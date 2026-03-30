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Le guide de GOAL pour réserver des hôtels pour la Coupe du monde : prix moyens, options économiques, transports et plus encore

SHOPPING
Coupe du monde

Tout ce que vous devez savoir pour réserver un hébergement pour la Coupe du monde en Amérique du Nord cet été

Les barrages qualificatifs étant terminés et les dernières pièces du puzzle de la Coupe du monde 2026 désormais en place, place désormais au compte à rebours avant le début du tournoi en juin. 

S’il existe une multitude d’options au moment de choisir un hôtel, celles et ceux qui auront la chance d’assister aux matches dans les différents stades de la Coupe du monde ne voudront pas s’y prendre au dernier moment pour confirmer leurs chambres, surtout avec des prix annoncés en forte hausse au cours des prochaines semaines.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir sur l’hébergement pour la Coupe du monde, des meilleurs endroits et quartiers où séjourner au budget à prévoir, et plus encore.

Hôtels et hébergements pour la Coupe du mondeRéserver maintenant 

Comment réserver un hébergement pour la Coupe du monde 2026 : l’essentiel à savoir

Ne vous y prenez pas trop tard

Alors que les prix des hôtels dans les villes hôtes de la Coupe du monde 2026 devraient grimper jusqu’à 300 % par rapport à des dates similaires des années précédentes, réserver tôt est indispensable. 

Dans certaines villes, la Coupe du monde coïncidera aussi avec le 250e anniversaire des États-Unis, ce qui fera encore monter les prix fin juin et début juillet.

Élargissez votre recherche

Les hôtels du centre-ville ou proches des stades se font rares dans certaines villes hôtes de la Coupe du monde, vous devrez donc peut-être élargir votre champ de recherche et regarder des hébergements plus éloignés. 

Le trajet jusqu’au stade pourra être plus long, mais vous pourriez économiser une part importante sur les frais d’hôtel.

Réservez avec annulation gratuite

Comme le parcours de votre équipe à la Coupe du monde reste incertain, il est judicieux de vérifier toutes les options de chambres remboursables et les filtres « free cancellation » au moment de réserver. 

Cette méthode vous permet aussi de réserver à nouveau si un hôtel plus proche se libère ou si vous devez suivre votre équipe dans une autre ville pendant les dernières phases du tournoi. 

Les options d’annulation gratuite et de paiement sans acompte sont disponibles lors de la recherche d’un hébergement sur Booking.com.

Où séjourner dans les villes hôtes de la Coupe du monde 2026

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

  • Aéroport principal : Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL)
  • Infos transport : le MARTA, le réseau ferroviaire d’Atlanta, est la principale liaison de transport recommandée pour éviter l’extrême circulation les jours de match, avec deux stations (Vine City Station & GWCC/CNN Center Station) situées près du Mercedes-Benz Stadium.
Distance du stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé)Réserver des hôtels
Moins de 2 km 704 $ - 3055 $Réserver des hôtels
Moins de 10 km 490 $ - 2070 $Réserver des hôtels
  • Options à bas prix : Clarion Inn & Suites (Atlanta Downtown) (< 2 km du stade), Holiday Inn Express Hotel & Suites (Atlanta/Emory University Area) (< 10 km du stade)
  • Options haut de gamme : The Ritz-Carlton Atlanta (< 2 km du stade), The Whitley, a Luxury Collection Hotel (Atlanta Buckhead) (< 10 km du stade)

Dallas (AT&T Stadium)

  • Aéroport principal : Dallas Fort Worth International Airport (DFW)
  • Infos transport : un réseau temporaire de transport de masse sera mis en place spécifiquement pour les jours de match, avec le Trinity Railway Express (TRE) & Shuttle, le « Bus Bridge » du DART et l’Arlington Trolley.
Distance du stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé)Réserver des hôtels
Moins de 2 km 952 $ - 1161 $Réserver des hôtels
Moins de 10 km 736 $ - 1341 $Réserver des hôtels
  • Options à bas prix : Homewood Suites by Hilton (Dallas-Arlington) (< 2 km du stade), Motel 6 (Arlington, TX - UTA) (< 10 km du stade)
  • Options haut de gamme : Motel 6 (Arlington TX Entertainment District) (< 2 km du stade), Motel 6 (Arlington, TX) (< 10 km du stade)

Los Angeles (SoFi Stadium)

  • Aéroport principal : Los Angeles International Airport (LAX)
  • Infos transport : le LA Metro est l’opérateur de transport officiel et proposera des services nettement renforcés pendant le tournoi.
Distance du stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé)Réserver des hôtels
Moins de 2 km 555 $ - 1716 $Réserver des hôtels
Moins de 10 km 503 $ - 1593 $Réserver des hôtels
  • Options à bas prix : Comfort Inn Cockatoo (Near LAX Airport) (< 2 km du stade), Super 8 by Wyndham (Los Angeles-Culver City Area) (< 10 km du stade)
  • Options haut de gamme : Best Western Plus Suites Hotel (LAX Airport LA Stadium) (< 2 km du stade), Marina del Rey Hotel (< 10 km du stade)

Mexico (Estadio Banorte)

  • Aéroport principal : Benito Juarez International Airport (MEX)
  • Infos transport : l’itinéraire principal jusqu’au stade passera par une combinaison du métro et du tram léger
Distance du stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé)Réserver des hôtels
Moins de 2 km 2553 MXN - 5131 MXNRéserver des hôtels
Moins de 10 km 939 MXN - 6504 MXNRéserver des hôtels
  • Options à bas prix : Homesuites Rotarismo (< 2 km du stade), Hotel TorreBlanca (< 10 km du stade)
  • Options haut de gamme : Hotel Lucerna Culiacan (< 2 km du stade), Culiacan Marriott Hotel (< 10 km du stade)

Miami (Hard Rock Stadium)

  • Aéroport principal : Miami International Airport (MIA)
  • Infos transport : l’accent est mis sur le train à grande vitesse, les navettes dédiées et les options de park-and-ride. Brightline (train à grande vitesse) est considérée comme l’option de premier choix pour les supporters venant du centre-ville de Miami, de Fort Lauderdale, de West Palm Beach ou d’Orlando.
Distance du stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé)Réserver des hôtels
Moins de 2 km 1411 $ - 1584 $Réserver des hôtels
Moins de 10 km 610 $ - 2597 $Réserver des hôtels
  • Options à bas prix : Miami Gardens Inn & Suites (< 2 km du stade), Best Western Plus (Ft Lauderdale Hollywood Airport Hotel) (< 10 km du stade)
  • Options haut de gamme : Hampton Inn & Suites (Fort Lauderdale - Miramar) (< 2 km du stade), Monte Carlo Suites in Miami Beach (< 10 km du stade)

New Jersey (MetLife Stadium)

  • Aéroport principal : Newark Liberty International Airport (EWR)
  • Infos transport : la principale liaison ferroviaire est la Meadowlands Rail Line. Pour ceux qui choisissent le bus, la « TransitWay » du NJ TRANSIT est un nouveau couloir réservé aux bus qui a été mis en place pour transporter 10 000 personnes supplémentaires par heure.
Distance du stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé)Réserver des hôtels
Moins de 2 km 918 $ - 1766 $Réserver des hôtels
Moins de 10 km 591 $ - 2335 $Réserver des hôtels
  • Options à bas prix : Red Roof Inn PLUS+ (Secaucus - Meadowlands) (< 2 km du stade), Wingate by Wyndham (Long Island City) (< 10 km du stade)
  • Options haut de gamme : Hyatt Place (Secaucus Meadowlands) (< 2 km du stade), Holiday Inn Express & Suites (Jersey City North - Hoboken) (< 10 km du stade)

Toronto (BMO Field)

  • Aéroport principal : Toronto Pearson International Airport (YYZ)
  • Infos transport : les lignes Lakeshore West et East circuleront toutes les 15 minutes pour absorber le fort volume de supporters, avec l’« Exhibition GO Station » de GO Transit située près de l’enceinte du stade.
Distance du stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé)Réserver des hôtels
Moins de 2 km 944 CAD - 4789 CADRéserver des hôtels
Moins de 10 km 752 CAD - 1623 CADRéserver des hôtels
  • Options à bas prix : Union Hotel (< 2 km du stade), Element Toronto Airport (< 10 km du stade)
  • Options haut de gamme : PLUSH Hotel Downtown CN Tower (< 2 km du stade), Riu Plaza Toronto (< 10 km du stade)

Comment réserver des vols pour la Coupe du monde 2026

Si vous vous envolez vers l’Amérique du Nord pour la Coupe du monde 2026, anticiper est aussi essentiel au moment d’acheter vos billets d’avion. 

Réserver à l’avance permet souvent d’obtenir des tarifs plus bas et de meilleurs horaires de vol, tout en vous assurant une tranquillité d’esprit avant votre prochaine aventure en Coupe du monde.

Les supporters qui souhaitent se rendre en Amérique du Nord pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 peuvent trouver des vols via des moteurs de recherche comme Skyscanner, qui compare plusieurs compagnies aériennes. Réservez votre siège dès aujourd’hui et préparez-vous à vivre un été de football sensationnel.

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Quel est le calendrier, stade par stade, de la Coupe du monde 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été annoncées, avec deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis.

SiteDateAffiche (heure locale)BilletsHôtels
Toronto, Canada (BMO Field)12 juinGroupe B : Canada vs vainqueur de la voie A de l’UEFA (15 h)BilletsHôtels
 17 juinGroupe L : Ghana vs Panama (19 h)BilletsHôtels
 20 juinGroupe E : Allemagne vs Ivory Coast (16 h)BilletsHôtels
 22 juinGroupe I : Norvège vs Sénégal (20 h)BilletsHôtels
 23 juinGroupe L : Panama vs Croatie (19 h)BilletsHôtels
 26 juinGroupe I : Sénégal vs vainqueur du barrage FIFA 2 (15 h)BilletsHôtels
 2 juilletSeizièmes de finale : deuxièmes du groupe K vs deuxièmes du groupe L (19 h)BilletsHôtels
Vancouver, Canada (BC Place)13 juinGroupe D : Australie vs vainqueur de la voie C de l’UEFA (21 h)BilletsHôtels
 18 juinGroupe B : Canada vs Qatar (15 h)BilletsHôtels
 21 juinGroupe G : Nouvelle-Zélande vs Égypte (18 h)BilletsHôtels
 24 juinGroupe B : Suisse vs Canada (12 h)BilletsHôtels
 26 juinGroupe G : Nouvelle-Zélande vs Belgique (20 h)BilletsHôtels
 2 juilletSeizièmes de finale : vainqueurs du groupe B vs troisième du groupe E/F/G/I/J (20 h)BilletsHôtels
 7 juilletHuitièmes de finale : vainqueurs du match 85 vs vainqueurs du match 87 (13 h)BilletsHôtels
Guadalajara, Mexique (Estadio Akron)11 juinGroupe A : Corée du Sud vs vainqueur de la voie D de l’UEFA (20 h)BilletsHôtels
 18 juinGroupe A : Mexique vs Corée du Sud (19 h)BilletsHôtels
 23 juinGroupe K : Colombie vs vainqueur du barrage FIFA 1 (20 h)BilletsHôtels
 26 juinGroupe H : Uruguay vs Espagne (18 h)BilletsHôtels
 29 juinSeizièmes de finale : vainqueurs du groupe F vs deuxièmes du groupe C (19 h)BilletsHôtels
Mexico, Mexique (Estadio Banorte)11 juinGroupe A : Mexique vs Afrique du Sud (13 h)BilletsHôtels
 17 juinGroupe K : Ouzbékistan vs Colombie (20 h)BilletsHôtels
 24 juinGroupe A : vainqueur de la voie D de l’UEFA vs Mexique (19 h)BilletsHôtels
 30 juinSeizièmes de finale : vainqueurs du groupe A vs troisième du groupe C/E/F/H/I (19 h)BilletsHôtels
 5 juilletHuitièmes de finale : vainqueurs du match 79 vs vainqueurs du match 80 (18 h)BilletsHôtels
Monterrey, Mexique (Estadio BBVA)14 juinGroupe F : vainqueur de la voie B de l’UEFA vs Tunisie (20 h)BilletsHôtels
 20 juinGroupe F : Tunisie vs Japon (22 h)BilletsHôtels
 24 juinGroupe A : Afrique du Sud vs Corée du Sud (19 h)BilletsHôtels
Atlanta, États-Unis (Mercedes-Benz Stadium)15 juinGroupe H : Espagne vs Cape Verde (12 h)BilletsHôtels
 18 juinGroupe A : vainqueur de la voie D de l’UEFA vs Afrique du Sud (12 h)BilletsHôtels
 21 juinGroupe H : Espagne vs Arabie saoudite (12 h)BilletsHôtels
 24 juinGroupe C : Maroc vs Haïti (18 h)BilletsHôtels
 27 juinGroupe K : vainqueur du barrage FIFA 1 vs Ouzbékistan (19 h 30)BilletsHôtels
 1er juilletSeizièmes de finale : vainqueurs du groupe L vs troisième du groupe E/H/I/J/K (12 h)BilletsHôtels
 7 juilletHuitièmes de finale : vainqueurs du match 86 vs vainqueurs du match 88 (12 h)BilletsHôtels
 15 juilletDemi-finales : vainqueurs du match 99 vs vainqueurs du match 100 (15 h)BilletsHôtels
Foxborough, États-Unis (Gillette Stadium)13 juinGroupe C : Haïti vs Écosse (21 h)BilletsHôtels
 16 juinGroupe I : vainqueur du barrage FIFA 2 vs Norvège (18 h)BilletsHôtels
 19 juinGroupe C : Écosse vs Maroc (18 h)BilletsHôtels
 23 juinGroupe L : Angleterre vs Ghana (16 h)BilletsHôtels
 26 juinGroupe I : Norvège vs France (15 h)BilletsHôtels
 29 juinSeizièmes de finale : vainqueurs du groupe E vs troisième du groupe A/B/C/D/F (16 h 30)BilletsHôtels
 9 juilletQuarts de finale : vainqueurs du match 89 vs vainqueurs du match 90 (16 h)BilletsHôtels
Arlington, États-Unis (AT&T Stadium)14 juinGroupe F : Pays-Bas vs Japon (15 h)BilletsHôtels
 17 juinGroupe L : Angleterre vs Croatie (15 h)BilletsHôtels
 22 juinGroupe J : Argentine vs Autriche (12 h)BilletsHôtels
 25 juinGroupe F : Japon vs vainqueur de la voie B de l’UEFA (18 h)BilletsHôtels
 27 juinGroupe J : Jordanie vs Argentine (21 h)BilletsHôtels
 30 juinSeizièmes de finale : deuxièmes du groupe E vs deuxièmes du groupe I (12 h)BilletsHôtels
 3 juilletSeizièmes de finale : deuxièmes du groupe D vs deuxièmes du groupe G (13 h)BilletsHôtels
 6 juilletHuitièmes de finale : vainqueurs du match 83 vs vainqueurs du match 84 (14 h)BilletsHôtels
 14 juilletDemi-finales : vainqueurs du match 97 vs vainqueurs du match 98 (14 h)BilletsHôtels
Houston, États-Unis (NRG Stadium)14 juinGroupe E : Allemagne vs Curacao (12 h)BilletsHôtels
 17 juinGroupe K : Portugal vs vainqueur du barrage FIFA 1 (12 h)BilletsHôtels
 20 juinGroupe A : Pays-Bas vs vainqueur de la voie B de l’UEFA (12 h)BilletsHôtels
 23 juinGroupe K : Portugal vs Ouzbékistan (12 h)BilletsHôtels
 26 juinGroupe H : Cape Verde vs Arabie saoudite (19 h)BilletsHôtels
 29 juinSeizièmes de finale : vainqueurs du groupe C vs deuxièmes du groupe F (12 h)BilletsHôtels
 4 juilletHuitièmes de finale : vainqueurs du match 73 vs vainqueurs du match 75 (12 h)BilletsHôtels
Kansas City, États-Unis (Arrowhead Stadium)16 juinGroupe J : Argentine vs Algérie (20 h)BilletsHôtels
 20 juinGroupe E : Équateur vs Curacao (19 h)BilletsHôtels
 25 juinGroupe F : Tunisie vs Pays-Bas (18 h)BilletsHôtels
 27 juinGroupe J : Algérie vs Autriche (21 h)BilletsHôtels
 3 juilletSeizièmes de finale : vainqueurs du groupe K vs troisième du groupe D/E/I/J/L (20 h 30)BilletsHôtels
 11 juilletQuarts de finale : vainqueurs du match 95 vs vainqueurs du match 96 (20 h)BilletsHôtels
Los Angeles, États-Unis (SoFi Stadium)12 juinGroupe D : États-Unis vs Paraguay (18 h)BilletsHôtels
 15 juinGroupe G : Iran vs Nouvelle-Zélande (18 h)BilletsHôtels
 18 juinGroupe B : Suisse vs vainqueur de la voie A de l’UEFA (12 h)BilletsHôtels
 21 juinGroupe G : Belgique vs Iran (12 h)BilletsHôtels
 25 juinGroupe D : vainqueur de la voie C de l’UEFA vs États-Unis (19 h)BilletsHôtels
 28 juinSeizièmes de finale : deuxièmes du groupe A vs deuxièmes du groupe B (12 h)BilletsHôtels
 2 juilletSeizièmes de finale : vainqueurs du groupe H vs deuxièmes du groupe J (12 h)BilletsHôtels
 10 juilletQuarts de finale : vainqueurs du match 93 vs vainqueurs du match 94 (12 h)BilletsHôtels
Miami, États-Unis (Hard Rock Stadium)15 juinGroupe H : Arabie saoudite vs Uruguay (18 h)BilletsHôtels
 21 juinGroupe H : Uruguay vs Cape Verde (18 h)BilletsHôtels
 24 juinGroupe C : Écosse vs Brésil (18 h)BilletsHôtels
 27 juinGroupe K : Colombie vs Portugal (19 h 30)BilletsHôtels
 3 juilletSeizièmes de finale : vainqueurs du groupe J vs deuxièmes du groupe H (18 h)BilletsHôtels
 11 juilletQuarts de finale : vainqueurs du match 91 vs vainqueurs du match 92 (17 h)BilletsHôtels
 18 juilletMatch pour la troisième place : perdants du match 101 vs perdants du match 102 (17 h)BilletsHôtels
New Jersey, États-Unis (MetLife Stadium)13 juinGroupe C : Brésil vs Maroc (18 h)BilletsHôtels
 16 juinGroupe I : France vs Sénégal (15 h)BilletsHôtels
 25 juinGroupe E : Équateur vs Allemagne (16 h)BilletsHôtels
 27 juinGroupe L : Panama vs Angleterre (17 h)BilletsHôtels
 30 juinSeizièmes de finale : vainqueurs du groupe I vs troisième du groupe C/D/F/G/H (17 h)BilletsHôtels
 5 juilletHuitièmes de finale : vainqueurs du match 76 vs vainqueurs du match 78 (16 h)BilletsHôtels
 19 juilletFinale : vainqueurs du match 101 vs vainqueurs du match 102 (15 h)BilletsHôtels
Philadelphie, États-Unis (Lincoln Financial Field)14 juinGroupe E : Ivory Coast vs Équateur (19 h)BilletsHôtels
 19 juinGroupe C : Brésil vs Haïti (21 h)BilletsHôtels
 22 juinGroupe I : France vs vainqueur du barrage FIFA 2 (17 h)BilletsHôtels
 25 juinGroupe E : Curacao vs Ivory Coast (16 h)BilletsHôtels
 27 juinGroupe L : Croatie vs Ghana (17 h)BilletsHôtels
 4 juilletHuitièmes de finale : vainqueurs du match 74 vs vainqueurs du match 77 (17 h)BilletsHôtels
Santa Clara, États-Unis (Levi's Stadium)13 juinGroupe B : Qatar vs Suisse (12 h)BilletsHôtels
 16 juinGroupe J : Autriche vs Jordanie (21 h)BilletsHôtels
 19 juinGroupe D : vainqueur de la voie C de l’UEFA vs Paraguay (21 h)BilletsHôtels
 22 juinGroupe J : Jordanie vs Algérie (20 h)BilletsHôtels
 25 juinGroupe D : Paraguay vs Australie (19 h)BilletsHôtels
 1er juilletSeizièmes de finale : vainqueurs du groupe D vs troisième du groupe B/E/F/I/J (17 h)BilletsHôtels
Seattle, États-Unis (Lumen Field)15 juinGroupe G : Belgique vs Égypte (12 h)BilletsHôtels
 19 juinGroupe D : États-Unis vs Australie (12 h)BilletsHôtels
 24 juinGroupe B : vainqueur de la voie A de l’UEFA vs Qatar (12 h)BilletsHôtels
 26 juinGroupe G : Égypte vs Iran (20 h)BilletsHôtels
 1er juilletSeizièmes de finale : vainqueurs du groupe G vs troisième du groupe A/E/H/I/J (13 h)BilletsHôtels
 6 juilletHuitièmes de finale : vainqueurs du match 81 vs vainqueurs du match 82 (17 h)BilletsHôtels

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