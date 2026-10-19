Les offres d’hospitalité officielles pour l’EURO 2028 de l’UEFA viennent d’être dévoilées et sont désormais disponibles auprès des prestataires d’hospitalité officiels. C’est donc le moyen d’obtenir des billets dès maintenant.

Où que vous résidiez au Royaume-Uni, le football international de haut niveau sera près de chez vous. Les supporters peuvent personnaliser leur expérience en suivant leur équipe nationale préférée, en choisissant des stades précis ou en s’assurant une place pour la finale historique.

GOAL vous explique tout sur les billets avec hospitalité pour l’EURO 2028 de l’UEFA : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand aura lieu l’EURO 2028 de l’UEFA ?

L’EURO 2028 de l’UEFA débutera le 9 juin à Cardiff.

Au total, 51 matches seront disputés, et la finale aura lieu au stade de Wembley le 9 juillet.

Le tournoi proposera du football international de haut niveau près de chez vous, avec des matches organisés dans neuf enceintes historiques réparties entre quatre nations.

Cardiff et Dublin accueilleront des rencontres de l’EURO 2028 de l’UEFA, tout comme Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham et Londres, villes où la passion du football est bien ancrée.

Quels types de billets pour l’EURO 2028 de l’UEFA sont disponibles dès maintenant ?

Type de billet Présentation Réserver des billets Formule par stade Garantit une place dans un espace d’hospitalité officiel pour tous les matches disputés dans le stade choisi. Réserver des billets Suivre mon équipe Donne accès aux matches de l’équipe choisie jusqu’aux quarts de finale. Réserver des billets Expérience pour un match Permet de choisir une affiche incontournable et d’y assister avec une offre d’hospitalité officielle. Réserver des billets Formule pour les derniers tours Garantit une offre d’hospitalité officielle pour les trois plus grands matches organisés au stade de Wembley : les deux demi-finales et la finale. Réserver des billets

Types d’offres d’hospitalité disponibles pour l’EURO 2028 de l’UEFA :

Type d’hospitalité Catégorie Présentation Skybox Loge de luxe L’expérience d’hospitalité privée la plus exclusive. Elle comprend l’usage exclusif d’une loge de luxe avec un personnel d’accueil dédié, une restauration gastronomique servie dans la loge, des boissons haut de gamme, dont du champagne, et un accès direct aux places de catégorie supérieure situées devant la loge. BEYOND Platinum Salon exclusif Un espace de réception très haut de gamme proposé uniquement dans certains stades : ceux de Wembley, Tottenham Hotspur, Everton et Manchester City. Il comprend un salon partagé intimiste et prestigieux, des menus sur mesure élaborés par des chefs renommés, des boissons de luxe, un stationnement prioritaire sous réserve de disponibilité, un cadeau commémoratif haut de gamme et des sièges rembourrés idéalement situés au centre. Platinum Salon haut de gamme Une expérience d’hospitalité partagée de premier ordre dans un élégant salon aménagé comme un restaurant au sein du stade. Elle comprend un repas à la carte et un accès direct à des places de catégorie supérieure. Prestige Hospitalité haut de gamme Une expérience contemporaine dans un salon de catégorie « classe affaires », situé dans le stade ou à proximité. Elle comprend des menus sélectionnés avec soin, un choix de boissons haut de gamme et des places de catégorie supérieure offrant une excellente vue. Club Hospitalité détente Un espace d’hospitalité partagé à l’ambiance détendue, festive et conviviale, situé dans le stade ou à proximité. Il propose des animations dynamiques, de la nourriture et des boissons comprises dans la formule, ainsi que de très bonnes places. Supporters Club Hospitalité pour les supporters Des espaces partagés aux couleurs des équipes, adaptés aux affiches du jour. La formule comprend de la nourriture, des boissons et une place pour le match.

Comment acheter des billets avec hospitalité pour l’EURO 2028 de l’UEFA ?

Dans le cadre d’un nouveau partenariat, Seat Unique a été désignée plateforme officielle de vente en ligne au Royaume-Uni et en Irlande pour BEYOND Hospitality 28 AG, le prestataire d’hospitalité officiel de l’EURO 2028 de l’UEFA.

Grâce à cette collaboration, les passionnés de football peuvent s’assurer un accès haut de gamme garanti aux matches les plus attendus de 2028, avec une réservation fiable et simple.

L’hospitalité officielle va bien au-delà des 90 minutes d’un match de football. Les formules sont conçues pour offrir une expérience de luxe les jours de match, associant les meilleures vues du stade à une restauration d’exception, des boissons offertes et des animations exclusives.

Que vous receviez des clients professionnels, célébriez un événement en famille ou profitiez d’un rendez-vous sportif historique entre amis, ces formules offrent un cadre haut de gamme pour s’imprégner de l’atmosphère du match et de l’ambiance du tournoi.

L’EURO 2028 de l’UEFA se déroulera dans des stades de référence au Royaume-Uni et en Irlande, déjà dotés d’installations d’hospitalité de haut niveau. Les offres de restauration et de boissons devraient ainsi proposer des expériences culinaires immersives orchestrées par des chefs réputés.

Combien coûtent les billets avec hospitalité pour l’EURO 2028 de l’UEFA ?

Les tarifs des offres d’hospitalité commencent à 900 £ par personne et montent jusqu’à 3 550 £ ou plus, selon le niveau de luxe, l’importance du match et le stade.

Offres d’hospitalité et grille tarifaire

Les formules sont réparties en plusieurs catégories, combinant restauration raffinée, animations et places haut de gamme. Les tarifs officiels de départ pour chaque catégorie sont les suivants :

Supporters Club / Club (à partir de 900 £ par personne) : La catégorie d’entrée de gamme, pensée pour les supporters. Elle offre une ambiance animée, des plats appréciés du public, des boissons à volonté, des animations sur place et un billet garanti pour le match.

Prestige (à partir de 1 450 £ par personne) : Une expérience contemporaine dans un salon de catégorie « classe affaires », avec des menus sélectionnés avec soin, des boissons haut de gamme et certaines des meilleures vues disponibles dans le stade.

Platinum (à partir de 1 950 £ par personne) : Une expérience de luxe dans un salon haut de gamme partagé, avec une restauration à la carte raffinée et un accès direct à des places de catégorie supérieure.

BEYOND Platinum (à partir de 3 550 £ par personne) : Le salon exclusif très haut de gamme, proposant une restauration particulièrement raffinée et soigneusement élaborée, une sélection de boissons d’exception et une vue remarquable sur le terrain.

Skybox (à partir de 2 400 £ par personne / loges entières jusqu’à 1,49 million d’euros) : L’offre d’hospitalité en loge privée la plus exclusive pour les groupes. Les formules donnant accès à une loge entière, destinées aux entreprises ou aux particuliers, peuvent atteindre 1,49 million d’euros pour des loges de direction de grande capacité (50 places), couvrant l’ensemble des matches disputés dans un stade, soit environ 4 300 € par personne et par match en moyenne.

Pas de tarification dynamique : Contrairement aux tendances récentes dans le sport et le spectacle, le prestataire officiel a confirmé que les prix sont fixes et n’augmenteront pas automatiquement en fonction de la demande.

Quels sont les stades de l’EURO 2028 de l’UEFA ?

Stade (ville et pays) Capacité Nombre de matches Informations et particularités Stade de Wembley (Londres, Angleterre) Environ 90 000 8 matches Accueillera la finale, les deux demi-finales, 1 quart de finale et 4 matches de groupe Principality Stadium (Cardiff, pays de Galles) Environ 74 000 6 matches Accueillera le match d’ouverture du tournoi Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Angleterre) Environ 62 850 5 matches Stade ultramoderne doté d’une pelouse entièrement rétractable Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) Environ 61 000 5 matches Des travaux d’agrandissement sont en cours pour en faire un site majeur dans le nord du pays Hill Dickinson Stadium (Liverpool, Angleterre) Environ 53 000 5 matches Nouveau stade ultramoderne au bord de la Mersey St James’ Park (Newcastle, Angleterre) Environ 52 350 5 matches Réputé pour son ambiance passionnée et ses tribunes à un seul niveau fortement inclinées Hampden Park (Glasgow, Écosse) Environ 52 032 6 matches Haut lieu historique du football écossais, qui accueillera des matches de groupe et de la phase à élimination directe Aviva Stadium (Dublin, Irlande) Environ 51 700 7 matches Stade incurvé à l’architecture singulière, qui accueillera des matches jusqu’aux quarts de finale Villa Park (Birmingham, Angleterre) Environ 50 000 places ou plus 4 matches Stade historique rénové, qui accueillera 3 matches de groupe et un huitième de finale

Répartition des matches de groupe : Chaque stade accueillera des matches d’au moins deux groupes différents afin que les supporters locaux puissent voir un large éventail de nations en compétition.

Avantage du terrain : Les pays coorganisateurs qui se qualifieront à l’issue des qualifications européennes auront la garantie de disputer leurs trois matches de groupe à domicile.



