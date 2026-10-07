Comme de nombreux supporters le savent, obtenir un billet en admission générale à Anfield sans abonnement officiel à la saison est pratiquement impossible.

Pour les affiches de Premier League et de Ligue des champions de l’UEFA les plus prestigieuses, les tirages au sort semestriels de l’Official Membership de Liverpool FC obligent les supporters à passer par une file d’attente numérique de plus de 100 000 personnes, pour quelques centaines de places seulement.

Hospitalité officielle les jours de match reste la seule voie d’accès garantie et légalement vérifiée à Anfield pour les non-abonnés, les supporters internationaux et les fans qui prévoient un déplacement dans le Merseyside, sans aucun statut de membre ni crédit de priorité requis.

Comment réserver des billets premium de Liverpool ?

En bref : hospitalité à Anfield et packages VIP

Billet premium Catégorie Fourchette de prix (par personne)* Emplacement Inclus Brodie's Lounge Salon 295 £ – 595 £ Tribune Anfield Road (niveau supérieur 1) Street food, boisson à la mi-temps, apparition d’une légende du club, vue panoramique face au Kop Carlsberg Dugout Salon 295 £ – 595 £ Main Stand (aile du niveau intermédiaire) Stands de street food, boisson à la mi-temps, visite d’une légende de LFC, vue à proximité des bancs Premier Club Club Level (niveau intermédiaire) 350 £ – 650 £ Sir Kenny Dalglish Stand Buffet chaud et froid, rafraîchissements à la mi-temps, vue type caméra TV en direction des bancs The Beautiful Game / Chemistry Restauration 650 £ – 1 150 £ Main Stand (centre du niveau intermédiaire) Repas servi en 3 plats, bière/vin/spiritueux inclus, vue centrale sur le milieu de terrain 1892 Lounge / Founders Lounge Premium 850 £ – 1 800 £ Main Stand (niveau 2 / loge des dirigeants) Dîner gastronomique en 4 plats, bar inclus, entrée adjacente au tunnel des joueurs Executive Boxes Loge 9 500 £ – 22 000 £ (par loge) Main Stand (niveau 3) Suite privée fermée pour 10 à 20 invités, places sur balcon extérieur, hôte et menu en plusieurs plats

Combien coûtent les billets hospitality et premium de Liverpool ?

Les tarifs des billets hospitality et premium de Liverpool FC varient en fonction de trois facteurs principaux : la catégorie du match (catégorie A contre catégories B/C), le style de restauration (street food décontractée contre gastronomie en plusieurs plats) et l’emplacement par rapport au terrain (anneau supérieur contre niveau de la loge des dirigeants).

Bars sportifs et salons informels (295 £ - 595 £ par personne) : Options d’entrée de gamme comme le Brodie's Lounge dans la tribune Anfield Road ou le Carlsberg Dugout dans la Main Stand. Comprend des billets rembourrés pour le match, des stands de street food offerts avant la rencontre et une boisson gratuite à la mi-temps.

Buffets traditionnels et salons club (350 £ - 650 £ par personne) : Choix intermédiaires comme le Premier Club (Sir Kenny Dalglish Stand) ou The Anfield Beat. Comprend des buffets chauds et froids en plusieurs services, l’accès à un bar payant et la présence d’anciens joueurs de LFC.

Gastronomie et salons premium (650 £ - 1 450 £ par personne) : Expériences haut de gamme comme The Beautiful Game, Chemistry Lounge ou Japan Airlines Lounge (anciennement 1892 Lounge). Comprend un repas gastronomique en 3 ou 4 plats, bières, vins et spiritueux inclus, champagne de bienvenue et vues centrales de premier ordre à proximité de la loge des dirigeants ou des bancs des équipes.

Salons phares et ultra-VIP (1 800 £ - 2 500 £+ par personne) : Espaces ultra-exclusifs comme le Founders Lounge dans la nouvelle tribune Anfield Road. Propose un dîner en cinq plats « theatre of food », un bar ouvert, des sièges chauffés et rembourrés, ainsi que des cadeaux personnalisés liés au match.

Loges exécutives privées (9 500 £ - 22 000 £ par loge) : Suites privées pour 10 à 20 invités dans la Main Stand. Le prix dépend de l’adversaire ; il comprend une restauration sur mesure, un service de serveur personnel et des places privées sur le balcon à l’extérieur de votre suite.

Quels packages premium de Liverpool sont disponibles ?

Liverpool FC propose un large éventail d’espaces hospitality conçus pour les supporters individuels, les clients d’entreprise et les groupes à la recherche d’ambiances de match différentes :

Loges exécutives privées (Main Stand)

Situées au niveau 3 de la Main Stand, les loges exécutives accueillent 10, 12 ou 20 invités en toute intimité.

Expérience : service personnalisé de serveur et d’hôte, restauration sur mesure en plusieurs plats ou buffets de luxe, bar privé entièrement approvisionné, et accès direct à des sièges rembourrés personnels sur le balcon situés juste à l’extérieur des portes vitrées de la suite.

Salons phares et niveau des dirigeants

Japan Airlines Lounge (anciennement 1892 Lounge) : rend hommage à l’année de création de LFC après la séparation avec Everton. Situé dans le bloc L14 de l’anneau inférieur de la Main Stand près de la loge des dirigeants et du tunnel des joueurs, il propose des menus gastronomiques, des boissons incluses et une proximité avec le terrain.

Founders Lounge : situé dans la tribune Anfield Road agrandie, avec un concept de restauration « theatre of food » en plusieurs plats, un bar à champagne ouvert et des sièges chauffés et rembourrés placés directement derrière le but avec vue vers le Kop.

Suites premium de gastronomie

The Beautiful Game & Chemistry Lounges : situés au niveau 2 de la Main Stand, ils proposent des menus du chef en 3 plats, un service de boissons gratuites inclus, des cadeaux de match et des vues centrales sur le terrain dans les blocs M4 et M6.

Bars sportifs et buffets

Brodie's Lounge : nommé en l’honneur de John Alexander Brodie, l’ingénieur civil de Liverpool qui a inventé le filet de football en 1889. Il propose des stands de street food offerts, de la musique avant-match, une boisson à la mi-temps et des sièges rembourrés dans l’anneau supérieur de la tribune Anfield Road.

Carlsberg Dugout : un espace vivant et convivial qui s’étend sur les ailes du niveau intermédiaire de la Main Stand. Il propose de la street food, un service de bar payant et des sièges rembourrés adjacents à la zone technique de l’entraîneur.

Premier Club : situé dans la Sir Kenny Dalglish Stand (Shanks and Paisley Suites), avec un buffet d’avant-match chaud et froid en deux plats, un programme et des vues latérales surélevées sur le terrain.

Packages hors site

The Sandon & Isla Gladstone : des passes hospitality hors site qui comprennent des repas d’avant-match dans des lieux emblématiques de Liverpool, comme The Sandon sur Oakfield Road, le lieu de naissance historique où John Houlding a fondé Liverpool FC en 1892, associés à un billet officiel de match en anneau inférieur à Anfield.

Que faut-il savoir sur les tribunes d’Anfield, les vues sur le terrain et l’histoire locale ?

Main Stand (niveau intermédiaire et niveau 2) : elle accueille les loges exécutives et les suites gastronomiques. Les blocs M4 à M6 se situent directement au-dessus de la ligne médiane, offrant des angles de vue de type caméra tactique.

Tribune Anfield Road (Brodie's Lounge) : située en face du mythique Kop. Voir les 12 000 supporters du Kop chanter 'You'll Never Walk Alone' depuis l’autre côté du terrain offre l’une des perspectives visuelles les plus marquantes du football mondial.

Sir Kenny Dalglish Stand (Premier Club) : située en face de la Main Stand sur l’ancien site de la Centenary Stand. Elle offre des vues dégagées et surélevées sur les deux zones techniques.

Comment obtenir des billets hospitality pour Liverpool FC Women ?

Pour les supporters qui souhaitent vivre l’expérience hospitality à Anfield à un tarif plus abordable, certains matches de Women’s Super League (WSL) de Liverpool FC Women disputés à Anfield offrent un point d’entrée accessible.

Les packages hospitality des matches féminins comprennent l’accès aux salons de la Main Stand, des options de restauration avant-match et des sièges rembourrés à prix réduits, ce qui en fait une formule idéale pour les familles et les jeunes supporters.

Code vestimentaire : que dois-je porter avec des billets premium de Liverpool ?

Niveau informel (Brodie's Lounge / Carlsberg Dugout / Premier Club) : tenue chic décontractée. Les maillots domicile officiels de LFC et les couleurs du club sont autorisés. Les survêtements, les tenues de sport, les couleurs de l’équipe visiteuse et les maillots adverses sont strictement interdits.

Salons formels et loges (Japan Airlines Lounge / Founders Lounge / Executive Boxes) : tenue chic décontractée à formelle. Pantalons habillés ou jeans élégants, polos ou chemises à col, et baskets de ville propres. Les maillots de football replica sont généralement interdits dans les salles de restauration formelles haut de gamme.

Y a-t-il des restrictions concernant les bagages et sacs à Anfield ?

Limite pour les sacs : Anfield applique une limite stricte de taille A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm) pour tous les sacs passant les tourniquets.

Pas de consigne sur place : il n’existe aucun service de consigne à bagages ou de dépôt de sacs à Anfield. Les valises et les grands sacs à dos seront refusés par la sécurité aux périmètres extérieurs.

Solution de stockage : déposez les bagages plus volumineux dans les consignes de la gare de Liverpool Lime Street, dans le centre-ville, avant de prendre un transport vers le stade.

Transport : comment se rendre à Anfield avec des billets premium ?

Les salons hospitality d’Anfield ouvrent 3 heures avant le coup d’envoi et restent ouverts jusqu’à 1 heure après le match.

À l’arrivée : l’option de transport public la plus fiable depuis le centre-ville de Liverpool est le service de bus express Stagecoach 917 , qui relie directement Commutation Row / St George's Hall à Anfield. Il est aussi possible de prendre le Merseyrail jusqu’à Sandhills Station , puis de changer pour le Soccerbus.

Astuce pour la sortie d’après-match : les fermetures de route autour de Walton Breck Road entraînent une circulation dense après les matches et de longues attentes pour les taxis. Comme votre billet hospitality vous donne accès aux salons pendant une heure après le coup de sifflet final, détendez-vous à l’intérieur, regardez l’analyse d’après-match sur les écrans en direct des salons et laissez la foule de 60 000 personnes se disperser avant de partir.

Foire aux questions (FAQ)

Quand recevrai-je mes billets électroniques ?

Les passes numériques officiels d’hospitality de Liverpool FC sont envoyés par e-mail au réservataire principal environ 3 à 5 jours avant le match. Les passes peuvent être enregistrés directement dans Apple Wallet ou Google Wallet pour être scannés aux tourniquets VIP.

Que se passe-t-il si la date du match change en raison de la diffusion télévisée ?

Les matches de Premier League sont fréquemment reprogrammés pour la diffusion (du vendredi soir au samedi, dimanche ou lundi). Les billets hospitality restent automatiquement valables pour l’horaire reprogrammé du match. Prévoyez toujours une certaine flexibilité dans l’organisation du voyage et de l’hébergement.

Les enfants sont-ils autorisés dans les salons hospitality d’Anfield ?

Oui. Les enfants sont les bienvenus dans toutes les zones hospitality d’Anfield. Chaque personne présente, quel que soit son âge, doit être munie d’un billet hospitality valide pour le jour du match, et les invités de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.