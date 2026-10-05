Vous avez toujours envie d’assister à un Grand Prix avant le tomber de rideau sur ce qui a été une sensationnelle campagne de F1 ? Rien ne vaut le fait de vivre l’instant présent. Faites de ces rêves une réalité au Grand Prix de Mexico, qui se déroule du 30 octobre au 1er novembre.

Le Grand Prix du Mexique, ou Grand Prix de Mexico comme il est appelé depuis 2021, se dispute à l’Autodromo Hermanos Rodriguez depuis sa première apparition au calendrier de la F1 en 1963.

Malgré quelques périodes creuses durant lesquelles l’épreuve n’a pas eu lieu, c’est désormais un rendez-vous régulier du calendrier des sports mécaniques et un site extrêmement populaire, réputé pour ses supporters passionnés et ses courses spectaculaires.

Que vous soyez un fan inconditionnel de F1 ou un simple observateur, le Grand Prix de Mexico ne manquera pas de stimuler vos sens. Laissez GOAL vous expliquer comment acheter des billets pour le Grand Prix, combien ils coûtent et où vous pouvez vous les procurer.

Quand a lieu le Grand Prix de Mexico de F1 2026 ?

Le Grand Prix de Mexico 2026 se déroule sur tout le week-end, du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre.

Date Heure (locale) Circuit (lieu) Billets Dimanche 1er novembre 14 h (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexico) Billets

Comment acheter des billets pour le Grand Prix de Mexico de F1 2026

Les fans peuvent acheter des billets pour le Grand Prix de Mexico de F1 2026 auprès de plusieurs revendeurs. Ils sont proposés sur le portail billetterie de la Formule 1, accessible directement via le site officiel de la discipline, et sont également disponibles sur le site même de l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Veuillez noter que le circuit du Grand Prix de Mexico est divisé en différentes zones, distinguées par leur propre code couleur. Pour accéder à la zone désignée, vous devez entrer par la porte appropriée. Chaque zone dispose de sa propre fan zone avec tous les services et équipements nécessaires.

Voici un aperçu des différentes zones :

Zone Principales tribunes et zones Vues clés sur la piste Meilleure porte d’entrée Vert (Verde) Tribunes 1 et 2, Paddock Club, Champions Club Voie des stands, grille de départ, principale ligne droite départ/arrivée Portes 4, 6, 7 Orange (Naranja) Tribune 2A Dépassements à haute vitesse sur la ligne droite principale (admission générale) Porte 8 Bleu (Azul) Tribunes 3, 3A, 4, 5, 6, 6A Zone de freinage du virage 1, enchaînement en S Moisés Solana (virages 1 à 3) Portes 9 et 12 Jaune (Amarilla) Tribunes 7, 9, 10, 11 Complexe sinueux des virages 4 à 6 à la fin de la deuxième zone DRS Portes 13 et 14 Gris (Gris) Tribune 14 (Foro Sol Sur) Section stade, virages 13 et 14, cérémonie du podium après la course Porte 2 Marron (Café) Tribune 15 (Foro Sol Norte) Section stade, virages lents, immense ambiance de concert Porte 2

Si vous cherchez à obtenir des places de dernière minute, les fans peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui permet aux acheteurs d’avoir la certitude que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour de la course.

Combien coûtent les billets pour le Grand Prix de Mexico de F1 2026 ?

Les billets officiels 3 jours pour le Grand Prix de Mexico de F1 2026 à l’Autódromo Hermanos Rodríguez vont de 3 900 MXN à 30 500 MXN (215 $ USD à 1 678 $ USD) selon la zone et la section de placement. Les billets sont strictement limités à leur zone, ce qui signifie que vous ne pouvez pas passer dans d’autres zones à code couleur une fois à l’intérieur du circuit.

Tribune Zone du circuit Emplacement et type de vue Billets officiels 3 jours (MXN) Grada 1 et 2 Vert Ligne droite principale, voie des stands et animation sur la grille 30 500 Grada 10 Jaune Virages rapides (virages 4 à 6) 19 900 Grada 11 Jaune Virage 6 et approche des S du lac 18 300 Grada 4 et 5 Bleu Point de freinage majeur et action dans les virages 1 à 2 15 000 Grada 5A Bleu Vue intérieure sur le complexe d’ouverture des virages 1 à 3 13 900 Grada 7 Jaune Entrée du complexe des virages 4 et 5 13 900 Grada 6 Bleu Zone d’accélération à la sortie du virage 3 13 000 Grada 12 Jaune Section rapide dans les virages 4 à 6 12 800 Grada 9 Bleu Accélération le long de la ligne droite arrière 12 400 Grada 8 Bleu Milieu de la ligne droite arrière à haute vitesse 10 500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Gris À l’intérieur du stade emblématique, derniers virages et podium 10 000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Marron À l’intérieur du stade emblématique, section chicane lente 10 000 Grada 3A et 6B Bleu Entrée d’un point chaud de dépassement / ligne droite arrière 9 900 Grada 6A Bleu Zone debout d’admission générale 7 000 Grada 2A Orange Zone debout au milieu de la ligne droite des stands / admission générale domestique 3 900

Forfaits VIP et hospitalité

Si vous cherchez autre chose que les places standard en tribune, des forfaits VIP haut de gamme offrent une restauration premium, des bars à volonté et un accès au paddock :

Champions Club : situé le long de la ligne droite principale, avec des prix à partir d’environ 5 600 $ USD. Cela comprend une place réservée en tribune, l’accès à un salon hospitalité et des visites guidées du paddock.

F1 Paddock Club : le niveau ultime de luxe, situé soit au-dessus du bâtiment des stands, soit au deuxième niveau du stade Foro Sol, à partir d’environ 9 600 $ USD.

Gardez un œil sur les sites officiels de la F1 et de l’Autodromo Hermanos Rodriguez à l’approche de l’événement pour des informations supplémentaires, ainsi que sur des sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Programme du week-end du Grand Prix de Mexico de F1 2026

Les essais, les qualifications et la course du Grand Prix de Mexico sont répartis sur trois jours, comme indiqué ci-dessous :

Date Session Heure (locale - CST) Vendredi 30 octobre Essais 1 12:30 Vendredi 30 octobre Essais 2 16:00 Samedi 31 octobre Essais 3 11:30 Samedi 31 octobre Qualifications 15:00 Dimanche 1er novembre Course 14:00

Où se déroule le Grand Prix de Mexico de F1 2026 ?

Le Grand Prix de Mexico se dispute à l’Autodromo Hermanos Rodriguez, comme cela a toujours été le cas, même si la piste était connue sous le nom de Magdalena Mixhuca avant 1979.

Le circuit a été inauguré en 1959 et la version actuelle suit encore largement le tracé du circuit d’origine. Cependant, la configuration moderne, longue d’environ 4,3 kilomètres, voit la piste serpenter à travers un ancien stade de baseball, offrant l’un des décors les plus saisissants de la saison de F1.

L’Autodromo Hermanos Rodriguez se situe à plus de 2 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui fait du Grand Prix une expérience éprouvante pour les pilotes. Les équipes de F1 ont également beaucoup à prendre en compte, car l’air raréfié affecte les performances du moteur et l’aérodynamique.

Valtteri Bottas détient le record du tour en 1:17.774. Il a signé ce temps lors de l’édition 2021 de la course, remportée par Max Verstappen.

Comment se rendre au Grand Prix de Mexico de F1

L’aéroport le plus proche de l’Autodromo Hermanos Rodriguez est l’aéroport international Benito Juarez, également connu sous le nom d’aéroport international de Mexico. Il se situe à environ 10 kilomètres à l’est du circuit.

Location de voiture :

À l’aéroport international Benito Juarez, plusieurs sociétés de location de voitures sont idéalement situées dans les terminaux. Parmi elles, Avis, Budget et Hertz.

Taxi/services de VTC :

À Mexico, les voyageurs disposent de plusieurs options pour se déplacer confortablement en ville grâce aux taxis et aux services de VTC. Parmi les plus populaires figurent Uber, Didi et les taxis classiques (Sitio de Taxis ou Taxi Libre).

Transports publics :

Pour se rendre de l’aéroport international Benito Juarez au centre-ville de Mexico en transports publics, plusieurs options existent, notamment le Metro et le Metrobus. Le circuit de Mexico organise également un service Ticket2ride. Il s’agit d’un service de navette depuis certains lieux sélectionnés jusqu’au circuit, puis retour.

À quoi s’attendre au Grand Prix du Mexique de F1 2026 ?

Au cours des années 1970, le Grand Prix du Mexique a été l’un des points centraux de l’âge d’or de la F1, attirant des foules immenses et offrant un spectacle palpitant. L’un des facteurs qui ont conduit à son récent regain de popularité et de prospérité a été le succès du pilote mexicain Sergio Perez, qui a terminé dauphin de Max Verstappen au championnat du monde de F1 2023 et a enregistré des places dans le top 10 du classement des pilotes pendant onze années consécutives (2014-2024). Il revient cette année au volant de sa Cadillac, après avoir été absent de la campagne 2025.

Le seul autre Mexicain à avoir remporté une course de F1 est Pedro Rodriguez en 1970. Il est malheureusement décédé un an plus tard à la suite d’un incident en course, mais son héritage perdure puisque le circuit de Mexico a été renommé en son honneur et en celui de son frère Ricardo, lui aussi ancien pilote de F1, en 1979.

L’Autodromo Hermanos Rodríguez est un circuit magnifique, que les passionnés de F1 doivent voir de leurs propres yeux au moins une fois dans leur vie. Située en plein centre de la capitale mexicaine, la piste se caractérise par son immense ligne droite principale de 1,2 km, l’une des plus longues de toute la saison de F1, sur laquelle les monoplaces modernes peuvent atteindre des vitesses allant jusqu’à 330 km/h. L’autre élément marquant est la section stade du Foro Sol, où les voitures passent à travers une tribune en cuvette.

Le Grand Prix de Mexico 2025 a été dominé par Lando Norris et ce résultat l’a propulsé en tête du championnat des pilotes. Le pilote McLaren a terminé avec plus de 30 secondes d’avance sur Charles Leclerc, de Ferrari, et Max Verstappen, de Red Bull. Assisterons-nous à une nouvelle édition dramatique cette fois-ci ? Ne tardez pas si vous voulez vous joindre à la foule lors de l’une des journées les plus mémorables du calendrier sportif mexicain.



