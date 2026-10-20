Assister à un match de première division espagnole est l’un des grands pèlerinages du football mondial, que ce soit pour voir le spectacle du Clásico au Spotify Camp Nou, vibrer dans l’ambiance de San Mamés ou vivre un jour de match au Santiago Bernabéu.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires, des dates des grandes affiches aux prix moyens, pour ne manquer aucun coup d’envoi.

Prochains matchs de Liga et billets

Où acheter des billets pour la Liga ?

Plusieurs formules de billetterie existent pour les matchs de Liga, des billets à l’unité aux abonnements saisonniers, en passant par les offres d’hospitalité.

Pour acheter des billets, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur le site officiel du club concerné, puis à consulter la rubrique « Billetterie ».

Les billets sont souvent mis en vente quelques semaines avant chaque match. Il peut être nécessaire de créer un compte et de fournir des informations personnelles. Vous pouvez également en acheter aux guichets, généralement situés dans les stades ou à proximité. Certains clubs disposent aussi de points de vente dans différents endroits de leur ville.

Si les billets sont épuisés sur les canaux officiels, ou si vous souhaitez réserver des places avant leur mise en vente officielle ou trouver des billets à la dernière minute, vous pouvez envisager des plateformes de revente comme StubHub.

Quand aura lieu le prochain Clásico ?

Le premier Clásico de la saison 2026/27 est confirmé pour la 10e journée, en octobre. Le match retour se tiendra au Bernabéu en mai.

Les deux dates du derby madrilène sont également confirmées cette saison : l’Atletico Madrid recevra le Real Madrid au Riyadh Air Metropolitano le 20 septembre, lors de la 7e journée, avant le match retour au Bernabéu le 4 avril 2027, lors de la 30e journée.

Match Date et heure (heure locale) Billets Clásico : Barcelone contre le Real Madrid 25 octobre 2026 (à confirmer) Billets Clásico : Real Madrid contre Barcelone 9 mai 2027 (à confirmer) Billets

Combien coûtent les billets pour la Liga ?

Le prix des billets pour la Liga varie considérablement.

La plupart des clubs proposent des tarifs selon l’âge, notamment pour les adultes, les jeunes et les seniors, mais les catégories diffèrent d’un club à l’autre.

L’emplacement du siège dans le stade influe aussi fortement sur le prix du billet, les places offrant la meilleure vue étant souvent les plus chères. Certains clubs classent également les matchs par catégorie. Les grandes affiches face à des adversaires prestigieux, comme le derby madrilène entre le Real Madrid et l’Atletico Madrid ou le Clásico entre Barcelone et le Real Madrid, se retrouvent dans la catégorie la plus élevée, avec des prix en conséquence.

À quoi s’attendre pour la saison de Liga ?

Barcelone aborde la saison 2026/27 avec deux titres de champion consécutifs. La saison dernière, l’équipe de Hansi Flick a battu le Real Madrid 2-0 dans un Clásico décisif pour le titre, remportant son 29e championnat alors qu’il restait trois matchs à jouer. Il s’agissait de son deuxième titre d’affilée depuis l’arrivée de Flick en 2024, auquel se sont ajoutées une Coupe du Roi et une Supercoupe d’Espagne.

Le Real Madrid, à l’inverse, a vécu une saison à oublier. Xabi Alonso a été remplacé par Alvaro Arbeloa à la mi-saison, sur fond de tensions rapportées au sein de l’effectif. Le club a terminé deuxième sans remporter le moindre trophée, un dénouement rare et douloureux pour une institution de son rang. Pour réagir, le président Florentino Perez a fait appel à Jose Mourinho, de retour au Bernabéu pour un deuxième passage, 13 ans après le premier, afin de renouer avec la victoire.

La cote de Kylian Mbappe, elle, n’a jamais été aussi élevée. L’attaquant du Real Madrid a terminé meilleur buteur de la Liga lors de ses deux premières saisons en Espagne. Il aborde la saison 2026/27 après être devenu seulement le deuxième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à remporter deux fois le Soulier d’or : il a inscrit 10 buts lors de l’édition 2026 en Amérique du Nord, terminée à la quatrième place par la France. Avec un effectif stable et Mourinho, qui n’a jamais achevé une saison sans trophée dans aucun des grands clubs qu’il a entraînés, le Real Madrid espère ardemment que Mbappe reproduira sa forme de la Coupe du monde pour disputer véritablement le titre en championnat.