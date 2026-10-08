Évitez les tracas du tirage au sort pour les billets : réserver une hospitalité Manchester United vous offre un accès garanti et direct à Old Trafford, sans avoir à lutter avec les loteries d’adhésion ou des exigences complexes en matière de points.

Même avec une capacité de stade dépassant 74 000 places, décrocher des billets standards pour des affiches de Premier League à fort enjeu ou des rencontres européennes reste extrêmement difficile. Les forfaits officiels de match enlèvent tout le stress, avec des places confirmées, une restauration exécutive, des boissons incluses et des vues imprenables sur la pelouse.

En un coup d’œil : hospitalité à Old Trafford, billets premium et forfaits VIP

Forfait premium Catégorie Fourchette de prix (par personne)* Emplacement Inclus Kit Room / Salford Suite Salon 250 £ – 495 £ North West Quadrant / tribune SAF Siège rembourré niveau 2/3, street food, bar payant, programme du match Victoria Warehouse Salon hors site 295 £ – 580 £ Hors site (5 min à pied) Place en tribune Sir Bobby Charlton, stands de street food, boissons incluses Museum Experience & Red Café Niveau club & expérience 350 £ – 650 £ Tribune Sir Alex Ferguson Siège rembourré en tribune SAF, entrée complète au musée sur 3 étages, buffet, questions-réponses avec une légende Knights Lounge & Centennial Restauration 650 £ – 1 250 £ North East Quadrant / tribune SAF Repas du chef en 3 services, bar ouvert, places rembourrées au niveau de la ligne médiane The Gallery & Heritage Club Premium 1 200 £ – 2 500 £ Tribune SAF / tribune SBC Gastronomie en 4/5 services, accueil au champagne, places exécutives centrales Private Executive Boxes (8–10+ Guests) Loge 8 500 £ – 22 000 £ (par loge) East Stand / tribune SBC Suite privée fermée, hôte personnel, restauration sur mesure, places en balcon

*Les prix varient selon la catégorie de la rencontre (catégorie A contre catégories B/C).

Comment réserver des billets premium de Manchester United ?

Prochains matchs MUN Premier League 12:30 TOT

Combien coûtent les billets d’hospitalité et premium de Manchester United FC ?

Les prix de l’hospitalité matchday de Manchester United varient selon la catégorie du match (rivalités de catégorie A contre rencontres de catégories B/C), les options de restauration (des stands de street food décontractés à la gastronomie en plusieurs services) et l’emplacement des sièges (des quadrants de l’anneau supérieur aux places sur la ligne médiane) :

Bars sportifs informels & salons contemporains (250 £ – 495 £ par personne) : Espaces d’entrée de gamme comme The Kit Room ou Salford Suite. Comprend des sièges rembourrés dans les niveaux supérieurs, des options de street food décontractées et l’accès à un bar payant.

Salons hors site & forfaits expérientiels (295 £ – 650 £ par personne) : Options distinctives comme Victoria Warehouse ou l’Old Trafford Museum Experience dans la tribune Sir Alex Ferguson. Comprend des expositions interactives sur le club, des buffets chauds, des boissons gratuites et des questions-réponses d’avant-match avec d’anciens joueurs.

Gastronomie & salons au milieu de terrain (650 £ – 1 250 £ par personne) : Cadres luxueux de milieu de gamme comprenant le Knights Lounge, la Centennial Suite ou l’Evolution Restaurant. Offre des menus gastronomiques en trois services, un bar inclus et des places de premier choix le long de la ligne de touche.

Salons emblématiques ultra-VIP (1 200 £ – 2 500 £+ par personne) : Espaces haut de gamme comme The Gallery ou le Heritage Club. Offre un accueil au champagne, des repas gastronomiques en quatre ou cinq services, des cadeaux officiels et des sièges rembourrés de luxe près de la Directors' Box.

Loges exécutives privées (8 500 £ – 22 000 £ par loge) : Suites exclusives pour 8 à 10+ invités le long de l’East Stand et de la tribune Sir Bobby Charlton. Comprend une restauration sur mesure, un service d’hôte privé et des places dédiées en balcon directement à l’extérieur de la fenêtre de votre suite.

Quels forfaits premium sont disponibles à Manchester United FC ?

Loges exécutives privées (8–10+ invités)

Situées à des niveaux exclusifs de loges dans l’East Stand et la tribune Sir Bobby Charlton, les suites privées offrent une intimité totale ainsi que des places extérieures directes.

Tarification : À partir de 8 500 £ par loge (8 à 10+ invités)

Ce qui est inclus : Suite privée fermée avec vue sur la pelouse, hôte personnel et service à table, restauration en plusieurs services ou buffets, bar privé approvisionné, programmes du match et apparitions d’anciens joueurs de United.

Suites VIP emblématiques

Conçues pour l’accueil d’affaires, les occasions spéciales ou les fans en quête d’une gastronomie haut de gamme associée à une vue centrale sur la ligne médiane.

Tarification : The Gallery à partir de 1 200 £ par personne | Heritage Club à partir de 1 500 £ par personne

Ce qui est inclus : Places situées près du Directors' Lounge, accueil au champagne, gastronomie en cinq services, bar gratuit avec spiritueux et vins, cadeaux commémoratifs et analyses tactiques d’avant-match.

Salons de restauration & expériences

Idéal pour les fans qui veulent profiter du riche héritage du club, d’une restauration haut de gamme ou d’une animation immersive les jours de match :

Tarification : Knights Lounge (650 £ – 1 100 £) | Museum Experience (à partir de 350 £) | Red Café (à partir de 330 £)

Ce qui est inclus : Menus gastronomiques en plusieurs services, forfaits open bar, questions-réponses en direct avec des légendes de United et sièges premium rembourrés dans la tribune Sir Alex Ferguson.

Hospitalité informelle & à forte valeur

Une hospitalité flexible et animée, idéale pour les familles, les supporters locaux et les fans internationaux :

Tarification : Victoria Warehouse (295 £ – 580 £) | The Kit Room (250 £ – 495 £) | Salford Suite (228 £ – 450 £)

Ce qui est inclus :

Sièges rembourrés dans la tribune Sir Bobby Charlton, la tribune Sir Alex Ferguson ou le North West Quadrant

Accès à la suite à partir de 3 heures avant le coup d’envoi et jusqu’à 1 heure après le match

Bons pour de la street food, buffets chauds ou comptoirs de restauration décontractée

Accès aux bars payants ou à des boissons gratuites selon la catégorie

Programme souvenir officiel du match

Que faut-il savoir sur les tribunes et les vues à Old Trafford ?

Les quatre tribunes distinctes d’Old Trafford offrent chacune un point de vue unique :

Tribune Sir Alex Ferguson (North Stand) : L’immense tribune à trois niveaux abrite les principales suites exécutives, The Gallery et le musée de Manchester United. Les places au niveau intermédiaire offrent des vues tactiques exceptionnelles sur la pelouse.

Tribune Sir Bobby Charlton (South Stand) : Elle s’étend le long de la principale ligne de touche et abrite les bancs, le tunnel et la Directors' Box. Les places du niveau 1 offrent une perspective intime sur la zone technique.

Stretford End (West Stand) : L’épicentre historique de l’ambiance d’Old Trafford. Les salons de quadrant situés à proximité permettent aux fans de profiter du bruit tout en bénéficiant d’équipements premium.

East Stand (SCORE Stand) : Offre des places surélevées en quadrant et des loges exécutives donnant directement sur l’entrée de Sir Matt Busby Way et la Trinity Statue à l’extérieur.

Comment obtenir des billets d’hospitalité et premium pour Manchester United Women’s (WSL) ?

Pour les fans qui souhaitent découvrir l’hospitalité à Old Trafford à un tarif plus abordable, les matches de Women’s Super League (WSL) et de coupe de Manchester United Women’s joués à Old Trafford constituent une excellente option.

Les forfaits pour les rencontres féminines comprennent l’accès aux salons de la tribune Sir Alex Ferguson, des buffets de qualité et des sièges rembourrés à des tarifs adaptés aux familles, ce qui en fait une option très appréciée pour les équipes de jeunes et les sorties familiales.

Code vestimentaire : que dois-je porter avec des billets premium de Manchester United ?

Catégorie informelle (Kit Room / Salford Suite / Victoria Warehouse) : Chic décontracté. Les maillots officiels de Manchester United et les vêtements de l’équipe sont autorisés. Les survêtements, tenues de sport, vêtements de l’équipe visiteuse ou couleurs rivales sont strictement interdits.

Salons formels & loges (The Gallery / Knights Lounge / Executive Boxes) : Chic décontracté à formel. Pantalon habillé ou jean soigné, chemise à col ou maille élégante, ainsi que chaussures propres ou baskets sobres et élégantes. Les maillots de football ne sont pas autorisés dans les suites gastronomiques haut de gamme.

Transport : comment se rendre à Old Trafford avec des billets premium ?

Les suites d’hospitalité ouvrent 3 heures avant le coup d’envoi et restent ouvertes jusqu’à 1 heure après le coup de sifflet final.

Arrivée : Le moyen le plus simple de voyager est d’utiliser le Manchester Metrolink. Des trams circulent depuis Manchester Piccadilly ou Victoria vers la station Old Trafford (7 minutes à pied), Wharfside (5 minutes à pied) ou Exchange Quay (10 minutes à pied).

Départ : Les files d’attente aux stations de tram après le match peuvent être très importantes. Comme votre pass hospitalité vous donne accès au salon après le match, restez à l’intérieur, regardez l’analyse d’après-match en direct sur les écrans du salon et laissez la foule se disperser avant de repartir vers le centre-ville.

Questions fréquentes (FAQ)

Quand vais-je recevoir mes billets électroniques ?

Les e-billets officiels d’hospitalité de Manchester United FC sont envoyés par e-mail au réservataire principal environ 3 à 5 jours avant le coup d’envoi. Les e-billets peuvent être ajoutés à votre portefeuille mobile (Apple Wallet / Google Wallet) ou scannés aux tourniquets du stade sous forme de codes-barres PDF.

Que se passe-t-il si la date du match change pour la diffusion télévisée ?

Les matches de Premier League sont fréquemment déplacés pour la diffusion télévisée en direct, vers le vendredi soir, le samedi, le dimanche ou le lundi. Les billets d’hospitalité restent automatiquement valables pour le nouvel horaire du coup d’envoi. Veillez à garder des plans de voyage flexibles.

Les enfants sont-ils autorisés dans les salons d’hospitalité d’Old Trafford ?

Oui. Les enfants sont les bienvenus dans tous les salons d’hospitalité d’Old Trafford. Tous les participants doivent disposer d’un billet d’hospitalité valide, quel que soit leur âge, et les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.



