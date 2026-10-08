Évitez complètement les tracas de la file d’attente pour les billets : l’hospitalité officielle de Chelsea les jours de match offre une voie d’accès autorisée et prioritaire directement vers Stamford Bridge, sans avoir à gérer les points de fidélité, les niveaux d’adhésion ou les tirages au sort sursouscrits.

Avec une capacité limitée à 40 000 places et une demande à son plus haut niveau, obtenir des billets en admission générale pour les grandes affiches de Premier League et des soirées européennes peut ressembler à un véritable parcours du combattant. L’hospitalité officielle change la donne, avec un accès instantané et vérifié, ainsi qu’une restauration haut de gamme, des bars offerts et des vues de classe mondiale sur la pelouse.

Comment réserver des billets premium de Chelsea ?

En un coup d’œil : hospitalité à Stamford Bridge, billets premium et offres VIP

Offre premium Catégorie Fourchette de prix (par personne)* Emplacement Inclus Westview / UTB Sports Lounge Salon 275 £ – 550 £ West Stand / Fulham Road Siège rembourré en West Stand, food hall/buffet du chef avant-match, boisson à la mi-temps, programme officiel du match Canoville & Champions Club Niveau club (niveau intermédiaire) 395 £ – 750 £ East Stand (niveau intermédiaire) Siège rembourré au niveau de la ligne des 16,5 mètres, buffet d’avant-match en 3 services, bar payant, encas après-match, questions-réponses avec une légende du club Tambling’s & Harris Suite Restauration 650 £ – 1 250 £ West Stand (niveau intermédiaire) Menu gastronomique en 3 services, open bar inclus (bière/vin/spiritueux), sièges rembourrés sur la ligne médiane Millennium Suite & Club 1905 Premium 1 200 £ – 2 200 £ West Stand (niveau 2) Restauration gastronomique en 4 services, accueil au champagne, places centrales adjacentes à la tribune présidentielle, visites de légendes Loges exécutives (10–20 invités) Loge 11 000 £ – 24 000 £ (par loge) West Stand / East Stand Suite privée fermée, hôte personnel, restauration sur mesure en plusieurs services, sièges privatifs sur le balcon à l’extérieur de la suite

*Les prix varient en fonction de la catégorie du match (catégorie A contre catégories B/C).

Combien coûtent les billets d’hospitalité et premium de Chelsea FC ?

Les tarifs des offres d’hospitalité et des formules premium de Chelsea FC varient selon la catégorie du match (catégorie A contre catégories B/C), le service de restauration (stands de street food contre repas de chef en plusieurs services) et l’emplacement par rapport au terrain (niveau supérieur contre niveau de la tribune présidentielle) :

Bars sportifs informels et salons contemporains (275 £ – 550 £ par personne) : Des points d’entrée accessibles comme Westview ou Under The Bridge (UTB). Comprennent des sièges rembourrés en West Stand, des stands animés de food hall avant-match et des bons pour des boissons à la mi-temps.

Buffets traditionnels et salons club (395 £ – 750 £ par personne) : Des options intermédiaires comme la Canoville Suite ou le Champions Club dans l’East Stand. Incluent des buffets chauds en plusieurs services, des bars payants, des encas salés après-match et des apparitions d’anciennes icônes de Chelsea.

Restauration gastronomique et salons au milieu de terrain (650 £ – 1 250 £ par personne) : Des espaces culinaires premium comme Tambling’s Suite ou la Harris Suite dans la West Stand. Offrent des menus gastronomiques en trois services, des formules boissons incluses et des places centrales sur la ligne médiane.

Salons phare ultra-VIP (1 200 £ – 2 200 £+ par personne) : Des cadres de jour de match de classe mondiale comme la Millennium Suite ou The Clubhouse. Comprennent une restauration haut de gamme en quatre services, des accueils au champagne, des cadeaux de match exclusifs et des sièges directement à côté de la tribune présidentielle.

Loges exécutives privées (11 000 £ – 24 000 £ par loge) : Suites fermées de 10 à 20 invités sur des niveaux dédiés aux loges. Comprennent une restauration personnalisée en plusieurs services, un service d’hôte personnel et des places privatives sur le balcon juste à l’extérieur de votre suite.

Quelles formules premium sont disponibles à Chelsea FC ?

Loges exécutives privées (10–20 invités)

Situées sur des niveaux dédiés aux loges dans les West et East Stands, les loges exécutives offrent une intimité totale associée à des places directes sur le balcon, juste à l’extérieur de la vitre de votre suite.

Loges exécutives : à partir de 11 000 £ (10 à 20 invités)

Ce qui est inclus : suite privée fermée avec vue sur le terrain, serveur personnel et hôte, restauration gastronomique en plusieurs services ou buffets gourmets, bar privé entièrement approvisionné, programmes du match et visites de légendes du club.

Suites VIP phare

Conçues pour recevoir dans un cadre exécutif, pour des occasions spéciales ou pour de petits groupes en quête d’une restauration haut de gamme avec vue centrale sur le milieu de terrain.

The Millennium Suite : à partir de 1 200 £ par personne

The Clubhouse : à partir de 1 500 £ par personne

Ce qui est inclus : places adjacentes au prestigieux Directors' Lounge, restauration haut de gamme en quatre services, open bar inclus avec spiritueux et champagne, cadeaux de match et briefings tactiques d’avant-match.

Salons de restauration et d’expérience

Pour les supporters à la recherche d’une gastronomie de haut niveau ou d’un accès au terrain en coulisses :

Tambling’s Suite : 650 £ – 1 100 £ par personne (nommée d’après le buteur légendaire Bobby Tambling)

Harris Suite : à partir de 750 £ par personne

Under The Bridge (UTB) : à partir de 350 £ par personne

Dugout Club : formules premium avec accès au bord du terrain et au tunnel des joueurs

Ce qui est inclus : menus de chef en trois services, formules boissons offertes, animations en salon avant-match et sièges rembourrés en West Stand.

Hospitalité informelle et à forte valeur

Des options flexibles et dynamiques adaptées aux familles, aux voyageurs internationaux et aux groupes :

Westview : 275 £ – 510 £ par personne

Canoville Suite : 395 £ – 750 £ par personne

Ce qui est inclus :

Sièges rembourrés en West Stand Upper ou East Stand Middle Tier

Accès à des coursives modernes et lumineuses ou à des salons privés ouvrant 2,5 heures avant le match

Bons pour les stands de restauration d’avant-match ou accès au buffet du chef

Boissons offertes à la mi-temps (thé/café/boissons sans alcool)

Programme officiel du match

Que faut-il savoir sur les tribunes et les vues à Stamford Bridge ?

Les quatre tribunes de Stamford Bridge offrent des perspectives uniques selon que vous privilégiez les angles de vue tactiques ou l’atmosphère du jour de match :

West Stand (niveau intermédiaire & Westview Upper) : elle abrite les suites exécutives et les salons de restauration haut de gamme. Les blocs 1 à 8 du niveau intermédiaire de la West Stand se situent directement au-dessus des bancs des équipes et du tunnel des joueurs, avec des vues idéales sur la ligne médiane.

East Stand (niveau intermédiaire) : elle accueille la Canoville Suite, le Champions Club et le Captains Bar. Positionnée au niveau de la ligne des 16,5 mètres, elle offre une vue surélevée sur les deux zones techniques et se trouve en face de la plateforme caméra.

Matthew Harding Stand & Shed End : des tribunes derrière les buts qui rassemblent les supporters locaux les plus passionnés. Des formules d’hospitalité plus informelles comme UTB vous placent à proximité de ces virages à forte ambiance.

Comment obtenir des billets d’hospitalité et premium pour Chelsea Women (WSL) ?

Pour les fans qui recherchent l’expérience d’hospitalité à Stamford Bridge à un prix accessible, les rencontres de Women’s Super League (WSL) de Chelsea FC et les matches de l’UEFA Women’s Champions League disputés à Stamford Bridge offrent une alternative accessible.

Les formules d’hospitalité pour les matches féminins comprennent un accès aux salons de la West Stand, des options de buffet gastronomique et des sièges rembourrés à des tarifs nettement réduits, ce qui les rend populaires auprès des familles et des groupes de jeunes.

Code vestimentaire : que dois-je porter avec des billets premium de Chelsea ?

Niveau informel (Westview / UTB / Canoville Suite) : tenue smart casual. Les maillots officiels domicile de Chelsea et les couleurs de l’équipe sont autorisés. Les survêtements, tenues de sport, couleurs de l’équipe visiteuse et maillots adverses sont strictement interdits.

Salons et loges formels (Millennium Suite / Tambling’s / Loges exécutives) : tenue smart casual à formelle. Pantalons ajustés ou jeans élégants, chemises à col ou maille habillée, ainsi que chaussures de ville propres ou baskets habillées. Les maillots de football replica sont restreints dans les salles de restauration formelles haut de gamme.

Y a-t-il des restrictions concernant les bagages et les sacs avec des billets premium de Chelsea ?

Limite de bagage : Stamford Bridge applique une limite stricte de format A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm) pour tous les sacs entrant par les tourniquets du stade.

Aucun stockage sur place : il n’existe aucun service de consigne à bagages ou de dépôt de sacs à Stamford Bridge les jours de match. Les valises et les grands sacs à dos seront refusés par la sécurité au périmètre extérieur.

Solution de stockage : déposez les bagages plus volumineux dans les consignes à bagages situées dans les gares de London Victoria ou d’Earl's Court avant de prendre un transport vers Fulham Road.

Transport : comment se rendre à Chelsea avec des billets premium ?

Les suites et salons d’hospitalité ouvrent 2,5 à 3 heures avant le coup d’envoi et restent ouverts jusqu’à 1 à 2 heures après le coup de sifflet final.

À l’aller : la station la plus proche est Fulham Broadway (District Line), située à 3 minutes à pied des entrées VIP de Stamford Bridge. Vous pouvez aussi prendre le London Overground jusqu’à West Brompton ou Imperial Wharf (15 minutes à pied).

Au retour : après le match, les files d’attente à la station de métro Fulham Broadway peuvent demander plus de 45 minutes. Comme les pass hospitalité donnent accès aux salons après la rencontre, détendez-vous à l’intérieur, regardez en direct les interviews d’après-match du manager sur les écrans des salons et attendez que la foule à la station se dissipe avant de partir.

Questions fréquentes (FAQ)

Quand recevrai-je mes billets électroniques ?

Les e-billets officiels d’hospitalité de Chelsea FC sont envoyés par e-mail directement au réservataire principal environ 3 à 5 jours avant le jour du match. Les e-billets peuvent être enregistrés directement dans les portefeuilles numériques des smartphones (Apple Wallet / Google Wallet) ou scannés sous forme de codes-barres PDF aux tourniquets VIP.

Que se passe-t-il si la date du match change pour la diffusion télévisée ?

Les matches de Premier League sont fréquemment reprogrammés pour la diffusion, passant du vendredi soir au samedi, dimanche ou lundi. Les billets d’hospitalité restent automatiquement valables pour le nouvel horaire du match. Prévoyez toujours une certaine flexibilité dans l’organisation de vos déplacements et réservations d’hôtel.

Les enfants sont-ils autorisés dans les salons d’hospitalité de Stamford Bridge ?

Oui. Les enfants sont les bienvenus dans toutes les zones d’hospitalité de Stamford Bridge. Chaque personne présente, quel que soit son âge, doit être munie d’un billet d’hospitalité valide pour le jour du match, et les invités de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.