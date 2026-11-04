Novembre 2026 s’annonce comme un mois de sport inoubliable à Londres, avec en point d’orgue le dénouement de la première édition des phases finales du World Rugby Nations Championship.

Les amateurs de football pourront assister à Angleterre-Croatie en Ligue des nations de l’UEFA, à Arsenal-Borussia Dortmund en Ligue des champions et à plusieurs affiches de Premier League, dont Arsenal-Manchester City.

Alors que l’automne s’installe dans la capitale, des sportifs de classe mondiale venus des quatre coins du globe se retrouveront dans les enceintes emblématiques de la ville. Vous pouvez les voir à l’œuvre en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Que vous soyez de passage à Londres en novembre pour des vacances ou un voyage d’affaires et souhaitiez assister à un événement sportif de haut niveau, ou que vous habitiez sur place et cherchiez des billets de dernière minute, GOAL vous donne toutes les informations nécessaires, notamment où acheter vos billets et combien ils coûtent.

1. Angleterre-Croatie en Ligue des nations de l’UEFA, Wembley : 12 novembre

Le match Angleterre-Croatie aura lieu au stade de Wembley, à Londres, le jeudi 12 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 19 h 45 (GMT).

Comment acheter des billets pour Angleterre-Croatie en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets pour les matches à domicile de l’Angleterre sont d’abord mis en vente sur la billetterie officielle d’England Football. Les membres de l’England Supporters Travel Club et les détenteurs d’un abonnement affiliés à la FA bénéficient généralement d’un accès prioritaire, avant que les places restantes ne soient proposées à la vente au grand public.

Combien coûtent les billets pour Angleterre-Croatie en Ligue des nations de l’UEFA ?

Le prix des billets pour les matches de l’Angleterre varie considérablement selon l’emplacement et la formule choisie. Sur les canaux officiels, les tarifs par catégorie sont généralement les suivants :

Catégorie 1 : à partir de 80 £

: à partir de 80 £ Catégorie 2 : à partir de 65 £

: à partir de 65 £ Catégorie 3 : à partir de 45 £

: à partir de 45 £ Catégorie 4 : à partir de 35 £

2. Matches de Premier League, différents stades londoniens : du 7 au 29 novembre

Une nouvelle trêve internationale se profile à la mi-novembre, mais plusieurs affiches de Premier League auront tout de même lieu avant et après, notamment le choc Arsenal-Manchester City.

Date et heure locale Match Billets Stade Sam. 7 novembre (15 h 00) Arsenal-Hull City Billets Emirates Stadium Sam. 7 novembre (15 h 00) Fulham-Newcastle United Billets Craven Cottage Dim. 8 novembre (14 h 00) Crystal Palace-Liverpool Billets Selhurst Park Sam. 21 novembre (15 h 00) Chelsea-Leeds United Billets Stamford Bridge Sam. 21 novembre (15 h 00) Tottenham Hotspur-Ipswich Town Billets Tottenham Hotspur Stadium Lun. 23 novembre (20 h 00) Brentford-Everton Billets Gtech Community Stadium Dim. 29 novembre (14 h 05) Crystal Palace-Hull City Billets Selhurst Park Dim. 29 novembre (14 h 05) Fulham-Bournemouth Billets Craven Cottage Dim. 29 novembre (16 h 30) Arsenal-Manchester City Billets Emirates Stadium

Quelles équipes de Premier League jouent à Londres ?

Arsenal F.C. : Emirates Stadium (Holloway, nord de Londres)

Brentford F.C. : Gtech Community Stadium (Brentford, ouest de Londres)

Chelsea F.C. : Stamford Bridge (Fulham, ouest de Londres)

Crystal Palace F.C. : Selhurst Park (Selhurst, sud de Londres)

Fulham F.C. : Craven Cottage (Fulham, ouest de Londres)

Tottenham Hotspur F.C. : Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, nord de Londres)

Comment acheter des billets pour la Premier League ?

Plusieurs formules de billetterie sont proposées pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements, en passant par des formules d’hospitalité supplémentaires, disponibles sur les billetteries officielles des clubs.

Les clubs de l’élite du football britannique attribuent généralement les billets en trois étapes :

D’abord aux détenteurs d’un abonnement

Ensuite aux personnes ayant déjà assisté à des matches à domicile, selon leur nombre de points de fidélité

Enfin au grand public, lors de la mise en vente générale

Si vous ne parvenez pas à obtenir de places auprès des clubs par les canaux officiels ou si vous cherchez des billets de dernière minute, il peut être utile de consulter des plateformes de revente vérifiées, comme LiveFootballTickets.

3. Arsenal-Borussia Dortmund, Emirates Stadium : 24 novembre

Le match Arsenal-Borussia Dortmund aura lieu à l’Emirates Stadium, à Londres, le mardi 24 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 20 h (GMT).

Comment acheter des billets pour Arsenal-Borussia Dortmund en Ligue des champions ?

Face à une demande sans précédent et avec un accès à l’Emirates Stadium entièrement numérique, Arsenal attribue les billets selon un système structuré :

Détenteurs d’un abonnement : une place garantie pour les 19 matches de Premier League et les 4 matches de Ligue des champions à domicile lors de la phase de ligue. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme de revente officielle du club.

une place garantie pour les 19 matches de Premier League et les 4 matches de Ligue des champions à domicile lors de la phase de ligue. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme de revente officielle du club. Tirages au sort pour les membres Red : les traditionnelles files d’attente en ligne, fondées sur le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red payants. Les membres doivent s’inscrire pendant une période déterminée, plusieurs semaines avant chaque match.

les traditionnelles files d’attente en ligne, fondées sur le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red payants. Les membres doivent s’inscrire pendant une période déterminée, plusieurs semaines avant chaque match. Bourse officielle aux billets : si un match affiche complet, les membres officiels qui n’ont pas obtenu de place au tirage au sort peuvent acheter directement aux détenteurs d’un abonnement les billets remis en vente à leur prix initial, via l’Arsenal Ticket Exchange.

si un match affiche complet, les membres officiels qui n’ont pas obtenu de place au tirage au sort peuvent acheter directement aux détenteurs d’un abonnement les billets remis en vente à leur prix initial, via l’Arsenal Ticket Exchange. Formules d’hospitalité : des offres haut de gamme, comprenant des places au Club Level, une restauration gastronomique et l’accès à des loges privatives, sont disponibles directement sur le portail officiel d’Arsenal dédié à l’hospitalité, pour les matches de Premier League comme de Ligue des champions.

des offres haut de gamme, comprenant des places au Club Level, une restauration gastronomique et l’accès à des loges privatives, sont disponibles directement sur le portail officiel d’Arsenal dédié à l’hospitalité, pour les matches de Premier League comme de Ligue des champions. Plateformes de revente de billets : pour les matches à guichets fermés ou pour obtenir des billets à la dernière minute le jour du match, les supporters peuvent passer par des plateformes de revente vérifiées comme LiveFootballTickets.

Combien coûtent les billets pour les matches d’Arsenal en Ligue des champions ?

Arsenal classe ses matches à domicile à l’Emirates Stadium en trois niveaux (catégories A, B et C), qui déterminent le prix initial des billets :

Matches de catégorie A : tarifs élevés pour les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Les prix se situent généralement entre 65 £ et plus de 120 £ .

tarifs élevés pour les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Les prix se situent généralement entre . Matches de catégorie B : adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix se situent généralement entre 45 £ et 75 £ .

adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix se situent généralement entre . Matches de catégorie C : adversaires suscitant moins de demande (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix initiaux vont de 35 £ à 55 £ .

adversaires suscitant moins de demande (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix initiaux vont de . Tarifs réduits : des tarifs réduits sont proposés dans les catégories prévues à cet effet aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux jeunes membres adultes (18 à 24 ans) et aux supporters seniors (plus de 66 ans).

des tarifs réduits sont proposés dans les catégories prévues à cet effet aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux jeunes membres adultes (18 à 24 ans) et aux supporters seniors (plus de 66 ans). Adhésion officielle obligatoire : pour participer aux tirages au sort ou acheter des billets au prix initial par les canaux officiels, les supporters doivent disposer d’une adhésion officielle payante au club en cours de validité.

4. World Rugby Nations Championship à Londres, Allianz Stadium : du 8 au 29 novembre

Parmi les grands événements sportifs organisés à Londres cet automne, le week-end des phases finales du Nations Championship (du 27 au 29 novembre) occupe sans aucun doute une place de choix.

Ce tout nouveau tournoi biennal, qui oppose les plus grandes nations du rugby des hémisphères Nord et Sud pour désigner un champion du monde, a débuté en juillet et connaîtra son dénouement à Londres.

En plus d’accueillir tous les matches du week-end des phases finales, l’Allianz Stadium de Twickenham sera le théâtre des trois derniers matches de poule de l’Angleterre, contre l’Australie (8 novembre), le Japon (14 novembre) et la Nouvelle-Zélande (21 novembre).

Les affiches du week-end des phases finales ne seront confirmées qu’une fois la phase de poules terminée, mais les douze nations participantes sont assurées de jouer au cours de ces trois derniers jours de compétition.

Date et heure locale Journée et match Billets Dim. 8 novembre (15 h 10) J4 : Angleterre-Australie Billets Sam. 14 novembre (16 h 40) J5 : Angleterre-Japon Billets Sam. 21 novembre (14 h 10) J6 : Angleterre-Nouvelle-Zélande Billets Ven. 27 novembre (16 h 40) Match pour la 11e place : équipes à déterminer Billets Ven. 27 novembre (20 h 10) Match pour la 5e place : équipes à déterminer Billets Sam. 28 novembre (13 h 10) Match pour la 9e place : équipes à déterminer Billets Sam. 28 novembre (16 h 40) Match pour la 3e place : équipes à déterminer Billets Dim. 29 novembre (13 h 10) Match pour la 7e place : équipes à déterminer Billets Dim. 29 novembre (16 h 40) Finale : équipes à déterminer Billets

Comment acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship à Londres ?

Les billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 peuvent être achetés sur les plateformes centralisées du tournoi ou auprès de la fédération du pays hôte concerné (par exemple, l’Angleterre), selon le match.

Week-end des phases finales (du 27 au 29 novembre) : la billetterie des six derniers matches disputés à l’Allianz Stadium (Twickenham) est gérée de manière centralisée par le site officiel du Nations Championship Rugby et son partenaire de billetterie, Ticketmaster.

: la billetterie des six derniers matches disputés à l’Allianz Stadium (Twickenham) est gérée de manière centralisée par le site officiel du Nations Championship Rugby et son partenaire de billetterie, Ticketmaster. Matches de poule (juillet et novembre) : les billets pour chaque match de la phase de poules sont distribués directement par la fédération du pays qui reçoit. Vous pouvez les acheter sur les portails officiels de ces fédérations.

Combien coûtent les billets pour le World Rugby Nations Championship à Londres ?

Les prix des billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 varient considérablement selon que vous achetez des billets à la journée ou des formules pour plusieurs jours du « week-end des phases finales » à l’Allianz Stadium (Twickenham), à Londres.

Pour chaque journée comprenant deux matches lors du « week-end des phases finales », les tarifs officiels sont les suivants :

Vendredi 27 novembre, deux matches : billets à la journée de 20 £ à 125 £

: billets à la journée de 20 £ à 125 £ Samedi 28 novembre, deux matches : billets à la journée de 40 £ à 180 £

: billets à la journée de 40 £ à 180 £ Dimanche 29 novembre, deux matches : billets à la journée de 125 £ à 280 £

: billets à la journée de 125 £ à 280 £ Pass pour plusieurs jours (2 ou 3 jours) : ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un pass adulte de 3 jours coûte entre 242 £ et 514 £.

Matches de la phase de poules en novembre

Voici les tarifs standard des billets adultes pour chacun des matches de poule disputés à Londres :

Angleterre