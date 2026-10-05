Voici votre ticket d’or pour l’Emirates Stadium d’Arsenal : les offres hospitality jour de match et les forfaits premium offrent un accès officiel garanti à l’Emirates Stadium, sans les contraintes du ballot et de l’adhésion.

Pour les fans internationaux, les supporters occasionnels ou ceux qui prévoient un voyage dans le nord de Londres, obtenir des billets grand public via les ballots officiels réservés aux membres peut sembler presque impossible, avec des taux de réussite pour le tirage Red membership qui tombent fréquemment sous les 10 %.

Comment réserver des billets premium pour Arsenal ?

Les places grand public nécessitent de payer une adhésion officielle Arsenal Adult Red ou Silver Membership (£35–£55), sans garantie de remporter les loteries de match. Les forfaits hospitality jour de match ne nécessitent AUCUNE adhésion.

Vous pouvez réserver des billets premium officiels pour Arsenal via deux sources principales :

Portail officiel Arsenal Hospitality (hospitality.arsenal.com) : Le portail de réservation direct du club pour l’hospitality individuelle les jours de match, les réservations de loges exécutives à l’unité, les adhésions saisonnières, et les grandes affiches de coupe/européennes.

Keith Prowse : Revendeur officiel autorisé et partenaire billetterie d’Arsenal, proposant des billets vérifiés Club Level et Cannon Club avec hospitality, offres corporate et séjours matchday. Réservez des billets premium Arsenal sur Keith Prowse.

Champions Travel : Revendeur officiel autorisé et partenaire billetterie d’Arsenal, proposant des billets vérifiés Club Level et Cannon Club ainsi que des forfaits avec bons Uber, réservations d’hôtel et plus encore. Réservez des billets premium Arsenal sur Champions Travel.

En un coup d’œil : hospitality Arsenal, billets premium et forfaits VIP

Forfait Catégorie Fourchette de prix (par personne)* Inclus Cannon Club / Club Arsenal Club Level 350 £ – 695 £ Siège rembourré en Club Level, bons nourriture et boissons, boisson à la mi-temps, pass pour le musée/la visite du stade Club 1886 & Woolwich Restaurant Restauration 695 £ – 995 £ Repas à la carte en 3 services, bar offert, apparition d’une légende du club, places centrales en Club Level The Avenell & The Heritage Salons 1 595 £ – 1 795 £ Places Box Level au milieu de terrain, restauration en petit groupe, réception champagne premium et open bar Hero & Inner Circle Premium 1 895 £ – 2 695 £ Accès VIP aux coulisses, rencontres avec des joueurs, restauration de luxe, places au bord de la pelouse Executive Boxes (N5, N7, N7+) Loges 12 950 £ – 29 595 £ (par loge) Suite privée fermée, hôte personnel, repas en plusieurs services, places sur balcon privé juste devant la loge

*Les prix varient considérablement selon la catégorie de l’affiche (catégorie A contre catégorie B/C).

Que faut-il savoir sur le Club Level de l’Emirates Stadium et la vue selon les blocs ?

L’étage intermédiaire d’Arsenal, connu sous le nom de Club Level, entoure l’ensemble du stade, entre les tribunes inférieure et supérieure. Le choix du bon bloc dépend de ce que vous privilégiez : la lecture tactique du match, la proximité avec les bancs des équipes ou l’ambiance.

Tribunes centrales Est et Ouest (blocs 60-64 & 69-73) : situées près de la ligne médiane. Le bloc 62 se trouve directement au-dessus du tunnel des joueurs et des bancs, offrant une perspective tactique de premier ordre. Les blocs 70–72 sont alignés avec l’angle principal des caméras de télévision.

Blocs hospitality derrière les buts (blocs 65-68 Clock End & 77-81 North Bank) : ils accueillent des offres comme le Cannon Club . Ces places offrent une vue immersive sur les phases offensives, l’action dans la surface et une grande proximité avec les extrémités les plus animées du stade côté domicile.

La rangée 1 contre les rangées 3 à 6 : si la rangée 1 vous place au plus près du bord de la pelouse, la balustrade de sécurité vitrée du Club Level peut légèrement couper la ligne de vue pour les personnes de petite taille ou les enfants. Les rangées 3 à 6 sont largement considérées comme le « point idéal » en Club Level, vous surélevant juste assez pour voir tout le terrain sans obstacle tout en restant totalement abrité de la pluie.

Quels forfaits hospitality sont disponibles à Arsenal ?

Loges exécutives privées (10 à 15 invités)

Situées au niveau dédié des loges, les loges exécutives offrent une intimité totale avec des places extérieures dédiées sur balcon directement devant votre suite personnelle.

Executive Box N7 : à partir de 12 950 £ (10 à 15 invités)

Executive Box N5 : à partir de 13 140 £ (12 invités)

Executive Box N7+ : à partir de 29 595 £ (15 invités)

Ce qui est inclus : places en suite privée directement à l’extérieur de votre loge, repas en plusieurs services, bar inclus, hôte dédié, programmes officiels du match, et certains forfaits avec rencontres avec des joueurs ou maillots personnalisés.

Salons exécutifs exclusifs

Conçus pour les couples, les supporters individuels ou les petits groupes qui veulent un cadre de restaurant gastronomique associé à une vue sur le milieu de terrain.

The Avenell : à partir de 1 595 £ par personne (vendu par paires)

The Heritage : à partir de 1 795 £ par personne (vendu par paires)

Ce qui est inclus : places premium adjacentes à la ligne médiane au Box Level, restauration gastronomique et boissons incluses, programmes officiels du match et visites de légendes du club d’Arsenal.

Forfaits restauration et expérientiels

Si la gastronomie haut de gamme ou l’accès exclusif est votre priorité, ces forfaits conçus sur mesure offrent une expérience immersive les jours de match.

Club 1886 & Woolwich Arsenal : 695 £ – 725 £ par personne

Foundry Legends : à partir de 995 £ par personne

Inner Circle : à partir de 1 895 £ par personne (groupes de 4 ou 8)

Hero Experience : à partir de 2 695 £ par personne (groupe de 4)

Ce qui est inclus : options de repas en plusieurs services, réceptions au champagne, briefings tactiques d’avant-match, accès aux coulisses du stade et places premium en Club Level.

Hospitality informelle et à forte valeur (Club Level)

Des options flexibles et dynamiques adaptées aux familles, aux supporters et aux voyageurs internationaux en quête de confort et d’un accès simple.

The Academy / Academy+ : 525 £ – 745 £ par personne

Cannon Club : à partir de 350 £ – 695 £ par personne

Ce qui est inclus :

Places premium rembourrées en Club Level (par exemple, bloc 66)

Accès au salon avant-match (ouverture 2,5 heures avant le coup d’envoi)

Bons pour un produit alimentaire et des boissons (bière, vin, softs)

Boissons offertes à la mi-temps

Pass pour les visites du stade et du musée

Comment obtenir des billets hospitality et premium pour Arsenal Women (WSL) ?

Pour les fans à la recherche de l’expérience hospitality à l’Emirates Stadium à un prix d’entrée plus bas, les matches d’Arsenal Women en Women’s Super League (WSL) et en Ligue des champions féminine de l’UEFA disputés à l’Emirates offrent une excellente alternative.

Les forfaits hospitality pour les rencontres féminines proposent un accès identique au Club Level, des options de restauration gastronomique et la disponibilité de loges privées à des tarifs nettement réduits, ce qui en fait un choix populaire pour les familles et les supporters internationaux.

Code vestimentaire : que dois-je porter avec des billets premium Arsenal ?

Catégorie informelle (Cannon Club / bars du Club Level) : tenue smart casual. Les maillots officiels d’Arsenal et les couleurs de l’équipe à domicile sont totalement autorisés. Les survêtements, tenues de sport, jeans déchirés et couleurs de l’équipe visiteuse sont strictement interdits.

Salons et loges formels (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes) : smart casual à formel. Pantalons habillés ou jeans élégants, chemises à col ou pulls soignés, et chaussures habillées propres/baskets élégantes. Les maillots d’équipe sont généralement restreints dans les salles de restauration formelles haut de gamme, vérifiez l’itinéraire de confirmation propre à votre réservation.

Y a-t-il des restrictions concernant les bagages et sacs avec des billets premium Arsenal ?

Si vous voyagez, n’apportez pas de bagages au stade.

Limite pour les sacs : la taille maximale autorisée est le format A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm).

Aucun stockage sur place : l’Emirates Stadium ne dispose d’aucun service de dépôt de sacs ou de bagagerie.

Les sacs cabine, valises et grands sacs à dos seront refusés aux tourniquets de sécurité.

Utilisez les services de consigne dans les grandes gares (Kings Cross, Euston ou St Pancras) avant de vous rendre au stade.

Transport : comment se rendre à Arsenal avec des billets premium ?

Les suites hospitality et les salons du Club Level ouvrent 2,5 heures avant le coup d’envoi et restent ouverts jusqu’à 2 heures après le coup de sifflet final.

Arrivez tôt pour profiter au maximum de vos bons nourriture/boissons et éviter les files aux portes.

À l’arrivée : si les stations de métro Holloway Road et Arsenal sont les plus proches, elles deviennent extrêmement bondées 60 à 90 minutes avant le coup d’envoi. Utilisez Finsbury Park (lignes Victoria/Piccadilly et National Rail) ou Highbury & Islington (ligne Victoria / Overground) et profitez d’une agréable marche de 10 à 15 minutes jusqu’à l’entrée hospitality de la tribune Est (tourniquets X et Y).

Au départ : après le match, les files à la station Arsenal peuvent dépasser 45 minutes. Comme les forfaits hospitality vous donnent accès aux salons du Club Level jusqu’à deux heures après la rencontre, détendez-vous à l’intérieur, regardez les analyses télévisées d’après-match et évitez complètement le pic d’affluence dans les stations.

Que sont les forfaits premium et les billets hospitality ?

Dans le football, l’hospitality désigne un forfait haut de gamme pour le jour du match qui va bien au-delà de l’expérience habituelle d’un billet classique.

Ces expériences peuvent aller d’un simple accès à des salons et bars d’avant-match pour profiter de l’ambiance, à une sélection d’options de restauration, allant du buffet aux repas en plusieurs services, jusqu’à des suites privées pour un nombre limité d’invités.

Ces forfaits premium sont souvent choisis pour des occasions spéciales, pour recevoir des clients ou pour améliorer le plaisir global du match.

Contrairement au passé, où ces espaces étaient principalement réservés aux célébrités, il existe aujourd’hui un large éventail d’offres pour les fans, les professionnels et le grand public.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Quand vais-je recevoir mes billets électroniques ?

Les e-tickets officiels Arsenal hospitality sont envoyés par e-mail directement au réservataire principal environ 3 à 5 jours avant la date du match.

Les e-tickets peuvent être chargés directement dans les portefeuilles numériques des smartphones (Apple Wallet / Google Wallet) ou scannés sous forme de codes-barres PDF aux tourniquets VIP de la tribune Est.

Que se passe-t-il si la date du match change en raison d’une diffusion télévisée ?

Les rencontres de Premier League sont fréquemment reprogrammées pour la télévision, passant du samedi à 15 h 00 au vendredi soir, au dimanche ou au lundi soir.

Les billets hospitality restent automatiquement valables pour la nouvelle date et le nouvel horaire. Assurez-vous toujours que votre itinéraire de voyage comprend une marge de 24 à 48 heures autour du week-end prévu.

Les enfants sont-ils autorisés dans les salons hospitality de l’Emirates ?

Oui. Les enfants sont les bienvenus dans toutes les zones hospitality.

Chaque personne présente, quel que soit son âge, doit être munie d’un billet hospitality valide.

Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte, et des restrictions s’appliquent aux nourrissons assis au rang 1 du Club Level.