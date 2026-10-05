Voici votre sésame pour l’Emirates Stadium d’Arsenal : les formules hospitalité et les offres premium pour les jours de match vous garantissent un billet d’entrée officiel pour l’Emirates Stadium, sans les complications liées aux tirages au sort et aux adhésions.

Obtenir des billets classiques par les tirages au sort réservés aux membres officiels peut sembler presque impossible : le taux de réussite des membres Red tombe souvent sous les 10 %. Voici comment acheter dès maintenant des billets premium pour Arsenal.

Comment réserver des billets premium pour Arsenal ?

Pour obtenir des places classiques, il faut souscrire une adhésion officielle Arsenal Adult Red ou Silver (35 £ à 55 £), sans aucune garantie d’être sélectionné lors des tirages au sort. Les formules hospitalité pour les jours de match ne nécessitent AUCUNE adhésion.

En un coup d’œil : formules hospitalité, billets premium et offres VIP d’Arsenal

Formule Catégorie Fourchette de prix (par personne)* Prestations incluses Cannon Club / Club Arsenal Club Level (tribune intermédiaire) 350 £ à 695 £ Siège rembourré au Club Level, bons pour la restauration et les boissons, boisson à la mi-temps, pass pour la visite du musée et du stade Club 1886 & Woolwich Restaurant Restauration 695 £ à 995 £ Repas à la carte en trois services, bar gratuit, rencontre avec une légende du club, places centrales au Club Level The Avenell & The Heritage Salons 1 595 £ à 1 795 £ Places au niveau des loges à hauteur de la ligne médiane, repas en petit groupe, réception au champagne haut de gamme et bar à volonté Hero & Inner Circle Premium 1 895 £ à 2 695 £ Accès VIP aux coulisses, rencontres avec les joueurs, repas gastronomique, places près du terrain Executive Boxes (N5, N7, N7+) Loges 12 950 £ à 29 595 £ (par loge) Loge privée fermée, hôte attitré, repas en plusieurs services, places sur un balcon privé juste devant la loge

*Les prix varient considérablement selon la catégorie du match (catégorie A ou catégories B/C).

Que faut-il savoir sur le Club Level et la vue depuis les différents blocs de l’Emirates Stadium ?

La tribune intermédiaire d’Arsenal, appelée Club Level, fait tout le tour du stade, entre les tribunes inférieure et supérieure. Le choix du bloc dépend de ce que vous privilégiez : la lecture tactique du match, la proximité des bancs ou l’ambiance.

Tribunes latérales Est et Ouest, au centre (blocs 60 à 64 et 69 à 73) : situées près de la ligne médiane. Le bloc 62 se trouve juste au-dessus du tunnel des joueurs et des bancs, ce qui offre un excellent point de vue tactique. Les blocs 70 à 72 correspondent à l’angle de la caméra principale de télévision.

Blocs hospitalité derrière les buts (blocs 65 à 68, Clock End, et 77 à 81, North Bank) : ils accueillent des formules comme le Cannon Club . Ces places permettent de vivre de près les attaques et les actions devant le but, à proximité des tribunes où se rassemblent les supporters locaux les plus passionnés.

Le rang 1 ou les rangs 3 à 6 : si le rang 1 vous place au plus près du bord du terrain, la balustrade de sécurité vitrée du Club Level peut légèrement couper le champ de vision des personnes de petite taille ou des enfants. Les rangs 3 à 6 sont généralement considérés comme les mieux placés au Club Level : ils sont juste assez hauts pour offrir une vue dégagée sur tout le terrain, tout en restant entièrement à l’abri de la pluie.

Quelles formules hospitalité sont proposées pour les matchs d’Arsenal ?

Loges privées Executive Boxes (10 à 15 invités)

Situées au niveau réservé aux loges, les Executive Boxes offrent une intimité totale et des places attitrées sur un balcon extérieur, juste devant votre loge privée.

Executive Box N7 : à partir de 12 950 £ (10 à 15 invités)

Executive Box N5 : à partir de 13 140 £ (12 invités)

Executive Box N7+ : à partir de 29 595 £ (15 invités)

Prestations incluses : places juste à l’extérieur de votre loge privée, repas en plusieurs services, boissons au bar incluses, hôte attitré, programmes officiels du match et, pour certaines formules, rencontres avec les joueurs ou maillots personnalisés.

Salons Executive exclusifs

Conçus pour les couples, les supporters venant seuls ou les petits groupes qui souhaitent profiter d’un restaurant gastronomique et d’une vue à hauteur de la ligne médiane.

The Avenell : à partir de 1 595 £ par personne (vendu par deux)

The Heritage : à partir de 1 795 £ par personne (vendu par deux)

Prestations incluses : places haut de gamme près de la ligne médiane, au niveau des loges, repas gastronomique et boissons compris, programmes officiels du match et visites de légendes d’Arsenal.

Formules restauration et expériences

Si la gastronomie haut de gamme ou un accès exclusif est votre priorité, ces formules sur mesure vous permettent de vivre pleinement le jour de match.

Club 1886 & Woolwich Arsenal : 695 £ à 725 £ par personne

Foundry Legends : à partir de 995 £ par personne

Inner Circle : à partir de 1 895 £ par personne (groupes de 4 ou 8)

Hero Experience : à partir de 2 695 £ par personne (groupe de 4)

Prestations incluses : différentes options de repas en plusieurs services, réceptions au champagne, présentations tactiques avant le match, accès aux coulisses du stade et places premium au Club Level.

Formules hospitalité décontractées et avantageuses (Club Level)

Des options souples et animées, adaptées aux familles, aux supporters et aux voyageurs internationaux qui recherchent le confort et un accès simple au stade.

The Academy / Academy+ : 525 £ à 745 £ par personne

Cannon Club : à partir de 350 £, jusqu’à 695 £ par personne

Prestations incluses :

Sièges rembourrés haut de gamme au Club Level (par exemple, bloc 66)

Accès au salon avant le match (ouverture 2 h 30 avant le coup d’envoi)

Bons pour des produits alimentaires et des boissons (bière, vin, boissons sans alcool)

Boissons offertes à la mi-temps

Pass pour la visite du stade et du musée

Comment obtenir des formules hospitalité et des billets premium pour les matchs d’Arsenal féminin (WSL) ?

Pour les supporters qui souhaitent profiter de l’hospitalité de l’Emirates Stadium à un prix d’entrée plus bas, les matchs de Women’s Super League (WSL) et de Ligue des champions féminine de l’UEFA d’Arsenal organisés à l’Emirates constituent une excellente alternative.

Les formules hospitalité pour les matchs féminins proposent le même accès au Club Level, les mêmes possibilités de restauration gastronomique et la même disponibilité de loges privées, à des tarifs nettement réduits, ce qui en fait un choix apprécié des familles et des supporters internationaux.

Code vestimentaire : comment s’habiller avec des billets premium pour Arsenal ?

Espaces décontractés (Cannon Club / bars du Club Level) : tenue décontractée soignée. Les répliques de maillots d’Arsenal et les couleurs de l’équipe à domicile sont entièrement autorisées. Les survêtements, les tenues de sport, les jeans déchirés et les couleurs de l’équipe adverse sont strictement interdits.

Salons et loges habillés (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes) : tenue décontractée soignée à habillée. Pantalons ajustés ou jeans élégants, chemises à col ou pulls soignés, chaussures de ville propres ou baskets élégantes. Les maillots d’équipe sont généralement soumis à des restrictions dans les espaces de restauration haut de gamme : vérifiez les indications figurant sur votre confirmation de réservation.

Les billets premium pour Arsenal sont-ils soumis à des restrictions concernant les bagages et les sacs ?

Si vous êtes en voyage, n’apportez pas de bagages au stade.

Taille maximale des sacs : le format maximal autorisé est le format A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm).

Aucune consigne sur place : l’Emirates Stadium ne dispose d’aucun service de dépôt de sacs ni de consigne à bagages.

Les bagages cabine, les valises et les grands sacs à dos seront refusés aux tourniquets de sécurité.

Utilisez les services de consigne à bagages des grandes gares (Kings Cross, Euston ou St Pancras) avant de vous rendre au stade.

Transports : comment se rendre au stade d’Arsenal avec des billets premium ?

Les loges hospitalité et les salons du Club Level ouvrent 2 h 30 avant le coup d’envoi et restent ouverts jusqu’à 2 heures après le coup de sifflet final.

Arrivez tôt pour profiter au maximum de vos bons de restauration et de boissons et éviter les files d’attente aux entrées.

À l’aller : si les stations de métro Holloway Road et Arsenal sont les plus proches, elles deviennent extrêmement fréquentées 60 à 90 minutes avant le coup d’envoi. Passez par Finsbury Park (lignes Victoria et Piccadilly et National Rail) ou Highbury & Islington (ligne Victoria / Overground), puis profitez d’une agréable marche de 10 à 15 minutes jusqu’à l’entrée hospitalité de la tribune Est (tourniquets X et Y).

Au retour : après le match, l’attente à la station Arsenal peut dépasser 45 minutes. Comme les formules hospitalité vous donnent accès aux salons du Club Level pendant deux heures au maximum après la rencontre, prenez le temps de vous détendre à l’intérieur et de suivre les analyses télévisées d’après-match pour éviter complètement l’affluence à la station.

Que sont les formules premium et les billets hospitalité ?

Dans le football, le terme « hospitalité » désigne une formule haut de gamme pour le jour de match, qui offre davantage qu’un billet classique.

Ces expériences peuvent aller du simple accès à des salons et bars avant le match pour profiter de l’ambiance à différentes options de restauration, du buffet au repas en plusieurs services, jusqu’aux loges privées accueillant un nombre limité d’invités.

Ces formules premium sont souvent choisies pour des occasions spéciales, pour recevoir des clients ou pour profiter encore davantage du match.

Contrairement à autrefois, lorsque ces espaces étaient principalement réservés aux célébrités, il existe aujourd’hui un large éventail d’offres pour les supporters, les professionnels et le grand public.

Foire aux questions (FAQ)

Quand recevrai-je mes billets électroniques ?

Les billets électroniques officiels hospitalité d’Arsenal sont envoyés par e-mail directement à la personne titulaire de la réservation environ 3 à 5 jours avant le match.

Ils peuvent être ajoutés directement à un portefeuille numérique sur smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) ou présentés sous forme de codes-barres PDF à scanner aux tourniquets VIP de la tribune Est.

Que se passe-t-il si la date du match change pour sa diffusion à la télévision ?

Les matchs de Premier League sont fréquemment reprogrammés pour leur diffusion télévisée (un match prévu le samedi à 15 h pouvant être déplacé au vendredi soir, au dimanche ou au lundi soir).

Les billets hospitalité restent automatiquement valables à la nouvelle date et au nouvel horaire. Prévoyez toujours une marge de 24 à 48 heures dans votre programme de voyage autour du week-end prévu.

Les enfants sont-ils admis dans les salons hospitalité de l’Emirates Stadium ?

Oui. Les enfants sont les bienvenus dans tous les espaces hospitalité.

Chaque personne présente, quel que soit son âge, doit posséder un billet hospitalité valide.

Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte, et des restrictions s’appliquent aux nourrissons installés au rang 1 du Club Level.