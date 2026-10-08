Évitez les tracas du ballot pour les billets : réserver l’hospitalité Manchester United vous offre un accès direct et garanti à Old Trafford, sans avoir à composer avec les loteries liées aux adhésions ou des exigences complexes en matière de points.

Même avec une capacité de stade dépassant les 74 000 places, obtenir des billets standards pour les grands chocs de Premier League ou les rencontres européennes reste extrêmement difficile. Les offres officielles pour le jour de match enlèvent tout le stress, avec des places confirmées, une restauration haut de gamme, des boissons incluses et des vues imprenables sur le terrain.

En un coup d’œil : hospitalité à Old Trafford, billets premium et offres VIP

Offre premium Catégorie Fourchette de prix (par personne)* Emplacement Inclus Kit Room / Salford Suite Salon 250 £ – 495 £ North West Quadrant / tribune SAF Siège rembourré niveau 2/3, street food, bar payant, programme du match Victoria Warehouse Salon hors site 295 £ – 580 £ Hors site (5 minutes à pied) Siège en tribune Sir Bobby Charlton, stands de street food, boissons incluses Museum Experience & Red Café Niveau club & expérience 350 £ – 650 £ Tribune Sir Alex Ferguson Siège rembourré en tribune SAF, accès complet au musée sur 3 étages, buffet, questions-réponses avec une légende Knights Lounge & Centennial Restauration 650 £ – 1 250 £ North East Quadrant / tribune SAF Repas du chef en 3 services, bar ouvert, sièges rembourrés sur la ligne médiane The Gallery & Heritage Club Premium 1 200 £ – 2 500 £ Tribune SAF / tribune SBC Restauration gastronomique en 4/5 services, accueil au champagne, places exécutives centrales Loges exécutives privées (8–10+ invités) Loge 8 500 £ – 22 000 £ (par loge) Tribune Est / tribune SBC Suite privée fermée, hôte personnel, restauration sur mesure, sièges en balcon

*Les prix varient selon la catégorie de la rencontre (catégorie A contre catégories B/C).

Comment réserver des billets premium de Manchester United ?

Prochains matchs MUN Premier League 12:30 TOT

Combien coûtent les offres d’hospitalité et les billets premium de Manchester United FC ?

Les prix de l’hospitalité jour de match de Manchester United varient en fonction de la catégorie de la rencontre (rivalités de catégorie A contre matches de catégories B/C), des options de restauration (des stands de street food décontractés à la gastronomie en plusieurs services) et de l’emplacement des sièges (des quadrants d’étage supérieur aux places sur la ligne médiane) :

Bars sportifs informels & salons contemporains (250 £ – 495 £ par personne) : Espaces d’entrée de gamme comme The Kit Room ou Salford Suite. Comprend des sièges rembourrés dans les étages supérieurs, des options de street food décontractées et l’accès à un bar payant.

Salons hors site & offres expérientielles (295 £ – 650 £ par personne) : Options distinctives comme Victoria Warehouse ou l’Old Trafford Museum Experience dans la tribune Sir Alex Ferguson. Comprend des expositions interactives du club, des buffets chauds, des boissons offertes et des questions-réponses d’avant-match avec d’anciens joueurs.

Gastronomie & salons en milieu de terrain (650 £ – 1 250 £ par personne) : Cadres de luxe intermédiaires incluant le Knights Lounge, le Centennial Suite ou l’Evolution Restaurant. Propose des menus gastronomiques en trois services, des consommations incluses au bar et des places avec vue privilégiée le long de la ligne de touche.

Salons phares ultra-VIP (1 200 £ – 2 500 £+ par personne) : Espaces haut de gamme comme The Gallery ou le Heritage Club. Propose un accueil au champagne, des repas gastronomiques en quatre ou cinq services préparés par des chefs, des cadeaux officiels et des sièges rembourrés de luxe près de la loge des dirigeants.

Loges exécutives privées (8 500 £ – 22 000 £ par loge) : Suites exclusives pour 8 à 10+ invités le long de la tribune Est et de la tribune Sir Bobby Charlton. Comprend une restauration sur mesure, un service d’hôte privé et des places réservées en balcon directement à l’extérieur de la fenêtre de votre suite.

Quelles offres premium sont disponibles à Manchester United FC ?

Loges exécutives privées (8–10+ invités)

Situées aux niveaux exclusifs des loges dans les tribunes Est et Sir Bobby Charlton, les suites privées offrent une intimité totale ainsi que des places extérieures directes.

Tarifs : À partir de 8 500 £ par loge (8 à 10+ invités)

Ce qui est inclus : Suite privée fermée avec vue sur le terrain, hôte personnel et service à table, restauration en plusieurs services ou buffets, bar privé approvisionné, programmes du match et apparitions d’anciens joueurs de United.

Suites VIP phares

Conçues pour recevoir dans un cadre exécutif, pour des occasions spéciales ou pour les supporters en quête d’une gastronomie haut de gamme associée à une vue centrale sur la ligne médiane.

Tarifs : The Gallery à partir de 1 200 £ par personne | Heritage Club à partir de 1 500 £ par personne

Ce qui est inclus : Places situées près du Directors' Lounge, accueil au champagne, restauration gastronomique en cinq services, bar offert avec spiritueux et vins, cadeaux commémoratifs et analyses tactiques d’avant-match.

Salons de restauration & offres expérientielles

Idéal pour les supporters qui veulent une riche immersion dans l’histoire du club, une restauration haut de gamme ou une animation immersive le jour de match :

Tarifs : Knights Lounge (650 £ – 1 100 £) | Museum Experience (à partir de 350 £) | Red Café (à partir de 330 £)

Ce qui est inclus : Menus gastronomiques en plusieurs services, formules open bar, questions-réponses en direct avec des légendes de United et sièges premium rembourrés dans la tribune Sir Alex Ferguson.

Hospitalité informelle & à forte valeur

Une hospitalité flexible et animée, idéale pour les familles, les supporters locaux et les fans internationaux :

Tarifs : Victoria Warehouse (295 £ – 580 £) | The Kit Room (250 £ – 495 £) | Salford Suite (228 £ – 450 £)

Ce qui est inclus :

Sièges rembourrés dans la tribune Sir Bobby Charlton, la tribune Sir Alex Ferguson ou le North West Quadrant

Accès à la suite à partir de 3 heures avant le coup d’envoi et jusqu’à 1 heure après le match

Bons pour de la street food, buffets chauds ou comptoirs de restauration décontractée

Accès à des bars payants ou à des boissons offertes selon la catégorie

Programme souvenir officiel du jour de match

Ce qu’il faut savoir sur les tribunes et les vues à Old Trafford

Les quatre tribunes distinctes d’Old Trafford offrent chacune un point de vue unique :

Tribune Sir Alex Ferguson (tribune Nord) : L’immense tribune à trois niveaux qui abrite les principales suites exécutives, The Gallery et le musée de Manchester United. Les places au niveau intermédiaire offrent des vues tactiques exceptionnelles sur le terrain.

Tribune Sir Bobby Charlton (tribune Sud) : Elle longe la ligne de touche principale et abrite les bancs, le tunnel et la loge des dirigeants. Les sièges du niveau 1 offrent une perspective intime de la zone technique.

Stretford End (tribune Ouest) : L’épicentre historique de l’ambiance d’Old Trafford. Les salons des quadrants à proximité permettent aux supporters de profiter de l’atmosphère tout en bénéficiant d’équipements premium.

Tribune Est (tribune SCORE) : Propose des sièges surélevés dans les quadrants et des loges exécutives avec vue directe sur l’entrée Sir Matt Busby Way et la statue Trinity à l’extérieur.

Comment obtenir des offres d’hospitalité et des billets premium pour Manchester United Women’s (WSL) ?

Pour les supporters qui souhaitent profiter de l’hospitalité à Old Trafford à un prix plus bas, les matches de Women’s Super League (WSL) et de coupe de Manchester United Women’s joués à Old Trafford constituent une excellente option.

Les offres pour les rencontres féminines comprennent l’accès aux salons de la tribune Sir Alex Ferguson, des buffets de qualité et des sièges rembourrés à des tarifs adaptés aux familles, ce qui en fait une formule très appréciée des équipes de jeunes et des sorties en famille.

Code vestimentaire : que dois-je porter avec des billets premium de Manchester United ?

Niveau informel (Kit Room / Salford Suite / Victoria Warehouse) : Tenue chic décontractée. Les maillots officiels de Manchester United et les vêtements de l’équipe sont autorisés. Les survêtements, tenues de sport, vêtements de l’équipe visiteuse ou couleurs rivales sont strictement interdits.

Salons formels & loges (The Gallery / Knights Lounge / loges exécutives) : Tenue chic décontractée à formelle. Pantalon habillé ou jean soigné, chemise à col ou maille élégante, ainsi que chaussures propres ou baskets sobres et élégantes. Les maillots de football ne sont pas autorisés dans les suites gastronomiques haut de gamme.

Transport : comment se rendre à Old Trafford avec des billets premium ?

Les suites d’hospitalité ouvrent 3 heures avant le coup d’envoi et restent ouvertes jusqu’à 1 heure après le coup de sifflet final.

À l’aller : Le moyen le plus simple de voyager est d’utiliser le Manchester Metrolink. Les trams partent de Manchester Piccadilly ou Victoria vers la station Old Trafford (7 minutes à pied), Wharfside (5 minutes à pied) ou Exchange Quay (10 minutes à pied).

Au retour : Les files d’attente aux stations de tram après le match peuvent être très importantes. Comme votre pass hospitalité vous donne accès au salon après le match, restez à l’intérieur, regardez les analyses en direct d’après-match sur les écrans du salon et laissez la foule se disperser avant de repartir vers le centre-ville.

Questions fréquentes (FAQ)

Quand vais-je recevoir mes billets électroniques ?

Les e-billets officiels d’hospitalité de Manchester United FC sont envoyés par e-mail au réservataire principal environ 3 à 5 jours avant le coup d’envoi. Les e-billets peuvent être ajoutés à votre portefeuille mobile (Apple Wallet / Google Wallet) ou scannés aux tourniquets du stade sous forme de codes-barres PDF.

Que se passe-t-il si la date du match change pour une diffusion télévisée ?

Les matches de Premier League sont fréquemment déplacés pour la diffusion télévisée en direct, vers le vendredi soir, le samedi, le dimanche ou le lundi. Les billets hospitalité restent automatiquement valables pour le nouvel horaire du coup d’envoi. Assurez-vous de conserver des plans de voyage flexibles.

Les enfants sont-ils autorisés dans les salons d’hospitalité d’Old Trafford ?

Oui. Les enfants sont les bienvenus dans tous les salons d’hospitalité d’Old Trafford. Tous les participants doivent disposer d’un billet hospitalité valide, quel que soit leur âge, et les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.



