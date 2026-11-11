Comment obtenir des billets pour le Grand Prix de F1 de Las Vegas : dates, prix des billets et autres informations

Le Grand Prix de Las Vegas ramène la Formule 1 dans le Nevada pour une course nocturne à grande vitesse le long du célèbre Strip. Des champions du sport automobile, dont Max Verstappen, Lewis Hamilton et Lando Norris, s’affrontent à pleine vitesse sous les néons.

GOAL vous donne les dates essentielles, les tarifs et les liens de réservation. Découvrez comment obtenir dès aujourd’hui vos billets pour le GP de F1 de Las Vegas.

Quand a lieu le GP de F1 de Las Vegas ?

Date et heure Épreuve Lieu Billets 19 novembre 2026 GP de F1 de Las Vegas : essais libres 1 et 2 Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, États-Unis Billets 20 novembre 2026 GP de F1 de Las Vegas : essais libres 3 et qualifications Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, États-Unis Billets 21 novembre 2026 GP de F1 de Las Vegas : jour de course Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, États-Unis Billets

Où acheter des billets pour le GP de F1 de Las Vegas ?

Les billets officiels pour le Grand Prix de Las Vegas sont disponibles sur le site officiel du GP de F1 de Las Vegas et auprès de Ticketmaster. En achetant directement auprès de ces distributeurs, les spectateurs ont le premier choix parmi les zones d’admission générale et les places en tribune.

Si les billets officiels sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub constituent une solution de rechange.

Combien coûtent les billets pour le GP de F1 de Las Vegas ?

Sur la billetterie officielle, les billets d’admission générale valables une journée commencent à 50 $ US pour les essais du jeudi, 99 $ US pour les qualifications du vendredi et 393 $ US pour la journée de course du samedi. Pour assister à l’ensemble du week-end, les pass d’admission générale de trois jours pour la zone Flamingo commencent à 492 $ US, tandis que les places réservées en tribune sont proposées à partir de 925 $ US par les canaux officiels.

Si les billets d’admission générale officiels sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub offrent une autre possibilité d’obtenir des places à la dernière minute. Sur StubHub, les prix du marché secondaire commencent autour de 150 $ US pour un billet valable une journée et de 350 $ US pour un billet valable plusieurs jours, selon la demande et les places choisies.

Tout savoir sur le GP de F1 de Las Vegas

Le Grand Prix de Las Vegas est l’un des événements les plus attendus du sport automobile international. Tracé dans les rues de Las Vegas, dans le Nevada, le circuit de 6,1 km compte 17 virages et une longue ligne droite sur le célèbre Las Vegas Boulevard.

Tracé du circuit et temps forts de la course

Les pilotes passent devant des complexes hôteliers emblématiques, notamment le Bellagio, le Caesars Palace et le Venetian. Leur vitesse dépasse les 341 km/h sur le Strip, et les dépassements à l’approche du virage 14 comptent parmi les grands moments de la course.

Types de billets et zones pour les spectateurs

Admission générale : la formule la plus économique pour profiter de la Formule 1 à Las Vegas. Les billets d’admission générale, à commencer par ceux de la zone Flamingo, donnent accès à des espaces debout, à de grands écrans vidéo, à des zones interactives pour les spectateurs et à des spectacles en direct.

la formule la plus économique pour profiter de la Formule 1 à Las Vegas. Les billets d’admission générale, à commencer par ceux de la zone Flamingo, donnent accès à des espaces debout, à de grands écrans vidéo, à des zones interactives pour les spectateurs et à des spectacles en direct. Tribunes : les tribunes avec places réservées, notamment dans les zones Heineken et T-Mobile, offrent une vue directe sur les principaux points de dépassement et les zones d’accélération.

Conseils pour le voyage et l’événement

L’aéroport international Harry Reid de Las Vegas se trouve à quelques minutes du circuit. Il est conseillé aux spectateurs d’emprunter le monorail ou de recourir à un service de VTC pour rejoindre les entrées du circuit. Réserver tôt permet d’obtenir les billets les moins chers encore disponibles pour cette spectaculaire course nocturne.