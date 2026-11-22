Les grands rendez-vous sportifs se poursuivent à Londres en novembre, avec notamment le dénouement de la première édition des finales de la Nations Championship de World Rugby.

Les amateurs de football pourront assister à Arsenal contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions, ainsi qu’à plusieurs affiches de Premier League, dont Arsenal contre Manchester City.

Alors que l’automne s’installe dans la capitale, des athlètes de classe mondiale venus des quatre coins du globe se retrouveront dans ses enceintes emblématiques. Vous pouvez les voir à l’œuvre en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Que vous séjourniez à Londres en novembre pour des vacances ou un voyage d’affaires et souhaitiez assister à un grand événement sportif, ou que vous habitiez sur place et cherchiez des billets de dernière minute, GOAL vous donne toutes les informations nécessaires, notamment où acheter vos billets et combien ils coûtent.

2. Matchs de Premier League à Londres, dans différents stades : du 23 au 29 novembre

La trêve internationale terminée, plusieurs affiches de Premier League sont à suivre dans la capitale, notamment le choc entre Arsenal et Manchester City.

Date et heure locale Match Billets Stade Lundi 23 novembre (20 h 00) Brentford contre Everton Billets Gtech Community Stadium Dimanche 29 novembre (14 h 05) Crystal Palace contre Hull City Billets Selhurst Park Dimanche 29 novembre (14 h 05) Fulham contre Bournemouth Billets Craven Cottage Dimanche 29 novembre (16 h 30) Arsenal contre Manchester City Billets Emirates Stadium

Quels clubs de Premier League jouent à Londres ?

Arsenal F.C. : Emirates Stadium (Holloway, nord de Londres)

Brentford F.C. : Gtech Community Stadium (Brentford, ouest de Londres)

Chelsea F.C. : Stamford Bridge (Fulham, ouest de Londres)

Crystal Palace F.C. : Selhurst Park (Selhurst, sud de Londres)

Fulham F.C. : Craven Cottage (Fulham, ouest de Londres)

Tottenham Hotspur F.C. : Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, nord de Londres)

Comment acheter des billets pour la Premier League

Plusieurs formules de billetterie existent pour les matchs de Premier League : billets à l’unité, abonnements saisonniers et offres d’hospitalité, disponibles sur les billetteries officielles des clubs.

Les clubs de l’élite du football britannique attribuent généralement les billets en trois étapes :

D’abord aux détenteurs d’un abonnement saisonnier

Puis aux personnes ayant déjà assisté à des matchs à domicile, selon leur nombre de points de fidélité

Enfin au grand public, pendant la période de vente générale

Si vous ne parvenez pas à obtenir des places par les canaux officiels des clubs ou si vous cherchez des billets de dernière minute, vous pouvez consulter des plateformes de revente vérifiées, comme LiveFootballTickets.

3. Arsenal contre le Borussia Dortmund, Emirates Stadium : 24 novembre

Arsenal affrontera le Borussia Dortmund à l’Emirates Stadium, à Londres, le mardi 24 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 20 h 00 GMT.

Comment acheter des billets pour Arsenal contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions

En raison d’une demande sans précédent et d’un accès aux tourniquets de l’Emirates Stadium entièrement numérique, Arsenal attribue les billets selon un système structuré :

Détenteurs d’un abonnement saisonnier : une place garantie pour les 19 matchs à domicile de Premier League et les 4 matchs à domicile de Ligue des champions (phase de ligue). Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme officielle de revente du club.

une place garantie pour les 19 matchs à domicile de Premier League et les 4 matchs à domicile de Ligue des champions (phase de ligue). Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme officielle de revente du club. Tirages au sort des membres Red : les files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red ayant souscrit une adhésion payante. Ils doivent s’inscrire pendant une période déterminée, plusieurs semaines avant chaque match.

les files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red ayant souscrit une adhésion payante. Ils doivent s’inscrire pendant une période déterminée, plusieurs semaines avant chaque match. Bourse officielle aux billets : si un match affiche complet, les membres officiels qui n’ont pas obtenu de place au tirage au sort peuvent acheter directement, au prix initial, les billets remis en vente par des détenteurs d’un abonnement saisonnier via l’Arsenal Ticket Exchange.

si un match affiche complet, les membres officiels qui n’ont pas obtenu de place au tirage au sort peuvent acheter directement, au prix initial, les billets remis en vente par des détenteurs d’un abonnement saisonnier via l’Arsenal Ticket Exchange. Offres d’hospitalité : des formules haut de gamme, comprenant des places au Club Level, des repas gastronomiques et l’accès à des loges, sont proposées directement sur le portail officiel d’Arsenal pour les matchs de Premier League et de Ligue des champions.

des formules haut de gamme, comprenant des places au Club Level, des repas gastronomiques et l’accès à des loges, sont proposées directement sur le portail officiel d’Arsenal pour les matchs de Premier League et de Ligue des champions. Plateformes de billetterie secondaires : pour les matchs à guichets fermés ou les achats de dernière minute le jour du match, les supporters peuvent trouver des billets sur des plateformes de revente vérifiées comme LiveFootballTickets.

Combien coûtent les billets pour les matchs d’Arsenal en Ligue des champions ?

Arsenal répartit ses matchs à domicile à l’Emirates Stadium en trois niveaux (catégories A, B et C), qui déterminent le prix initial des billets :

Matchs de catégorie A : tarifs élevés pour les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Les prix vont généralement de 65 £ à plus de 120 £ .

tarifs élevés pour les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Les prix vont généralement de . Matchs de catégorie B : adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix vont généralement de 45 £ à 75 £ .

adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix vont généralement de . Matchs de catégorie C : adversaires suscitant moins de demande (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix initiaux vont de 35 £ à 55 £ .

adversaires suscitant moins de demande (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix initiaux vont de . Tarifs réduits : des réductions sont proposées dans certaines catégories aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux jeunes adultes membres du club (18–24 ans) et aux supporters de plus de 66 ans.

des réductions sont proposées dans certaines catégories aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux jeunes adultes membres du club (18–24 ans) et aux supporters de plus de 66 ans. Adhésion officielle obligatoire : pour participer aux tirages au sort ou acheter des billets au prix initial par les canaux officiels, les supporters doivent disposer d’une adhésion officielle payante au club en cours de validité.

4. Week-end des finales de la Nations Championship de World Rugby, Londres (Allianz Stadium) : du 27 au 29 novembre

Le week-end des finales de la Nations Championship, organisé à l’Allianz Stadium de Twickenham du 27 au 29 novembre, est sans aucun doute l’un des grands rendez-vous sportifs de l’automne à Londres.

Ce tout nouveau tournoi biennal, qui oppose les grandes puissances du rugby des hémisphères Nord et Sud pour désigner un champion mondial, a débuté en juillet et s’achèvera à Londres. Les douze nations participantes joueront lors de ce week-end de clôture de trois jours.

Date et heure locale Classement et match Billets Vendredi 27 novembre (16 h 40) 11e place : Fidji contre Italie Billets Vendredi 27 novembre (20 h 10) 5e place : Irlande contre Australie Billets Samedi 28 novembre (13 h 10) 9e place : pays de Galles contre Japon Billets Samedi 28 novembre (16 h 40) 3e place : Angleterre contre Nouvelle-Zélande Billets Dimanche 29 novembre (13 h 10) 7e place : Écosse contre Argentine Billets Dimanche 29 novembre (16 h 40) Finale : Afrique du Sud contre France Billets

Comment acheter des billets pour la Nations Championship de World Rugby à Londres

Selon le match, les billets officiels pour la Nations Championship de World Rugby 2026 peuvent être achetés sur les plateformes centrales du tournoi ou auprès de la fédération du pays hôte (par exemple, celle de l’Angleterre).

Week-end des finales (du 27 au 29 novembre) : les billets pour les six derniers matchs, organisés à l’Allianz Stadium de Twickenham, sont gérés de manière centralisée sur le site officiel de la Nations Championship de rugby et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster.

: les billets pour les six derniers matchs, organisés à l’Allianz Stadium de Twickenham, sont gérés de manière centralisée sur le site officiel de la Nations Championship de rugby et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster. Matchs de poule (juillet et novembre) : les billets pour les différents matchs de poule sont distribués directement par les fédérations des pays hôtes. Vous pouvez les acheter sur leurs plateformes officielles.

Combien coûtent les billets pour la Nations Championship de World Rugby à Londres ?

Les prix officiels des billets pour la Nations Championship de World Rugby 2026 varient considérablement selon que vous achetez des billets à la journée ou des forfaits de plusieurs jours pour le « week-end des finales » à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres.

Pour les journées comprenant deux matchs pendant le « week-end des finales », les catégories tarifaires officielles sont les suivantes :