardi 24 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 20 h (GMT).

Comment acheter des billets pour Arsenal - Borussia Dortmund en Ligue des champions ?

Face à une demande sans précédent et avec un accès à l’Emirates Stadium entièrement numérique, Arsenal attribue les billets selon un système structuré :

Détenteurs d’un abonnement : Une place leur est garantie pour les 19 matches à domicile de Premier League et les 4 matches à domicile de Ligue des champions en phase de ligue. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme de revente officielle du club.

Une place leur est garantie pour les 19 matches à domicile de Premier League et les 4 matches à domicile de Ligue des champions en phase de ligue. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme de revente officielle du club. Tirages au sort pour les membres Red : Les files d’attente en ligne, auparavant fondées sur le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red ayant payé leur adhésion. Ils doivent s’inscrire pendant une période de candidature précise, plusieurs semaines avant chaque match.

Les files d’attente en ligne, auparavant fondées sur le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red ayant payé leur adhésion. Ils doivent s’inscrire pendant une période de candidature précise, plusieurs semaines avant chaque match. Bourse officielle aux billets : Si un match affiche complet, les membres officiels qui n’ont pas obtenu de billet au tirage au sort peuvent acheter directement aux abonnés des billets remis en vente à leur prix initial via l’Arsenal Ticket Exchange.

Si un match affiche complet, les membres officiels qui n’ont pas obtenu de billet au tirage au sort peuvent acheter directement aux abonnés des billets remis en vente à leur prix initial via l’Arsenal Ticket Exchange. Formules d’hospitalité : Des prestations haut de gamme, comprenant des places au niveau Club, un service de restauration gastronomique et l’accès à des loges privatives, sont proposées directement sur le portail officiel d’hospitalité d’Arsenal pour les matches de Premier League et de Ligue des champions.

Des prestations haut de gamme, comprenant des places au niveau Club, un service de restauration gastronomique et l’accès à des loges privatives, sont proposées directement sur le portail officiel d’hospitalité d’Arsenal pour les matches de Premier League et de Ligue des champions. Plateformes de revente de billets : Pour les matches à guichets fermés ou pour trouver une place au dernier moment, les supporters peuvent passer par des plateformes de revente vérifiées comme LiveFootballTickets.

Combien coûtent les billets pour les matches d’Arsenal en Ligue des champions ?

Arsenal classe ses matches à domicile à l’Emirates Stadium en trois niveaux (catégories A, B et C), qui déterminent le prix initial des billets :

Matches de catégorie A : Tarifs élevés pour les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Les prix vont généralement de 65 £ à plus de 120 £ .

Tarifs élevés pour les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Les prix vont généralement de . Matches de catégorie B : Adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix vont généralement de 45 £ à 75 £ .

Adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix vont généralement de . Matches de catégorie C : Adversaires suscitant moins de demande (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix initiaux vont de 35 £ à 55 £ .

Adversaires suscitant moins de demande (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix initiaux vont de . Tarifs réduits : Des tarifs réduits sont proposés dans les catégories désignées aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux membres Young Adult (18 à 24 ans) et aux supporters seniors (plus de 66 ans).

Des tarifs réduits sont proposés dans les catégories désignées aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux membres Young Adult (18 à 24 ans) et aux supporters seniors (plus de 66 ans). Adhésion officielle obligatoire : Pour participer aux tirages au sort ou acheter des billets à leur prix initial par les canaux officiels, les supporters doivent disposer d’une adhésion officielle payante au club en cours de validité.

4. World Rugby Nations Championship à Londres, Allianz Stadium : du 8 au 29 novembre

Le week-end des finales du Nations Championship, du 27 au 29 novembre, sera sans aucun doute l’un des grands rendez-vous sportifs organisés à Londres cet automne.

Cette toute nouvelle compétition biennale, lancée en juillet, oppose les grandes puissances du rugby des hémisphères Nord et Sud pour désigner un champion mondial. Elle connaîtra son dénouement à Londres.

Outre l’ensemble des matches du week-end des finales, l’Allianz Stadium de Twickenham accueillera les trois derniers matches de poule de l’Angleterre, contre l’Australie le 8 novembre, le Japon le 14 novembre et la Nouvelle-Zélande le 21 novembre.

Si les affiches du week-end des finales ne seront connues qu’à l’issue de la phase de poules, les douze nations participantes sont assurées de jouer lors de ces trois derniers jours de compétition.

Date (et heure locale) Journée et match Billets Dim. 8 nov. (15 h 10) J4 : Angleterre - Australie Billets Sam. 14 nov. (16 h 40) J5 : Angleterre - Japon Billets Sam. 21 nov. (14 h 10) J6 : Angleterre - Nouvelle-Zélande Billets Ven. 27 nov. (16 h 40) 11e place : à déterminer contre à déterminer Billets Ven. 27 nov. (20 h 10) 5e place : à déterminer contre à déterminer Billets Sam. 28 nov. (13 h 10) 9e place : à déterminer contre à déterminer Billets Sam. 28 nov. (16 h 40) 3e place : à déterminer contre à déterminer Billets Dim. 29 nov. (13 h 10) 7e place : à déterminer contre à déterminer Billets Dim. 29 nov. (16 h 40) Finale : à déterminer contre à déterminer Billets

Comment acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship à Londres ?

Les billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 peuvent être achetés sur les plateformes centralisées de la compétition ou auprès de la fédération du pays hôte, par exemple celle de l’Angleterre, selon le match.

Week-end des finales (du 27 au 29 novembre) : Les billets pour les six derniers matches disputés à l’Allianz Stadium, à Twickenham, sont gérés de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster.

: Les billets pour les six derniers matches disputés à l’Allianz Stadium, à Twickenham, sont gérés de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster. Matches de poule (juillet et novembre) : Les billets pour les différents matches de poule sont distribués directement par les fédérations des pays hôtes. Vous pouvez les acheter sur leurs portails officiels.

Combien coûtent les billets pour le World Rugby Nations Championship à Londres ?

Le prix des billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 varie considérablement selon que vous achetez un billet pour une journée ou une formule couvrant plusieurs journées du « week-end des finales » à l’Allianz Stadium, à Twickenham, Londres.

Pour chacune des journées de deux matches du « week-end des finales », les catégories tarifaires officielles sont les suivantes :

Deux matches du vendredi 27 novembre : les billets pour la journée coûtent de 20 £ à 125 £

: les billets pour la journée coûtent de 20 £ à 125 £ Deux matches du samedi 28 novembre : les billets pour la journée coûtent de 40 £ à 180 £

: les billets pour la journée coûtent de 40 £ à 180 £ Deux matches du dimanche 29 novembre : les billets pour la journée coûtent de 125 £ à 280 £

: les billets pour la journée coûtent de 125 £ à 280 £ Pass pour plusieurs journées (2 ou 3 jours) : ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un pass adulte de 3 jours coûte de 242 £ à 514 £.

Matches de poule de novembre

Les tarifs standard des billets adultes pour les différents matches de poule disputés à Londres sont les suivants :

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