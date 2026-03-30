Les barrages qualificatifs étant terminés et les dernières pièces du puzzle de la Coupe du monde 2026 désormais en place, place désormais au compte à rebours avant le début du tournoi en juin.

S’il existe une multitude d’options au moment de choisir un hôtel, celles et ceux qui auront la chance d’assister aux matches dans les différents stades de la Coupe du monde ne voudront pas s’y prendre au dernier moment pour confirmer leurs chambres, surtout avec des prix annoncés en forte hausse au cours des prochaines semaines.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir sur l’hébergement pour la Coupe du monde, des meilleurs endroits et quartiers où séjourner au budget à prévoir, et plus encore.

Hôtels et hébergements pour la Coupe du mondeRéserver maintenant

Comment réserver un hébergement pour la Coupe du monde 2026 : l’essentiel à savoir

Ne vous y prenez pas trop tard

Alors que les prix des hôtels dans les villes hôtes de la Coupe du monde 2026 devraient grimper jusqu’à 300 % par rapport à des dates similaires des années précédentes, réserver tôt est indispensable.

Dans certaines villes, la Coupe du monde coïncidera aussi avec le 250e anniversaire des États-Unis, ce qui fera encore monter les prix fin juin et début juillet.

Élargissez votre recherche

Les hôtels du centre-ville ou proches des stades se font rares dans certaines villes hôtes de la Coupe du monde, vous devrez donc peut-être élargir votre champ de recherche et regarder des hébergements plus éloignés.

Le trajet jusqu’au stade pourra être plus long, mais vous pourriez économiser une part importante sur les frais d’hôtel.

Réservez avec annulation gratuite

Comme le parcours de votre équipe à la Coupe du monde reste incertain, il est judicieux de vérifier toutes les options de chambres remboursables et les filtres « free cancellation » au moment de réserver.

Cette méthode vous permet aussi de réserver à nouveau si un hôtel plus proche se libère ou si vous devez suivre votre équipe dans une autre ville pendant les dernières phases du tournoi.

Les options d’annulation gratuite et de paiement sans acompte sont disponibles lors de la recherche d’un hébergement sur Booking.com.

Où séjourner dans les villes hôtes de la Coupe du monde 2026

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

Aéroport principal : Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL)

Infos transport : le MARTA, le réseau ferroviaire d’Atlanta, est la principale liaison de transport recommandée pour éviter l’extrême circulation les jours de match, avec deux stations (Vine City Station & GWCC/CNN Center Station) situées près du Mercedes-Benz Stadium.

Distance du stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé) Réserver des hôtels Moins de 2 km 704 $ - 3055 $ Réserver des hôtels Moins de 10 km 490 $ - 2070 $ Réserver des hôtels

Options à bas prix : Clarion Inn & Suites (Atlanta Downtown) (< 2 km du stade), Holiday Inn Express Hotel & Suites (Atlanta/Emory University Area) (< 10 km du stade)

Options haut de gamme : The Ritz-Carlton Atlanta (< 2 km du stade), The Whitley, a Luxury Collection Hotel (Atlanta Buckhead) (< 10 km du stade)

Dallas (AT&T Stadium)

Aéroport principal : Dallas Fort Worth International Airport (DFW)

Infos transport : un réseau temporaire de transport de masse sera mis en place spécifiquement pour les jours de match, avec le Trinity Railway Express (TRE) & Shuttle, le « Bus Bridge » du DART et l’Arlington Trolley.

Distance du stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé) Réserver des hôtels Moins de 2 km 952 $ - 1161 $ Réserver des hôtels Moins de 10 km 736 $ - 1341 $ Réserver des hôtels

Options à bas prix : Homewood Suites by Hilton (Dallas-Arlington) (< 2 km du stade), Motel 6 (Arlington, TX - UTA) (< 10 km du stade)

Options haut de gamme : Motel 6 (Arlington TX Entertainment District) (< 2 km du stade), Motel 6 (Arlington, TX) (< 10 km du stade)

Los Angeles (SoFi Stadium)

Aéroport principal : Los Angeles International Airport (LAX)

Infos transport : le LA Metro est l’opérateur de transport officiel et proposera des services nettement renforcés pendant le tournoi.

Distance du stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé) Réserver des hôtels Moins de 2 km 555 $ - 1716 $ Réserver des hôtels Moins de 10 km 503 $ - 1593 $ Réserver des hôtels

Options à bas prix : Comfort Inn Cockatoo (Near LAX Airport) (< 2 km du stade), Super 8 by Wyndham (Los Angeles-Culver City Area) (< 10 km du stade)

Options haut de gamme : Best Western Plus Suites Hotel (LAX Airport LA Stadium) (< 2 km du stade), Marina del Rey Hotel (< 10 km du stade)

Mexico (Estadio Banorte)

Aéroport principal : Benito Juarez International Airport (MEX)

Infos transport : l’itinéraire principal jusqu’au stade passera par une combinaison du métro et du tram léger

Distance du stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé) Réserver des hôtels Moins de 2 km 2553 MXN - 5131 MXN Réserver des hôtels Moins de 10 km 939 MXN - 6504 MXN Réserver des hôtels

Options à bas prix : Homesuites Rotarismo (< 2 km du stade), Hotel TorreBlanca (< 10 km du stade)

Options haut de gamme : Hotel Lucerna Culiacan (< 2 km du stade), Culiacan Marriott Hotel (< 10 km du stade)

Miami (Hard Rock Stadium)

Aéroport principal : Miami International Airport (MIA)

Infos transport : l’accent est mis sur le train à grande vitesse, les navettes dédiées et les options de park-and-ride. Brightline (train à grande vitesse) est considérée comme l’option de premier choix pour les supporters venant du centre-ville de Miami, de Fort Lauderdale, de West Palm Beach ou d’Orlando.

Distance du stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé) Réserver des hôtels Moins de 2 km 1411 $ - 1584 $ Réserver des hôtels Moins de 10 km 610 $ - 2597 $ Réserver des hôtels

Options à bas prix : Miami Gardens Inn & Suites (< 2 km du stade), Best Western Plus (Ft Lauderdale Hollywood Airport Hotel) (< 10 km du stade)

Options haut de gamme : Hampton Inn & Suites (Fort Lauderdale - Miramar) (< 2 km du stade), Monte Carlo Suites in Miami Beach (< 10 km du stade)

New Jersey (MetLife Stadium)

Aéroport principal : Newark Liberty International Airport (EWR)

Infos transport : la principale liaison ferroviaire est la Meadowlands Rail Line. Pour ceux qui choisissent le bus, la « TransitWay » du NJ TRANSIT est un nouveau couloir réservé aux bus qui a été mis en place pour transporter 10 000 personnes supplémentaires par heure.

Distance du stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé) Réserver des hôtels Moins de 2 km 918 $ - 1766 $ Réserver des hôtels Moins de 10 km 591 $ - 2335 $ Réserver des hôtels

Options à bas prix : Red Roof Inn PLUS+ (Secaucus - Meadowlands) (< 2 km du stade), Wingate by Wyndham (Long Island City) (< 10 km du stade)

Options haut de gamme : Hyatt Place (Secaucus Meadowlands) (< 2 km du stade), Holiday Inn Express & Suites (Jersey City North - Hoboken) (< 10 km du stade)

Toronto (BMO Field)

Aéroport principal : Toronto Pearson International Airport (YYZ)

Infos transport : les lignes Lakeshore West et East circuleront toutes les 15 minutes pour absorber le fort volume de supporters, avec l’« Exhibition GO Station » de GO Transit située près de l’enceinte du stade.

Distance du stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé) Réserver des hôtels Moins de 2 km 944 CAD - 4789 CAD Réserver des hôtels Moins de 10 km 752 CAD - 1623 CAD Réserver des hôtels

Options à bas prix : Union Hotel (< 2 km du stade), Element Toronto Airport (< 10 km du stade)

Options haut de gamme : PLUSH Hotel Downtown CN Tower (< 2 km du stade), Riu Plaza Toronto (< 10 km du stade)

Comment réserver des vols pour la Coupe du monde 2026

Si vous vous envolez vers l’Amérique du Nord pour la Coupe du monde 2026, anticiper est aussi essentiel au moment d’acheter vos billets d’avion.

Réserver à l’avance permet souvent d’obtenir des tarifs plus bas et de meilleurs horaires de vol, tout en vous assurant une tranquillité d’esprit avant votre prochaine aventure en Coupe du monde.

Les supporters qui souhaitent se rendre en Amérique du Nord pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 peuvent trouver des vols via des moteurs de recherche comme Skyscanner, qui compare plusieurs compagnies aériennes. Réservez votre siège dès aujourd’hui et préparez-vous à vivre un été de football sensationnel.

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Quel est le calendrier, stade par stade, de la Coupe du monde 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été annoncées, avec deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis.