Les traditionnelles tournées estivales et rencontres internationales d’automne du rugby à XV ont été repensées pour former le World Rugby Nations Championship, une compétition mondiale unifiée qui a débuté en juillet et s’achèvera en novembre. Vous voulez voir les meilleurs joueurs et équipes de ce sport en action ? Réservez vos billets dès aujourd’hui.

Cette nouvelle compétition biennale vise à mettre fin aux matches amicaux sans enjeu grâce à un classement, à des affrontements entre les deux hémisphères et à une grande finale de fin de saison à Twickenham, le dimanche 29 novembre.

Trois journées se sont déroulées dans l’hémisphère Sud pendant l’été. Les trois dernières journées et la phase finale auront désormais lieu dans l’hémisphère Nord.

Découvrez avec GOAL toutes les dernières informations pour acheter vos billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 : où les obtenir, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand se déroule le World Rugby Nations Championship 2026 ?

La première édition du World Rugby Nations Championship se déroule du 4 juillet au 29 novembre 2026. Le tournoi comprend deux périodes de compétition distinctes, suivies d’une phase finale :

Série estivale (journées 1 à 3) : Du 4 au 18 juillet, les équipes de l’hémisphère Nord se déplacent dans le Sud.

Série automnale (journées 4 à 6) : La compétition reprend du 6 au 21 novembre, avec des rencontres disputées dans le Nord par les équipes de l’hémisphère Sud.

Week-end des finales : Il se tient du 27 au 29 novembre à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres. La grande finale, qui désignera le champion, aura lieu le dimanche 29 novembre.

Comment acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 ?

Les billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 peuvent être achetés sur les plateformes centralisées du tournoi ou auprès des fédérations organisatrices, selon la rencontre.

Week-end des finales (du 27 au 29 novembre) : La billetterie des six derniers matches, disputés à l’Allianz Stadium de Twickenham, est gérée de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire billetterie, Ticketmaster.

Matches de poule (juillet et novembre) : Les billets pour les rencontres de la phase de poules sont distribués directement par les fédérations des pays hôtes. Vous pouvez les acheter sur leurs plateformes officielles.

La mise en vente des billets a commencé à des dates différentes selon le type de rencontre et les périodes de priorité :

Préventes pour les clubs et les détenteurs de droits d’accès prioritaires : Les toutes premières périodes de vente ont ouvert en janvier 2026 pour les groupes prioritaires, notamment les détenteurs de droits d’accès et les clubs membres.

Vente générale pour le week-end des finales : Les billets pour le week-end final à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026.

Ventes générales pour la phase de poules : Chaque pays a fixé son propre calendrier. Par exemple, la vente au grand public des billets pour les matches organisés au Principality Stadium, au pays de Galles, a ouvert en avril 2026, après les périodes de priorité réservées aux membres.

Pour trouver des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme Ticombo.

Transferts garantis : Ticombo protège tous les transferts et achats de billets grâce à son programme de sécurité intégré, TixProtect. Ce programme garantit que vous recevrez vos billets à temps et qu’ils seront valables pour votre événement. Dans le cas contraire, vous serez remboursé à 100 %.

Combien coûtent les billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 ?

Les prix officiels des billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 varient considérablement selon que vous achetez des billets à la journée ou des forfaits de plusieurs jours pour le « week-end des finales » à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres.

Pour chacune des journées comprenant deux matches lors du « week-end des finales », les tarifs officiels sont les suivants :

Vendredi 27 novembre, deux matches : Les billets à la journée coûtent de 20 £ à 125 £.

Samedi 28 novembre, deux matches : Les billets à la journée coûtent de 40 £ à 180 £.

Dimanche 29 novembre, deux matches : Les billets à la journée coûtent de 125 £ à 280 £.

Forfaits couvrant plusieurs jours (2 ou 3 jours) : Ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un forfait adulte de 3 jours coûte de 242 £ à 514 £.

Matches de la phase de poules en novembre (par pays hôte)

Voici les tarifs standard des billets adultes pour les matches de poule organisés par les équipes de l’hémisphère Nord :

Angleterre (Allianz Stadium, Twickenham)

contre le Japon : de 51 £ à 103 £

contre l’Australie : de 79 £ à 166 £

contre la Nouvelle-Zélande : de 103 £ à 238 £

Irlande (Aviva Stadium, Dublin)

contre les Fidji : de 30 € à 120 €

contre l’Argentine : de 40 € à 180 €

contre l’Afrique du Sud : de 55 € à 210 €

Écosse (Scottish Gas Murrayfield, Édimbourg)

contre le Japon : de 30 £ à 65 £

contre l’Australie : de 40 £ à 100 £

contre la Nouvelle-Zélande : de 85 £ à 160 £

Pays de Galles (Principality Stadium, Cardiff)

contre le Japon : de 26 £ à 66 £

contre l’Australie : de 38 £ à 78 £

contre la Nouvelle-Zélande : de 68 £ à 128 £

France

contre les Fidji (Groupama Stadium, Lyon) : billets à partir de 30 €

contre l’Afrique du Sud (Stade de France, Saint-Denis) : billets à partir de 30 €

contre l’Argentine (Stade de France, Saint-Denis) : billets à partir de 25 €

Italie

contre l’Afrique du Sud (Allianz Stadium, Turin) : billets à partir de 32 €

contre l’Argentine (Stadio Luigi Ferraris, Gênes) : billets à partir de 12 €

contre les Fidji (Bluenergy Stadium, Udine) : billets à partir de 35 €

À l’approche des rencontres, consultez le site officiel de la compétition et les sites des fédérations nationales pour obtenir des informations supplémentaires. Vous pouvez également vérifier les disponibilités sur des sites de revente comme Ticombo.

Quel est le calendrier des matches du World Rugby Nations Championship 2026 ?

Date (et heure locale) Journée et rencontre Billets Stade Vendredi 6 novembre (20 h 10) J4 : Irlande contre Argentine Billets Aviva Stadium, Dublin Samedi 7 novembre (12 h 40) J4 : Italie contre Afrique du Sud Billets Juventus Stadium, Turin Samedi 7 novembre (14 h 10) J4 : Écosse contre Nouvelle-Zélande Billets Murrayfield Stadium, Édimbourg Samedi 7 novembre (16 h 40) J4 : Pays de Galles contre Japon Billets Millennium Stadium, Cardiff Samedi 7 novembre (21 h 10) J4 : France contre Fidji Billets Parc Olympique Lyonnais, Lyon Dimanche 8 novembre (15 h 10) J4 : Angleterre contre Australie Billets Allianz Stadium, Londres Vendredi 13 novembre (21 h 10) J5 : France contre Afrique du Sud Billets Stade de France, Paris Samedi 14 novembre (12 h 40) J5 : Italie contre Argentine Billets Stadio Luigi Ferraris, Gênes Samedi 14 novembre (14 h 10) J5 : Pays de Galles contre Nouvelle-Zélande Billets Principality Stadium, Cardiff Samedi 14 novembre (16 h 40) J5 : Angleterre contre Japon Billets Allianz Stadium, Londres Samedi 14 novembre (20 h 10) J5 : Irlande contre Fidji Billets Aviva Stadium, Dublin Dimanche 15 novembre (15 h 10) J5 : Écosse contre Australie Billets Murrayfield Stadium, Édimbourg Samedi 21 novembre (14 h 10) J6 : Angleterre contre Nouvelle-Zélande Billets Allianz Stadium, Londres Samedi 21 novembre (14 h 10) J6 : Écosse contre Japon Billets Murrayfield Stadium, Édimbourg Samedi 21 novembre (16 h 40) J6 : Irlande contre Afrique du Sud Billets Aviva Stadium, Dublin Samedi 21 novembre (17 h 40) J6 : Italie contre Fidji Billets Stadio Friuli, Udine Samedi 21 novembre (20 h 10) J6 : Pays de Galles contre Australie Billets Principality Stadium, Cardiff Samedi 21 novembre (21 h 10) J6 : France contre Argentine Billets Stade de France, Paris Vendredi 27 novembre (16 h 40) Match pour la 11e place : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Vendredi 27 novembre (20 h 10) Match pour la 5e place : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Samedi 28 novembre (13 h 10) Match pour la 9e place : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Samedi 28 novembre (16 h 40) Match pour la 3e place : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Dimanche 29 novembre (13 h 10) Match pour la 7e place : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Dimanche 29 novembre (16 h 40) Finale : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres

Quelles équipes participent au Nations Championship 2026 ?

Le tournoi réunit 12 des meilleures équipes du monde, réparties en deux poules géographiques de six :

Équipes de l’hémisphère Nord Équipes de l’hémisphère Sud Angleterre Argentine France Australie Irlande Fidji Italie Japon Écosse Nouvelle-Zélande Pays de Galles Afrique du Sud

Quel est le format du Nations Championship ?

Au lieu de disputer plusieurs tests contre un seul adversaire, chaque pays affronte une fois chacune des six équipes de l’autre poule géographique, lors de deux périodes distinctes :

La série estivale (journées 1 à 3) : Disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matches à l’extérieur.

La série automnale (journées 4 à 6) : Disputée en novembre. Les rôles s’inversent : les équipes de l’hémisphère Sud se déplacent dans le Nord pour les trois dernières journées, organisées dans des stades européens emblématiques.

Le classement : Même si les équipes n’affrontent que des adversaires de l’autre poule, leurs résultats et leurs points de bonus sont comptabilisés dans le classement de leur propre hémisphère. Par exemple, les équipes du Tournoi des Six Nations sont classées entre elles selon leurs performances face aux équipes du Sud.

Week-end des finales

Le dénouement se déroule à l’Allianz Stadium de Twickenham, lors d’un seul week-end de grandes affiches à la fin du mois de novembre.

Les 12 équipes se rendent à Londres pour disputer un match de classement contre l’équipe ayant terminé exactement à la même place dans l’autre poule.

La grande finale : L’équipe classée première de l’hémisphère Nord affronte celle classée première de l’hémisphère Sud. Le vainqueur est officiellement sacré champion du Nations Championship.

Les matches de classement : Le match entre les deuxièmes détermine la troisième place du classement général, celui entre les troisièmes la cinquième place, et ainsi de suite jusqu’au match entre les sixièmes.

Le défi entre hémisphères : Un système de points inspiré de la Ryder Cup permet de déterminer quel hémisphère domine l’ensemble du week-end final.



