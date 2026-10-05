Comme beaucoup de supporters le savent, obtenir un billet en admission générale à Anfield sans abonnement officiel ou sans une décennie de crédits de match est pratiquement impossible.

Pour les affiches de Premier League et de Ligue des champions de l’UEFA les plus prisées, les tirages au sort semestriels de l’Official Membership de Liverpool FC obligent les fans à passer par une file d’attente numérique de plus de 100 000 supporters pour quelques centaines de places.

Les matches de catégorie A (comme Manchester United, Everton et Manchester City) imposent un seuil strict de plus de 13 crédits de match issus des saisons précédentes rien que pour participer au tirage.

Hospitalité officielle les jours de match reste la seule voie d’accès garantie et légalement vérifiée à Anfield pour les non-abonnés, les supporters internationaux et les fans qui prévoient un voyage dans le Merseyside, sans nécessiter le moindre statut de membre ni crédit prioritaire.

Comment réserver des billets premium de Liverpool ?

Pour éviter les marchés secondaires de billetterie tiers non valides, l’hospitalité officielle de Liverpool FC doit être réservée via les canaux directs du club ou des partenaires de voyage primaires autorisés :

Portail officiel d’hospitalité de Liverpool FC (hospitality.liverpoolfc.com) : Moteur de réservation direct du club pour des salons sur un match, des soirées de Ligue des champions et des locations saisonnières d’Executive Suite.

Seat Unique : Revendeur officiel autorisé et partenaire de plateforme de billetterie, proposant des accès hospitalité Liverpool FC vérifiés, des places VIP (comme Brodie's Lounge, Anfield Beat Lounge et Founders Lounge) et des expériences premium les jours de match. Réservez des billets premium de Liverpool sur Seat Unique.

Champions Travel : Partenaire revendeur officiel proposant des places hospitalité garanties à Anfield, associées à un hébergement en hôtel dans le centre-ville de Liverpool et aux transferts. Réservez des billets premium de Liverpool sur Champions Travel.

En un coup d’œil : hospitalité à Anfield et packages VIP

Billet premium Catégorie Fourchette de prix (par personne)* Emplacement Inclus Brodie's Lounge Salon 295 £ - 595 £ Tribune Anfield Road (Upper Level 1) Street food, boisson à la mi-temps, apparition d’une légende, vue panoramique face au Kop Carlsberg Dugout Salon 295 £ - 595 £ Main Stand (Middle Tier Wing) Stands de street food, boisson à la mi-temps, visite d’une légende de LFC, vue près des bancs Premier Club Niveau Club 350 £ - 650 £ Tribune Sir Kenny Dalglish Buffet chaud et froid, rafraîchissements à la mi-temps, vue de type caméra de diffusion vers les bancs The Beautiful Game / Chemistry Restauration 650 £ - 1 150 £ Main Stand (Middle Tier Central) Repas servi en 3 plats, bière/vin/spiritueux inclus, vue centrale sur le milieu de terrain 1892 Lounge / Founders Lounge Premium 850 £ - 1 800 £ Main Stand (Level 2 / Directors' Box) Dîner gastronomique en 4 plats, bar inclus, entrée adjacente au tunnel des joueurs Executive Boxes Loge 9 500 £ - 22 000 £ (par loge) Main Stand (Level 3) Suite privée fermée pour 10 à 20 invités, places sur balcon extérieur, hôte et menu en plusieurs plats

Combien coûtent les billets hospitalité et premium de Liverpool ?

Les tarifs de l’hospitalité et des billets premium de Liverpool FC varient selon trois principaux facteurs : la catégorie de l’affiche (catégorie A contre catégorie B/C), le style de restauration (street food décontractée contre haute gastronomie en plusieurs plats) et l’emplacement par rapport au terrain (niveau supérieur contre niveau du Directors' Box).

Bars sportifs informels et salons (295 £ - 595 £ par personne) : Options d’entrée de gamme comme le Brodie's Lounge dans la tribune Anfield Road ou le Carlsberg Dugout dans la Main Stand. Comprend des billets rembourrés pour le match, des stands de street food offerts avant le match et une boisson gratuite à la mi-temps.

Buffets traditionnels et salons Club (350 £ - 650 £ par personne) : Choix de milieu de gamme comme le Premier Club (tribune Sir Kenny Dalglish) ou The Anfield Beat. Comprend des buffets chauds et froids en plusieurs services, un accès au bar payant et la présence d’anciens joueurs de LFC.

Haute gastronomie et salons premium (650 £ - 1 450 £ par personne) : Expériences haut de gamme comme The Beautiful Game, Chemistry Lounge ou Japan Airlines Lounge (anciennement 1892 Lounge). Comprend un dîner gastronomique en 3 à 4 plats, bières, vins et spiritueux inclus, champagne de bienvenue et vues centrales de premier choix à proximité du Directors' Box ou des bancs de l’équipe.

Salons phares et ultra-VIP (1 800 £ - 2 500 £+ par personne) : Espaces ultra-exclusifs comme le Founders Lounge dans la nouvelle tribune Anfield Road. Comprend un dîner en cinq plats « theatre of food », bar ouvert, sièges rembourrés chauffants et cadeaux personnalisés les jours de match.

Loges exécutives privées (9 500 £ - 22 000 £ par loge) : Suites privées pour 10 à 20 invités dans la Main Stand. Le prix dépend de l’adversaire et comprend une restauration personnalisée, un service de serveur personnel et des places privatives sur le balcon à l’extérieur de votre suite.

Quels packages premium de Liverpool sont disponibles ?

Liverpool FC propose un large éventail d’espaces d’hospitalité conçus pour les supporters individuels, les clients d’entreprise et les groupes à la recherche de différentes ambiances de matchday :

Loges exécutives privées (Main Stand)

Situées au Level 3 de la Main Stand, les loges exécutives accueillent 10, 12 ou 20 invités en toute intimité.

Expérience : service personnalisé avec serveur et hôte, restauration sur mesure en plusieurs plats ou buffets de luxe, bar privé entièrement approvisionné et accès direct à des sièges rembourrés personnels sur le balcon situés juste à l’extérieur des portes vitrées de la suite.

Salons phares et niveau Directors'

Japan Airlines Lounge (anciennement 1892 Lounge) : rend hommage à l’année de création de LFC après la séparation avec Everton. Situé dans le Block L14 du Main Stand Lower Tier près du Directors' Box et du tunnel des joueurs, il propose des menus gastronomiques, des boissons incluses et une proximité avec le terrain.

Founders Lounge : situé dans la tribune Anfield Road agrandie, avec un concept « theatre of food » en plusieurs services, un bar à champagne ouvert et des sièges rembourrés chauffants placés directement derrière le but avec vue vers le Kop.

Suites premium de haute gastronomie

The Beautiful Game & Chemistry Lounges : Situés au Level 2 de la Main Stand, ils proposent des menus de chef en 3 plats, un service de boissons offertes inclus, des cadeaux de match et des vues centrales sur le terrain dans les Blocks M4 et M6.

Bars sportifs et buffets

Brodie's Lounge : Nommé d’après John Alexander Brodie, l’ingénieur civil de Liverpool qui a inventé le filet de football en 1889. Comprend des stands de street food offerts, de la musique avant-match, une boisson à la mi-temps et des sièges rembourrés dans le niveau supérieur de la tribune Anfield Road.

Carlsberg Dugout : Espace vivant et convivial occupant les ailes du niveau intermédiaire de la Main Stand. Propose de la street food, un service de bar payant et des sièges rembourrés adjacents à la zone technique du manager.

Premier Club : Situé dans la tribune Sir Kenny Dalglish (Shanks and Paisley Suites), avec un buffet d’avant-match chaud et froid en deux services, programme et vue latérale surélevée sur le terrain.

Packages hors site

The Sandon & Isla Gladstone : Pass hospitalité hors site comprenant des repas d’avant-match dans des lieux emblématiques de Liverpool, comme The Sandon sur Oakfield Road, lieu de naissance historique où John Houlding a fondé Liverpool FC en 1892, associés à un billet officiel en tribune basse à Anfield.

Que faut-il savoir sur les tribunes d’Anfield, les vues sur le terrain et l’histoire locale ?

Main Stand (Middle Tier & Level 2) : Elle abrite les loges exécutives et les suites de haute gastronomie. Les Blocks M4 à M6 sont situés directement au-dessus de la ligne médiane et offrent des angles de vue de type caméra tactique.

Tribune Anfield Road (Brodie's Lounge) : Située en face de l’emblématique Kop. Voir les 12 000 supporters du Kop chanter « You'll Never Walk Alone » depuis l’autre côté du terrain offre l’une des perspectives visuelles les plus marquantes du football mondial.

Tribune Sir Kenny Dalglish (Premier Club) : Située en face de la Main Stand sur l’ancien site de la Centenary Stand. Elle offre des vues dégagées et surélevées sur les deux zones techniques.

Comment obtenir des billets hospitalité pour Liverpool FC Women ?

Pour les supporters qui veulent vivre l’expérience hospitalité à Anfield à un tarif plus abordable, certains matches de Women’s Super League (WSL) de Liverpool FC Women disputés à Anfield offrent un point d’entrée accessible.

Les packages hospitalité pour les matches féminins comprennent un accès aux salons de la Main Stand, des options de restauration avant-match et des sièges rembourrés à prix réduits, ce qui les rend idéaux pour les familles et les jeunes supporters.

Code vestimentaire : que dois-je porter avec des billets premium de Liverpool ?

Niveau informel (Brodie's Lounge / Carlsberg Dugout / Premier Club) : Tenue chic décontractée. Les maillots domicile officiels de LFC et les couleurs du club sont autorisés. Les survêtements, les tenues de sport, les couleurs de l’équipe visiteuse et les maillots adverses sont strictement interdits.

Salons et loges formels (Japan Airlines Lounge / Founders Lounge / Executive Boxes) : Tenue chic décontractée à formelle. Pantalons habillés ou jeans élégants, polos ou chemises à col, et baskets habillées propres. Les maillots de football replica sont généralement restreints dans les salles de restauration formelles de premier niveau.

Y a-t-il des restrictions concernant les bagages et sacs à Anfield ?

Limite pour les sacs : Anfield applique une limite stricte de format A4 (297mm x 210mm x 210mm) pour tous les sacs entrant par les tourniquets.

Pas de consigne sur place : Il n’existe aucun service de consigne à bagages ou de dépôt de sacs à Anfield. Les valises et grands sacs à dos seront refusés par la sécurité au périmètre extérieur.

Solution de stockage : Déposez les bagages plus volumineux dans les consignes de Liverpool Lime Street Station, dans le centre-ville, avant de prendre un transport vers le stade.

Transport : comment se rendre à Anfield avec des billets premium ?

Les salons hospitalité d’Anfield ouvrent 3 heures avant le coup d’envoi et restent ouverts jusqu’à 1 heure après le match.

À l’aller : L’option de transport public la plus fiable depuis le centre-ville de Liverpool est le service de bus express Stagecoach 917 , qui relie directement Commutation Row / St George's Hall à Anfield. Autrement, prenez le Merseyrail jusqu’à Sandhills Station puis prenez le Soccerbus.

Astuce pour la sortie après-match : Les fermetures de routes autour de Walton Breck Road entraînent un trafic très dense après le match et de longues attentes pour les taxis. Comme votre billet hospitalité vous donne accès au salon pendant une heure après le coup de sifflet final, détendez-vous à l’intérieur, regardez l’analyse d’après-match sur les écrans en direct du salon et laissez la foule de 60 000 personnes se disperser avant de partir.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Quand vais-je recevoir mes billets électroniques ?

Les accès numériques officiels hospitalité de Liverpool FC sont envoyés par e-mail au réservataire principal environ 3 à 5 jours avant le jour du match. Les accès peuvent être enregistrés directement dans Apple Wallet ou Google Wallet pour être scannés aux tourniquets VIP.

Que se passe-t-il si la date du match change pour une diffusion télévisée ?

Les matches de Premier League sont fréquemment reprogrammés pour la diffusion, passant du vendredi soir au samedi, dimanche ou lundi. Les billets hospitalité restent automatiquement valables pour le nouvel horaire du match. Prévoyez toujours une certaine flexibilité lors de l’organisation du voyage et de l’hébergement.

Les enfants sont-ils autorisés dans les salons hospitalité d’Anfield ?

Oui. Les enfants sont les bienvenus dans toutes les zones hospitalité d’Anfield. Chaque personne présente, quel que soit son âge, doit être munie d’un billet hospitalité valide pour le jour du match, et les invités de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.