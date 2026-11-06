La ville de New York s’apprête à briller de nouveau sur la scène mondiale comme destination de vacances incontournable en décembre 2026.

Après un automne spectaculaire, New York a conforté sa réputation de destination hivernale inoubliable, entre traditions de Noël emblématiques, affiches palpitantes de NBA, grands succès de Broadway et spectacles d’humour.

Que vous voyagiez depuis une autre région des États-Unis ou depuis l’étranger, GOAL vous propose un guide complet pour obtenir vos billets, réserver les meilleurs vols à destination de JFK ou de Newark et trouver l’hébergement idéal pour votre séjour hivernal dans les cinq arrondissements de la ville.

Quel est le programme des événements à New York en décembre 2026 ?

GOAL vous présente un panorama très détaillé des divertissements proposés dans toute la ville en décembre. Des grands concerts aux spectacles d’humour plus intimistes, voici ce qui figure au programme :

Date Événement Lieu Billets Mardi 1er décembre Doja Cat Madison Square Garden Billets Jeudi 3 décembre Wisin United Palace Theatre Billets Jeudi 3 décembre Brent Faiyaz Barclays Center Billets Dimanche 6 décembre New York Giants contre San Francisco 49ers MetLife Stadium Billets Mardi 8 décembre The Compound and Friends Stage 1 at New World Stages Billets Vendredi 11 décembre Z100 Jingle Ball Madison Square Garden Billets Samedi 12 décembre Match de football américain Army contre Navy MetLife Stadium Billets Dimanche 13 décembre Denver Broncos contre New York Jets MetLife Stadium Billets Dimanche 13 décembre Boston Celtics contre Brooklyn Nets Barclays Center Billets Mardi 15 et mercredi 16 décembre Trevor Noah Beacon Theatre Billets Mercredi 16 décembre Brooklyn Nets contre Dallas Mavericks Barclays Center Billets Mercredi 16 et jeudi 17 décembre Andrea Bocelli Madison Square Garden Billets Dimanche 20 décembre New York Islanders contre New York Rangers UBS Arena, Elmont Billets Mercredi 23 décembre Utah Jazz contre New York Knicks Madison Square Garden Billets Vendredi 25 décembre San Antonio Spurs contre New York Knicks (jour de Noël) Madison Square Garden Billets Dimanche 27 décembre Brooklyn Nets contre New York Knicks Madison Square Garden Billets Tout au long du mois de décembre The Great Gatsby Broadway Theatre Billets Mardi 29 décembre Detroit Red Wings contre New York Rangers Madison Square Garden Billets Du mercredi 30 décembre au samedi 2 janvier Série de concerts du Nouvel An de Phish Madison Square Garden Billets Tout au long du mois de décembre Radio City Christmas Spectacular Radio City Music Hall Billets Tout au long du mois de décembre Casse-Noisette de George Balanchine (New York City Ballet) David H. Koch Theater, Lincoln Center Billets Tout au long du mois de décembre Alvin Ailey American Dance Theater (à partir du 2 décembre) New York City Center Billets

Comment obtenir des billets pour les événements de décembre à New York ?

À ce jour, la disponibilité des billets en vente initiale pour les événements de fêtes les plus prisés, comme les représentations des Rockettes aux horaires recherchés le week-end ou les matchs des Knicks pendant la semaine de Noël, atteint officiellement un niveau historiquement bas. Avec des millions de touristes qui affluent dans la ville, les billetteries sont soumises à une forte pression.

Voici l’essentiel à retenir :

Le marché de la revente est ouvert : Si vous avez manqué la vente initiale, des plateformes comme StubHub constituent la principale option autorisée permettant aux fans d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche de décembre. C’est votre meilleure chance d’obtenir une place pour un spectacle de Broadway complet, un siège VIP au Madison Square Garden ou une place bien située pour Trevor Noah au Beacon Theatre.

Si vous avez manqué la vente initiale, des plateformes comme StubHub constituent la principale option autorisée permettant aux fans d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche de décembre. C’est votre meilleure chance d’obtenir une place pour un spectacle de Broadway complet, un siège VIP au Madison Square Garden ou une place bien située pour Trevor Noah au Beacon Theatre. Entrée 100 % numérique : Presque toutes les grandes salles new-yorkaises utilisent exclusivement des billets numériques. Vous aurez besoin d’un smartphone connecté à Internet pour présenter vos billets aux portiques d’entrée.

Presque toutes les grandes salles new-yorkaises utilisent exclusivement des billets numériques. Vous aurez besoin d’un smartphone connecté à Internet pour présenter vos billets aux portiques d’entrée. Prix et sécurité : Pensez à vérifier les conditions générales de tout site de revente. Passer par une place de marché de confiance comme StubHub permet de protéger votre achat grâce à sa garantie FanProtect à 100 %.

Comment réserver vos vols pour un séjour à New York en décembre ?

Pour visiter New York, il faut passer par l’un des pôles de transport les plus fréquentés au monde. La plupart des fans et des touristes atterriront dans l’un des trois grands aéroports de la région : l’aéroport international John-F.-Kennedy (JFK), l’aéroport international Newark Liberty (EWR) ou l’aéroport de LaGuardia (LGA).

Aéroport international JFK (New York) : C’est la principale porte d’entrée des voyageurs internationaux en provenance de villes européennes comme Londres, Paris ou Francfort. Il permet de rejoindre directement Manhattan et Brooklyn en métro, via l’AirTrain, ou en voiture réservée sur une application.

C’est la principale porte d’entrée des voyageurs internationaux en provenance de villes européennes comme Londres, Paris ou Francfort. Il permet de rejoindre directement Manhattan et Brooklyn en métro, via l’AirTrain, ou en voiture réservée sur une application. Newark Liberty (New Jersey) : Une excellente solution de rechange, surtout si votre programme comprend un match de NFL au MetLife Stadium ou si vous séjournez dans la partie ouest de Manhattan.

Une excellente solution de rechange, surtout si votre programme comprend un match de NFL au MetLife Stadium ou si vous séjournez dans la partie ouest de Manhattan. Aéroport de LaGuardia (New York) : C’est l’aéroport privilégié pour les vols intérieurs aux États-Unis. Récemment rénové, il permet de rejoindre rapidement Midtown et le Queens.

Nous recommandons d’utiliser des plateformes comme Skyscanner pour surveiller les baisses de prix. Des compagnies comme Delta, JetBlue et British Airways sont des choix appréciés pour rejoindre la capitale nord-américaine des fêtes.

Combien coûtent les vols vers New York en décembre ?

Les frais de voyage devraient être élevés pendant les fêtes. En décembre, les vols au départ des grandes plateformes aéroportuaires européennes ou de la côte ouest des États-Unis coûtent généralement entre 400 et 1 200 dollars américains. Réserver tôt est indispensable pour obtenir les meilleurs tarifs.

Date Départ Arrivée Coût estimé (USD) 5 décembre Londres (LHR) New York (JFK) 750 $ 10 décembre Los Angeles (LAX) Newark (EWR) 450 $ 18 décembre Paris (CDG) New York (JFK) 850 $

Où séjourner pour une escapade à New York en décembre ?

Les événements se déroulant à Manhattan, à Brooklyn et même dans le New Jersey, les visiteurs ont intérêt à choisir un hébergement qui leur permette de se déplacer facilement et de rester au chaud pendant les mois froids de l’hiver.

Midtown Manhattan (pour Broadway, le Madison Square Garden et les visites de Noël) : Séjourner à Midtown vous place au cœur de l’animation. Vous pourrez rejoindre à pied le Radio City Christmas Spectacular, le quartier des théâtres pour les spectacles de Broadway et le Madison Square Garden pour les matchs des Knicks et des Rangers. Le quartier offre une atmosphère effervescente, avec un accès immédiat aux principales lignes de métro et aux sites emblématiques.

Downtown Brooklyn (pour la NBA et les concerts) Si votre programme compte de nombreux matchs des Brooklyn Nets ou concerts au Barclays Center, séjourner à Downtown Brooklyn vous offrira un cadre plus branché et un peu plus détendu. Les hôtels de charme du secteur offrent des vues impressionnantes sur les gratte-ciel et permettent de rejoindre facilement Manhattan en métro.

Comment se déplacer à New York ?

Pour gérer les jours de match, les sorties de théâtre et l’affluence des fêtes, quelques informations pratiques sont utiles :

Voitures réservées sur une application : Lyft est incontournable aux États-Unis, particulièrement à New York. Si le métro est idéal pour les trajets en journée, réserver un Lyft est l’option la plus sûre, la plus confortable pour rester au chaud et la plus fiable pour les visiteurs qui quittent tard un événement au Madison Square Garden ou rentrent à leur hôtel après une sortie par une froide nuit de décembre.

Lyft est incontournable aux États-Unis, particulièrement à New York. Si le métro est idéal pour les trajets en journée, réserver un Lyft est l’option la plus sûre, la plus confortable pour rester au chaud et la plus fiable pour les visiteurs qui quittent tard un événement au Madison Square Garden ou rentrent à leur hôtel après une sortie par une froide nuit de décembre. Transports en commun : New York dispose d’un vaste réseau de métro, exploité par la MTA, qui fonctionne 24 heures sur 24 et permet d’éviter les embouteillages de Midtown pendant les fêtes. Il faut toutefois s’attendre à une forte affluence à Penn Station, sous le Madison Square Garden, après les matchs. Avoir une application de réservation de voiture à portée de main est une solution de secours idéale.

Comment rester connecté pendant votre séjour à New York ?

Pour voyager aux États-Unis, il vous faut un forfait de données qui fonctionne dès votre descente de l’avion. Rester connecté est essentiel pour présenter votre billet numérique StubHub à l’entrée, utiliser Google Maps afin de trouver votre théâtre ou commander un Lyft après le match.

Pour éviter les frais d’itinérance élevés de votre opérateur habituel, optez pour une eSIM. Avec eSIM.sm, vous pouvez bénéficier de données haut débit pendant tout votre séjour à partir de quelques dollars seulement. L’activation se fait facilement grâce à un code QR : vous pouvez ainsi être connecté dès votre arrivée à JFK ou à Newark. Vous pouvez aussi recharger facilement votre forfait de données si vous en avez besoin pour suivre votre équipe préférée ou explorer la ville.

Les incontournables de New York à découvrir en décembre :