En décembre 2026, New York s'apprête à briller de nouveau sur la scène mondiale comme destination incontournable pour les fêtes de fin d'année.

Après un automne spectaculaire, la ville a confirmé sa réputation de destination hivernale inoubliable. Elle propose aussi bien des traditions de Noël emblématiques que des affiches de NBA palpitantes, des succès de Broadway et des spectacles d'humour.

Que vous voyagiez depuis les États-Unis ou l'étranger, GOAL vous propose un guide complet pour obtenir vos billets, réserver les meilleurs vols à destination de JFK ou de Newark et trouver l'hébergement idéal pour votre séjour hivernal dans les cinq arrondissements de New York.

Quel est le programme des événements à New York en décembre 2026 ?

GOAL vous propose un tour d'horizon détaillé des nombreuses possibilités de divertissement dans la ville en décembre. Des grands concerts aux spectacles d'humour plus intimistes, voici ce qui figure au programme :

Date Événement Lieu Billets Mardi 1er décembre Doja Cat Madison Square Garden Billets Jeudi 3 décembre Wisin United Palace Theatre Billets Jeudi 3 décembre Brent Faiyaz Barclays Center Billets Dimanche 6 décembre New York Giants contre San Francisco 49ers MetLife Stadium Billets Mardi 8 décembre The Compound and Friends Stage 1 at New World Stages Billets Vendredi 11 décembre Z100 Jingle Ball Madison Square Garden Billets Samedi 12 décembre Match de football américain Army contre Navy MetLife Stadium Billets Dimanche 13 décembre Denver Broncos contre New York Jets MetLife Stadium Billets Dimanche 13 décembre Boston Celtics contre Brooklyn Nets Barclays Center Billets Mardi 15 et mercredi 16 décembre Trevor Noah Beacon Theatre Billets Mercredi 16 décembre Brooklyn Nets contre Dallas Mavericks Barclays Center Billets Mercredi 16 et jeudi 17 décembre Andrea Bocelli Madison Square Garden Billets Dimanche 20 décembre New York Islanders contre New York Rangers UBS Arena, Elmont Billets Mercredi 23 décembre Utah Jazz contre New York Knicks Madison Square Garden Billets Vendredi 25 décembre San Antonio Spurs contre New York Knicks (jour de Noël) Madison Square Garden Billets Dimanche 27 décembre Brooklyn Nets contre New York Knicks Madison Square Garden Billets Tout au long du mois de décembre The Great Gatsby Broadway Theatre Billets Mardi 29 décembre Detroit Red Wings contre New York Rangers Madison Square Garden Billets Du mercredi 30 décembre au samedi 2 janvier Phish New Year's Eve Run Madison Square Garden Billets Tout au long du mois de décembre Radio City Christmas Spectacular Radio City Music Hall Billets Tout au long du mois de décembre Casse-Noisette de George Balanchine (New York City Ballet) David H. Koch Theater, Lincoln Center Billets Tout au long du mois de décembre Alvin Ailey American Dance Theater (à partir du 2 décembre) New York City Center Billets

Comment obtenir des billets pour les événements de décembre à New York ?

À ce jour, les billets disponibles auprès des vendeurs officiels pour les événements les plus prisés des fêtes, notamment les représentations des Rockettes aux meilleurs créneaux du week-end et les matchs des Knicks pendant la semaine de Noël, atteignent leur niveau le plus bas. Avec des millions de touristes qui affluent en ville, les billetteries sont fortement sollicitées.

Voici l'essentiel à retenir :

Le marché de la revente est ouvert : Si vous avez manqué la vente initiale, des plateformes comme StubHub sont la principale solution agréée permettant aux fans d'acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l'approche de décembre. C'est votre meilleure chance d'obtenir une place pour un spectacle de Broadway complet, un siège VIP au Madison Square Garden ou une bonne place pour Trevor Noah au Beacon Theatre.

Si vous avez manqué la vente initiale, des plateformes comme StubHub sont la principale solution agréée permettant aux fans d'acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l'approche de décembre. C'est votre meilleure chance d'obtenir une place pour un spectacle de Broadway complet, un siège VIP au Madison Square Garden ou une bonne place pour Trevor Noah au Beacon Theatre. Entrée 100 % numérique : Presque toutes les grandes salles de New York utilisent exclusivement des billets numériques. Vous aurez besoin d'un smartphone connecté à Internet pour présenter vos billets aux tourniquets.

Presque toutes les grandes salles de New York utilisent exclusivement des billets numériques. Vous aurez besoin d'un smartphone connecté à Internet pour présenter vos billets aux tourniquets. Prix et sécurité : Pensez à vérifier les conditions générales des sites de revente. Passer par une plateforme reconnue comme StubHub permet de bénéficier de sa garantie FanProtect à 100 %.

Comment réserver vos vols pour New York en décembre ?

Se rendre à New York implique de passer par l'un des carrefours aériens les plus fréquentés au monde. La plupart des fans et des touristes atterriront dans l'un des trois grands aéroports de la région : l'aéroport international John-F.-Kennedy (JFK), l'aéroport international Newark-Liberty (EWR) ou l'aéroport de LaGuardia (LGA).

Aéroport international JFK (New York) : C'est le principal point d'arrivée des voyageurs internationaux en provenance de villes européennes comme Londres, Paris ou Francfort. Il permet de rejoindre Manhattan et Brooklyn en métro via l'AirTrain ou avec un service de VTC.

C'est le principal point d'arrivée des voyageurs internationaux en provenance de villes européennes comme Londres, Paris ou Francfort. Il permet de rejoindre Manhattan et Brooklyn en métro via l'AirTrain ou avec un service de VTC. Newark-Liberty (New Jersey) : Une excellente solution de remplacement, surtout si votre programme comprend un match de NFL au MetLife Stadium ou si vous séjournez dans l'ouest de Manhattan.

Une excellente solution de remplacement, surtout si votre programme comprend un match de NFL au MetLife Stadium ou si vous séjournez dans l'ouest de Manhattan. Aéroport de LaGuardia (New York) : Récemment rénové, c'est l'aéroport de référence pour les vols intérieurs américains. Il permet de rejoindre rapidement Midtown et le Queens.

Nous vous recommandons d'utiliser des plateformes comme Skyscanner pour surveiller les baisses de prix. Des compagnies comme Delta, JetBlue et British Airways sont des choix populaires pour rejoindre cette destination nord-américaine prisée pendant les fêtes.

Combien coûtent les vols pour New York en décembre ?

Les frais de voyage devraient être élevés pendant les fêtes. En décembre, les vols au départ des grands aéroports européens ou de la côte ouest des États-Unis coûtent généralement entre 400 et 1 200 dollars américains. Réserver tôt est indispensable pour profiter des meilleurs tarifs.

Date Départ Arrivée Coût estimé (USD) 5 décembre Londres (LHR) New York (JFK) 750 $ 10 décembre Los Angeles (LAX) Newark (EWR) 450 $ 18 décembre Paris (CDG) New York (JFK) 850 $

Où séjourner lors de votre escapade à New York en décembre ?

Les événements étant répartis entre Manhattan, Brooklyn et même le New Jersey, mieux vaut choisir un hébergement qui permette de se déplacer facilement et de rester au chaud pendant les mois froids de l'hiver.

Midtown Manhattan (pour Broadway, le MSG et les visites de Noël) : Séjourner à Midtown, c'est être au cœur de l'animation. Le Radio City Christmas Spectacular, le quartier des théâtres et ses spectacles de Broadway, ainsi que le Madison Square Garden, où jouent les Knicks et les Rangers, seront accessibles à pied. Le quartier offre une atmosphère animée, un accès immédiat aux principales lignes de métro et des sites emblématiques.

Downtown Brooklyn (pour la NBA et les concerts) Si votre programme comprend surtout des matchs des Brooklyn Nets ou des concerts au Barclays Center, Downtown Brooklyn offre un cadre plus branché et légèrement plus tranquille. Les hôtels-boutiques du quartier proposent des vues imprenables sur la silhouette de la ville et permettent de rejoindre facilement Manhattan en métro.

Comment se déplacer à New York ?

Se déplacer les jours de match, à la sortie des théâtres et au milieu de la foule des fêtes demande de connaître les possibilités sur place :

VTC : Lyft est un service incontournable aux États-Unis, particulièrement à New York. Si le métro est pratique en journée, commander un Lyft est la solution la plus sûre, la plus confortable au chaud et la plus fiable pour les visiteurs qui quittent tard le Madison Square Garden ou regagnent leur hôtel après une soirée glaciale de décembre.

Lyft est un service incontournable aux États-Unis, particulièrement à New York. Si le métro est pratique en journée, commander un Lyft est la solution la plus sûre, la plus confortable au chaud et la plus fiable pour les visiteurs qui quittent tard le Madison Square Garden ou regagnent leur hôtel après une soirée glaciale de décembre. Transports en commun : New York dispose d'un vaste réseau de métro fonctionnant 24 heures sur 24, géré par la MTA. Il est très utile pour éviter les embouteillages de Midtown pendant les fêtes, même si la foule sera importante à Penn Station, sous le Madison Square Garden, après les matchs. Garder une application de VTC à portée de main est une solution de secours idéale.

Comment rester connecté pendant votre séjour à New York ?

Pour un voyage aux États-Unis, il vous faut un forfait de données opérationnel dès votre descente de l'avion. Rester connecté est essentiel pour présenter votre billet numérique StubHub à l'entrée, trouver votre théâtre avec Google Maps ou commander un Lyft après le match.

Pour éviter une facture d'itinérance élevée auprès de votre opérateur habituel, optez pour une eSIM. Avec eSIM.sm, vous pouvez obtenir des données à haut débit pour toute la durée de votre séjour à partir de quelques dollars seulement. Elle s'active facilement grâce à un code QR : vous pouvez ainsi être connecté dès votre arrivée à JFK ou à Newark. Vous pouvez aussi recharger facilement votre forfait si vous avez besoin de davantage de données pour suivre votre équipe favorite ou explorer la ville.

Les temps forts à ne pas manquer à New York en décembre :