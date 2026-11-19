Novembre 2026 s’annonce comme un mois de sport inoubliable à Londres, avec en point d’orgue la conclusion passionnante de la première édition des finales du Nations Championship de World Rugby.

Les amateurs de football pourront assister à Arsenal contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions, ainsi qu’à plusieurs affiches de Premier League, dont Arsenal contre Manchester City.

Alors que l’automne s’installe dans la capitale, des athlètes de classe mondiale venus des quatre coins du globe se retrouveront dans les enceintes emblématiques de la ville. Vous pouvez les voir à l’œuvre en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Que vous soyez de passage à Londres en novembre pour des vacances ou un voyage d’affaires et souhaitiez assister à un événement sportif de premier plan, ou que vous habitiez sur place et cherchiez des billets de dernière minute, GOAL vous donne toutes les informations nécessaires, notamment où acheter des billets et combien ils coûtent.

2. Matches de Premier League à Londres (divers lieux), du 21 au 29 novembre

La trêve internationale terminée, plusieurs rencontres de Premier League se distinguent dans la capitale, notamment le choc entre Arsenal et Manchester City.

Date (et heure locale) Match Billets Stade Sam. 21 novembre (15 h 00) Chelsea contre Leeds United Billets Stamford Bridge Sam. 21 novembre (15 h 00) Tottenham Hotspur contre Ipswich Town Billets Tottenham Hotspur Stadium Lun. 23 novembre (20 h 00) Brentford contre Everton Billets Gtech Community Stadium Dim. 29 novembre (14 h 05) Crystal Palace contre Hull City Billets Selhurst Park Dim. 29 novembre (14 h 05) Fulham contre Bournemouth Billets Craven Cottage Dim. 29 novembre (16 h 30) Arsenal contre Manchester City Billets Emirates Stadium

Quels clubs de Premier League sont basés à Londres ?

Arsenal F.C. : Emirates Stadium (Holloway, nord de Londres)

Brentford F.C. : Gtech Community Stadium (Brentford, ouest de Londres)

Chelsea F.C. : Stamford Bridge (Fulham, ouest de Londres)

Crystal Palace F.C. : Selhurst Park (Selhurst, sud de Londres)

Fulham F.C. : Craven Cottage (Fulham, ouest de Londres)

Tottenham Hotspur F.C. : Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, nord de Londres)

Comment acheter des billets pour la Premier League ?

Plusieurs formules de billetterie existent pour les matches de Premier League : billets à l’unité, abonnements saisonniers et offres d’hospitalité supplémentaires sont disponibles sur les billetteries officielles des clubs.

Les clubs de l’élite du football britannique attribuent généralement les billets en trois étapes :

D’abord aux détenteurs d’un abonnement saisonnier

Ensuite aux personnes ayant déjà assisté à des matches à domicile, selon leur nombre de points de fidélité

Enfin au grand public, lors de l’ouverture de la vente générale

Si vous ne parvenez pas à obtenir des places par les canaux officiels des clubs ou si vous cherchez des billets de dernière minute, vous pouvez consulter des plateformes de revente vérifiées, comme LiveFootballTickets.

3. Arsenal contre le Borussia Dortmund, Emirates Stadium, le 24 novembre

Arsenal affrontera le Borussia Dortmund à l’Emirates Stadium, à Londres, le mardi 24 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 20 h 00 (GMT).

Comment acheter des billets pour Arsenal contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions ?

En raison d’une demande sans précédent et d’un accès aux tourniquets entièrement numérique à l’Emirates Stadium, Arsenal attribue les billets selon un système structuré :

Détenteurs d’un abonnement saisonnier : Une place garantie pour les 19 matches à domicile de Premier League et les 4 matches à domicile de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme officielle de revente du club.

Une place garantie pour les 19 matches à domicile de Premier League et les 4 matches à domicile de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme officielle de revente du club. Tirages au sort des membres Red : Les files d’attente en ligne fonctionnant selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red payants. Les membres doivent s’inscrire pendant une période de candidature définie, plusieurs semaines avant chaque match.

Les files d’attente en ligne fonctionnant selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red payants. Les membres doivent s’inscrire pendant une période de candidature définie, plusieurs semaines avant chaque match. Bourse officielle aux billets : Si un match affiche complet, les membres officiels non retenus au tirage au sort peuvent acheter directement auprès des abonnés des billets remis en vente à leur valeur nominale sur l’Arsenal Ticket Exchange.

Si un match affiche complet, les membres officiels non retenus au tirage au sort peuvent acheter directement auprès des abonnés des billets remis en vente à leur valeur nominale sur l’Arsenal Ticket Exchange. Offres d’hospitalité : Des prestations haut de gamme, notamment des places au Club Level, des repas gastronomiques et l’accès à des loges privées, sont proposées directement sur le portail officiel d’Arsenal pour les matches de Premier League et de Ligue des champions.

Des prestations haut de gamme, notamment des places au Club Level, des repas gastronomiques et l’accès à des loges privées, sont proposées directement sur le portail officiel d’Arsenal pour les matches de Premier League et de Ligue des champions. Plateformes de revente de billets : Pour les rencontres à guichets fermés ou les achats de dernière minute le jour du match, les supporters peuvent trouver des billets sur des plateformes de revente vérifiées comme LiveFootballTickets.

Combien coûtent les billets pour Arsenal en Ligue des champions ?

Arsenal classe ses matches à domicile à l’Emirates Stadium en trois niveaux (catégories A, B et C), qui déterminent le prix nominal des billets :

Matches de catégorie A : Tarifs les plus élevés pour les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Les prix vont généralement de 65 £ à plus de 120 £ .

Tarifs les plus élevés pour les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Les prix vont généralement de . Matches de catégorie B : Adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix vont généralement de 45 £ à 75 £ .

Adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix vont généralement de . Matches de catégorie C : Adversaires suscitant moins de demande (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix nominaux vont de 35 £ à 55 £ .

Adversaires suscitant moins de demande (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix nominaux vont de . Tarifs réduits : Des tarifs réduits sont proposés dans certaines catégories aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux jeunes membres adultes (18 à 24 ans) et aux supporters seniors (plus de 66 ans).

Des tarifs réduits sont proposés dans certaines catégories aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux jeunes membres adultes (18 à 24 ans) et aux supporters seniors (plus de 66 ans). Adhésion officielle obligatoire : Pour participer aux tirages au sort ou acheter des billets à leur valeur nominale par les canaux officiels, les supporters doivent détenir une adhésion officielle payante au club en cours de validité.

4. Nations Championship de World Rugby à Londres, Allianz Stadium, du 14 au 29 novembre

Parmi les grands rendez-vous sportifs organisés à Londres cet automne figure sans aucun doute le week-end des finales du Nations Championship, du 27 au 29 novembre.

Cette toute nouvelle compétition biennale, qui oppose les grandes puissances du rugby des hémisphères Nord et Sud pour désigner un champion mondial, a débuté en juillet et s’achèvera à Londres.

Outre l’ensemble des matches du week-end des finales, l’Allianz Stadium de Twickenham accueillera les trois derniers matches de poule de l’Angleterre, contre l’Australie (8 novembre), le Japon (14 novembre) et la Nouvelle-Zélande (21 novembre).

Les affiches du week-end des finales ne seront connues qu’à l’issue de la phase de poules, mais les douze nations participantes sont assurées de jouer pendant ces trois derniers jours de compétition.

Date (et heure locale) Tour et match Billets Sam. 21 novembre (14 h 10) 6e journée : Angleterre contre Nouvelle-Zélande Billets Ven. 27 novembre (16 h 40) 11e place : à déterminer contre à déterminer Billets Ven. 27 novembre (20 h 10) 5e place : à déterminer contre à déterminer Billets Sam. 28 novembre (13 h 10) 9e place : à déterminer contre à déterminer Billets Sam. 28 novembre (16 h 40) 3e place : à déterminer contre à déterminer Billets Dim. 29 novembre (13 h 10) 7e place : à déterminer contre à déterminer Billets Dim. 29 novembre (16 h 40) Finale : à déterminer contre à déterminer Billets

Comment acheter des billets pour le Nations Championship de World Rugby à Londres ?

Les billets officiels pour le Nations Championship de World Rugby 2026 peuvent être achetés auprès de la billetterie centralisée de la compétition ou de la fédération organisatrice concernée (par exemple, celle de l’Angleterre), selon le match.

Week-end des finales (du 27 au 29 novembre) : Les billets pour les six derniers matches disputés à l’Allianz Stadium (Twickenham) sont gérés de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire billetterie, Ticketmaster.

: Les billets pour les six derniers matches disputés à l’Allianz Stadium (Twickenham) sont gérés de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire billetterie, Ticketmaster. Matches de poule (juillet et novembre) : Les billets pour les différents matches de poule sont distribués directement par les nations qui les accueillent. Vous pouvez les acheter sur les sites officiels de leurs fédérations.

Combien coûtent les billets pour le Nations Championship de World Rugby à Londres ?

Le prix des billets officiels pour le Nations Championship de World Rugby 2026 varie considérablement selon que vous achetez des billets à la journée ou des forfaits de plusieurs jours pour le « week-end des finales » à l’Allianz Stadium (Twickenham), à Londres.

Pour les journées comprenant chacune deux matches pendant le « week-end des finales », les catégories tarifaires officielles sont les suivantes :

Deux matches du vendredi 27 novembre : Les billets à la journée coûtent de 20 £ à 125 £

: Les billets à la journée coûtent de 20 £ à 125 £ Deux matches du samedi 28 novembre : Les billets à la journée coûtent de 40 £ à 180 £

: Les billets à la journée coûtent de 40 £ à 180 £ Deux matches du dimanche 29 novembre : Les billets à la journée coûtent de 125 £ à 280 £

: Les billets à la journée coûtent de 125 £ à 280 £ Forfaits de plusieurs jours (pour 2 ou 3 jours) : Ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un forfait adulte de 3 jours coûte de 242 £ à 514 £.

Matches de poule de novembre

Voici les prix des billets adultes standard pour les différents matches de poule disputés à Londres :

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