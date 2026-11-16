Novembre 2026 s’annonce comme un mois de sport inoubliable à Londres, avec en point d’orgue la conclusion de la première édition des phases finales du World Rugby Nations Championship.

Les amateurs de football pourront assister à Arsenal contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions, ainsi qu’à plusieurs affiches alléchantes de Premier League, dont Arsenal contre Manchester City.

Alors que l’automne s’installe dans la capitale, des athlètes de classe mondiale venus des quatre coins du globe se retrouveront dans les enceintes emblématiques de la ville. Vous pouvez les voir en action en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Que vous soyez de passage à Londres pour les vacances ou pour affaires en novembre et souhaitiez assister à des événements sportifs de premier plan, ou que vous habitiez sur place et cherchiez des billets à la dernière minute, GOAL vous présente toutes les informations utiles, notamment où acheter vos billets, combien ils coûtent et bien plus encore.

2. Matches de Premier League à Londres, dans plusieurs stades, du 21 au 29 novembre

Après la trêve internationale de la mi-novembre, plusieurs affiches de Premier League sont au programme, dont le choc entre Arsenal et Manchester City.

Date et heure locale Match Billets Stade Samedi 21 novembre (15 h 00) Chelsea contre Leeds United Billets Stamford Bridge Samedi 21 novembre (15 h 00) Tottenham Hotspur contre Ipswich Town Billets Tottenham Hotspur Stadium Lundi 23 novembre (20 h 00) Brentford contre Everton Billets Gtech Community Stadium Dimanche 29 novembre (14 h 05) Crystal Palace contre Hull City Billets Selhurst Park Dimanche 29 novembre (14 h 05) Fulham contre Bournemouth Billets Craven Cottage Dimanche 29 novembre (16 h 30) Arsenal contre Manchester City Billets Emirates Stadium

Quelles équipes de Premier League jouent à Londres ?

Arsenal F.C. : Emirates Stadium (Holloway, nord de Londres)

Brentford F.C. : Gtech Community Stadium (Brentford, ouest de Londres)

Chelsea F.C. : Stamford Bridge (Fulham, ouest de Londres)

Crystal Palace F.C. : Selhurst Park (Selhurst, sud de Londres)

Fulham F.C. : Craven Cottage (Fulham, ouest de Londres)

Tottenham Hotspur F.C. : Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, nord de Londres)

Comment acheter des billets pour la Premier League ?

Plusieurs formules de billetterie existent pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements saisonniers, en passant par des offres d’hospitalité supplémentaires, disponibles sur les billetteries officielles des clubs.

Les clubs de l’élite du football britannique attribuent généralement les billets en trois étapes :

D’abord aux abonnés

Puis aux personnes ayant déjà assisté à des matches à domicile, selon leur nombre de points de fidélité

Enfin au grand public, pendant la période de vente générale

Si vous ne parvenez pas à obtenir de places par les canaux officiels des clubs ou si vous cherchez des billets à la dernière minute, il peut être utile de consulter des plateformes de revente vérifiées, comme LiveFootballTickets.

3. Arsenal contre le Borussia Dortmund, Emirates Stadium, le 24 novembre

Arsenal affrontera le Borussia Dortmund à l’Emirates Stadium, à Londres, le mardi 24 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 20 h 00 (GMT).

Comment acheter des billets pour Arsenal contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions ?

Face à une demande sans précédent et avec un accès aux tourniquets de l’Emirates Stadium entièrement numérique, Arsenal attribue les billets selon un système structuré :

Détenteurs d’un abonnement saisonnier : Des places garanties pour les 19 matches à domicile de Premier League et les 4 matches à domicile de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme officielle de revente du club.

Des places garanties pour les 19 matches à domicile de Premier League et les 4 matches à domicile de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme officielle de revente du club. Tirages au sort réservés aux membres Red : Les traditionnelles files d’attente en ligne, fondées sur le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red payants. Ceux-ci doivent s’inscrire pendant une période de candidature précise, plusieurs semaines avant chaque match.

Les traditionnelles files d’attente en ligne, fondées sur le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red payants. Ceux-ci doivent s’inscrire pendant une période de candidature précise, plusieurs semaines avant chaque match. Bourse officielle d’échange de billets : Si un match affiche complet, les membres officiels qui n’ont pas obtenu de place au tirage au sort peuvent acheter directement aux abonnés, via l’Arsenal Ticket Exchange, des billets remis en vente à leur prix initial.

Si un match affiche complet, les membres officiels qui n’ont pas obtenu de place au tirage au sort peuvent acheter directement aux abonnés, via l’Arsenal Ticket Exchange, des billets remis en vente à leur prix initial. Offres d’hospitalité : Des prestations haut de gamme, comprenant des places au Club Level, une restauration gastronomique et l’accès à des loges privatives, sont proposées directement sur le portail officiel d’hospitalité d’Arsenal pour les matches de Premier League et de Ligue des champions.

Des prestations haut de gamme, comprenant des places au Club Level, une restauration gastronomique et l’accès à des loges privatives, sont proposées directement sur le portail officiel d’hospitalité d’Arsenal pour les matches de Premier League et de Ligue des champions. Plateformes de revente de billets : Pour les matches à guichets fermés ou pour obtenir une place à la dernière minute le jour du match, les supporters peuvent se procurer des billets sur des plateformes de revente vérifiées comme LiveFootballTickets.

Combien coûtent les billets pour les matches d’Arsenal en Ligue des champions ?

Arsenal classe ses matches à domicile à l’Emirates Stadium en trois catégories (A, B et C), qui déterminent le prix initial des billets :

Matches de catégorie A : Tarifs les plus élevés pour les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Les prix vont généralement de 65 £ à plus de 120 £ .

Tarifs les plus élevés pour les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Les prix vont généralement de . Matches de catégorie B : Adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix vont généralement de 45 £ à 75 £ .

Adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix vont généralement de . Matches de catégorie C : Adversaires suscitant moins de demande (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix initiaux vont de 35 £ à 55 £ .

Adversaires suscitant moins de demande (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix initiaux vont de . Tarifs réduits : Des réductions sont proposées dans les catégories prévues pour les Junior Gunners (moins de 18 ans), les jeunes membres adultes (18 à 24 ans) et les supporters seniors (plus de 66 ans).

Des réductions sont proposées dans les catégories prévues pour les Junior Gunners (moins de 18 ans), les jeunes membres adultes (18 à 24 ans) et les supporters seniors (plus de 66 ans). Adhésion officielle obligatoire : Pour participer aux tirages au sort ou acheter des billets à leur prix initial par les canaux officiels, les supporters doivent disposer d’une adhésion officielle payante au club en cours de validité.

4. World Rugby Nations Championship à Londres, Allianz Stadium, du 14 au 29 novembre

Le week-end des phases finales du Nations Championship, du 27 au 29 novembre, est sans aucun doute l’un des grands rendez-vous sportifs organisés à Londres cet automne.

Cette toute nouvelle compétition biennale, qui oppose les grandes puissances du rugby des hémisphères Nord et Sud afin de désigner un champion mondial, a débuté en juillet et connaîtra son dénouement à Londres.

Outre tous les matches du week-end des phases finales, l’Allianz Stadium de Twickenham accueillera également les trois derniers matches de poule de l’Angleterre, contre l’Australie (8 novembre), le Japon (14 novembre) et la Nouvelle-Zélande (21 novembre).

Si les affiches du week-end des phases finales ne seront connues qu’une fois la phase de poules terminée, les douze nations participantes sont assurées de jouer pendant ces trois derniers jours de compétition.

Date et heure locale Tour et match Billets Samedi 21 novembre (14 h 10) 6e journée : Angleterre contre Nouvelle-Zélande Billets Vendredi 27 novembre (16 h 40) 11e place : à déterminer contre à déterminer Billets Vendredi 27 novembre (20 h 10) 5e place : à déterminer contre à déterminer Billets Samedi 28 novembre (13 h 10) 9e place : à déterminer contre à déterminer Billets Samedi 28 novembre (16 h 40) 3e place : à déterminer contre à déterminer Billets Dimanche 29 novembre (13 h 10) 7e place : à déterminer contre à déterminer Billets Dimanche 29 novembre (16 h 40) Finale : à déterminer contre à déterminer Billets

Comment acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship à Londres ?

Les billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 peuvent être achetés sur les plateformes centrales du tournoi ou auprès de la fédération hôte concernée, par exemple celle de l’Angleterre, selon le match.

Week-end des phases finales (du 27 au 29 novembre) : Les billets pour les six derniers matches disputés à l’Allianz Stadium (Twickenham) sont gérés de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster.

: Les billets pour les six derniers matches disputés à l’Allianz Stadium (Twickenham) sont gérés de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster. Matches de poule (juillet et novembre) : Les billets pour chaque match de la phase de poules sont distribués directement par les nations hôtes. Vous pouvez vous les procurer sur les portails officiels de leurs fédérations.

Combien coûtent les billets pour le World Rugby Nations Championship à Londres ?

Les prix officiels des billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 varient considérablement selon que vous achetez des billets à la journée ou des forfaits pour plusieurs jours du « week-end des phases finales » à l’Allianz Stadium (Twickenham), à Londres.

Pour chaque journée comprenant deux matches pendant le « week-end des phases finales », les tarifs officiels sont les suivants :

Deux matches du vendredi 27 novembre : Les billets à la journée coûtent de 20 £ à 125 £

: Les billets à la journée coûtent de 20 £ à 125 £ Deux matches du samedi 28 novembre : Les billets à la journée coûtent de 40 £ à 180 £

: Les billets à la journée coûtent de 40 £ à 180 £ Deux matches du dimanche 29 novembre : Les billets à la journée coûtent de 125 £ à 280 £

: Les billets à la journée coûtent de 125 £ à 280 £ Forfaits pour plusieurs jours (2 ou 3 jours) : Ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un forfait adulte de 3 jours coûte de 242 £ à 514 £.

Matches de la phase de poules en novembre

Voici les tarifs standards des billets adultes pour les différents matches de poule disputés à Londres :

Angleterre