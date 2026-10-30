Novembre 2026 s’annonce comme un mois de sport inoubliable à Londres, avec en point d’orgue le dénouement palpitant de la première édition des finales du World Rugby Nations Championship.

Les amateurs de football pourront assister au match Angleterre-Croatie en Ligue des nations de l’UEFA, à Arsenal-Borussia Dortmund en Ligue des champions ainsi qu’à plusieurs affiches de Premier League, dont Arsenal-Manchester City.

Alors que l’automne s’installe dans la capitale, des athlètes de classe mondiale venus des quatre coins du globe se retrouveront dans les enceintes emblématiques de la ville. Vous pouvez les voir à l’œuvre en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Que vous veniez à Londres en vacances ou pour un voyage d’affaires en novembre et souhaitiez assister à des événements sportifs de premier plan, ou que vous habitiez sur place et cherchiez des billets de dernière minute, GOAL vous présente toutes les informations utiles, notamment où acheter vos billets et combien ils coûtent.

1. Angleterre-Croatie en Ligue des nations de l’UEFA, Wembley : 12 novembre

Le match Angleterre-Croatie aura lieu au stade de Wembley, à Londres, le jeudi 12 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 19 h 45 (GMT).

Comment acheter des billets pour Angleterre-Croatie en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets pour les rencontres à domicile de l’Angleterre sont d’abord proposés sur la billetterie officielle d’England Football. Des périodes de vente prioritaires sont généralement réservées aux membres de l’England Supporters Travel Club et aux détenteurs d’abonnements affiliés à la FA, avant la mise en vente au grand public des places restantes.

Combien coûtent les billets pour Angleterre-Croatie en Ligue des nations de l’UEFA ?

Le prix des billets pour les matches de l’Angleterre varie considérablement selon l’emplacement du siège et la formule choisie. Sur les canaux officiels, les tarifs par catégorie sont généralement les suivants :

Catégorie 1 : à partir de 80 £

: à partir de 80 £ Catégorie 2 : à partir de 65 £

: à partir de 65 £ Catégorie 3 : à partir de 45 £

: à partir de 45 £ Catégorie 4 : à partir de 35 £

2. Matches de Premier League à Londres, dans différents stades : du 7 au 29 novembre

Une nouvelle trêve internationale se profile à la mi-novembre, mais plusieurs affiches de Premier League auront lieu de part et d’autre de cette pause, notamment le choc Arsenal-Manchester City.

Date et heure locale Match Billets Stade Sam. 7 novembre (15 h) Arsenal-Hull City Billets Emirates Stadium Sam. 7 novembre (15 h) Fulham-Newcastle United Billets Craven Cottage Dim. 8 novembre (14 h) Crystal Palace-Liverpool Billets Selhurst Park Sam. 21 novembre (15 h) Chelsea-Leeds United Billets Stamford Bridge Sam. 21 novembre (15 h) Tottenham Hotspur-Ipswich Town Billets Tottenham Hotspur Stadium Lun. 23 novembre (20 h) Brentford-Everton Billets Gtech Community Stadium Dim. 29 novembre (14 h 05) Crystal Palace-Hull City Billets Selhurst Park Dim. 29 novembre (14 h 05) Fulham-Bournemouth Billets Craven Cottage Dim. 29 novembre (16 h 30) Arsenal-Manchester City Billets Emirates Stadium

Quels clubs de Premier League sont basés à Londres ?

Arsenal F.C. : Emirates Stadium (Holloway, nord de Londres)

Brentford F.C. : Gtech Community Stadium (Brentford, ouest de Londres)

Chelsea F.C. : Stamford Bridge (Fulham, ouest de Londres)

Crystal Palace F.C. : Selhurst Park (Selhurst, sud de Londres)

Fulham F.C. : Craven Cottage (Fulham, ouest de Londres)

Tottenham Hotspur F.C. : Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, nord de Londres)

Comment acheter des billets pour la Premier League ?

Plusieurs formules de billetterie sont proposées pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements, en passant par des formules d’hospitalité supplémentaires. Elles sont disponibles sur les billetteries officielles des clubs.

Les clubs de l’élite du football britannique attribuent généralement les billets en trois étapes :

D’abord aux détenteurs d’un abonnement

Ensuite aux personnes ayant déjà assisté à des matches à domicile, classées selon leurs points de fidélité

Enfin au grand public, lors de la mise en vente générale

Si vous ne parvenez pas à obtenir des places par les canaux officiels des clubs ou si vous cherchez des billets de dernière minute, il peut être utile de consulter des plateformes de revente vérifiées telles que LiveFootballTickets.

3. Arsenal-Borussia Dortmund, Emirates Stadium : 24 novembre

Le match Arsenal-Borussia Dortmund aura lieu à l’Emirates Stadium, à Londres, le mardi 24 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 20 h (GMT).

Comment acheter des billets pour Arsenal-Borussia Dortmund en Ligue des champions ?

Face à une demande sans précédent et avec un accès aux tourniquets de l’Emirates Stadium entièrement numérique, Arsenal attribue les billets selon un système structuré :

Détenteurs d’un abonnement : Une place garantie pour les 19 matches à domicile de Premier League et les 4 matches à domicile de Ligue des champions en phase de ligue. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme officielle de revente du club.

Une place garantie pour les 19 matches à domicile de Premier League et les 4 matches à domicile de Ligue des champions en phase de ligue. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme officielle de revente du club. Tirages au sort pour les membres Red : Les files d’attente en ligne fonctionnant selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red ayant souscrit une adhésion payante. Ils doivent s’inscrire pendant une période définie, plusieurs semaines avant chaque match.

Les files d’attente en ligne fonctionnant selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red ayant souscrit une adhésion payante. Ils doivent s’inscrire pendant une période définie, plusieurs semaines avant chaque match. Bourse officielle aux billets : Si un match affiche complet, les membres officiels qui n’ont pas obtenu de place au tirage au sort peuvent acheter directement aux détenteurs d’un abonnement des billets remis en vente à leur prix initial sur l’Arsenal Ticket Exchange.

Si un match affiche complet, les membres officiels qui n’ont pas obtenu de place au tirage au sort peuvent acheter directement aux détenteurs d’un abonnement des billets remis en vente à leur prix initial sur l’Arsenal Ticket Exchange. Formules d’hospitalité : Des prestations haut de gamme, comprenant des places au Club Level, une offre de restauration gastronomique et l’accès à des loges privatives, sont proposées directement sur le portail officiel d’hospitalité d’Arsenal pour les matches de Premier League et de Ligue des champions.

Des prestations haut de gamme, comprenant des places au Club Level, une offre de restauration gastronomique et l’accès à des loges privatives, sont proposées directement sur le portail officiel d’hospitalité d’Arsenal pour les matches de Premier League et de Ligue des champions. Plateformes de revente de billets : Pour les rencontres à guichets fermés ou pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent se tourner vers des plateformes de revente vérifiées comme LiveFootballTickets.

Combien coûtent les billets pour les matches d’Arsenal en Ligue des champions ?

Arsenal classe ses matches à domicile à l’Emirates Stadium en trois niveaux (catégories A, B et C), qui déterminent le prix initial des billets :

Matches de catégorie A : Tarifs les plus élevés pour les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Les prix se situent généralement entre 65 £ et plus de 120 £ .

Tarifs les plus élevés pour les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Les prix se situent généralement entre . Matches de catégorie B : Adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix se situent généralement entre 45 £ et 75 £ .

Adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix se situent généralement entre . Matches de catégorie C : Adversaires suscitant moins de demande (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix initiaux vont de 35 £ à 55 £ .

Adversaires suscitant moins de demande (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix initiaux vont de . Tarifs réduits : Des tarifs réduits sont proposés dans certaines catégories aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux membres Young Adult (18 à 24 ans) et aux supporters seniors (plus de 66 ans).

Des tarifs réduits sont proposés dans certaines catégories aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux membres Young Adult (18 à 24 ans) et aux supporters seniors (plus de 66 ans). Adhésion officielle obligatoire : Pour participer aux tirages au sort ou acheter des billets à leur prix initial par les canaux officiels, les supporters doivent disposer d’une adhésion officielle payante au club en cours de validité.

4. World Rugby Nations Championship à Londres, Allianz Stadium : du 8 au 29 novembre

Parmi les grands rendez-vous sportifs organisés à Londres cet automne, le week-end des finales du Nations Championship, du 27 au 29 novembre, occupe sans aucun doute une place de choix.

Lancée en juillet, cette toute nouvelle compétition biennale oppose les plus grandes puissances du rugby des hémisphères Nord et Sud pour désigner un champion mondial. Elle connaîtra son dénouement à Londres.

Outre tous les matches du week-end des finales, l’Allianz Stadium de Twickenham accueillera les trois derniers matches de poule de l’Angleterre, contre l’Australie le 8 novembre, le Japon le 14 novembre et la Nouvelle-Zélande le 21 novembre.

Si les affiches du week-end des finales ne seront connues qu’à l’issue de la phase de poules, les douze nations participantes sont assurées de jouer durant ces trois derniers jours de compétition.

Date et heure locale Journée et match Billets Dim. 8 novembre (15 h 10) J4 : Angleterre-Australie Billets Sam. 14 novembre (16 h 40) J5 : Angleterre-Japon Billets Sam. 21 novembre (14 h 10) J6 : Angleterre-Nouvelle-Zélande Billets Ven. 27 novembre (16 h 40) 11e place : équipes à déterminer Billets Ven. 27 novembre (20 h 10) 5e place : équipes à déterminer Billets Sam. 28 novembre (13 h 10) 9e place : équipes à déterminer Billets Sam. 28 novembre (16 h 40) 3e place : équipes à déterminer Billets Dim. 29 novembre (13 h 10) 7e place : équipes à déterminer Billets Dim. 29 novembre (16 h 40) Finale : équipes à déterminer Billets

Comment acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship à Londres ?

Les billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 peuvent être achetés sur les plateformes centrales de la compétition ou auprès de la fédération du pays hôte du match, par exemple celle de l’Angleterre.

Week-end des finales (du 27 au 29 novembre) : La billetterie des six derniers matches, organisés à l’Allianz Stadium de Twickenham, est gérée de manière centralisée par le site officiel du Nations Championship Rugby et son partenaire de billetterie, Ticketmaster.

: La billetterie des six derniers matches, organisés à l’Allianz Stadium de Twickenham, est gérée de manière centralisée par le site officiel du Nations Championship Rugby et son partenaire de billetterie, Ticketmaster. Matches de poule (juillet et novembre) : Les billets pour les différentes rencontres de la phase de poules sont distribués directement par les fédérations des pays hôtes. Vous pouvez les acheter sur leurs portails officiels.

Combien coûtent les billets pour le World Rugby Nations Championship à Londres ?

Le prix des billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 varie considérablement selon que vous achetez des billets pour une seule journée ou une formule couvrant plusieurs jours du « week-end des finales » à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres.

Pour les journées comprenant deux matches pendant le « week-end des finales », les tarifs officiels sont les suivants :

Deux matches le vendredi 27 novembre : billets à la journée de 20 £ à 125 £

: billets à la journée de 20 £ à 125 £ Deux matches le samedi 28 novembre : billets à la journée de 40 £ à 180 £

: billets à la journée de 40 £ à 180 £ Deux matches le dimanche 29 novembre : billets à la journée de 125 £ à 280 £

: billets à la journée de 125 £ à 280 £ Pass groupés pour plusieurs jours (2 ou 3 jours) : réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un pass adulte de 3 jours coûte entre 242 £ et 514 £.

Matches de la phase de poules en novembre

Les tarifs standard des billets adultes pour les différents matches de poule disputés à Londres sont les suivants :

Angleterre