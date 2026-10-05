« Faites confiance au processus », insiste Mikel Arteta. Alors qu’Arsenal continue de lutter pour des trophées en Angleterre et en Europe, la demande de billets les jours de match à l’Emirates Stadium, qui compte 60 000 places, a atteint des niveaux historiques.

Pour les fans internationaux, les supporters occasionnels ou ceux qui prévoient un voyage unique dans une vie au nord de Londres, obtenir des billets grand public via les tirages officiels réservés aux membres peut sembler presque impossible, le taux de réussite du tirage pour les membres Red tombant fréquemment sous les 10 %.

La voie officielle de l’hospitalité matchday d’Arsenal et des packages premium offre une entrée garantie à l’Emirates Stadium si vous cherchez à réserver un package premium ou à accéder à un match d’Arsenal.

En bref : hospitalité Arsenal, billets premium et packages VIP

Niveau de package Idéal pour Fourchette de prix (par personne)* Inclus Cannon Club / Club Arsenal Fans en déplacement et occasions spéciales 350 £ – 695 £ Siège rembourré en Club Level, bons de restauration et boissons, boisson à la mi-temps, pass pour le musée/la visite du stade Club 1886 & Woolwich Restaurant Gastronomie et hospitalité 695 £ – 995 £ Repas à la carte en 3 services, bar offert, apparition d’une légende du club, sièges centraux en Club Level The Avenell & The Heritage Haute cuisine et hospitalité d’affaires 1 595 £ – 1 795 £ Sièges en Box Level au milieu de terrain, repas en petit groupe, réception champagne premium et bar ouvert Hero & Inner Circle Expérientiel / invités VIP 1 895 £ – 2 695 £ Accès VIP aux coulisses, rencontres avec les joueurs, restauration de luxe, sièges au bord du terrain Executive Boxes (N5, N7, N7+) Grands groupes (10–15 invités) 12 950 £ – 29 595 £ (par loge) Suite privée fermée, hôte personnel, repas en plusieurs services, sièges sur balcon privé directement à l’extérieur de la loge

*Les prix varient considérablement selon la catégorie du match (catégorie A contre catégorie B/C) et n’incluent pas la TVA lorsqu’elle s’applique.

Que faut-il savoir sur le Club Level de l’Emirates Stadium et la vue selon les blocs ?

L’étage intermédiaire d’Arsenal, connu sous le nom de Club Level, entoure l’ensemble du stade, entre les niveaux inférieur et supérieur. Le choix du bon bloc dépend de l’importance que vous accordez à la vue tactique, à la proximité avec les bancs des équipes ou à l’ambiance.

Tribunes centrales Est & Ouest (blocs 60-64 & 69-73) : situées près de la ligne médiane. Le bloc 62 se trouve directement au-dessus du tunnel des joueurs et des bancs de touche, offrant une perspective tactique de premier ordre. Les blocs 70–72 correspondent à l’angle principal des caméras de télévision.

Blocs hospitalité derrière les buts (blocs 65-68 Clock End & 77-81 North Bank) : ils accueillent des offres comme le Cannon Club . Ces sièges offrent une vue immersive sur les phases offensives, l’action dans la surface et une grande proximité avec les virages maison les plus passionnés.

La rangée 1 contre les rangées 3 à 6 : si la rangée 1 vous place au plus près du bord du terrain, la balustrade de sécurité en verre du Club Level peut légèrement couper la ligne de vue pour les spectateurs de petite taille ou les enfants. Les rangées 3 à 6 sont largement considérées comme le « point idéal » du Club Level, vous surélevant juste assez pour voir l’ensemble du terrain sans obstruction tout en restant totalement à l’abri de la pluie.

Quels packages hospitalité sont disponibles à Arsenal ?

Loges exécutives privées (10–15 invités)

Situées au niveau dédié des loges, les loges exécutives offrent une intimité totale avec des sièges extérieurs dédiés sur balcon, juste devant votre suite personnelle.

Executive Box N7 : à partir de 12 950 £ (10–15 invités)

Executive Box N5 : à partir de 13 140 £ (12 invités)

Executive Box N7+ : à partir de 29 595 £ (15 invités)

Ce qui est inclus : sièges dans une suite privée directement à l’extérieur de votre loge, repas en plusieurs services, bar inclus, hôte dédié, programmes officiels du match, ainsi que, dans certaines offres, des rencontres avec les joueurs ou des maillots personnalisés.

Salons exécutifs exclusifs

Conçus pour les couples, les supporters individuels ou les petits groupes qui veulent un cadre de restaurant gastronomique associé à une vue sur le milieu de terrain.

The Avenell : à partir de 1 595 £ par personne (vendu par paires)

The Heritage : à partir de 1 795 £ par personne (vendu par paires)

Ce qui est inclus : sièges premium à proximité de la ligne médiane au Box Level, gastronomie et boissons incluses, programmes officiels du match, ainsi que visites de légendes du club d’Arsenal.

Packages restauration et expérientiels

Si votre priorité est une gastronomie de premier plan ou un accès exclusif, ces packages sur mesure offrent une expérience immersive les jours de match.

Club 1886 & Woolwich Arsenal : 695 £ – 725 £ par personne

Foundry Legends : à partir de 995 £ par personne

Inner Circle : à partir de 1 895 £ par personne (groupes de 4 ou 8)

Hero Experience : à partir de 2 695 £ par personne (groupe de 4)

Ce qui est inclus : options de repas en plusieurs services, réceptions au champagne, briefings tactiques d’avant-match, accès aux coulisses du stade et sièges premium en Club Level.

Hospitalité informelle et à forte valeur (Club Level)

Des options flexibles et dynamiques adaptées aux familles, aux supporters et aux voyageurs internationaux à la recherche de confort et d’un accès simple.

The Academy / Academy+ : 525 £ – 745 £ par personne

Cannon Club : à partir de 350 £ – 695 £ par personne

Ce qui est inclus :

Sièges premium rembourrés en Club Level (par exemple, bloc 66)

Accès au salon avant-match (ouverture 2 h 30 avant le coup d’envoi)

Bons de restauration et boissons (bière, vin, boissons sans alcool)

Boissons offertes à la mi-temps

Pass pour les visites du stade et du musée

Comment obtenir des billets hospitalité et premium pour Arsenal Women (WSL) ?

Pour les fans qui recherchent l’expérience hospitalité de l’Emirates Stadium à un tarif d’entrée plus bas, les matches d’Arsenal Women en Women’s Super League (WSL) et en Ligue des champions féminine de l’UEFA disputés à l’Emirates constituent une excellente alternative.

Les packages hospitalité pour les matches féminins proposent un accès identique au Club Level, des options de restauration raffinée et la disponibilité de loges privées à des tarifs nettement réduits, ce qui en fait un choix populaire pour les familles et les supporters internationaux.

Comment puis-je réserver des billets hospitalité Arsenal ?

Les places en admission générale nécessitent de payer une adhésion officielle Arsenal Adult Red ou Silver Membership (35 £–55 £), sans garantie de remporter les loteries de billets. Les packages hospitalité les jours de match ne nécessitent AUCUNE adhésion.

Les visiteurs internationaux peuvent acheter directement via le département hospitalité officiel d’Arsenal (hospitality.arsenal.com) des mois avant l’ouverture des fenêtres de tirage au sort grand public, ce qui en fait l’option la plus sûre lors de la réservation de vols et d’hôtels non remboursables.

Code vestimentaire : que dois-je porter avec des billets premium Arsenal ?

Niveau informel (Cannon Club / bars du Club Level) : tenue smart casual. Les maillots officiels d’Arsenal et les couleurs de l’équipe à domicile sont entièrement autorisés. Les survêtements, tenues de sport, jeans déchirés et couleurs de l’équipe visiteuse sont strictement interdits.

Salons et loges formels (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes) : smart casual à formel. Pantalons habillés ou jeans élégants, chemises à col ou pulls habillés, ainsi que chaussures de ville propres/baskets soignées. Les maillots d’équipe sont généralement restreints dans les salles de restauration formelles haut de gamme, vérifiez l’itinéraire de confirmation spécifique de votre réservation.

Y a-t-il des restrictions concernant les bagages et sacs avec des billets premium Arsenal ?

Si vous voyagez, n’apportez pas de bagages au stade.

Limite de sac : la taille maximale autorisée est le format A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm).

Aucun stockage sur place : l’Emirates Stadium ne dispose d’aucun service de dépôt ou de consigne à bagages.

Les bagages cabine, valises et grands sacs à dos seront refusés aux tourniquets de sécurité.

Utilisez les services de consigne à bagages dans les grandes gares (Kings Cross, Euston ou St Pancras) avant de vous rendre au stade.

Transport : comment se rendre à Arsenal avec des billets premium ?

Les suites hospitalité et les salons du Club Level ouvrent 2 h 30 avant le coup d’envoi et restent ouverts jusqu’à 2 heures après le coup de sifflet final.

Arrivez tôt pour profiter au maximum de vos bons de restauration/boissons et éviter les files d’attente aux portes.

À l’arrivée : si les stations de métro Holloway Road et Arsenal sont les plus proches, elles deviennent extrêmement encombrées 60 à 90 minutes avant le coup d’envoi. Utilisez Finsbury Park (lignes Victoria/Piccadilly et National Rail) ou Highbury & Islington (ligne Victoria / Overground) et profitez d’une agréable marche de 10 à 15 minutes jusqu’à l’entrée hospitalité de la tribune Est (tourniquets X et Y).

Au départ : les files d’attente après-match à la station Arsenal peuvent dépasser 45 minutes. Comme les packages hospitalité vous donnent accès aux salons du Club Level jusqu’à deux heures après le match, détendez-vous à l’intérieur, regardez les analyses télévisées d’après-match et évitez complètement les pics d’affluence à la station.

Que sont les packages premium et les billets hospitalité ?

Dans le football, l’hospitalité est le nom donné à un package haut de gamme les jours de match qui va bien au-delà de l’expérience d’un billet classique.

Ces expériences peuvent aller d’un simple accès à des salons et bars d’avant-match pour profiter de l’ambiance à une sélection d’options de restauration, allant de buffets à des repas en plusieurs services, jusqu’à des suites privées pour un nombre limité d’invités.

Ces packages premium sont souvent choisis pour des occasions spéciales, pour recevoir des clients ou pour améliorer le plaisir global du match.

Contrairement au passé, où ces espaces étaient principalement réservés aux célébrités, il existe aujourd’hui un large éventail d’offres pour les fans, les professionnels et le grand public.

Histoire de l’Emirates Stadium

L’Emirates Stadium est situé à Holloway, à Londres. Il est le stade d’Arsenal depuis 2006 et possède une capacité d’environ 60 000 places, ce qui en fait le 6e plus grand stade de football d’Angleterre. Emirates a acquis les droits de naming du stade dans le cadre d’un contrat de 15 ans estimé à 100 millions de livres, qui incluait également le sponsoring maillot. Les deux accords ont désormais été prolongés jusqu’en 2028 au moins.

En dehors de ses usages sportifs, l’Emirates a été utilisé comme salle de concert. En 2008, Bruce Springsteen and the E Street Band est devenu le premier groupe à donner un concert dans le stade. Coldplay et The Killers y ont également joué à guichets fermés lors des années suivantes.

Foire aux questions (FAQ)

Quand recevrai-je mes billets électroniques ?

Les e-tickets hospitalité officiels d’Arsenal sont envoyés par e-mail directement au réservataire principal environ 3 à 5 jours avant la date du match.

Les e-tickets peuvent être chargés directement dans les portefeuilles numériques des smartphones (Apple Wallet / Google Wallet) ou scannés sous forme de codes-barres PDF aux tourniquets VIP de la tribune Est.

Que se passe-t-il si la date du match change pour une diffusion télévisée ?

Les matches de Premier League sont fréquemment reprogrammés pour la télévision, passant du samedi 15 h 00 au vendredi soir, au dimanche ou au lundi soir.

Les billets hospitalité restent automatiquement valables pour la nouvelle date et le nouvel horaire. Assurez-vous toujours que votre itinéraire de voyage comporte une marge de 24 à 48 heures autour du week-end prévu.

Les enfants sont-ils autorisés dans les salons hospitalité de l’Emirates ?

Oui. Les enfants sont les bienvenus dans toutes les zones hospitalité.

Chaque participant, quel que soit son âge, doit être en possession d’un billet hospitalité valide.

Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte, et des restrictions s’appliquent aux nourrissons assis au rang 1 du Club Level.