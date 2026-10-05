Voici votre sésame pour l’Emirates Stadium d’Arsenal : les offres hospitalité les jours de match et les forfaits premium vous donnent un accès officiel et garanti à l’Emirates Stadium, sans les tracas des tirages au sort et des adhésions.

Obtenir des billets en admission générale via les tirages au sort officiels réservés aux membres peut sembler presque impossible, avec des taux de réussite pour le tirage Red membership qui tombent fréquemment sous les 10 %. Voici comment acheter dès maintenant des billets premium pour Arsenal.

Comment réserver des billets premium pour Arsenal ?

Les places en admission générale nécessitent de payer une adhésion officielle Arsenal Adult Red ou Silver Membership (35 £ à 55 £), sans aucune garantie de remporter les loteries pour les matches. Les forfaits hospitalité les jours de match ne nécessitent AUCUNE adhésion.

En bref : hospitalité Arsenal, billets premium et forfaits VIP

Forfait Catégorie Fourchette de prix (par personne)* Inclus Cannon Club / Club Arsenal Club Level (niveau intermédiaire) 350 £ à 695 £ Siège rembourré en Club Level, bons pour nourriture et boissons, boisson à la mi-temps, accès au musée/à la visite du stade Club 1886 & Woolwich Restaurant Restauration 695 £ à 995 £ Repas à la carte en 3 services, bar gratuit, présence d’une légende du club, places centrales en Club Level The Avenell & The Heritage Salons 1 595 £ à 1 795 £ Places Box Level au milieu du terrain, restauration en petit groupe, réception premium au champagne et bar ouvert Hero & Inner Circle Premium 1 895 £ à 2 695 £ Accès VIP aux coulisses, rencontres avec les joueurs, restauration de luxe, places au bord du terrain Executive Boxes (N5, N7, N7+) Loges 12 950 £ à 29 595 £ (par loge) Suite privée fermée, hôte personnel, repas en plusieurs services, places sur balcon privé juste devant la loge

*Les prix varient fortement selon la catégorie de l’affiche (catégorie A contre catégorie B/C).

Que faut-il savoir sur le Club Level de l’Emirates Stadium et la vue selon les blocs ?

Le niveau intermédiaire d’Arsenal, connu sous le nom de Club Level, fait le tour de l’ensemble du stade, entre les niveaux Lower Tier et Upper Tier. Choisir le bon bloc dépend de ce que vous privilégiez : la vue tactique, la proximité avec les bancs de touche ou l’ambiance.

Tribunes centrales Est et Ouest (blocs 60-64 et 69-73) : situées près de la ligne médiane. Le bloc 62 se trouve directement au-dessus du tunnel des joueurs et des bancs, offrant une perspective tactique de premier ordre. Les blocs 70 à 72 correspondent à l’angle principal des caméras de télévision.

Blocs hospitalité sur la ligne de but (blocs 65-68 Clock End et 77-81 North Bank) : ils accueillent des forfaits comme le Cannon Club . Ces places offrent une vue immersive sur les actions offensives, l’activité dans la surface et une grande proximité avec les virages animés des supporters locaux.

La rangée 1 contre les rangées 3 à 6 : si la rangée 1 vous place au plus près du terrain, la balustrade de sécurité vitrée du Club Level peut légèrement couper la ligne de vue pour les personnes de petite taille ou les enfants. Les rangées 3 à 6 sont largement considérées comme le « point idéal » en Club Level, vous surélevant juste assez pour voir tout le terrain sans obstruction tout en restant totalement à l’abri de la pluie.

Quels forfaits hospitalité sont disponibles à Arsenal ?

Loges exécutives privées (10 à 15 invités)

Situées au niveau dédié Box Level, les loges exécutives offrent une intimité totale avec des places extérieures dédiées sur balcon juste devant votre suite personnelle.

Executive Box N7 : à partir de 12 950 £ (10 à 15 invités)

Executive Box N5 : à partir de 13 140 £ (12 invités)

Executive Box N7+ : à partir de 29 595 £ (15 invités)

Ce qui est inclus : places en suite privée juste à l’extérieur de votre loge, repas en plusieurs services, bar inclus, hôte dédié, programmes officiels du jour de match, ainsi que certains forfaits comprenant des rencontres avec les joueurs ou des maillots personnalisés.

Salons exécutifs exclusifs

Conçus pour les couples, les supporters individuels ou les petits groupes qui veulent le cadre d’un restaurant gastronomique associé à une vue au milieu du terrain.

The Avenell : à partir de 1 595 £ par personne (vendu par paires)

The Heritage : à partir de 1 795 £ par personne (vendu par paires)

Ce qui est inclus : places premium à côté de la ligne médiane au Box Level, restauration gastronomique et boissons incluses, programmes officiels du jour de match, ainsi que visites de légendes du club d’Arsenal.

Forfaits restauration et expérientiels

Si votre priorité est une gastronomie haut de gamme ou un accès exclusif, ces forfaits conçus sur mesure offrent une expérience immersive les jours de match.

Club 1886 & Woolwich Arsenal : 695 £ à 725 £ par personne

Foundry Legends : à partir de 995 £ par personne

Inner Circle : à partir de 1 895 £ par personne (groupes de 4 ou 8)

Hero Experience : à partir de 2 695 £ par personne (groupe de 4)

Ce qui est inclus : options de repas en plusieurs services, réceptions au champagne, briefings tactiques d’avant-match, accès aux coulisses du stade et places premium en Club Level.

Hospitalité décontractée et à forte valeur (Club Level)

Des options flexibles et dynamiques, adaptées aux familles, aux supporters et aux voyageurs internationaux à la recherche de confort et d’un accès simple.

The Academy / Academy+ : 525 £ à 745 £ par personne

Cannon Club : à partir de 350 £ à 695 £ par personne

Ce qui est inclus :

Places premium rembourrées en Club Level (par exemple, bloc 66)

Accès au salon avant-match (ouverture 2 h 30 avant le coup d’envoi)

Bons pour nourriture et boissons (bière, vin, sodas)

Boissons offertes à la mi-temps

Accès à la visite du stade et du musée

Comment obtenir des billets hospitalité et premium pour Arsenal Women (WSL) ?

Pour les fans à la recherche de l’expérience hospitalité à l’Emirates Stadium à un prix d’entrée plus abordable, les matches d’Arsenal Women en Women’s Super League (WSL) et en Ligue des champions féminine de l’UEFA disputés à l’Emirates constituent une excellente alternative.

Les forfaits hospitalité pour les matches féminins proposent un accès identique au Club Level, des options de restauration gastronomique et des loges privées disponibles à des tarifs nettement réduits, ce qui en fait une option populaire pour les familles et les supporters internationaux.

Code vestimentaire : que dois-je porter avec des billets premium pour Arsenal ?

Catégorie informelle (Cannon Club / bars du Club Level) : tenue chic décontractée. Les maillots répliques d’Arsenal et les couleurs de l’équipe à domicile sont pleinement autorisés. Les survêtements, tenues de sport, jeans déchirés et couleurs de l’équipe adverse sont strictement interdits.

Salons et loges formels (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes) : tenue chic décontractée à formelle. Pantalons habillés ou jeans soignés, chemises à col ou pulls élégants, et chaussures habillées propres/baskets soignées. Les maillots d’équipe sont généralement restreints dans les salles à manger formelles haut de gamme, vérifiez l’itinéraire de confirmation de votre réservation spécifique.

Y a-t-il des restrictions concernant les bagages et sacs avec les billets premium d’Arsenal ?

Si vous voyagez, n’apportez pas de bagages au stade.

Limite de sac : la taille maximale autorisée est le format A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm).

Aucun stockage sur place : l’Emirates Stadium ne dispose d’aucun service de dépôt de sacs ou de consigne.

Les bagages cabine, valises et grands sacs à dos seront refusés aux tourniquets de sécurité.

Utilisez les services de consigne à bagages dans les grandes gares (Kings Cross, Euston ou St Pancras) avant de vous rendre au stade.

Transport : comment se rendre à Arsenal avec des billets premium ?

Les suites hospitalité et les salons du Club Level ouvrent 2 h 30 avant le coup d’envoi et restent ouverts jusqu’à 2 heures après le coup de sifflet final.

Arrivez tôt pour profiter au maximum de vos bons nourriture/boissons et éviter les files aux portes.

À l’arrivée : si les stations de métro Holloway Road et Arsenal sont les plus proches, elles deviennent extrêmement encombrées 60 à 90 minutes avant le coup d’envoi. Utilisez Finsbury Park (lignes Victoria/Piccadilly et National Rail) ou Highbury & Islington (ligne Victoria / Overground) et profitez d’une agréable marche de 10 à 15 minutes jusqu’à l’entrée hospitalité de l’East Stand (tourniquets X et Y).

Au départ : après le match, les files à la station Arsenal peuvent dépasser 45 minutes. Comme les forfaits hospitalité vous donnent accès aux salons du Club Level jusqu’à deux heures après le match, détendez-vous à l’intérieur, regardez les analyses télévisées d’après-match et évitez complètement les heures d’affluence dans les stations.

Que sont les forfaits premium et les billets hospitalité ?

Dans le football, l’hospitalité est le nom donné à un forfait haut de gamme pour les jours de match, qui va bien au-delà de l’expérience d’un billet classique.

Ces expériences peuvent aller d’un simple accès à des salons et bars d’avant-match pour profiter de l’ambiance à une sélection d’options de restauration, allant du buffet aux repas en plusieurs services, jusqu’à des suites privées pour un nombre limité d’invités.

Ces forfaits premium sont souvent choisis pour des occasions spéciales, pour divertir des clients ou pour améliorer le plaisir global du match.

Contrairement au passé, où ces espaces étaient principalement réservés aux célébrités, il existe aujourd’hui un large éventail d’offres pour les fans, les professionnels et le grand public.

Questions fréquentes (FAQ)

Quand vais-je recevoir mes billets électroniques ?

Les e-billets officiels hospitalité d’Arsenal sont envoyés par e-mail directement au réservataire principal environ 3 à 5 jours avant la date du match.

Les e-billets peuvent être chargés directement dans les portefeuilles numériques des smartphones (Apple Wallet / Google Wallet) ou scannés sous forme de codes-barres PDF aux tourniquets VIP de l’East Stand.

Que se passe-t-il si la date du match change pour une diffusion télévisée ?

Les matches de Premier League sont fréquemment reprogrammés pour la couverture télévisée, passant du samedi à 15 h 00 au vendredi soir, au dimanche ou au lundi soir.

Les billets hospitalité restent automatiquement valables pour la nouvelle date et le nouvel horaire. Assurez-vous toujours que votre itinéraire de voyage prévoit une marge de 24 à 48 heures autour du week-end programmé.

Les enfants sont-ils autorisés dans les salons hospitalité de l’Emirates ?

Oui. Les enfants sont les bienvenus dans toutes les zones hospitalité.

Chaque participant, quel que soit son âge, doit être muni d’un billet hospitalité valide.

Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte, et des restrictions s’appliquent aux nourrissons assis en rangée 1 du Club Level.