La Ligue des nations de l’UEFA 2026/27, cinquième édition de la compétition internationale, se poursuit ce mois-ci. En réservant vos billets dès aujourd’hui, vous pourriez voir les plus grandes nations européennes en action à travers le continent.

La phase de ligue connaîtra son dénouement en novembre, chaque équipe disputant deux matches en seulement six jours. Elle sera suivie des quarts de finale en mars 2027, puis des demi-finales et de la finale en juin 2027.

Le Portugal défend le titre de Ligue des nations de l’UEFA qu’il a remporté en 2025. Vainqueur également de la première édition en 2019, il est l’équipe la plus titrée de la compétition. L’Espagne vise une quatrième finale consécutive, après avoir terminé deuxième en 2021 et 2025 et soulevé le trophée en 2023.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets de la Ligue des nations de l’UEFA : comment les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Prochains matches de la Ligue des nations de l’UEFA

Date et heure locales Match Billets Lieu Jeudi 12 novembre (20 h) Turquie - Belgique Billets Stade Gursel Aksel (İzmir) Jeudi 12 novembre (20 h 45) Italie - France Billets San Siro (Milan) Jeudi 12 novembre (20 h 45) République tchèque - Espagne Billets Stade Letna (Prague) Jeudi 12 novembre (19 h 45) Angleterre - Croatie Billets Stade de Wembley (Londres) Vendredi 13 novembre (20 h 45) Pays-Bas - Grèce Billets Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Vendredi 13 novembre (20 h 45) Serbie - Allemagne Billets Stade Rajko Mitić (Belgrade) Samedi 14 novembre (18 h) Norvège - pays de Galles Billets Ullevaal Stadion (Oslo) Samedi 14 novembre (19 h 45) Portugal - Danemark Billets Estádio Municipal de Braga (Braga) Dimanche 15 novembre (20 h 45) Belgique - Italie Billets Stade Roi Baudouin (Bruxelles) Dimanche 15 novembre (20 h 45) France - Turquie Billets Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) Dimanche 15 novembre (20 h 45) Croatie - République tchèque Billets Opus Arena (Osijek) Dimanche 15 novembre (20 h 45) Espagne - Angleterre Billets Wanda Metropolitano (Madrid) Lundi 16 novembre (20 h 45) Allemagne - Pays-Bas Billets Olympiastadion (Berlin) Lundi 16 novembre (21 h 45) Grèce - Serbie Billets Panthessaliko (Volos) Mardi 17 novembre (20 h 45) Danemark - Norvège Billets Stade Parken (Copenhague) Mardi 17 novembre (19 h 45) Pays de Galles - Portugal Billets Cardiff City Stadium (Cardiff)

Calendrier complet de la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27

Phase Tour Date(s) Billets Phase de ligue 5e journée Du 12 au 14 novembre 2026 Billets 6e journée Du 15 au 17 novembre 2026 Billets Quarts de finale Matches aller Du 25 au 27 mars 2027 À confirmer Matches retour Du 28 au 30 mars 2027 À confirmer Phase finale Demi-finales Les 9 et 10 juin 2027 À confirmer Finale Le 13 juin 2027 À confirmer

Comment acheter des billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27

Pour la phase de ligue/de groupes (septembre à novembre 2026) : La billetterie officielle de chaque match de groupe est entièrement gérée par les fédérations nationales participantes. Vous devrez acheter vos billets directement sur le portail officiel de la fédération de l’équipe qui reçoit, par exemple England Football pour les matches à domicile de l’Angleterre ou la FAW pour ceux du pays de Galles.

Pour la phase finale (juin 2027) : Les billets officiels pour cette phase seront distribués exclusivement sur le portail de billetterie de l’UEFA.

Les billets officiels pour les premiers matches de la phase de groupes sont déjà en vente ou arrivent actuellement au terme de leur période de vente. La plupart des fédérations nationales ouvrent leur billetterie environ quatre à six semaines avant le match concerné. La plupart accordent un accès prioritaire aux membres de leurs clubs de supporters, comme l’England Supporters Travel Club ou le programme d’adhésion « Red Wall » du pays de Galles, avant de mettre en vente les billets restants auprès du grand public.

Pour la phase finale de la Ligue des nations (juin 2027), la vente au public et les tirages au sort des demandes de billets organisés par l’UEFA débuteront en avril ou mai 2027, une fois les quatre équipes qualifiées. En prévision des finales de juin, il peut être utile de créer un compte « myUEFA » afin de recevoir des alertes automatiques à l’ouverture des ventes.

Les supporters à la recherche de billets de dernière minute peuvent également en acheter sur des plateformes de revente comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 ?

Pour la phase de ligue de la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27, les billets officiels sont vendus et tarifés séparément par la fédération du pays hôte, et non par l’intermédiaire d’un portail centralisé de l’UEFA. Chaque pays fixant ses prix en fonction du stade et de l’affiche, les tarifs et les catégories de billets varient d’un match à l’autre.

Bien que la répartition précise des places dépende entièrement du stade qui accueille le match, la plupart des fédérations proposent trois ou quatre grandes catégories de billets grand public, ainsi que des options familiales et premium.

En prenant l’Angleterre comme exemple, les billets pour les matches disputés au stade de Wembley peuvent être répartis approximativement comme suit :

Catégorie 1 (premium / tribunes latérales basses et intermédiaires) : Situées le long des lignes de touche, ces places offrent la meilleure vue. Les billets standard dans ces secteurs privilégiés coûtent entre 65 £ et 80 £, et les places premium entre 95 £ et 120 £.

: Situées le long des lignes de touche, ces places offrent la meilleure vue. Les billets standard dans ces secteurs privilégiés coûtent entre 65 £ et 80 £, et les places premium entre 95 £ et 120 £. Catégorie 2 (angles / tribunes latérales hautes) : Situées dans les angles du stade ou dans les tribunes supérieures. Ces places coûtent généralement autour de 45 £.

: Situées dans les angles du stade ou dans les tribunes supérieures. Ces places coûtent généralement autour de 45 £. Catégorie 3 (tribunes derrière les buts) : C’est souvent là que se trouvent les supporters à domicile les plus bruyants ou les secteurs réservés aux visiteurs. Les billets standard derrière les buts coûtent à partir d’environ 35 £.

: C’est souvent là que se trouvent les supporters à domicile les plus bruyants ou les secteurs réservés aux visiteurs. Les billets standard derrière les buts coûtent à partir d’environ 35 £. Tribunes familiales et tarifs réduits : De nombreux pays hôtes proposent des tarifs fortement réduits pour les familles et les jeunes. Par exemple, des billets en tribune familiale sont proposés à 25 £ pour les adultes et à 12,50 £ pour les enfants de moins de 16 ans.

À l’approche des matches, consultez les sites officiels des équipes nationales pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Quelles équipes composent les groupes de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Groupe A1 Groupe A2 Groupe A3 Groupe A4 France Allemagne Espagne Portugal Italie Pays-Bas Croatie Danemark Belgique Serbie Angleterre Norvège Turquie Grèce République tchèque Pays de Galles

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale en mars 2027.

Qui sont les derniers vainqueurs de la Ligue des nations de l’UEFA ?