Évitez complètement les tracas de la file d’attente pour les billets : l’hospitalité officielle des jours de match de Chelsea offre une voie d’accès autorisée et prioritaire directement à Stamford Bridge, sans avoir à gérer les points de fidélité, les niveaux d’adhésion ou les tirages au sort sursouscrits.

Avec une capacité limitée à 40 000 places et une demande à un niveau record, obtenir des billets grand public pour les grandes affiches de Premier League et les soirées européennes peut vite ressembler à un véritable parcours du combattant. L’hospitalité officielle change la donne, avec un accès immédiat et vérifié, accompagné de restauration raffinée, de bars inclus et de vues de classe mondiale sur le terrain.

Comment réserver des billets premium pour Chelsea ?

En un coup d’œil : hospitalité à Stamford Bridge, billets premium et forfaits VIP

Forfait premium Catégorie Fourchette de prix (par personne)* Emplacement Inclus Westview / UTB Sports Lounge Salon 275 £ – 550 £ West Stand / Fulham Road Siège rembourré en West Stand, food hall/buffet du chef avant-match, boisson à la mi-temps, programme officiel du match Canoville & Champions Club Club Level (niveau intermédiaire) 395 £ – 750 £ East Stand (niveau intermédiaire) Siège rembourré au niveau des 16,5 mètres, buffet d’avant-match en 3 services, bar payant, snacks après-match, questions-réponses avec une légende du club Tambling’s & Harris Suite Restauration 650 £ – 1 250 £ West Stand (niveau intermédiaire) Menu gastronomique en 3 services, open bar inclus (bière/vin/spiritueux), sièges rembourrés sur la ligne médiane Millennium Suite & Club 1905 Premium 1 200 £ – 2 200 £ West Stand (niveau 2) Restauration gastronomique en 4 services, réception au champagne, places centrales à côté de la Directors' Box, visites de légendes du club Executive Boxes (10–20 Guests) Loge 11 000 £ – 24 000 £ (par loge) West Stand / East Stand Suite privée fermée, hôte personnel, restauration sur mesure en plusieurs services, sièges en balcon privé à l’extérieur de la suite

*Les prix varient en fonction de la catégorie de la rencontre (catégorie A contre catégories B/C).

Combien coûtent les billets d’hospitalité et premium de Chelsea FC ?

Les tarifs de l’hospitalité et des forfaits premium de Chelsea FC varient selon la catégorie de la rencontre (catégorie A contre catégories B/C), le service de restauration (stands de street food contre repas du chef en plusieurs services) et l’emplacement par rapport au terrain (anneau supérieur contre niveau de la Directors' Box) :

Bars sportifs informels et salons contemporains (275 £ – 550 £ par personne) : Des points d’entrée accessibles comme Westview ou Under The Bridge (UTB). Avec sièges rembourrés en West Stand, stands animés de food hall avant-match et vouchers boissons pour la mi-temps.

Buffets traditionnels et salons club (395 £ – 750 £ par personne) : Options intermédiaires comme la Canoville Suite ou le Champions Club en East Stand. Comprend des buffets chauds en plusieurs services, des bars payants, des en-cas salés après-match et des apparitions d’anciennes icônes de Chelsea.

Restauration raffinée et salons au milieu de terrain (650 £ – 1 250 £ par personne) : Espaces culinaires premium comme la Tambling’s Suite ou la Harris Suite en West Stand. Propose des menus gastronomiques en trois services, des formules boissons offertes et des places centrales sur la ligne médiane.

Salons phare ultra-VIP (1 200 £ – 2 200 £+ par personne) : Cadres de matchday de classe mondiale comme la Millennium Suite ou The Clubhouse. Avec restauration raffinée en quatre services, réceptions au champagne, cadeaux de match exclusifs et sièges directement à côté de la Directors' Box.

Loges exécutives privées (11 000 £ – 24 000 £ par loge) : Suites fermées pour 10 à 20 invités sur des niveaux dédiés aux loges. Comprend une restauration sur mesure en plusieurs services, un service d’hôte personnel et des places en balcon privé juste à l’extérieur de votre suite.

Quels forfaits premium sont disponibles à Chelsea FC ?

Loges exécutives privées (10–20 invités)

Situées sur des niveaux de loges dédiés dans les West et East Stands, les loges exécutives offrent une intimité totale avec des places en balcon juste à l’extérieur de la vitre de votre suite.

Executive Boxes : à partir de 11 000 £ (10 à 20 invités)

Ce qui est inclus : suite privée fermée avec vue sur le terrain, serveur personnel et hôte, restauration raffinée en plusieurs services ou buffets gastronomiques, bar privé entièrement approvisionné, programmes de matchday et visites de légendes du club.

Suites VIP phares

Conçues pour les réceptions d’affaires, les occasions spéciales ou les petits groupes exigeant une restauration raffinée avec vue centrale sur le milieu de terrain.

The Millennium Suite : à partir de 1 200 £ par personne

The Clubhouse : à partir de 1 500 £ par personne

Ce qui est inclus : places à côté du prestigieux Directors' Lounge, restauration raffinée en quatre services, open bar inclus avec spiritueux et champagne, cadeaux de match et briefings tactiques avant-match.

Salons de restauration et expérientiels

Pour les supporters en quête d’une gastronomie haut de gamme ou d’un accès au terrain dans les coulisses :

Tambling’s Suite : 650 £ – 1 100 £ par personne (nommée d’après le buteur légendaire Bobby Tambling)

Harris Suite : à partir de 750 £ par personne

Under The Bridge (UTB) : à partir de 350 £ par personne

Dugout Club : forfaits premium avec accès au bord du terrain et au tunnel des joueurs

Ce qui est inclus : menus du chef en trois services, formules boissons offertes, animations de salon avant-match et sièges rembourrés en West Stand.

Hospitalité informelle et à forte valeur

Options flexibles et dynamiques adaptées aux familles, aux voyageurs internationaux et aux groupes :

Westview : 275 £ – 510 £ par personne

Canoville Suite : 395 £ – 750 £ par personne

Ce qui est inclus :

Sièges rembourrés en West Stand Upper ou East Stand Middle Tier

Accès à des coursives modernes et lumineuses ou à des salons privés ouvrant 2 h 30 avant le match

Vouchers pour les stands de restauration avant-match ou accès au buffet du chef

Boissons offertes à la mi-temps (thé/café/boissons sans alcool)

Programme officiel du match

Que faut-il savoir sur les tribunes et les vues à Stamford Bridge ?

Les quatre tribunes de Stamford Bridge offrent des perspectives uniques, selon que vous privilégiez la lecture tactique du match ou l’atmosphère du jour de match :

West Stand (niveau intermédiaire & Westview Upper) : elle abrite les suites exécutives et les salons de restauration raffinée. Les blocs 1 à 8 du niveau intermédiaire de la West Stand se trouvent directement au-dessus des bancs des équipes et du tunnel des joueurs, offrant un point de vue privilégié sur la ligne médiane.

East Stand (niveau intermédiaire) : elle accueille la Canoville Suite, le Champions Club et le Captains Bar. Située au niveau des 16,5 mètres, elle offre une vue surélevée sur les deux zones techniques et fait face à la plateforme des caméras.

Matthew Harding Stand & Shed End : tribunes derrière les buts où se trouve le soutien passionné des supporters locaux. Des forfaits d’hospitalité informels comme UTB vous placent près de ces extrémités très animées.

Comment obtenir des billets d’hospitalité et premium pour Chelsea Women (WSL) ?

Pour les fans qui recherchent l’expérience hospitalité de Stamford Bridge à un prix accessible, les matches de Women’s Super League (WSL) de Chelsea FC et les rencontres de l’UEFA Women’s Champions League organisés à Stamford Bridge offrent une alternative accessible.

Les forfaits hospitalité pour les matches féminins comprennent un accès aux salons de la West Stand, des options de buffet gastronomique et des sièges rembourrés à des tarifs nettement réduits, ce qui les rend populaires auprès des familles et des groupes de jeunes.

Code vestimentaire : que dois-je porter avec des billets premium pour Chelsea ?

Niveau informel (Westview / UTB / Canoville Suite) : tenue chic décontractée. Les maillots officiels domicile de Chelsea et les couleurs de l’équipe sont autorisés. Les survêtements, les tenues de sport, les couleurs de l’équipe visiteuse et les maillots adverses sont strictement interdits.

Salons formels et loges (Millennium Suite / Tambling’s / Executive Boxes) : tenue chic décontractée à formelle. Pantalons ajustés ou jeans élégants, chemises à col ou mailles habillées, ainsi que chaussures de ville propres ou baskets élégantes. Les maillots de football replica sont limités dans les salles à manger formelles haut de gamme.

Y a-t-il des restrictions concernant les bagages et les sacs avec les billets premium de Chelsea ?

Limite pour les sacs : Stamford Bridge applique une limite stricte au format A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm) pour tous les sacs passant les tourniquets du stade.

Aucun stockage sur place : Il n’existe aucun service de consigne ou de dépôt de sacs à Stamford Bridge les jours de match. Les valises et les grands sacs à dos seront refusés par la sécurité au périmètre extérieur.

Solution de stockage : déposez les bagages plus volumineux dans les consignes des gares de London Victoria ou Earl's Court avant de prendre les transports vers Fulham Road.

Transport : comment se rendre à Chelsea avec des billets premium ?

Les suites et salons d’hospitalité ouvrent 2 h 30 à 3 heures avant le coup d’envoi et restent ouverts jusqu’à 1 à 2 heures après le coup de sifflet final.

À l’arrivée : la station la plus proche est Fulham Broadway (District Line), située à 3 minutes à pied des entrées VIP de Stamford Bridge. Sinon, prenez le London Overground jusqu’à West Brompton ou Imperial Wharf, à 15 minutes de marche.

Au départ : après le match, les files d’attente à la station de métro Fulham Broadway peuvent demander plus de 45 minutes. Comme les pass hospitalité donnent accès aux salons après le match, détendez-vous à l’intérieur, regardez en direct les interviews d’après-match du manager sur les écrans des salons, puis attendez que la foule se disperse avant de partir.

Foire aux questions (FAQ)

Quand vais-je recevoir mes billets électroniques ?

Les billets électroniques officiels de l’hospitalité de Chelsea FC sont envoyés par e-mail directement au réservataire principal environ 3 à 5 jours avant le match. Les e-tickets peuvent être enregistrés directement dans les portefeuilles numériques des smartphones (Apple Wallet / Google Wallet) ou scannés sous forme de codes-barres PDF aux tourniquets VIP.

Que se passe-t-il si la date du match change pour la diffusion télévisée ?

Les matches de Premier League sont fréquemment reprogrammés pour la diffusion, passant du vendredi soir au samedi, dimanche ou lundi. Les billets d’hospitalité restent automatiquement valables pour le nouvel horaire du match. Prévoyez toujours une certaine flexibilité lors de l’organisation de vos déplacements et réservations d’hôtel.

Les enfants sont-ils autorisés dans les salons d’hospitalité de Stamford Bridge ?

Oui. Les enfants sont les bienvenus dans toutes les zones d’hospitalité de Stamford Bridge. Chaque participant, quel que soit son âge, doit être muni d’un billet hospitalité valide pour le jour du match, et les invités de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.