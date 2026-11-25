La Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 réunira 32 nations au Brésil du 24 juin au 25 juillet 2027. Ce sera la première édition du tournoi organisée en Amérique du Sud.

Alors que l'Espagne, tenante du titre, le Brésil, pays hôte, la France, l'Allemagne et l'Australie sont déjà qualifiés, les supporters pourront bientôt réserver leurs places. La FIFA ouvrira la première phase de vente le 1er décembre 2026, avant le tirage au sort final du 11 décembre. Les formules comprenant plusieurs matches proposeront des places à partir de seulement 5 $ par match.

GOAL vous présente toutes les dates confirmées des phases de vente, les modalités de la prévente et la marche à suivre pour acheter des billets pour la Coupe du monde féminine 2027.

Quand les billets pour la Coupe du monde féminine 2027 seront-ils mis en vente ?

La FIFA a confirmé quatre phases de vente de billets pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil :

Phase 1 (formules de plusieurs matches) : elle ouvre le mardi 1er décembre 2026 à 10 h, heure du Brésil (8 h, heure de l'Est des États-Unis / 13 h au Royaume-Uni / 14 h, heure d'Europe centrale), et se termine le mardi 8 décembre 2026 à 10 h, heure du Brésil. Les billets sont vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi, sans tirage au sort. Trois formules sont proposées : le Brazil Team Pass, l'Arena Pass et le Flex Pass.

elle ouvre le à 10 h, heure du Brésil (8 h, heure de l'Est des États-Unis / 13 h au Royaume-Uni / 14 h, heure d'Europe centrale), et se termine le à 10 h, heure du Brésil. Les billets sont vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi, sans tirage au sort. Trois formules sont proposées : le Brazil Team Pass, l'Arena Pass et le Flex Pass. Phase 2 (prévente Visa) : elle ouvre après le tirage au sort final du vendredi 11 décembre 2026 , une fois toutes les affiches et les heures des coups d'envoi fixées. Cette phase est réservée aux titulaires d'une carte de crédit ou de débit Visa.

elle ouvre après le tirage au sort final du , une fois toutes les affiches et les heures des coups d'envoi fixées. Cette phase est réservée aux titulaires d'une carte de crédit ou de débit Visa. Phases 3 et 4 (vente générale) : deux autres phases de vente ouvertes à tous les supporters suivront la prévente Visa. La FIFA annoncera leurs dates d'ouverture précises ultérieurement.

Date et heure Match Lieu Billets 24 juin 2027, horaire à confirmer Match d'ouverture (premier match de groupe du Brésil) Estadio do Maracana, Rio de Janeiro Billets 29 juin 2027, horaire à confirmer Deuxième match de groupe du Brésil Arena Itaquera, São Paulo Billets 4 juillet 2027, horaire à confirmer Troisième match de groupe du Brésil Estadio Nacional, Brasilia Billets Du 10 au 13 juillet 2027, horaires à confirmer Huitièmes de finale Les 8 stades hôtes, au Brésil Billets 16 juillet 2027, horaires à confirmer Quarts de finale 1 et 2 Estadio Mineirao, Belo Horizonte et Maracana, Rio de Janeiro Billets 17 juillet 2027, horaires à confirmer Quarts de finale 3 et 4 Arena Castelao, Fortaleza et Arena Itaquera, São Paulo Billets 20 juillet 2027, horaire à confirmer Première demi-finale Arena Itaquera, São Paulo Billets 21 juillet 2027, horaire à confirmer Deuxième demi-finale Estadio do Maracana, Rio de Janeiro Billets 24 juillet 2027, horaire à confirmer Match pour la troisième place Arena Itaquera, São Paulo Billets 25 juillet 2027, horaire à confirmer Finale de la Coupe du monde féminine 2027 Estadio do Maracana, Rio de Janeiro Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde féminine 2027 ?

Les billets officiels pour la Coupe du monde féminine 2027 sont vendus directement sur FIFA.com/tickets. La première phase fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi, dans la limite des places disponibles. Il est donc essentiel de se préparer :

Créez un compte FIFA ID à l'avance : inscrivez-vous gratuitement sur FIFA.com/tickets avant le 1er décembre pour éviter de perdre du temps dans la file d'attente virtuelle le matin de l'ouverture. Choisissez votre formule pour la première phase : décidez si vous souhaitez suivre le Brésil (Brazil Team Pass), rester dans une seule ville hôte (Arena Pass) ou combiner trois matches éligibles (Flex Pass). Vérifiez votre moyen de paiement : tous les achats officiels sont réglés en réals brésiliens (BRL). Visa est le partenaire de paiement privilégié de la FIFA, mais d'autres moyens de paiement sont acceptés lors de la première phase. Pour participer à la deuxième phase, après le tirage au sort du 11 décembre, une carte de débit ou de crédit Visa est nécessaire.

Les formules très demandées et les matches à élimination directe peuvent rapidement afficher complet. Si les billets sont épuisés sur le site officiel,Ticombo constitue alors une option.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde féminine 2027 ?

Les billets officiels vendus sur FIFA.com/tickets sont répartis en trois catégories de places, les catégories 1, 2 et 3. Tous les prix incluent les taxes :

Places les moins chères dans les formules : les places pour un match comprises dans les formules de la première phase commencent à seulement 5 $ US (30 BRL) par match en catégorie 3.

les places pour un match comprises dans les formules de la première phase commencent à seulement par match en catégorie 3. Flex Pass (trois matches) : les supporters qui choisissent trois rencontres éligibles peuvent composer une formule complète à partir de moins de 18 $ US (100 BRL) .

les supporters qui choisissent trois rencontres éligibles peuvent composer une formule complète à partir de moins de . Brazil Team Pass : l'accès garanti aux trois matches de groupe du Brésil commence à 36 $ US (205 BRL) en catégorie 3.

l'accès garanti aux trois matches de groupe du Brésil commence à en catégorie 3. Arena Pass : cette formule couvre les matches d'un même stade jusqu'aux quarts de finale inclus, lorsque cela s'applique. Elle permet d'économiser 27 % par rapport à l'achat de billets séparés. Certains groupes éligibles bénéficient également de tarifs réduits de moitié en vertu de la loi brésilienne.

Si tous les billets officiels mis en vente générale trouvent preneur, les plateformes de revente comme Ticombo offrent une autre possibilité d'obtenir des places à la dernière minute. Une fois les contingents officiels mis en vente, les prix sur le marché secondaire varieront selon la demande pour chaque match.

Tout savoir sur les billets pour la Coupe du monde féminine 2027

Comprendre les trois formules de la première phase vous aidera à obtenir les places les moins chères avant le début de la vente des billets pour des matches individuels :

Brazil Team Pass : cette formule donne accès aux trois matches de groupe du Brésil, pays hôte, à Rio de Janeiro (24 juin), São Paulo (29 juin) et Brasilia (4 juillet).

cette formule donne accès aux trois matches de groupe du Brésil, pays hôte, à Rio de Janeiro (24 juin), São Paulo (29 juin) et Brasilia (4 juillet). Arena Pass : cette formule est idéale pour les supporters qui séjournent dans une seule ville hôte. Elle couvre tous les matches du stade choisi jusqu'aux huitièmes de finale inclus (Brasilia, Porto Alegre, Recife et Salvador) ou jusqu'aux quarts de finale inclus (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte et Fortaleza). Les demi-finales, le match pour la troisième place et la finale sont exclus.

cette formule est idéale pour les supporters qui séjournent dans une seule ville hôte. Elle couvre tous les matches du stade choisi jusqu'aux huitièmes de finale inclus (Brasilia, Porto Alegre, Recife et Salvador) ou jusqu'aux quarts de finale inclus (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte et Fortaleza). Les demi-finales, le match pour la troisième place et la finale sont exclus. Flex Pass : cette formule permet de choisir trois matches éligibles dans le tournoi. Elle peut comprendre au maximum un match de groupe du Brésil ou une demi-finale. La finale et le match pour la troisième place sont exclus.

Huit stades brésiliens emblématiques de la Coupe du monde masculine 2014 accueilleront les 64 matches : Rio de Janeiro (Maracana), São Paulo (Arena Itaquera), Belo Horizonte (Mineirao), Brasilia (Estadio Nacional), Fortaleza (Arena Castelao), Porto Alegre (Beira-Rio), Salvador (Arena Fonte Nova) et Recife (Arena de Pernambuco).