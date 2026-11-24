Les grands moments de sport se poursuivent à Londres en novembre, avec notamment le dénouement de la première édition du Nations Championship de World Rugby.

Les amateurs de football pourront suivre Arsenal contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions, ainsi que plusieurs affiches de Premier League, dont Arsenal contre Manchester City.

Alors que l’automne s’installe dans la capitale, des athlètes de classe mondiale venus des quatre coins du globe se retrouveront dans les enceintes emblématiques de la ville. Vous pouvez les voir à l’œuvre en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Que vous séjourniez à Londres pour les vacances ou pour affaires en novembre et souhaitiez assister à un grand événement sportif, ou que vous habitiez sur place et cherchiez des billets à la dernière minute, GOAL vous donne toutes les informations utiles, notamment où acheter vos billets et combien ils coûtent.

2. Matchs de Premier League, Londres (plusieurs stades) : 29 novembre

Plusieurs rencontres de Premier League sont à l’affiche dans la capitale ce week-end, notamment le choc entre Arsenal et Manchester City.

Date (et heure locale) Match Billets Stade Dimanche 29 novembre (14 h 05) Crystal Palace contre Hull City Billets Selhurst Park Dimanche 29 novembre (14 h 05) Fulham contre Bournemouth Billets Craven Cottage Dimanche 29 novembre (16 h 30) Arsenal contre Manchester City Billets Emirates Stadium

Quels clubs de Premier League sont basés à Londres ?

Arsenal : Emirates Stadium (Holloway, nord de Londres)

Brentford : Gtech Community Stadium (Brentford, ouest de Londres)

Chelsea : Stamford Bridge (Fulham, ouest de Londres)

Crystal Palace : Selhurst Park (Selhurst, sud de Londres)

Fulham : Craven Cottage (Fulham, ouest de Londres)

Tottenham Hotspur : Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, nord de Londres)

Comment acheter des billets de Premier League

Plusieurs formules de billetterie existent pour les matchs de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements saisonniers, en passant par les offres d’hospitalité. Elles sont disponibles sur les billetteries officielles des clubs.

Les clubs de l’élite du football britannique attribuent généralement les billets en trois étapes :

D’abord aux détenteurs d’un abonnement saisonnier

Puis aux personnes ayant déjà assisté à des matchs à domicile, selon leur nombre de points de fidélité

Enfin au grand public, lors de l’ouverture de la vente générale

Si vous ne parvenez pas à obtenir de places par les canaux officiels des clubs ou si vous cherchez des billets à la dernière minute, vous pouvez consulter des plateformes de revente vérifiées comme LiveFootballTickets.

3. Arsenal contre le Borussia Dortmund, Emirates Stadium : 24 novembre

Le match entre Arsenal et le Borussia Dortmund aura lieu à l’Emirates Stadium, à Londres, le mardi 24 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 20 h (GMT).

Comment acheter des billets pour Arsenal contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions

Face à une demande sans précédent et avec un accès à l’Emirates Stadium entièrement numérique, Arsenal attribue les billets selon un système structuré :

Détenteurs d’un abonnement saisonnier : leur place est garantie pour les 19 matchs à domicile de Premier League et les 4 matchs à domicile de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme officielle de revente du club.

leur place est garantie pour les 19 matchs à domicile de Premier League et les 4 matchs à domicile de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme officielle de revente du club. Tirages au sort réservés aux membres Red : les traditionnelles files d’attente en ligne, où les premiers arrivés étaient les premiers servis, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red payants. Ils doivent s’inscrire pendant une période définie, plusieurs semaines avant chaque match.

les traditionnelles files d’attente en ligne, où les premiers arrivés étaient les premiers servis, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red payants. Ils doivent s’inscrire pendant une période définie, plusieurs semaines avant chaque match. Bourse officielle aux billets : si un match est complet, les membres officiels qui n’ont pas été retenus lors du tirage au sort peuvent acheter, à leur prix initial, des billets remis en vente directement par des détenteurs d’un abonnement saisonnier sur l’Arsenal Ticket Exchange.

si un match est complet, les membres officiels qui n’ont pas été retenus lors du tirage au sort peuvent acheter, à leur prix initial, des billets remis en vente directement par des détenteurs d’un abonnement saisonnier sur l’Arsenal Ticket Exchange. Offres d’hospitalité : des formules haut de gamme comprenant des places au Club Level, un service de restauration gastronomique et l’accès à des loges privées sont disponibles directement sur le portail officiel d’Arsenal, pour les matchs de Premier League comme de Ligue des champions.

des formules haut de gamme comprenant des places au Club Level, un service de restauration gastronomique et l’accès à des loges privées sont disponibles directement sur le portail officiel d’Arsenal, pour les matchs de Premier League comme de Ligue des champions. Plateformes de revente de billets : pour les matchs à guichets fermés ou pour obtenir une place à la dernière minute, les supporters peuvent se tourner vers des plateformes de revente vérifiées comme LiveFootballTickets.

Combien coûtent les billets pour les matchs d’Arsenal en Ligue des champions ?

Arsenal classe ses matchs à domicile à l’Emirates Stadium en trois catégories (A, B et C), qui déterminent le prix initial des billets :

Matchs de catégorie A : les tarifs les plus élevés s’appliquent aux adversaires de premier plan et aux derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Les prix vont généralement de 65 £ à plus de 120 £ .

les tarifs les plus élevés s’appliquent aux adversaires de premier plan et aux derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Les prix vont généralement de . Matchs de catégorie B : ils concernent des adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix vont généralement de 45 £ à 75 £ .

ils concernent des adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix vont généralement de . Matchs de catégorie C : ils concernent des adversaires pour lesquels la demande est moins forte (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix initiaux vont de 35 £ à 55 £ .

ils concernent des adversaires pour lesquels la demande est moins forte (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix initiaux vont de . Tarifs réduits : des réductions sont proposées dans certaines catégories aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux jeunes membres adultes (18–24 ans) et aux supporters seniors (plus de 66 ans).

des réductions sont proposées dans certaines catégories aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux jeunes membres adultes (18–24 ans) et aux supporters seniors (plus de 66 ans). Adhésion officielle obligatoire : pour participer aux tirages au sort ou acheter des billets à leur prix initial par les canaux officiels, les supporters doivent disposer d’une adhésion officielle payante et en cours de validité au club.

4. Week-end des finales du Nations Championship de World Rugby, Londres (Allianz Stadium) : du 27 au 29 novembre

Le week-end des finales du Nations Championship, organisé à l’Allianz Stadium de Twickenham du 27 au 29 novembre, sera sans aucun doute l’un des grands événements sportifs de l’automne londonien.

Lancée en juillet, cette toute nouvelle compétition bisannuelle oppose les grandes puissances du rugby des hémisphères Nord et Sud pour désigner un champion mondial. Elle s’achèvera à Londres, où les douze nations participantes joueront durant les trois derniers jours du tournoi.

Date (et heure locale) Classement et match Billets Vendredi 27 novembre (16 h 40) 11e place : Fidji contre l’Italie Billets Vendredi 27 novembre (20 h 10) 5e place : Irlande contre l’Australie Billets Samedi 28 novembre (13 h 10) 9e place : pays de Galles contre le Japon Billets Samedi 28 novembre (16 h 40) 3e place : Angleterre contre la Nouvelle-Zélande Billets Dimanche 29 novembre (13 h 10) 7e place : Écosse contre l’Argentine Billets Dimanche 29 novembre (16 h 40) Finale : Afrique du Sud contre la France Billets

Comment acheter des billets pour le Nations Championship de World Rugby à Londres

Les billets officiels pour le Nations Championship de World Rugby 2026 peuvent être achetés sur les plateformes centrales du tournoi ou auprès de la fédération du pays hôte (par exemple, l’Angleterre), selon le match.

Week-end des finales (du 27 au 29 novembre) : les billets pour les six derniers matchs, organisés à l’Allianz Stadium de Twickenham, sont gérés de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship de rugby et par son partenaire billetterie, Ticketmaster.

: les billets pour les six derniers matchs, organisés à l’Allianz Stadium de Twickenham, sont gérés de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship de rugby et par son partenaire billetterie, Ticketmaster. Matchs de poule (juillet et novembre) : les billets pour chaque match de poule sont distribués directement par la fédération du pays hôte. Vous pouvez les acheter sur les portails officiels de ces fédérations.

Combien coûtent les billets pour le Nations Championship de World Rugby à Londres ?

Le prix des billets officiels pour le Nations Championship de World Rugby 2026 varie considérablement selon que vous achetez des billets à la journée ou des forfaits de plusieurs jours pour le « week-end des finales » à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres.

Pour chaque journée comprenant deux matchs pendant le « week-end des finales », les tarifs officiels sont répartis comme suit :