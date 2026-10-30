Les offres d’hospitalité officielles pour l’UEFA EURO 2028 viennent d’être lancées et sont désormais disponibles auprès des prestataires d’hospitalité officiels. Si vous souhaitez réserver des billets dès maintenant, c’est donc une possibilité.

Où que vous soyez au Royaume-Uni, le football international de haut niveau sera près de chez vous. Les supporters peuvent personnaliser leur expérience en suivant leur équipe nationale préférée, en choisissant certains stades ou en s’assurant une place pour la finale historique.

Laissez GOAL vous présenter les billets d’hospitalité de l’UEFA Euro 2028 : où les acheter, combien ils coûtent et tout ce qu’il faut savoir.

Quand se déroule l’UEFA Euro 2028 ?

L’UEFA Euro 2028 débutera le 9 juin à Cardiff.

Au total, 51 matches seront disputés. La finale aura lieu au Wembley Stadium le 9 juillet.

Le tournoi amènera le football international de haut niveau près de chez vous, avec des matches organisés dans neuf enceintes historiques réparties dans quatre nations.

Cardiff et Dublin figurent parmi les villes hôtes de l’UEFA Euro 2028, tout comme Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham et Londres, où le football suscite une grande ferveur.

Quels types de billets pour l’UEFA Euro 2028 sont disponibles dès maintenant ?

Type de billet Présentation Réserver des billets Formule par stade Donne accès à un espace d’hospitalité officiel pour tous les matches disputés dans le stade choisi. Réserver des billets Suivre mon équipe Donne accès aux matches de l’équipe choisie jusqu’aux quarts de finale. Réserver des billets Expérience pour un match Permet de choisir une affiche incontournable et d’y assister avec une offre d’hospitalité officielle. Réserver des billets Formule pour les derniers tours Donne accès à une offre d’hospitalité officielle pour les trois plus grands matches au Wembley Stadium : les deux demi-finales et la finale. Réserver des billets

Types d’offres d’hospitalité disponibles pour l’UEFA Euro 2028 :

Type d’hospitalité Catégorie Présentation Skybox Loge de luxe L’expérience d’hospitalité privée la plus exclusive. Elle comprend l’usage exclusif d’une loge de luxe avec un personnel d’accueil dédié, un repas gastronomique servi dans la loge, des boissons haut de gamme, dont du champagne, et un accès direct aux places premium situées devant la loge. BEYOND Platinum Salon exclusif Un espace de réception très haut de gamme proposé uniquement dans certains stades (Wembley, Tottenham Hotspur, Everton et Manchester City). Il offre l’accès à un salon partagé intimiste et prestigieux, des menus sur mesure élaborés par des chefs renommés, des boissons de luxe, un stationnement prioritaire (sous réserve de disponibilité), un cadeau souvenir haut de gamme et des sièges rembourrés idéalement situés au centre. Platinum Salon haut de gamme Une expérience d’hospitalité partagée de premier ordre, dans un élégant salon aménagé comme un restaurant au sein du stade. Elle comprend un repas à la carte et un accès direct à des places premium de première catégorie. Prestige Hospitalité premium Une expérience contemporaine dans un salon de type « classe affaires », situé dans le stade ou à proximité. Elle comprend des menus soigneusement composés, une sélection de boissons haut de gamme et des places de première catégorie offrant une excellente vue. Club Hospitalité détente Un espace d’hospitalité partagé, convivial et festif, situé dans le stade ou à proximité. Il propose des animations, de la nourriture et des boissons comprises dans l’offre, ainsi que de très bonnes places. Supporters Club Hospitalité pour les supporters Des espaces partagés aux couleurs des équipes, adaptés aux affiches du jour. L’offre comprend de la nourriture, des boissons et une place pour le match.

Comment acheter des billets d’hospitalité pour l’UEFA Euro 2028 ?

Dans le cadre d’un nouveau partenariat, Seat Unique a été désignée plateforme officielle de vente en ligne au Royaume-Uni et en Irlande pour BEYOND Hospitality 28 AG, prestataire officiel des offres d’hospitalité de l’UEFA EURO 2028.

Grâce à cette collaboration, les passionnés de football peuvent réserver un accès premium garanti aux matches les plus attendus de 2028, au moyen d’un processus de réservation fiable et simple.

L’hospitalité officielle ne se limite pas aux 90 minutes d’un match de football. Les offres sont conçues pour proposer une expérience haut de gamme les jours de match, associant les meilleures vues du stade à une cuisine de classe mondiale, des boissons offertes et des animations exclusives.

Que vous receviez des clients professionnels, célébriez l’événement en famille ou profitiez d’un rendez-vous sportif historique entre amis, ces offres vous permettent de vivre l’ambiance du match et du tournoi dans un cadre haut de gamme.

L’UEFA Euro 2028 se déroulera dans des stades de référence au Royaume-Uni et en Irlande, déjà dotés d’infrastructures d’hospitalité de premier ordre. Les offres de restauration et de boissons devraient donc proposer des expériences culinaires immersives orchestrées par des chefs de renom.

Combien coûtent les billets d’hospitalité pour l’UEFA Euro 2028 ?

Les tarifs des offres d’hospitalité commencent à 900 £ par personne et peuvent atteindre 3 550 £ ou plus, selon le niveau de luxe, l’importance du match et le stade.

Offres d’hospitalité & tarifs

Les offres sont réparties en plusieurs niveaux, associant gastronomie, animations et places premium. Les tarifs d’entrée officiels de chaque niveau sont les suivants :

Supporters Club / Club (à partir de 900 £ par personne) : La formule d’entrée de gamme, pensée pour les supporters. Elle propose une ambiance animée, des plats appréciés du public, des boissons à volonté, des animations sur place et un billet garanti pour le match.

: La formule d’entrée de gamme, pensée pour les supporters. Elle propose une ambiance animée, des plats appréciés du public, des boissons à volonté, des animations sur place et un billet garanti pour le match. Prestige (à partir de 1 450 £ par personne) : Une expérience contemporaine dans un salon de type « classe affaires », avec des menus soigneusement composés, des boissons haut de gamme et certaines des meilleures vues du stade.

: Une expérience contemporaine dans un salon de type « classe affaires », avec des menus soigneusement composés, des boissons haut de gamme et certaines des meilleures vues du stade. Platinum (à partir de 1 950 £ par personne) : Une expérience luxueuse dans un salon partagé haut de gamme, avec un repas à la carte raffiné et un accès direct à des places premium de première catégorie.

: Une expérience luxueuse dans un salon partagé haut de gamme, avec un repas à la carte raffiné et un accès direct à des places premium de première catégorie. BEYOND Platinum (à partir de 3 550 £ par personne) : Un salon exclusif et très haut de gamme, proposant une gastronomie raffinée et soigneusement élaborée, une sélection de boissons d’exception et une vue remarquable sur le terrain.

: Un salon exclusif et très haut de gamme, proposant une gastronomie raffinée et soigneusement élaborée, une sélection de boissons d’exception et une vue remarquable sur le terrain. Skybox (à partir de 2 400 £ par personne / loges entières jusqu’à 1,49 million d’euros) : L’offre d’hospitalité en loge privée la plus exclusive pour les groupes. Les formules réservant une loge entière, pour les entreprises ou les particuliers, peuvent atteindre 1,49 million d’euros pour des suites de réception de grande capacité (50 places) couvrant tous les matches disputés dans un stade, soit une moyenne d’environ 4 300 € par personne et par match.

Pas de tarification dynamique : Contrairement aux tendances récentes dans le sport et les spectacles, le prestataire officiel a confirmé que les prix sont fixes et n’augmenteront pas automatiquement en fonction de la demande.

Quels sont les stades de l’UEFA Euro 2028 ?

Stade (ville & pays) Capacité Nombre de matches Informations & particularités Wembley Stadium (Londres, Angleterre) Environ 90 000 8 matches Accueille la finale, les deux demi-finales, 1 quart de finale et 4 matches de groupe Principality Stadium (Cardiff, pays de Galles) Environ 74 000 6 matches Accueille le match d’ouverture du tournoi Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Angleterre) Environ 62 850 5 matches Stade ultramoderne doté d’une pelouse entièrement rétractable Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) Environ 61 000 5 matches En cours d’agrandissement pour devenir un site majeur dans le nord Hill Dickinson Stadium (Liverpool, Angleterre) Environ 53 000 5 matches Nouveau stade ultramoderne au bord de la Mersey St James' Park (Newcastle, Angleterre) Environ 52 350 5 matches Réputé pour son ambiance passionnée et ses tribunes abruptes à un seul niveau Hampden Park (Glasgow, Écosse) Environ 52 032 6 matches Stade historique du football écossais, accueillant des matches de groupe et à élimination directe Aviva Stadium (Dublin, Irlande) Environ 51 700 7 matches Stade à l’architecture incurvée singulière, accueillant des matches jusqu’aux quarts de finale Villa Park (Birmingham, Angleterre) Environ 50 000 ou plus 4 matches Stade historique modernisé, accueillant 3 matches de groupe et un huitième de finale

Répartition des matches de groupe : Chaque stade accueillera des matches d’au moins deux groupes différents afin que les supporters locaux puissent voir un large éventail de nations en compétition.

Avantage du terrain : Les pays coorganisateurs qui se qualifieront à l’issue des éliminatoires européens sont assurés de disputer leurs trois matches de groupe à domicile.