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New York City in December 2026Getty Images
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Comment découvrir New York en décembre 2026 : où acheter des billets, réserver des vols et des hébergements, et bien plus encore

SHOPPING

Voici comment obtenir des billets pour découvrir le meilleur de New York cet hiver

La ville de New York s’apprête à briller de nouveau sur la scène mondiale comme destination de vacances incontournable en décembre 2026.

Après un automne spectaculaire, New York a conforté sa réputation de destination hivernale inoubliable, entre traditions de Noël emblématiques, affiches palpitantes de NBA, grands succès de Broadway et spectacles d’humour.

Que vous voyagiez depuis une autre région des États-Unis ou depuis l’étranger, GOAL vous propose un guide complet pour obtenir vos billets, réserver les meilleurs vols à destination de JFK ou de Newark et trouver l’hébergement idéal pour votre séjour hivernal dans les cinq arrondissements de la ville.

Quel est le programme des événements à New York en décembre 2026 ?

GOAL vous présente un panorama très détaillé des divertissements proposés dans toute la ville en décembre. Des grands concerts aux spectacles d’humour plus intimistes, voici ce qui figure au programme :

Date

Événement

Lieu

Billets

Mardi 1er décembre

Doja Cat

Madison Square Garden

Billets

Jeudi 3 décembre

Wisin

United Palace Theatre

Billets

Jeudi 3 décembre

Brent Faiyaz

Barclays Center

Billets

Dimanche 6 décembre

New York Giants contre San Francisco 49ers

MetLife Stadium

Billets

Mardi 8 décembre

The Compound and Friends

Stage 1 at New World Stages

Billets

Vendredi 11 décembre

Z100 Jingle Ball

Madison Square Garden

Billets

Samedi 12 décembre

Match de football américain Army contre Navy

MetLife Stadium

Billets

Dimanche 13 décembre

Denver Broncos contre New York Jets

MetLife Stadium

Billets

Dimanche 13 décembre

Boston Celtics contre Brooklyn Nets

Barclays Center

Billets

Mardi 15 et mercredi 16 décembre

Trevor Noah

Beacon Theatre

Billets

Mercredi 16 décembre

Brooklyn Nets contre Dallas Mavericks

Barclays Center

Billets

Mercredi 16 et jeudi 17 décembre

Andrea Bocelli

Madison Square Garden

Billets

Dimanche 20 décembre

New York Islanders contre New York Rangers

UBS Arena, Elmont

Billets

Mercredi 23 décembre

Utah Jazz contre New York Knicks

Madison Square Garden

Billets

Vendredi 25 décembre

San Antonio Spurs contre New York Knicks (jour de Noël)

Madison Square Garden

Billets

Dimanche 27 décembre

Brooklyn Nets contre New York Knicks

Madison Square Garden

Billets

Tout au long du mois de décembre

The Great Gatsby

Broadway Theatre

Billets

Mardi 29 décembre

Detroit Red Wings contre New York Rangers

Madison Square Garden

Billets

Du mercredi 30 décembre au samedi 2 janvier

Série de concerts du Nouvel An de Phish

Madison Square Garden

Billets

Tout au long du mois de décembre

Radio City Christmas Spectacular

Radio City Music Hall

Billets

Tout au long du mois de décembre

Casse-Noisette de George Balanchine (New York City Ballet)

David H. Koch Theater, Lincoln Center

Billets

Tout au long du mois de décembre

Alvin Ailey American Dance Theater (à partir du 2 décembre)

New York City Center

Billets

Comment obtenir des billets pour les événements de décembre à New York ?

À ce jour, la disponibilité des billets en vente initiale pour les événements de fêtes les plus prisés, comme les représentations des Rockettes aux horaires recherchés le week-end ou les matchs des Knicks pendant la semaine de Noël, atteint officiellement un niveau historiquement bas. Avec des millions de touristes qui affluent dans la ville, les billetteries sont soumises à une forte pression.

Voici l’essentiel à retenir :

  • Le marché de la revente est ouvert : Si vous avez manqué la vente initiale, des plateformes comme StubHub constituent la principale option autorisée permettant aux fans d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche de décembre. C’est votre meilleure chance d’obtenir une place pour un spectacle de Broadway complet, un siège VIP au Madison Square Garden ou une place bien située pour Trevor Noah au Beacon Theatre.
  • Entrée 100 % numérique : Presque toutes les grandes salles new-yorkaises utilisent exclusivement des billets numériques. Vous aurez besoin d’un smartphone connecté à Internet pour présenter vos billets aux portiques d’entrée.
  • Prix et sécurité : Pensez à vérifier les conditions générales de tout site de revente. Passer par une place de marché de confiance comme StubHub permet de protéger votre achat grâce à sa garantie FanProtect à 100 %.

Comment réserver vos vols pour un séjour à New York en décembre ?

Pour visiter New York, il faut passer par l’un des pôles de transport les plus fréquentés au monde. La plupart des fans et des touristes atterriront dans l’un des trois grands aéroports de la région : l’aéroport international John-F.-Kennedy (JFK), l’aéroport international Newark Liberty (EWR) ou l’aéroport de LaGuardia (LGA).

  • Aéroport international JFK (New York) : C’est la principale porte d’entrée des voyageurs internationaux en provenance de villes européennes comme Londres, Paris ou Francfort. Il permet de rejoindre directement Manhattan et Brooklyn en métro, via l’AirTrain, ou en voiture réservée sur une application.
  • Newark Liberty (New Jersey) : Une excellente solution de rechange, surtout si votre programme comprend un match de NFL au MetLife Stadium ou si vous séjournez dans la partie ouest de Manhattan.
  • Aéroport de LaGuardia (New York) : C’est l’aéroport privilégié pour les vols intérieurs aux États-Unis. Récemment rénové, il permet de rejoindre rapidement Midtown et le Queens.

Nous recommandons d’utiliser des plateformes comme Skyscanner pour surveiller les baisses de prix. Des compagnies comme Delta, JetBlue et British Airways sont des choix appréciés pour rejoindre la capitale nord-américaine des fêtes.

Combien coûtent les vols vers New York en décembre ?

Les frais de voyage devraient être élevés pendant les fêtes. En décembre, les vols au départ des grandes plateformes aéroportuaires européennes ou de la côte ouest des États-Unis coûtent généralement entre 400 et 1 200 dollars américains. Réserver tôt est indispensable pour obtenir les meilleurs tarifs.

Date

Départ

Arrivée

Coût estimé (USD)

5 décembre

Londres (LHR)

New York (JFK)

750 $

10 décembre

Los Angeles (LAX)

Newark (EWR)

450 $

18 décembre

Paris (CDG)

New York (JFK)

850 $

Où séjourner pour une escapade à New York en décembre ?

Les événements se déroulant à Manhattan, à Brooklyn et même dans le New Jersey, les visiteurs ont intérêt à choisir un hébergement qui leur permette de se déplacer facilement et de rester au chaud pendant les mois froids de l’hiver.

Midtown Manhattan (pour Broadway, le Madison Square Garden et les visites de Noël) : Séjourner à Midtown vous place au cœur de l’animation. Vous pourrez rejoindre à pied le Radio City Christmas Spectacular, le quartier des théâtres pour les spectacles de Broadway et le Madison Square Garden pour les matchs des Knicks et des Rangers. Le quartier offre une atmosphère effervescente, avec un accès immédiat aux principales lignes de métro et aux sites emblématiques.

Downtown Brooklyn (pour la NBA et les concerts) Si votre programme compte de nombreux matchs des Brooklyn Nets ou concerts au Barclays Center, séjourner à Downtown Brooklyn vous offrira un cadre plus branché et un peu plus détendu. Les hôtels de charme du secteur offrent des vues impressionnantes sur les gratte-ciel et permettent de rejoindre facilement Manhattan en métro.

Comment se déplacer à New York ?

Pour gérer les jours de match, les sorties de théâtre et l’affluence des fêtes, quelques informations pratiques sont utiles :

  • Voitures réservées sur une application : Lyft est incontournable aux États-Unis, particulièrement à New York. Si le métro est idéal pour les trajets en journée, réserver un Lyft est l’option la plus sûre, la plus confortable pour rester au chaud et la plus fiable pour les visiteurs qui quittent tard un événement au Madison Square Garden ou rentrent à leur hôtel après une sortie par une froide nuit de décembre.
  • Transports en commun : New York dispose d’un vaste réseau de métro, exploité par la MTA, qui fonctionne 24 heures sur 24 et permet d’éviter les embouteillages de Midtown pendant les fêtes. Il faut toutefois s’attendre à une forte affluence à Penn Station, sous le Madison Square Garden, après les matchs. Avoir une application de réservation de voiture à portée de main est une solution de secours idéale.

Comment rester connecté pendant votre séjour à New York ?

Pour voyager aux États-Unis, il vous faut un forfait de données qui fonctionne dès votre descente de l’avion. Rester connecté est essentiel pour présenter votre billet numérique StubHub à l’entrée, utiliser Google Maps afin de trouver votre théâtre ou commander un Lyft après le match.

Pour éviter les frais d’itinérance élevés de votre opérateur habituel, optez pour une eSIM. Avec eSIM.sm, vous pouvez bénéficier de données haut débit pendant tout votre séjour à partir de quelques dollars seulement. L’activation se fait facilement grâce à un code QR : vous pouvez ainsi être connecté dès votre arrivée à JFK ou à Newark. Vous pouvez aussi recharger facilement votre forfait de données si vous en avez besoin pour suivre votre équipe préférée ou explorer la ville.

Les incontournables de New York à découvrir en décembre :

  • Les Rockettes : Véritables moteurs de l’ambiance festive new-yorkaise, elles font partie intégrante des traditions hivernales de la ville grâce à leurs chorégraphies d’une précision remarquable au Radio City Music Hall.
  • Jalen Brunson et les Knicks : Véritable cœur des New York Knicks, Brunson est à voir orchestrer l’attaque au Madison Square Garden pour tout amateur de sport de passage dans la ville.
  • La troupe de The Great Gatsby : Une présence éblouissante et pleine d’énergie à Broadway, qui s’impose comme la principale attraction théâtrale du quartier des théâtres cette saison.
  • Les illuminations de Noël de Dyker Heights : À Brooklyn, ce quartier offre un spectacle à la fois harmonieux et saisissant. Ses décorations lumineuses extravagantes sont un élément clé à intégrer à votre programme de visites pendant les fêtes.

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