Les offres d’hospitalité officielles pour l’UEFA EURO 2028 viennent d’être lancées et sont désormais disponibles auprès des prestataires d’hospitalité officiels. Vous pouvez donc réserver vos billets dès maintenant.

Où que vous résidiez au Royaume-Uni, le football international de haut niveau sera près de chez vous. Les supporters peuvent personnaliser leur expérience en suivant leur équipe nationale préférée, en choisissant des stades précis ou en s’assurant une place pour la finale historique.

Laissez GOAL vous présenter les billets avec hospitalité pour l’UEFA Euro 2028, les points de vente, les tarifs et toutes les autres informations utiles.

Quand aura lieu l’UEFA Euro 2028 ?

L’UEFA Euro 2028 débutera le 9 juin à Cardiff.

Au total, 51 matches seront disputés, et la finale aura lieu au stade de Wembley le 9 juillet.

Le tournoi amènera le football international de haut niveau près de chez vous, avec des matches organisés dans neuf enceintes historiques réparties entre quatre nations.

Les villes hôtes de l’UEFA Euro 2028 comprennent Cardiff et Dublin, ainsi que Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham et Londres, où la passion du football est profondément ancrée.

Quels types de billets pour l’UEFA Euro 2028 sont disponibles dès maintenant ?

Type de billet Présentation Réserver des billets Venue Series Donne accès à l’hospitalité officielle pour tous les matches disputés dans le stade choisi. Réserver des billets Follow My Team Donne accès aux matches de l’équipe choisie jusqu’aux quarts de finale. Réserver des billets Single Match Experience Permet de choisir un match précis à ne pas manquer et d’y assister avec l’hospitalité officielle. Réserver des billets Final Round Series Donne accès à l’hospitalité officielle pour les trois plus grands matches organisés au stade de Wembley : les deux demi-finales et la finale. Réserver des billets

Types d’offres d’hospitalité disponibles pour l’UEFA Euro 2028 :

Type d’hospitalité Catégorie Présentation Skybox Loge de luxe L’expérience d’hospitalité privée la plus exclusive. Elle comprend l’usage exclusif d’une loge de luxe avec une équipe d’accueil dédiée, une restauration gastronomique servie dans la loge, des boissons haut de gamme, dont du champagne, et un accès direct aux sièges premium situés devant la loge. BEYOND Platinum Salon signature Un espace de convivialité très haut de gamme proposé uniquement dans certains stades (Wembley, Tottenham Hotspur, Everton et Manchester City). Il comprend un salon partagé intimiste et exclusif, des menus sur mesure élaborés par des chefs renommés, des boissons de luxe, un stationnement prioritaire sous réserve de disponibilité, un cadeau souvenir haut de gamme et des sièges rembourrés idéalement placés au centre. Platinum Salon haut de gamme Une expérience d’hospitalité partagée de premier ordre, dans un élégant salon de stade aménagé comme un restaurant. Elle comprend un repas à la carte et un accès direct aux sièges premium de la meilleure catégorie. Prestige Hospitalité premium Une expérience contemporaine dans un salon de type « classe affaires », situé à l’intérieur du stade ou à proximité. Elle comprend des menus spécialement conçus, une sélection de boissons haut de gamme et des sièges de la meilleure catégorie offrant une excellente vue. Club Hospitalité détente Un espace d’hospitalité partagé, décontracté et festif, situé dans le stade ou à proximité. Il propose des animations, de la nourriture et des boissons incluses, ainsi que de très bonnes places. Supporters Club Hospitalité pour les supporters Des espaces partagés aux couleurs des équipes, adaptés aux rencontres prévues le jour du match. La formule comprend de la nourriture, des boissons et une place pour le match.

Comment acheter des billets avec hospitalité pour l’UEFA Euro 2028 ?

Dans le cadre d’un nouveau partenariat, Seat Unique a été désigné plateforme officielle de vente en ligne au Royaume-Uni et en Irlande pour BEYOND Hospitality 28 AG, le prestataire officiel d’hospitalité de l’UEFA EURO 2028.

Grâce à cette collaboration, les passionnés de football peuvent s’assurer un accès premium garanti aux matches les plus attendus de 2028, avec un processus de réservation fiable et simple.

L’hospitalité officielle ne se limite pas aux 90 minutes d’un match de football. Ces offres sont conçues pour proposer une expérience haut de gamme le jour du match, associant les meilleures vues du stade à une restauration de premier ordre, des boissons offertes et des animations exclusives.

Que vous receviez des clients professionnels, célébriez l’événement en famille ou assistiez à un rendez-vous sportif historique entre amis, ces offres vous permettent de profiter de l’ambiance du match et du tournoi dans un cadre haut de gamme.

L’UEFA Euro 2028 étant organisé dans des stades de référence au Royaume-Uni et en Irlande, ceux-ci disposent déjà d’infrastructures d’hospitalité de haut niveau. Les offres de restauration et de boissons devraient donc proposer des expériences culinaires immersives sous la direction de chefs renommés.

Combien coûtent les billets avec hospitalité pour l’UEFA Euro 2028 ?

Les billets et offres d’hospitalité commencent à 900 £ par personne et peuvent atteindre 3 550 £ ou plus, selon le niveau de luxe, l’importance du match et le stade.

Offres d’hospitalité et grille tarifaire

Les offres sont réparties en plusieurs catégories, associant gastronomie, animations et places premium. Les tarifs officiels de départ pour chaque catégorie sont les suivants :

Supporters Club / Club (à partir de 900 £ par personne) : L’offre d’entrée de gamme, pensée pour les supporters. Elle propose une ambiance animée, des plats appréciés du public, des boissons à volonté, des animations sur place et un billet garanti pour le match.

: L’offre d’entrée de gamme, pensée pour les supporters. Elle propose une ambiance animée, des plats appréciés du public, des boissons à volonté, des animations sur place et un billet garanti pour le match. Prestige (à partir de 1 450 £ par personne) : Une expérience contemporaine dans un salon de type classe affaires, avec des menus spécialement conçus, des boissons haut de gamme et certaines des meilleures vues du stade.

: Une expérience contemporaine dans un salon de type classe affaires, avec des menus spécialement conçus, des boissons haut de gamme et certaines des meilleures vues du stade. Platinum (à partir de 1 950 £ par personne) : Une expérience de luxe dans un salon partagé haut de gamme, avec un repas à la carte raffiné et un accès direct aux sièges premium de la meilleure catégorie.

: Une expérience de luxe dans un salon partagé haut de gamme, avec un repas à la carte raffiné et un accès direct aux sièges premium de la meilleure catégorie. BEYOND Platinum (à partir de 3 550 £ par personne) : Le salon signature ultra-premium, avec une offre gastronomique particulièrement raffinée et soigneusement élaborée, des boissons d’exception et une vue remarquable sur le terrain.

: Le salon signature ultra-premium, avec une offre gastronomique particulièrement raffinée et soigneusement élaborée, des boissons d’exception et une vue remarquable sur le terrain. Skybox (à partir de 2 400 £ par personne / loges entières jusqu’à 1,49 million d’euros) : L’offre d’hospitalité la plus exclusive en loge privée pour les groupes. Les formules de réservation d’une loge entière, destinées aux entreprises ou aux particuliers, peuvent atteindre 1,49 million d’euros pour des loges de direction de grande capacité (50 places) couvrant l’ensemble des matches organisés dans un stade (soit environ 4 300 € par personne et par match).

Pas de tarification dynamique : Contrairement aux tendances récentes dans le sport et le spectacle, le prestataire officiel a confirmé que les prix sont fixes et n’augmenteront pas automatiquement en fonction de la demande.

Quels sont les stades de l’UEFA Euro 2028 ?

Stade (ville et pays) Capacité Nombre de matches Informations et caractéristiques Stade de Wembley (Londres, Angleterre) Environ 90 000 8 matches Accueillera la finale, les deux demi-finales, un quart de finale et 4 matches de groupe Principality Stadium (Cardiff, pays de Galles) Environ 74 000 6 matches Accueillera le match d’ouverture du tournoi Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Angleterre) Environ 62 850 5 matches Enceinte ultramoderne dotée d’une pelouse entièrement rétractable Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) Environ 61 000 5 matches En cours d’agrandissement pour devenir l’un des principaux sites du nord Hill Dickinson Stadium (Liverpool, Angleterre) Environ 53 000 5 matches Nouveau stade ultramoderne au bord de la Mersey St James’ Park (Newcastle, Angleterre) Environ 52 350 5 matches Réputé pour son ambiance passionnée et ses tribunes à un seul niveau très inclinées Hampden Park (Glasgow, Écosse) Environ 52 032 6 matches Stade historique du football écossais, qui accueillera des matches de groupe et de la phase à élimination directe Aviva Stadium (Dublin, Irlande) Environ 51 700 7 matches Stade incurvé à l’architecture singulière, qui accueillera des matches jusqu’aux quarts de finale Villa Park (Birmingham, Angleterre) Environ 50 000 places ou plus 4 matches Stade historique modernisé, qui accueillera 3 matches de groupe et un huitième de finale

Répartition des matches de groupe : Chaque stade accueillera des matches d’au moins deux groupes différents, afin que les supporters locaux puissent voir jouer un large éventail de nations.

Avantage du terrain : Les pays coorganisateurs qui se qualifieront à l’issue des éliminatoires européens sont assurés de disputer leurs trois matches de groupe à domicile.