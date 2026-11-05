Les traditionnelles tournées d’été et rencontres internationales d’automne de rugby à XV ont été réunies au sein du Championnat des nations de World Rugby, une compétition mondiale lancée en juillet et qui s’achèvera en novembre. Vous voulez voir les meilleurs joueurs et les meilleures équipes du monde à l’œuvre ? Réservez vos billets dès aujourd’hui.

Cette nouvelle compétition biennale vise à mettre fin aux matchs « amicaux » sans enjeu grâce à un classement, à des confrontations entre les deux hémisphères et à une grande finale de fin de saison à Twickenham, le dimanche 29 novembre.

Trois journées se sont déroulées dans l’hémisphère Sud pendant l’été. La compétition se déplace désormais dans l’hémisphère Nord pour les trois dernières journées et la phase finale.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations pour acheter des billets pour le Championnat des nations de World Rugby 2026 : où les trouver, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand se déroule le Championnat des nations de World Rugby 2026 ?

La première édition du Championnat des nations de World Rugby se déroule du 4 juillet au 29 novembre 2026. La compétition comprend deux périodes distinctes, suivies d’une phase finale :

Série d’été (journées 1 à 3) : disputée du 4 au 18 juillet, avec des équipes de l’hémisphère Nord se déplaçant dans le Sud.

: disputée du 4 au 18 juillet, avec des équipes de l’hémisphère Nord se déplaçant dans le Sud. Série d’automne (journées 4 à 6) : disputée du 6 au 21 novembre, avec des équipes de l’hémisphère Sud jouant dans le Nord.

: disputée du 6 au 21 novembre, avec des équipes de l’hémisphère Sud jouant dans le Nord. Week-end des finales : organisé du 27 au 29 novembre à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres. La grande finale, qui désignera le champion, aura lieu le dimanche 29 novembre.

Comment acheter des billets pour le Championnat des nations de World Rugby 2026 ?

Les billets officiels pour le Championnat des nations de World Rugby 2026 peuvent être achetés sur les plateformes centralisées de la compétition ou auprès des fédérations des pays hôtes, selon le match.

Week-end des finales (du 27 au 29 novembre) : la billetterie des six matchs de la phase finale disputés à l’Allianz Stadium (Twickenham) est gérée de manière centralisée sur le site officiel du Championnat des nations et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster.

: la billetterie des six matchs de la phase finale disputés à l’Allianz Stadium (Twickenham) est gérée de manière centralisée sur le site officiel du Championnat des nations et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster. Matchs de poule (juillet et novembre) : les billets pour chaque match de la phase de poules sont distribués directement par les fédérations des pays hôtes. Vous pouvez les acheter sur leurs sites officiels.

Les billets pour la compétition ont été mis en vente à des dates différentes selon le type de match et les périodes d’accès prioritaire :

Préventes pour les clubs et les détenteurs de droits de réservation : les toutes premières ventes, réservées aux groupes prioritaires, notamment les détenteurs de droits de réservation et les clubs membres, ont ouvert en janvier 2026.

: les toutes premières ventes, réservées aux groupes prioritaires, notamment les détenteurs de droits de réservation et les clubs membres, ont ouvert en janvier 2026. Vente générale pour le week-end des finales : les billets pour le week-end des finales à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026.

: les billets pour le week-end des finales à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026. Ventes générales pour la phase de poules : chaque pays a ouvert sa billetterie à une date différente. Par exemple, la vente au grand public pour les matchs organisés au Principality Stadium, au pays de Galles, a débuté en avril 2026, après les périodes réservées aux membres.

Les plateformes centralisées de la compétition et les fédérations des pays hôtes restent les moyens les plus sûrs d’acheter des billets. Les supporters qui souhaitent assister à un prochain match du Championnat des nations peuvent également envisager les plateformes de revente telles que StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’en obtenir.

Combien coûtent les billets pour le Championnat des nations de World Rugby 2026 ?

Le prix des billets officiels pour le Championnat des nations de World Rugby 2026 varie considérablement selon que vous achetez des billets à la journée ou des forfaits de plusieurs jours pour le week-end des finales à l’Allianz Stadium (Twickenham), à Londres.

Pour les journées comprenant deux matchs et les forfaits de plusieurs jours du week-end des finales, les tarifs officiels sont les suivants :

Vendredi 27 novembre, deux matchs : billets à la journée de 20 £ à 125 £

: billets à la journée de 20 £ à 125 £ Samedi 28 novembre, deux matchs : billets à la journée de 40 £ à 180 £

: billets à la journée de 40 £ à 180 £ Dimanche 29 novembre, deux matchs : billets à la journée de 125 £ à 280 £

: billets à la journée de 125 £ à 280 £ Forfaits de plusieurs jours (2 ou 3 jours) : ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, le forfait adulte de 3 jours coûte entre 242 £ et 514 £.

Matchs de poule de novembre (par pays hôte)

Les prix des billets standard pour adultes pour les matchs de poule organisés par les équipes de l’hémisphère Nord sont les suivants :

Angleterre (Allianz Stadium, Twickenham)

contre le Japon : de 51 £ à 103 £

contre l’Australie : de 79 £ à 166 £

contre la Nouvelle-Zélande : de 103 £ à 238 £

Irlande (Aviva Stadium, Dublin)

contre les Fidji : de 30 € à 120 €

contre l’Argentine : de 40 € à 180 €

contre l’Afrique du Sud : de 55 € à 210 €

Écosse (Scottish Gas Murrayfield, Édimbourg)

contre le Japon : de 30 £ à 65 £

contre l’Australie : de 40 £ à 100 £

contre la Nouvelle-Zélande : de 85 £ à 160 £

Pays de Galles (Principality Stadium, Cardiff)

contre le Japon : de 26 £ à 66 £

contre l’Australie : de 38 £ à 78 £

contre la Nouvelle-Zélande : de 68 £ à 128 £

France

contre les Fidji (Groupama Stadium, Lyon) : billets à partir de 30 €

contre l’Afrique du Sud (Stade de France, Saint-Denis) : billets à partir de 30 €

contre l’Argentine (Stade de France, Saint-Denis) : billets à partir de 25 €

Italie

contre l’Afrique du Sud (Allianz Stadium, Turin) : billets à partir de 32 €

contre l’Argentine (Stadio Luigi Ferraris, Gênes) : billets à partir de 12 €

contre les Fidji (Bluenergy Stadium, Udine) : billets à partir de 35 €

À l’approche des matchs, consultez le site officiel de la compétition et les sites des fédérations nationales pour obtenir davantage d’informations. Vérifiez également les disponibilités sur les plateformes de revente telles que StubHub et Ticombo.

Quel est le calendrier des matchs du Championnat des nations de World Rugby 2026 ?

Date (et heure locale) Journée et match Billets Lieu Vendredi 6 novembre (20 h 10) J4 : Irlande contre Argentine Billets Aviva Stadium, Dublin Samedi 7 novembre (12 h 40) J4 : Italie contre Afrique du Sud Billets Juventus Stadium, Turin Samedi 7 novembre (14 h 10) J4 : Écosse contre Nouvelle-Zélande Billets Murrayfield Stadium, Édimbourg Samedi 7 novembre (16 h 40) J4 : Pays de Galles contre Japon Billets Millennium Stadium, Cardiff Samedi 7 novembre (21 h 10) J4 : France contre Fidji Billets Parc Olympique Lyonnais, Lyon Dimanche 8 novembre (15 h 10) J4 : Angleterre contre Australie Billets Allianz Stadium, Londres Vendredi 13 novembre (21 h 10) J5 : France contre Afrique du Sud Billets Stade de France, Paris Samedi 14 novembre (12 h 40) J5 : Italie contre Argentine Billets Stadio Luigi Ferraris, Gênes Samedi 14 novembre (14 h 10) J5 : Pays de Galles contre Nouvelle-Zélande Billets Principality Stadium, Cardiff Samedi 14 novembre (16 h 40) J5 : Angleterre contre Japon Billets Allianz Stadium, Londres Samedi 14 novembre (20 h 10) J5 : Irlande contre Fidji Billets Aviva Stadium, Dublin Dimanche 15 novembre (15 h 10) J5 : Écosse contre Australie Billets Murrayfield Stadium, Édimbourg Samedi 21 novembre (14 h 10) J6 : Angleterre contre Nouvelle-Zélande Billets Allianz Stadium, Londres Samedi 21 novembre (14 h 10) J6 : Écosse contre Japon Billets Murrayfield Stadium, Édimbourg Samedi 21 novembre (16 h 40) J6 : Irlande contre Afrique du Sud Billets Aviva Stadium, Dublin Samedi 21 novembre (17 h 40) J6 : Italie contre Fidji Billets Stadio Friuli, Udine Samedi 21 novembre (20 h 10) J6 : Pays de Galles contre Australie Billets Principality Stadium, Cardiff Samedi 21 novembre (21 h 10) J6 : France contre Argentine Billets Stade de France, Paris Vendredi 27 novembre (16 h 40) 11e place : adversaires à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Vendredi 27 novembre (20 h 10) 5e place : adversaires à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Samedi 28 novembre (13 h 10) 9e place : adversaires à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Samedi 28 novembre (16 h 40) 3e place : adversaires à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Dimanche 29 novembre (13 h 10) 7e place : adversaires à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Dimanche 29 novembre (16 h 40) Finale : adversaires à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres

Quelles équipes participent au Championnat des nations 2026 ?

La compétition réunit 12 équipes parmi les meilleures du monde, réparties en deux poules géographiques de six :

Équipes de l’hémisphère Nord Équipes de l’hémisphère Sud Angleterre Argentine France Australie Irlande Fidji Italie Japon Écosse Nouvelle-Zélande Pays de Galles Afrique du Sud

Quel est le format du Championnat des nations ?

Au lieu de disputer plusieurs matchs contre un même adversaire, chaque pays affronte une fois chacune des six équipes de l’autre poule géographique, au cours de deux périodes distinctes :

La série d’été (journées 1 à 3) : disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont déplacées dans le Sud pour jouer leurs matchs à l’extérieur.

: disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont déplacées dans le Sud pour jouer leurs matchs à l’extérieur. La série d’automne (journées 4 à 6) : disputée en novembre. Les rôles s’inversent et les équipes de l’hémisphère Sud se déplacent dans le Nord pour jouer les trois dernières journées dans des stades européens emblématiques.

Le classement : même si les équipes n’affrontent que des adversaires de l’autre poule, leurs résultats et leurs points de bonus sont comptabilisés dans le classement de leur propre hémisphère. Par exemple, les équipes du Tournoi des Six Nations sont classées entre elles selon leurs performances contre les équipes du Sud.

Week-end des finales

La compétition atteindra son point culminant à l’Allianz Stadium de Twickenham, lors d’un seul grand week-end à la fin du mois de novembre.

Les 12 équipes se rendront à Londres pour disputer un match de classement contre celle qui aura terminé à la même place dans l’autre poule.