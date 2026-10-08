Avec plus de 62 000 places régulièrement occupées et une forte demande lors des journées de Premier League et de compétitions européennes, obtenir des billets en admission générale pour Tottenham Hotspur peut s’avérer compliqué.

L’hospitalité officielle de Tottenham Hotspur garantit l’entrée, avec une offre associant une restauration élaborée par des chefs, des boissons incluses et des vues panoramiques dans l’un des stades les plus modernes au monde.

En un coup d’œil : hospitalité au Tottenham Hotspur Stadium, billets premium et offres VIP

Offre premium Catégorie Fourchette de prix (par personne)* Emplacement Inclus Premium Seats / Travel Club Salon 199 £ à 349 £ tribunes Est et Ouest (niveaux 2 et 3) Siège rembourré au bord du terrain, légère restauration à emporter avant-match, bar payant, boisson à la mi-temps, programme officiel du match Stratus / Stadium Social Salon 349 £ à 549 £ Niveau 5 (parties hautes Est et Ouest) Siège rembourré sur la ligne médiane, bowl food déstructuré ou festin méditerranéen, boissons incluses, DJ live The Residency & Grill Gastronomie 549 £ à 999 £ Niveau 2 Est et niveau 3 Ouest Repas gastronomique en 3 services, table privée avant/après-match, open bar inclus, sièges rembourrés centraux The Tunnel Club & H Club Premium 750 £ à 1 500 £+ tribune Ouest (niveau 1 et niveau 2) Vue en coulisses sur le tunnel des joueurs, restauration de niveau Michelin, accord mets-vins par sommelier, sièges dans l’espace Directors' Private Loge Suites & Executive Boxes Loge 1 494 £ à 12 000 £+ (par loge) tribunes Est et Ouest Loge privée fermée ou loge semi-privée, hôte personnel, repas sur mesure en plusieurs services, sièges directs sur balcon

*Les prix fluctuent selon la catégorisation de l’affiche (catégorie A vs catégorie B/C).

Comment réserver des billets premium de Tottenham Hotspur ?

Combien coûtent les billets hospitalité et premium de Tottenham Hotspur FC ?

Les tarifs de l’hospitalité les jours de match de Tottenham Hotspur varient selon la catégorisation de l’affiche (derbies londoniens de catégorie A vs matches de catégorie B/C), le style de restauration (street food décontractée vs gastronomie) et le placement des sièges (vues panoramiques depuis les étages supérieurs vs sièges au bord du terrain sur la ligne médiane) :

Bars sportifs décontractés et sièges premium (199 £ à 349 £ par personne) : Des points d’accès abordables dans les coursives premium des tribunes Est et Ouest . Comprend des sièges rembourrés au bord du terrain, des bons pour l’espace restauration décontracté, des boissons à la mi-temps et l’accès aux bars microbrasserie du stade.

Salons contemporains en étage supérieur (349 £ à 549 £ par personne) : Des espaces animés comme Stratus ou Stadium Social au niveau 5. Comprend des vues en hauteur, un repas bowl food en plusieurs services ou une offre méditerranéenne, des forfaits boissons incluses et une animation DJ après-match.

Gastronomie et salons de chefs (549 £ à 999 £ par personne) : Des espaces culinaires premium comme The Residency East/West ou Galvin at Tottenham. Offre des menus gastronomiques en plusieurs services, des tables privées, des boissons offertes et des sièges rembourrés en position centrale.

Expériences VIP phares (750 £ à 1 500 £+ par personne) : Des espaces de match de classe mondiale, dont The H Club et The Tunnel Club. Comprend des vues vitrées sur la zone du tunnel des joueurs, une restauration haut de gamme, un service privé de sommelier et des sièges de luxe à côté de la loge des directeurs.

Private Loge Suites & Executive Boxes (1 494 £ à 12 000 £+ par loge) : Des suites fermées et espaces loge pour 4 à 20 invités. Comprend une restauration personnalisée en plusieurs services, un personnel de service dédié et des sièges privés du stade juste à l’extérieur de votre loge.

Quelles offres premium sont disponibles à Tottenham Hotspur FC ?

Private Loge Suites & Executive Boxes (4 à 20 invités)

Situées le long de niveaux exécutifs dédiés, les loges privées et suites loge offrent une confidentialité totale ainsi que des sièges directs sur balcon avec vue sur la pelouse.

Tarifs : À partir de 1 494 £ par loge/suite (de 4 à 20 invités)

Ce qui est inclus : Suite privée fermée ou espace restauration en loge avec vue sur le terrain, service de serveur personnel, repas sur mesure préparé par un chef ou buffets, bar privé approvisionné, programmes officiels et visites de légendes du club.

Suites VIP phares

Conçues pour l’accueil d’entreprise, les grandes occasions ou les supporters à la recherche d’une gastronomie haut de gamme accompagnée de vues centrales sur le milieu de terrain.

Tarifs : The Tunnel Club à partir de 750 £ par personne | The H Club à partir de 850 £ par personne

Ce qui est inclus : Vue exclusive derrière des parois vitrées sur les joueurs lorsqu’ils traversent le tunnel avant et après le match, restauration gastronomique en plusieurs services, open bar inclus avec spiritueux et champagne, cadeaux de match et sièges centraux derrière les bancs.

Salons de restauration et d’expérience

Pour les fans à la recherche d’une gastronomie haut de gamme et d’animations après-match :

Tarifs : The Residency (549 £ à 999 £) | Stadium Social (399 £ à 599 £) | Galvin at Tottenham

Ce qui est inclus : Menus de chef en trois services, réservations de tables privées avant et après le match, forfaits open bar inclus et sièges rembourrés au bord du terrain aux niveaux 2/3.

Hospitalité décontractée et à fort rapport qualité-prix

Des options flexibles et dynamiques conçues pour les supporters locaux, les familles et les voyageurs internationaux :

Tarifs : Stratus Lounge (349 £ à 549 £) | Premium Seats / Travel Club (199 £ à 349 £)

Ce qui est inclus :

Sièges rembourrés dans la tribune Est, la tribune Ouest ou les parties hautes Accès à des salons haut de gamme à partir de 3 heures avant le coup d’envoi et jusqu’à 2 heures après le match Bowl food gastronomique, bons de street food ou options de restauration décontractée Boissons offertes à la mi-temps ou options de bar inclus selon la catégorie Programme souvenir officiel du match



Que faut-il savoir sur les tribunes et les vues du Tottenham Hotspur Stadium ?

Les quatre tribunes du Tottenham Hotspur Stadium offrent des perspectives uniques sur le terrain :

Tribune Ouest (premium niveaux 2 et 3) : Elle accueille les suites de restauration phares, The H Club et The Tunnel Club. Les sièges se trouvent juste au-dessus des bancs des équipes et du tunnel des joueurs, avec des lignes de vue sur la ligne médiane.

Tribune Est (premium niveaux 2 et 3) : Elle abrite l’East Premium Concourse, le Stratus Lounge et The Residency East. Elle offre des lignes de vue grand angle directement en face des caméras de diffusion.

Tribune Sud (« The Wall ») : La plus grande tribune à un seul niveau d’Europe (capacité de 17 500 places), conçue pour amplifier l’ambiance sonore du stade. Des options premium près des angles permettent aux supporters de profiter de l’atmosphère tout en bénéficiant de l’accès aux salons.

Tribune Nord : Elle propose des places adaptées aux familles et des offres Travel Club avec des vues en direction de la tribune Sud.

Comment obtenir des billets hospitalité et premium pour Tottenham Hotspur Women’s (WSL) ?

Pour les supporters à la recherche de l’expérience hospitalité du stade à un prix accessible, les matches de Women’s Super League (WSL) de Tottenham Hotspur disputés au Tottenham Hotspur Stadium constituent une option.

Les surclassements hospitalité pour les matches féminins comprennent l’entrée dans les salons de la tribune Est, des buffets et des sièges rembourrés à partir de tarifs d’entrée accessibles, ce qui les rend populaires auprès des familles et des groupes de jeunes.

Code vestimentaire : que dois-je porter avec des billets premium de Tottenham Hotspur ?

Catégorie décontractée (Premium Seats / Travel Club / Stratus) : Tenue chic décontractée. Les maillots officiels de Tottenham Hotspur et les couleurs de l’équipe sont autorisés. Les survêtements, tenues de sport, couleurs de l’équipe visiteuse et maillots adverses sont strictement interdits.

Salons et loges formels (The H Club / The Tunnel Club / Executive Boxes) : Tenue chic décontractée à formelle. Pantalon habillé ou denim soigné, chemise à col ou maille élégante, ainsi que chaussures propres ou baskets sobres et élégantes. Les maillots de football sont limités dans les salles de restauration formelles haut de gamme.

Y a-t-il des restrictions concernant les bagages et sacs avec des billets premium de Tottenham Hotspur ?

Limite de bagage : Le Tottenham Hotspur Stadium applique une politique stricte limitant les sacs au format A4 (21 cm x 30 cm / 20,8 cm x 29,7 cm). Les sacs personnels sont fouillés avant l’entrée.

Aucun stockage sur place : Il n’existe aucun service de consigne ou de stockage de sacs au Tottenham Hotspur Stadium les jours de match. Les grandes valises et sacs à dos ne seront pas autorisés au-delà des périmètres de sécurité.

Solution de stockage : Déposez les bagages plus volumineux dans les consignes situées à l’intérieur des gares de London Liverpool Street, Kings Cross ou London Victoria avant de vous rendre à Tottenham.

Transport : comment se rendre au Tottenham Hotspur Stadium avec des billets premium ?

Les suites hospitalité ouvrent 3 heures avant le coup d’envoi et restent ouvertes jusqu’à 2 heures après le coup de sifflet final pour les rencontres du week-end (1 heure pour les matches en soirée).

À l’arrivée : Les principaux itinéraires passent par le London Overground jusqu’à la gare de White Hart Lane (5 minutes à pied) ou les trains Greater Anglia jusqu’à la gare de Northumberland Park (10 minutes à pied). Autre possibilité, prendre la ligne Victoria du métro jusqu’à la station Seven Sisters et utiliser la navette directe des jours de match.

Au départ : Après le match, les files d’attente aux stations White Hart Lane et Seven Sisters peuvent nécessiter plus de 45 minutes pour se résorber. Comme les pass hospitalité donnent accès aux salons après le coup de sifflet final, détendez-vous à l’intérieur, profitez des boissons d’après-match, regardez en direct les interviews d’après-match de l’entraîneur sur les écrans des salons et attendez que l’affluence dans les gares retombe avant de partir.

Foire aux questions (FAQ)

Quand vais-je recevoir mes billets électroniques ?

Les e-tickets officiels d’hospitalité de Tottenham Hotspur sont envoyés par e-mail directement au réservataire principal environ 3 à 5 jours avant le match. Les e-tickets peuvent être ajoutés au portefeuille numérique de votre smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) ou scannés sous forme de codes-barres numériques aux tourniquets d’entrée VIP.

Que se passe-t-il si la date du match change pour une diffusion télévisée ?

Les matches de Premier League sont fréquemment reprogrammés pour une diffusion télévisée en direct, avec un basculement entre les créneaux du vendredi soir, du samedi, du dimanche ou du lundi. Les billets hospitalité restent automatiquement valables pour la nouvelle date et heure du match. Veillez toujours à conserver des dispositions de voyage flexibles.

Les enfants sont-ils autorisés dans les salons hospitalité de Tottenham Hotspur ?

Oui. Les enfants sont les bienvenus dans tous les salons hospitalité de Tottenham Hotspur. Chaque personne présente, quel que soit son âge, doit être munie d’un billet hospitalité valable pour le jour du match, et les visiteurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.