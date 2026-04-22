Depuis sa fondation en 1902, le Real Madrid incarne le sommet du football européen, avec un nombre record de titres en Ligue des champions et de trophées nationaux.

Installé au cœur de la capitale espagnole, le club a accueilli des légendes de Di Stéfano à Zidane et Cristiano Ronaldo, bâtissant un héritage qui attire chaque saison des millions de supporters au Santiago Bernabéu pour le vivre en personne.

Pour trouver des forfaits voyage, réserver des vols et des visites du stade, GOAL vous livre tout ce qu’il faut savoir pour faire de votre rêve de visiter le Bernabéu une réalité, notamment les billets, les vols, les forfaits voyage et bien plus encore.

Quand le Real Madrid joue-t-il ?

Date et heure Match Lieu Billets 12 avril 2026 - 17:00 Real Madrid vs. Girona Santiago Bernabéu Billets 22 avril 2026 (à déterminer) Real Madrid vs. Alavés Santiago Bernabéu Billets 13 mai 2026 - 20:00 Real Madrid vs. Real Oviedo Santiago Bernabéu Billets 24 mai 2026 (à déterminer) Real Madrid vs. Athletic Club Santiago Bernabéu Billets

Puis-je réserver des forfaits voyage pour le Real Madrid ?

SportsBreaks, fournisseur officiel de billets du Real Madrid, propose des forfaits complets qui simplifient l’organisation de votre déplacement au Santiago Bernabéu.

Réserver un forfait voyage permet aux supporters d’avoir tout au même endroit. Ces offres sont conçues pour offrir à la fois l’excitation d’un football de classe mondiale et un séjour confortable dans la capitale espagnole, afin que vous n’ayez pas à gérer un processus complexe de réservations séparées.

Billets officiels pour le match : Chaque forfait comprend des billets officiels garantis en admission générale. Vous pouvez choisir parmi différentes catégories de places, notamment derrière le but, ou opter pour une amélioration avec un choix de billets en tribune latérale.

Chaque forfait comprend des billets officiels garantis en admission générale. Vous pouvez choisir parmi différentes catégories de places, notamment derrière le but, ou opter pour une amélioration avec un choix de billets en tribune latérale. Séjour à l’hôtel : Nos forfaits officiels Real Madrid comprennent au minimum une nuit dans un hôtel central de la ville, afin que vous soyez idéalement placé pour sortir et découvrir tout ce que Madrid a à offrir.

Nos forfaits officiels Real Madrid comprennent au minimum une nuit dans un hôtel central de la ville, afin que vous soyez idéalement placé pour sortir et découvrir tout ce que Madrid a à offrir. L’expérience : Avec du football de classe mondiale sur le terrain et une ambiance de premier ordre en dehors, ainsi qu’un séjour à l’hôtel dans une ville aussi fascinante que Madrid.

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Combien coûte un voyage pour aller voir le Real Madrid ?

Date Match Prix du forfait à partir de Forfait 12 avril 2026 Real Madrid vs. Girona FC 489,00 £ Forfait 22 avril 2026 Real Madrid vs. Deportivo Alavés 548,00 £ Forfait 13 mai 2026 Real Madrid vs. Real Oviedo 420,00 £ Forfait 24 mai 2026 Real Madrid vs. Athletic Club 440,00 £ Forfait

Comment obtenir des billets pour voir le Real Madrid ?

Le premier endroit où chercher des billets pour le Real Madrid est le site officiel du club, qui en vend.

Ces billets partent souvent rapidement, les Socios (membres) bénéficiant de la première fenêtre de vente, suivis des détenteurs de la carte Madridista Premium.

Si les billets sont épuisés sur le site officiel ou si vous prévoyez un voyage de dernière minute, StubHub propose actuellement des billets à partir de 95 €. Des plateformes secondaires comme StubHub ou SeatPick permettent aux supporters venant de l’étranger d’accéder à des places sans avoir besoin d’une adhésion.

Combien coûtent les billets du Real Madrid ?

Le prix des billets pour le Real Madrid varie considérablement en fonction de l’adversaire et de la compétition.

Pour les matches standard de Liga face à des équipes de milieu de tableau, les billets individuels les moins chers peuvent débuter entre 50 € et 75 € dans les tribunes supérieures (4e amphithéâtre).

Cependant, pour les matches de catégorie A :

Derby de Madrid / Ligue des champions : Les prix commencent généralement à 120 € et peuvent rapidement grimper sur les plateformes de revente.

Les prix commencent généralement à 120 € et peuvent rapidement grimper sur les plateformes de revente. Hospitalité : Pour une expérience premium, les forfaits hospitalité « Silver » (qui comprennent la restauration et l’accès au salon) débutent habituellement autour de 300 €, tandis que l’hospitalité « Gold » dans le stade peut dépasser 900 €.

Pour une expérience premium, les forfaits hospitalité « Silver » (qui comprennent la restauration et l’accès au salon) débutent habituellement autour de 300 €, tandis que l’hospitalité « Gold » dans le stade peut dépasser 900 €. Marchés secondaires : Les billets de dernière minute disponibles sur des plateformes secondaires comme StubHub et SeatPick commencent à 95 €.

Que vous choisissiez un forfait ou une réservation individuelle, l’atmosphère à l’intérieur du stade récemment rénové vaut chaque euro.

Voyage à Madrid : Tout ce qu’il faut savoir sur la ville du football

Tout ce qu’il faut savoir sur le Santiago Bernabéu

L’Estadio Santiago Bernabéu est une merveille de l’ingénierie moderne. Après son importante rénovation, il peut désormais accueillir environ 85 000 spectateurs. De nombreux supporters en visite à Madrid réservent des visites guidées du Santiago Bernabéu pour vraiment s’imprégner de l’atmosphère.

Sa caractéristique la plus frappante est sa façade enveloppante en acier et son toit entièrement rétractable, ce qui garantit que les matches peuvent être joués dans des conditions parfaites, quelle que soit la météo.

À l’intérieur, le stade comprend une passerelle en hauteur offrant une vue à 360 degrés sur la ville. Pour les supporters, la proximité des tribunes avec la pelouse reste l’une de ses plus grandes qualités, en offrant une atmosphère intime et intimidante pour les équipes visiteuses.

Les jours de match, les bars situés autour de la Calle de Marceliano Santa María sont l’endroit où il faut être, des milliers de Madridistas s’y rassemblant pour chanter et accueillir le bus de l’équipe.

Comment se rendre à Madrid en avion ?

Vous pouvez voler directement vers l’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD) depuis la plupart des grands hubs internationaux, soit directement auprès des compagnies aériennes, soit via des moteurs de recherche de vols comme Skyscanner.

Pour les supporters voyageant depuis le Royaume-Uni, des vols directs sont disponibles chaque jour depuis Londres, Birmingham et Manchester via des compagnies comme British Airways, Ryanair et EasyJet.

Les visiteurs long-courriers peuvent rejoindre la capitale espagnole via des liaisons directes depuis des villes comme New York, Bangkok et Cancun avec Air Europa, Iberojet ou American Airlines.

Pour trouver le meilleur rapport qualité-prix, avril est actuellement répertorié comme le mois le moins cher pour voler vers Madrid en 2026, avec des billets aller-retour parfois disponibles à seulement 20 € en réservant à l’avance.

Rechercher des vols vers MadridRéserver des vols

Où séjourner à Madrid ?

Les supporters devraient séjourner dans le quartier de Chamartín pour être au plus près du stade.

Si vous préférez une ambiance plus touristique, les secteurs de Sol ou de Gran Vía sont excellents, à condition d’être à proximité d’une station de métro de la ligne 10 pour un trajet direct de 15 minutes jusqu’au stade le jour du match.

Que faire à Madrid ?

Si le football est l’événement principal, Madrid est une ville vibrante qui offre une infinité de culture, de gastronomie et d’histoire.

Pour profiter au maximum de votre voyage, commencez par un Bernabéu Tour. Même si vous assistez à un match, la visite offre un regard dans les coulisses de la salle des trophées, qui abrite 15 Coupes d’Europe, des vestiaires et de la loge présidentielle.

Au-delà du stade, vous pouvez explorer :

Le triangle d’or de l’art : Visitez le musée du Prado, le Reina Sofía et le Thyssen-Bornemisza.

Visitez le musée du Prado, le Reina Sofía et le Thyssen-Bornemisza. Le parc du Retiro : Une immense oasis de verdure parfaite pour une promenade d’avant-match.

Une immense oasis de verdure parfaite pour une promenade d’avant-match. Puerta del Sol et Plaza Mayor : Le cœur historique de la ville, animé par les artistes de rue et les bars à tapas.

Le cœur historique de la ville, animé par les artistes de rue et les bars à tapas. Le Home of Football : Un musée situé à Puerta del Sol entièrement consacré à l’histoire du beau jeu.

Comment se déplacer à Madrid ?

Madrid dispose de l’un des systèmes de transports publics les plus efficaces et les plus propres d’Europe.

En ville , le métro de Madrid est votre meilleur allié. La ligne 10 vous emmène directement à la station Santiago Bernabéu, qui vous dépose juste devant le stade.

, le métro de Madrid est votre meilleur allié. La ligne 10 vous emmène directement à la station Santiago Bernabéu, qui vous dépose juste devant le stade. Depuis l’ aéroport , le moyen le plus simple pour rejoindre le centre-ville est la ligne 8 (ligne rose), qui rejoint le principal nœud de transport de Nuevos Ministerios en environ 20 minutes.

, le moyen le plus simple pour rejoindre le centre-ville est la ligne 8 (ligne rose), qui rejoint le principal nœud de transport de Nuevos Ministerios en environ 20 minutes. Autre possibilité, le Cercanías (train de banlieue) est une option rapide pour ceux qui séjournent près des gares d’Atocha ou de Chamartín.

(train de banlieue) est une option rapide pour ceux qui séjournent près des gares d’Atocha ou de Chamartín. Pour les déplacements tard dans la nuit après un match, Madrid dispose d’un réseau fiable de bus de nuit (Búhos) et de services de VTC abordables comme Uber et Bolt.

Comment rester connecté à Madrid ?

Rester connecté à l’étranger est essentiel pour se repérer dans la ville, consulter les scores en direct et partager vos photos de match.

Oubliez les tracas liés à la recherche de cartes SIM locales ou au paiement de frais d’itinérance exorbitants. eSIM.sm propose une solution numérique fluide avec des forfaits pour l’Espagne à partir de seulement 6,00 $US.

Vous pouvez choisir parmi des forfaits de données locaux flexibles allant de 1 Go à 100 Go, ou même opter pour des données illimitées à partir de seulement 2,92 $US par jour.

Avec la prise en charge de grands opérateurs comme Movistar, Orange et Vodafone, vous profiterez de vitesses 5G ultra-rapides et de la possibilité de garder votre numéro WhatsApp actif pendant tout votre séjour à Madrid. Il vous suffit de scanner le code QR reçu par e-mail, et vous serez connecté dès votre arrivée en Espagne.

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En outre, pour garantir votre sécurité en ligne lorsque vous utilisez le Wi-Fi public dans les hôtels ou les cafés, et pour continuer à suivre vos programmes préférés depuis chez vous, nous recommandons d’utiliser NordVPN. Cela vous permet d’accéder en toute sécurité à vos services de streaming et applications bancaires habituels sans aucune restriction régionale.

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