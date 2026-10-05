Comme beaucoup de supporters le savent, obtenir un billet en admission générale à Anfield sans abonnement officiel ou sans une décennie de crédits de match est pratiquement impossible.

Pour les affiches de Premier League et de Ligue des champions les plus prestigieuses, les tirages au sort bisannuels de l'Official Membership de Liverpool FC obligent les supporters à passer par une file d'attente numérique de plus de 100 000 personnes pour quelques centaines de places.

Les matches de catégorie A, comme Manchester United, Everton et Manchester City, imposent un seuil strict de plus de 13 crédits de match accumulés lors des saisons précédentes rien que pour pouvoir participer au tirage.

L'hospitalité officielle les jours de match reste la seule voie d'accès garantie et légalement vérifiée à Anfield pour les non-abonnés, les supporters internationaux et les fans qui prévoient un déplacement dans le Merseyside, et elle ne nécessite aucun statut de membre ni crédit de priorité.

Comment réserver des billets premium de Liverpool ?

Pour éviter les marchés secondaires de billetterie tiers non valides, l'hospitalité officielle de Liverpool FC doit être réservée via les canaux directs du club ou des partenaires de voyage principaux autorisés :

Portail officiel hospitality de Liverpool FC (hospitality.liverpoolfc.com) : Moteur de réservation direct du club pour les salons à l'unité, les soirées de Ligue des champions et les locations saisonnières d'Executive Suite.

Seat Unique : Revendeur officiel autorisé et partenaire de plateforme de billetterie, proposant des pass hospitality Liverpool FC vérifiés, des places VIP comme Brodie's Lounge, Anfield Beat Lounge et Founders Lounge, ainsi que des expériences premium les jours de match. Réservez des billets premium de Liverpool sur Seat Unique.

Champions Travel : Partenaire revendeur officiel proposant des places hospitality garanties à Anfield, combinées avec un hébergement hôtelier dans le centre-ville de Liverpool et les transferts. Réservez des billets premium de Liverpool sur Champions Travel.

En un coup d'œil : hospitalité et packages VIP à Anfield

Billet premium Catégorie Fourchette de prix (par personne)* Emplacement Inclus Brodie's Lounge Salon 295 £ à 595 £ Tribune Anfield Road (Upper Level 1) Street food, boisson à la mi-temps, apparition d'une légende, vue panoramique face au Kop Carlsberg Dugout Salon 295 £ à 595 £ Main Stand (Middle Tier Wing) Stands de street food, boisson à la mi-temps, visite d'une légende de LFC, vue à proximité des bancs Premier Club Niveau Club 350 £ à 650 £ Sir Kenny Dalglish Stand Buffet chaud et froid, rafraîchissements à la mi-temps, vue caméra de diffusion en face des bancs The Beautiful Game / Chemistry Restauration 650 £ à 1 150 £ Main Stand (Middle Tier Central) Repas servi en 3 plats, bière/vin/spiritueux inclus, vue centrale sur le milieu de terrain 1892 Lounge / Founders Lounge Premium 850 £ à 1 800 £ Main Stand (Level 2 / Directors' Box) Dîner gastronomique en 4 plats, bar inclus, entrée adjacente au tunnel des joueurs Executive Boxes Loge 9 500 £ à 22 000 £ (par loge) Main Stand (Level 3) Suite privée fermée pour 10 à 20 invités, places en balcon extérieur, hôte et menu multi-plats

Combien coûtent les billets hospitality et premium de Liverpool ?

Les prix des billets hospitality et premium de Liverpool FC varient en fonction de trois facteurs principaux : la catégorie du match (catégorie A contre catégorie B/C), le style de restauration (street food décontractée contre fine dining en plusieurs services) et l'emplacement par rapport au terrain (anneau supérieur contre niveau Directors' Box).

Bars sportifs et salons informels (295 £ à 595 £ par personne) : Options d'entrée de gamme comme Brodie's Lounge dans la tribune Anfield Road ou le Carlsberg Dugout dans la Main Stand. Inclut des billets rembourrés pour le match, des stands de street food offerts avant le coup d'envoi et une boisson gratuite à la mi-temps.

Buffets traditionnels et salons Club (350 £ à 650 £ par personne) : Choix de milieu de gamme comme le Premier Club (Sir Kenny Dalglish Stand) ou The Anfield Beat. Inclut des buffets chauds et froids en plusieurs services, l'accès à un bar payant et des apparitions d'anciens joueurs de LFC.

Fine dining et salons premium (650 £ à 1 450 £ par personne) : Expériences haut de gamme comme The Beautiful Game, Chemistry Lounge ou Japan Airlines Lounge (anciennement 1892 Lounge). Inclut un dîner gastronomique en 3 ou 4 plats, bières, vins et spiritueux inclus, champagne de bienvenue et vues centrales de premier choix à proximité de la Directors' Box ou des bancs des équipes.

Salons phares et ultra-VIP (1 800 £ à 2 500 £+ par personne) : Espaces ultra-exclusifs comme le Founders Lounge dans la nouvelle tribune Anfield Road. Comprend un repas en cinq services de type « theatre of food », open bar, sièges chauffés et rembourrés, ainsi que des cadeaux de match personnalisés.

Loges exécutives privées (9 500 £ à 22 000 £ par loge) : Suites privées pour 10 à 20 invités dans la Main Stand. Le prix dépend de l'adversaire ; il inclut une restauration personnalisée, un service de serveur dédié et des places privées sur le balcon à l'extérieur de votre suite.

Quels packages premium de Liverpool sont disponibles ?

Liverpool FC propose un large éventail d'espaces hospitality conçus pour les supporters individuels, les clients d'entreprise et les groupes à la recherche de différentes ambiances les jours de match :

Loges exécutives privées (Main Stand)

Situées au Level 3 de la Main Stand, les loges exécutives accueillent 10, 12 ou 20 invités en toute intimité.

Expérience : service personnalisé de serveur et d'hôte, restauration sur mesure en plusieurs services ou buffets de luxe, bar privé entièrement approvisionné et accès direct à des sièges rembourrés personnels sur le balcon, situés juste à l'extérieur des portes vitrées de la suite.

Salons phares et niveau Directors'

Japan Airlines Lounge (anciennement 1892 Lounge) : rend hommage à l'année de création de LFC après la séparation avec Everton. Situé dans le bloc L14 du Main Stand Lower Tier, près de la Directors' Box et du tunnel des joueurs, il propose des menus de fine dining, des boissons incluses et une proximité avec le terrain.

Founders Lounge : situé dans l'agrandissement de la tribune Anfield Road, avec un concept multi-services « theatre of food », un bar à champagne en libre-service et des sièges rembourrés et chauffés placés directement derrière le but avec vue vers le Kop.

Suites premium de fine dining

The Beautiful Game & Chemistry Lounges : Situés au Level 2 de la Main Stand, ils proposent des menus de chef en 3 plats, un service de boissons inclus, des cadeaux de match et des vues centrales sur le terrain dans les blocs M4 et M6.

Bars sportifs et buffets

Brodie's Lounge : nommé en hommage à John Alexander Brodie, l'ingénieur civil de Liverpool qui a inventé le filet de football en 1889. Il propose des stands de street food offerts, de la musique avant-match, une boisson à la mi-temps et des sièges rembourrés dans l'Upper Tier de la tribune Anfield Road.

Carlsberg Dugout : un espace animé et convivial qui s'étend sur les ailes du niveau intermédiaire de la Main Stand. Il propose de la street food, un service de bar payant et des sièges rembourrés adjacents à la zone technique du manager.

Premier Club : situé dans la Sir Kenny Dalglish Stand (Shanks and Paisley Suites), avec buffet chaud et froid d'avant-match en deux services, programme et vues latérales surélevées sur le terrain.

Packages hors site

The Sandon & Isla Gladstone : pass hospitality hors site qui incluent des repas d'avant-match dans des lieux emblématiques de Liverpool, comme The Sandon sur Oakfield Road, lieu de naissance historique où John Houlding a fondé Liverpool FC en 1892, associés à un billet officiel en tribune basse à Anfield.

Que faut-il savoir sur les tribunes d'Anfield, les vues sur le terrain et l'histoire locale ?

Main Stand (Middle Tier & Level 2) : accueille les loges exécutives et les suites de fine dining. Les blocs M4 à M6 se trouvent directement au-dessus de la ligne médiane, offrant une vue de type caméra tactique.

Anfield Road Stand (Brodie's Lounge) : située en face du Kop emblématique. Voir les 12 000 supporters du Kop chanter « You'll Never Walk Alone » depuis l'autre côté du terrain offre l'une des perspectives visuelles les plus marquantes du football mondial.

Sir Kenny Dalglish Stand (Premier Club) : située en face de la Main Stand, sur l'ancien site de la Centenary Stand. Elle offre des vues dégagées et surélevées sur les deux zones techniques.

Comment obtenir des billets hospitality pour Liverpool FC Women ?

Pour les supporters qui souhaitent vivre l'expérience hospitality d'Anfield à un prix plus abordable, certains matches de Women's Super League (WSL) de Liverpool FC Women organisés à Anfield offrent un point d'entrée accessible.

Les packages hospitality des jours de match féminins comprennent l'accès aux salons de la Main Stand, des options de restauration avant-match et des sièges rembourrés à prix réduits, ce qui les rend idéaux pour les familles et les jeunes supporters.

Code vestimentaire : que dois-je porter avec des billets premium de Liverpool ?

Niveau informel (Brodie's Lounge / Carlsberg Dugout / Premier Club) : tenue chic décontractée. Les maillots officiels domicile de LFC et les couleurs du club sont autorisés. Les survêtements, les vêtements de sport, les couleurs de l'équipe visiteuse et les maillots adverses sont strictement interdits.

Salons et loges formels (Japan Airlines Lounge / Founders Lounge / Executive Boxes) : tenue chic décontractée à formelle. Pantalon habillé ou jean soigné, polo ou chemise à col, et baskets de ville propres. Les maillots de football replica sont généralement interdits dans les salles de restauration formelles haut de gamme.

Y a-t-il des restrictions concernant les bagages et sacs à Anfield ?

Taille limite des sacs : Anfield applique une limite stricte de taille A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm) pour tous les sacs entrant par les tourniquets.

Aucun stockage sur place : Il n'existe aucun service de consigne ou de dépôt de sacs à Anfield. Les valises et grands sacs à dos seront refusés par la sécurité au niveau des périmètres extérieurs.

Solution de stockage : Déposez les bagages plus volumineux dans les consignes de la gare de Liverpool Lime Street, dans le centre-ville, avant de prendre un transport pour vous rendre au stade.

Transport : comment se rendre à Anfield avec des billets premium ?

Les salons hospitality d'Anfield ouvrent 3 heures avant le coup d'envoi et restent ouverts jusqu'à 1 heure après le match.

À l'aller : l'option de transport public la plus fiable depuis le centre-ville de Liverpool est le service de bus express Stagecoach 917 , qui relie directement Commutation Row / St George's Hall à Anfield. Vous pouvez aussi prendre le Merseyrail jusqu'à Sandhills Station puis prendre le Soccerbus.

Astuce pour la sortie après-match : les fermetures de routes autour de Walton Breck Road provoquent une circulation dense après les matches et de longues attentes pour les taxis. Comme votre billet hospitality vous donne accès au salon pendant une heure après le coup de sifflet final, détendez-vous à l'intérieur, regardez les analyses d'après-match sur les écrans en direct du salon et attendez que la foule de 60 000 personnes se disperse avant de partir.

Questions fréquentes (FAQ)

Quand vais-je recevoir mes billets électroniques ?

Les pass hospitality numériques officiels de Liverpool FC sont envoyés par e-mail au réservataire principal environ 3 à 5 jours avant le match. Les pass peuvent être enregistrés directement dans Apple Wallet ou Google Wallet pour être scannés aux tourniquets VIP.

Que se passe-t-il si la date du match change pour la diffusion télévisée ?

Les matches de Premier League sont fréquemment reprogrammés pour la diffusion, entre le vendredi soir, le samedi, le dimanche ou le lundi. Les billets hospitality restent automatiquement valables pour le nouvel horaire du match. Prévoyez toujours une certaine flexibilité lors de l'organisation de votre voyage et de votre hébergement.

Les enfants sont-ils autorisés dans les salons hospitality d'Anfield ?

Oui. Les enfants sont les bienvenus dans tous les espaces hospitality d'Anfield. Chaque participant, quel que soit son âge, doit être muni d'un billet hospitality valide pour le jour du match, et les invités de moins de 16 ans doivent être accompagnés d'un adulte.