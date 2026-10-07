Évitez totalement le casse-tête des files d’attente pour les billets : l’hospitalité officielle les jours de match offre une voie d’accès autorisée et prioritaire directement à Stamford Bridge, sans avoir à composer avec les points de fidélité, les niveaux d’adhésion ou les tirages au sort sursouscrits.

Avec une capacité limitée à 40 000 places et une demande à un niveau record, obtenir des billets en admission générale pour les grandes affiches de Premier League et les soirées européennes peut vite ressembler à un parcours du combattant. L’hospitalité officielle change complètement la donne, avec un accès immédiat et vérifié, ainsi qu’une restauration haut de gamme, des bars inclus et des vues de premier ordre sur la pelouse.

Comment réserver des billets premium de Chelsea ?

Vous pouvez obtenir des billets premium officiels de Chelsea FC via les canaux directs du club et des plateformes de billetterie primaire autorisées :

Portail officiel Hospitality de Chelsea FC (hospitality.chelseafc.com) : Le moteur de réservation direct de Chelsea pour les salons à l’unité, les rencontres de coupes nationales, les affiches européennes et les locations saisonnières d’Executive Suites.

SportsBreaks : Revendeur officiel autorisé et partenaire voyages supporters, proposant des packages hospitalité vérifiés Westview et Under The Bridge (UTB), associés à des séjours hôteliers à Londres ou à des travelcards pour la ville. Réservez des billets premium de Chelsea sur SportsBreaks.

Keith Prowse : Revendeur officiel autorisé et partenaire billetterie, proposant des séjours hospitalité vérifiés à Stamford Bridge, des sièges rembourrés de luxe et des expériences gastronomiques dans les salons de la tribune Ouest et de la tribune Est. Réservez des billets premium de Chelsea sur Keith Prowse.

Champions Travel : Revendeur officiel autorisé proposant des places garanties pour les matches à Stamford Bridge, associées à un hébergement hôtelier dans l’ouest de Londres et à des transferts fluides. Réservez des billets premium de Chelsea sur Champions Travel.

En bref : hospitalité à Stamford Bridge, billets premium et packages VIP

Package premium Catégorie Fourchette de prix (par personne)* Emplacement Inclus Westview / UTB Sports Lounge Salon 275 £ – 550 £ Tribune Ouest / Fulham Road Siège rembourré en tribune Ouest, food hall/buffet du chef avant-match, boisson à la mi-temps, programme officiel du match Canoville & Champions Club Club Level 395 £ – 750 £ Tribune Est (niveau intermédiaire) Siège rembourré sur la ligne des 16,5 mètres, buffet d’avant-match en 3 services, bar payant, snacks après-match, questions-réponses avec une légende du club Tambling’s & Harris Suite Restauration 650 £ – 1 250 £ Tribune Ouest (niveau intermédiaire) Menu gastronomique en 3 services, open bar inclus (bière/vin/spiritueux), sièges rembourrés sur la ligne médiane Millennium Suite & Club 1905 Premium 1 200 £ – 2 200 £ Tribune Ouest (niveau 2) Restauration gastronomique en 4 services, réception au champagne, places centrales adjacentes à la loge des directeurs, visites de légendes Executive Boxes (10–20 Guests) Loge 11 000 £ – 24 000 £ (par loge) Tribune Ouest / Tribune Est Suite privée fermée, hôte personnel, restauration personnalisée en plusieurs services, places en balcon privé à l’extérieur de la suite

*Les prix fluctuent en fonction de la catégorisation des rencontres (catégorie A contre catégorie B/C).

Combien coûtent les billets hospitalité et premium de Chelsea FC ?

Les prix des packages hospitalité et premium de Chelsea FC varient selon la catégorisation des rencontres (catégorie A contre catégorie B/C), le service de restauration (stands de street food contre restauration du chef en plusieurs services) et l’emplacement par rapport au terrain (anneau supérieur contre niveau de la loge des directeurs) :

Bars sportifs informels & salons contemporains (275 £ – 550 £ par personne) : Des points d’entrée accessibles comme Westview ou Under The Bridge (UTB). Avec sièges rembourrés en tribune Ouest, food halls animés avant-match et bons pour boissons à la mi-temps.

Buffets traditionnels & salons club (395 £ – 750 £ par personne) : Des options intermédiaires comme la Canoville Suite ou le Champions Club dans la tribune Est. Comprend des buffets chauds en plusieurs services, des bars payants, des en-cas salés après-match et la présence d’anciennes icônes de Chelsea.

Restauration gastronomique & salons en milieu de terrain (650 £ – 1 250 £ par personne) : Des espaces culinaires premium comme Tambling’s Suite ou la Harris Suite dans la tribune Ouest. Proposent des menus gastronomiques en trois services, des forfaits boissons inclus et des places centrales sur la ligne médiane.

Salons vitrine ultra-VIP (1 200 £ – 2 200 £+ par personne) : Des cadres de match de classe mondiale comme la Millennium Suite ou The Clubhouse. Avec restauration gastronomique en quatre services, réceptions au champagne, cadeaux de match exclusifs et places directement à côté de la loge des directeurs.

Loges exécutives privées (11 000 £ – 24 000 £ par loge) : Suites fermées de 10 à 20 invités sur des niveaux dédiés aux loges. Comprennent une restauration personnalisée en plusieurs services, un service d’hôte personnel et des places en balcon privé juste à l’extérieur de votre suite.

Quels packages premium sont disponibles à Chelsea FC ?

Loges exécutives privées (10–20 invités)

Situées sur des niveaux dédiés aux loges dans les tribunes Ouest et Est, les loges exécutives offrent une intimité totale associée à des places en balcon directement à l’extérieur de la baie vitrée de votre suite.

Executive Boxes : à partir de 11 000 £ (10 à 20 invités)

Ce qui est inclus : suite privée fermée avec vue sur le terrain, serveur personnel et hôte, restauration gastronomique en plusieurs services ou buffets gourmets, bar privé entièrement approvisionné, programmes de match et visites de légendes du club.

Suites VIP vitrine

Conçues pour les réceptions d’affaires, les occasions spéciales ou les petits groupes exigeant une restauration raffinée avec des vues centrales sur le milieu de terrain.

The Millennium Suite : à partir de 1 200 £ par personne

The Clubhouse : à partir de 1 500 £ par personne

Ce qui est inclus : places adjacentes au prestigieux Directors' Lounge, restauration raffinée en quatre services, open bar inclus avec spiritueux et champagne, cadeaux de match et briefings tactiques avant-match.

Salons restauration & expériences

Pour les supporters à la recherche d’une gastronomie haut de gamme ou d’un accès aux abords de la pelouse en coulisses :

Tambling’s Suite : 650 £ – 1 100 £ par personne (nommée d’après le buteur légendaire Bobby Tambling)

Harris Suite : à partir de 750 £ par personne

Under The Bridge (UTB) : à partir de 350 £ par personne

Dugout Club : packages premium avec accès au bord du terrain et au tunnel des joueurs

Ce qui est inclus : menus du chef en trois services, forfaits boissons offerts, animations d’avant-match dans les salons et sièges rembourrés en tribune Ouest.

Hospitalité informelle & à fort rapport qualité-prix

Des options flexibles et dynamiques adaptées aux familles, aux voyageurs internationaux et aux groupes :

Westview : 275 £ – 510 £ par personne

Canoville Suite : 395 £ – 750 £ par personne

Ce qui est inclus :

Sièges rembourrés dans la partie haute de la tribune Ouest ou au niveau intermédiaire de la tribune Est

Accès à des coursives modernes baignées de lumière ou à des salons privés ouvrant 2,5 heures avant le match

Bons pour les stands de restauration avant-match ou accès au buffet du chef

Boissons offertes à la mi-temps (thé/café/boissons sans alcool)

Programme officiel du match

Que faut-il savoir sur les tribunes et les vues à Stamford Bridge ?

Les quatre tribunes de Stamford Bridge offrent des perspectives uniques, selon que vous privilégiez les angles de vue tactiques ou l’atmosphère du jour de match :

Tribune Ouest (niveau intermédiaire & Westview Upper) : Elle abrite les suites exécutives et les salons de restauration raffinée. Les blocs 1 à 8 du niveau intermédiaire de la tribune Ouest se trouvent directement au-dessus des bancs des équipes et du tunnel des joueurs, offrant des vues idéales sur la ligne médiane.

Tribune Est (niveau intermédiaire) : Elle accueille la Canoville Suite, le Champions Club et le Captains Bar. Située sur la ligne des 16,5 mètres, elle offre des vues surélevées sur les deux zones techniques et fait face à la plateforme caméra.

Matthew Harding Stand & Shed End : Tribunes derrière les buts accueillant le soutien passionné du public local. Des packages hospitalité plus informels comme UTB vous placent à proximité de ces virages très animés.

Comment obtenir des billets hospitalité et premium pour Chelsea Women (WSL) ?

Pour les fans souhaitant vivre l’expérience hospitalité de Stamford Bridge à un tarif accessible, les rencontres de Women’s Super League (WSL) de Chelsea FC et d’UEFA Women's Champions League disputées à Stamford Bridge offrent une alternative accessible.

Les packages hospitalité pour les matches féminins comprennent l’accès aux salons de la tribune Ouest, des options de buffet gastronomique et des sièges rembourrés à des tarifs nettement réduits, ce qui les rend populaires auprès des familles et des groupes de jeunes.

Code vestimentaire : que dois-je porter avec des billets premium de Chelsea ?

Niveau informel (Westview / UTB / Canoville Suite) : Tenue chic décontractée. Les maillots domicile officiels de Chelsea et les couleurs de l’équipe sont autorisés. Les survêtements, tenues de sport, couleurs de l’équipe visiteuse et maillots adverses sont strictement interdits.

Salons et loges formels (Millennium Suite / Tambling’s / Executive Boxes) : Tenue chic décontractée à formelle. Pantalons habillés ou jeans élégants, chemises à col ou maille soignée, et chaussures de ville propres ou baskets soignées. Les maillots de football replica sont restreints dans les salles de restauration formelles haut de gamme.

Y a-t-il des restrictions concernant les bagages et les sacs avec des billets premium de Chelsea ?

Limite de sac : Stamford Bridge applique une limite stricte de taille A4 (297mm x 210mm x 210mm) pour tous les sacs entrant par les tourniquets du stade.

Aucun stockage sur place : Il n’existe aucun service de consigne à bagages ou de dépôt de sacs à Stamford Bridge les jours de match. Les valises et grands sacs à dos seront refusés par les périmètres de sécurité extérieurs.

Solution de stockage : Déposez les bagages plus volumineux dans les consignes à l’intérieur des gares de London Victoria ou d’Earl's Court avant de prendre les transports vers Fulham Road.

Transport : comment se rendre à Chelsea avec des billets premium ?

Les suites et salons hospitalité ouvrent entre 2,5 et 3 heures avant le coup d’envoi et restent ouverts jusqu’à 1 à 2 heures après le coup de sifflet final.

À l’arrivée : La station la plus proche est Fulham Broadway (District Line), située à 3 minutes à pied des entrées VIP de Stamford Bridge. Autrement, prenez le London Overground jusqu’à West Brompton ou Imperial Wharf, à 15 minutes de marche.

Au départ : Après le match, les files d’attente à la station de métro Fulham Broadway peuvent demander plus de 45 minutes. Comme les pass hospitalité donnent accès aux salons après la rencontre, détendez-vous à l’intérieur, regardez en direct les interviews d’après-match du manager sur les écrans des salons et laissez la foule se disperser avant de partir.

Questions fréquentes (FAQ)

Quand vais-je recevoir mes billets électroniques ?

Les e-tickets officiels hospitalité de Chelsea FC sont envoyés par e-mail directement au réservataire principal environ 3 à 5 jours avant le match. Les e-tickets peuvent être enregistrés directement dans les portefeuilles numériques des smartphones (Apple Wallet / Google Wallet) ou scannés sous forme de codes-barres PDF aux tourniquets VIP.

Que se passe-t-il si la date du match change pour la diffusion télévisée ?

Les rencontres de Premier League sont fréquemment reprogrammées pour la diffusion, avec des bascules entre le vendredi soir, le samedi, le dimanche ou le lundi. Les billets hospitalité restent automatiquement valables pour le nouvel horaire du match. Prévoyez toujours une certaine flexibilité dans l’organisation de votre voyage et de vos réservations d’hôtel.

Les enfants sont-ils autorisés dans les salons hospitalité de Stamford Bridge ?

Oui. Les enfants sont les bienvenus dans toutes les zones hospitalité de Stamford Bridge. Chaque personne présente, quel que soit son âge, doit être munie d’un billet hospitalité valide pour le match, et les invités de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.