Comme beaucoup de supporters le savent, obtenir un billet d’admission générale à Anfield sans abonnement officiel à la saison est pratiquement impossible.

Pour les affiches de Premier League et de Ligue des champions de l’UEFA les plus prestigieuses, les scrutins biannuels d’adhésion officielle du Liverpool FC obligent les supporters à passer par une file d’attente numérique de plus de 100 000 personnes pour quelques centaines de places.

Hospitalité officielle les jours de match reste la seule porte d’entrée garantie et légalement vérifiée vers Anfield pour les non-abonnés, les supporters internationaux et les fans qui prévoient un déplacement dans le Merseyside, sans aucune adhésion ni crédit de priorité requis.

Comment réserver des billets premium de Liverpool ?

En bref : hospitalité à Anfield et packages VIP

Billet premium Catégorie Fourchette de prix (par personne)* Emplacement Inclus Brodie's Lounge Salon 295 £ – 595 £ Anfield Road Stand (Upper Level 1) Street food, boisson à la mi-temps, apparition d’une légende, vue panoramique face au Kop Carlsberg Dugout Salon 295 £ – 595 £ Main Stand (Middle Tier Wing) Stands de street food, boisson à la mi-temps, visite d’une légende du LFC, vue à proximité des bancs Premier Club Niveau Club (tribune intermédiaire) 350 £ – 650 £ Sir Kenny Dalglish Stand Buffet chaud et froid, rafraîchissements à la mi-temps, vue type caméra de retransmission en direction des bancs The Beautiful Game / Chemistry Restauration 650 £ – 1 150 £ Main Stand (Middle Tier Central) Repas servi en 3 plats, bière/vin/spiritueux inclus, vue centrale sur le milieu de terrain 1892 Lounge / Founders Lounge Premium 850 £ – 1 800 £ Main Stand (Level 2 / Directors' Box) Dîner gastronomique en 4 plats, bar inclus, entrée adjacente au tunnel des joueurs Executive Boxes Loge 9 500 £ – 22 000 £ (par loge) Main Stand (Level 3) Suite privée fermée pour 10 à 20 invités, places extérieures en balcon, hôte et menu en plusieurs services

Combien coûtent les billets d’hospitalité et premium de Liverpool ?

Les tarifs de l’hospitalité et des billets premium du Liverpool FC varient selon trois facteurs principaux : la catégorie du match (catégorie A contre catégorie B/C), le style de restauration (street food informelle contre gastronomie en plusieurs services) et l’emplacement par rapport au terrain (tribune haute contre niveau du Directors' Box).

Bars sportifs informels et salons (295 £ - 595 £ par personne) : Des options d’entrée de gamme comme Brodie's Lounge dans l’Anfield Road Stand ou le Carlsberg Dugout dans la Main Stand. Comprennent des billets rembourrés pour le match, des stands de street food gratuits avant-match et une boisson offerte à la mi-temps.

Buffets traditionnels et salons Club (350 £ - 650 £ par personne) : Des choix de milieu de gamme comme le Premier Club (Sir Kenny Dalglish Stand) ou The Anfield Beat. Comprennent des buffets chauds et froids en plusieurs services, l’accès à un bar payant et la présence d’anciens joueurs du LFC.

Gastronomie et salons premium (650 £ - 1 450 £ par personne) : Des expériences haut de gamme telles que The Beautiful Game, Chemistry Lounge ou Japan Airlines Lounge (anciennement 1892 Lounge). Comprennent un dîner gastronomique en 3 ou 4 plats, bières, vins et spiritueux inclus, champagne de bienvenue et vue centrale de premier ordre adjacente au Directors' Box ou aux bancs des équipes.

Salons phares et ultra-VIP (1 800 £ - 2 500 £+ par personne) : Des espaces ultra-exclusifs comme le Founders Lounge dans la nouvelle Anfield Road Stand. Comprend un dîner en cinq services de type « theatre of food », open bar, sièges rembourrés chauffants et cadeaux de match personnalisés.

Loges exécutives privées (9 500 £ - 22 000 £ par loge) : Suites privées pour 10 à 20 invités dans la Main Stand. Le prix dépend de l’adversaire ; il comprend une restauration sur mesure, un service de serveur personnel et des places privées en balcon à l’extérieur de votre suite.

Quels packages premium de Liverpool sont disponibles ?

Le Liverpool FC propose un large éventail d’espaces d’hospitalité conçus pour les supporters individuels, les clients d’entreprise et les groupes recherchant différentes ambiances les jours de match :

Loges exécutives privées (Main Stand)

Situées au Level 3 de la Main Stand, les loges exécutives accueillent 10, 12 ou 20 invités en toute intimité.

Expérience : service d’hôte et de serveur personnel, restauration sur mesure en plusieurs services ou buffets de luxe, bar privé entièrement approvisionné et accès direct à des sièges rembourrés personnels en balcon situés juste à l’extérieur des portes vitrées de la suite.

Salons phares et niveau Directors'

Japan Airlines Lounge (anciennement 1892 Lounge) : rend hommage à l’année de création du LFC après la scission avec Everton. Situé dans le bloc L14 de la tribune basse de la Main Stand, près du Directors' Box et du tunnel des joueurs, il propose des menus gastronomiques, des boissons incluses et une proximité avec la pelouse.

Founders Lounge : situé dans l’Anfield Road Stand agrandie, avec un concept de restauration en plusieurs services « theatre of food », un bar à champagne ouvert et des sièges rembourrés chauffants placés directement derrière le but, face au Kop.

Suites premium de gastronomie

The Beautiful Game & Chemistry Lounges : Situés au Level 2 de la Main Stand, ils proposent des menus de chef en 3 plats, un service de boissons gratuites inclus, des cadeaux de match et une vue centrale sur le terrain dans les blocs M4 et M6.

Bars sportifs et buffets

Brodie's Lounge : nommé d’après John Alexander Brodie, l’ingénieur civil de Liverpool qui a inventé le filet de football en 1889. Comprend des stands de street food gratuits, de la musique avant-match, une boisson à la mi-temps et des sièges rembourrés dans la tribune haute de l’Anfield Road Stand.

Carlsberg Dugout : un espace animé et convivial qui s’étend sur les ailes de la tribune intermédiaire de la Main Stand. Il propose de la street food, un service de bar payant et des sièges rembourrés adjacents à la zone technique de l’entraîneur.

Premier Club : situé dans la Sir Kenny Dalglish Stand (Shanks and Paisley Suites), avec buffet chaud et froid en deux services avant-match, programme et vue latérale surélevée sur le terrain.

Packages hors site

The Sandon & Isla Gladstone : des pass hospitalité hors site qui comprennent des repas avant-match dans des lieux emblématiques de Liverpool, comme The Sandon sur Oakfield Road, le lieu de naissance historique où John Houlding a fondé le Liverpool FC en 1892, associés à un billet officiel en tribune basse à Anfield.

Que faut-il savoir sur les tribunes d’Anfield, les vues sur le terrain et l’histoire locale ?

Main Stand (Middle Tier & Level 2) : abrite les loges exécutives et les suites gastronomiques. Les blocs M4 à M6 se trouvent directement au-dessus de la ligne médiane, offrant une vue de type caméra tactique.

Anfield Road Stand (Brodie's Lounge) : située en face du Kop emblématique. Voir les 12 000 supporters du Kop chanter « You'll Never Walk Alone » depuis l’autre côté du terrain offre l’une des perspectives visuelles les plus marquantes du football mondial.

Sir Kenny Dalglish Stand (Premier Club) : située en face de la Main Stand sur l’ancien site de la Centenary Stand. Offre une vue dégagée et surélevée sur les deux zones techniques.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour Liverpool FC Women ?

Pour les supporters qui souhaitent vivre l’expérience de l’hospitalité à Anfield à un prix plus abordable, certains matches de Women’s Super League (WSL) du Liverpool FC Women disputés à Anfield offrent un point d’entrée accessible.

Les packages d’hospitalité des matches féminins comprennent l’accès aux salons de la Main Stand, des options de restauration avant-match et des sièges rembourrés à prix réduits, ce qui les rend idéaux pour les familles et les jeunes supporters.

Code vestimentaire : que dois-je porter avec des billets premium de Liverpool ?

Niveau informel (Brodie's Lounge / Carlsberg Dugout / Premier Club) : tenue smart casual. Les maillots officiels domicile du LFC et les couleurs du club sont autorisés. Les survêtements, tenues de sport, couleurs de l’équipe visiteuse et maillots adverses sont strictement interdits.

Salons et loges formels (Japan Airlines Lounge / Founders Lounge / Executive Boxes) : smart casual à formel. Pantalons habillés ou jeans élégants, polos ou chemises à col, et baskets habillées propres. Les maillots de football replica sont généralement restreints dans les salles de restauration formelles haut de gamme.

Y a-t-il des restrictions concernant les bagages et sacs à Anfield ?

Limite pour les sacs : Anfield applique une limite stricte au format A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm) pour tous les sacs entrant par les tourniquets.

Aucun stockage sur place : Il n’existe aucun service de consigne ou de dépôt de sacs à Anfield. Les valises et grands sacs à dos seront refusés par les périmètres de sécurité extérieurs.

Solution de stockage : Déposez les bagages plus volumineux dans les consignes de la gare de Liverpool Lime Street, dans le centre-ville, avant de prendre un transport pour rejoindre le stade.

Transport : comment se rendre à Anfield avec des billets premium ?

Les salons d’hospitalité d’Anfield ouvrent 3 heures avant le coup d’envoi et restent ouverts jusqu’à 1 heure après le match.

À l’arrivée : l’option de transport public la plus fiable depuis le centre-ville de Liverpool est le service de bus express Stagecoach 917 , qui relie directement Commutation Row / St George's Hall à Anfield. Sinon, prenez le Merseyrail jusqu’à Sandhills Station puis changez pour le Soccerbus.

Astuce pour la sortie après-match : les fermetures de routes autour de Walton Breck Road provoquent un trafic très dense après le match et de longues attentes pour les taxis. Comme votre billet hospitalité vous donne accès au salon pendant une heure après le coup de sifflet final, détendez-vous à l’intérieur, regardez l’analyse d’après-match sur les écrans en direct du salon et laissez la foule de 60 000 personnes se disperser avant de partir.

Foire aux questions (FAQ)

Quand vais-je recevoir mes billets électroniques ?

Les pass numériques officiels d’hospitalité du Liverpool FC sont envoyés par e-mail au réservataire principal environ 3 à 5 jours avant le match. Les pass peuvent être enregistrés directement dans Apple Wallet ou Google Wallet pour être scannés aux tourniquets VIP.

Que se passe-t-il si la date du match change pour la diffusion télévisée ?

Les matches de Premier League sont souvent reprogrammés pour la diffusion, en passant du vendredi soir au samedi, au dimanche ou au lundi. Les billets hospitalité restent automatiquement valables pour l’horaire reprogrammé du match. Prévoyez toujours une certaine flexibilité pour l’organisation du voyage et de l’hébergement.

Les enfants sont-ils autorisés dans les salons d’hospitalité d’Anfield ?

Oui. Les enfants sont les bienvenus dans toutes les zones d’hospitalité d’Anfield. Chaque participant, quel que soit son âge, doit être en possession d’un billet hospitalité valide pour le jour du match, et les invités de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.