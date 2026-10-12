Les traditionnels programmes de tests d’automne et de tournées d’été du rugby à XV ont été repensés pour former le World Rugby Nations Championship, une compétition mondiale unifiée qui a débuté en juillet et s’achèvera en novembre. Vous voulez voir les meilleurs joueurs et les meilleures équipes de ce sport en action ? Réservez vos billets dès aujourd’hui.

Cette nouvelle compétition biennale vise à mettre fin aux matchs « amicaux » sans enjeu en introduisant un classement, des affrontements entre équipes des deux hémisphères et une grande finale à Twickenham pour conclure la saison, le dimanche 29 novembre.

Trois journées de matchs se sont déroulées dans l’hémisphère Sud pendant l’été. La compétition se déplace désormais dans l’hémisphère Nord pour les trois dernières journées et la phase finale.

Laissez GOAL vous présenter les dernières informations pour acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 : où les trouver, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand se déroule le World Rugby Nations Championship 2026 ?

La première édition du World Rugby Nations Championship se déroule du 4 juillet au 29 novembre 2026. Le tournoi se répartit en deux périodes de compétition distinctes, suivies d’une phase finale :

Série d’été (journées 1 à 3) : Du 4 au 18 juillet, les équipes de l’hémisphère Nord se déplacent dans le Sud.

Série d’automne (journées 4 à 6) : Du 6 au 21 novembre, les équipes de l’hémisphère Sud disputent des matchs dans le Nord.

Week-end des finales : Du 27 au 29 novembre à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres. La grande finale, qui désignera le vainqueur de la compétition, aura lieu le dimanche 29 novembre.

Comment acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 ?

Les billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 peuvent être achetés sur les plateformes centralisées du tournoi ou auprès des fédérations organisatrices, selon le match.

Week-end des finales (du 27 au 29 novembre) : La billetterie des six matchs de la phase finale organisés à l’Allianz Stadium (Twickenham) est gérée de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster.

Matchs de poule (juillet et novembre) : Les billets pour les matchs de poule sont distribués directement par les fédérations des pays hôtes. Vous pouvez les acheter sur leurs plateformes officielles.

La mise en vente initiale des billets dépendait du type de match et des différentes périodes d’accès prioritaire :

Préventes pour les clubs et les détenteurs de droits de réservation : Les toutes premières ventes, réservées aux groupes prioritaires tels que les détenteurs de droits de réservation et les clubs membres, ont débuté en janvier 2026.

Vente au grand public pour le week-end des finales : Les billets pour le week-end de clôture à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026.

Ventes au grand public pour les matchs de poule : Chaque pays a suivi son propre calendrier. Par exemple, les billets pour les matchs organisés au Principality Stadium, au pays de Galles, ont été mis en vente auprès du grand public en avril 2026, après les périodes d’accès prioritaire réservées aux membres.

Pour trouver des places à la dernière minute, les supporters peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente telles que Ticombo.

Transferts garantis : Ticombo protège tous les transferts et achats de billets grâce à son programme de sécurité intégré, TixProtect. Ce programme garantit que vous recevrez vos billets à temps et qu’ils seront valables pour votre événement, faute de quoi vous serez remboursé à 100 %.

Combien coûtent les billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 ?

Les prix des billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 varient considérablement selon que vous achetez des billets à la journée ou des forfaits de plusieurs jours pour le « week-end des finales » à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres.

Pour les journées comprenant deux matchs pendant le « week-end des finales », les tarifs officiels sont les suivants :

Deux matchs le vendredi 27 novembre : Les billets à la journée coûtent entre 20 £ et 125 £.

Deux matchs le samedi 28 novembre : Les billets à la journée coûtent entre 40 £ et 180 £.

Deux matchs le dimanche 29 novembre : Les billets à la journée coûtent entre 125 £ et 280 £.

Forfaits de plusieurs jours (2 ou 3 jours) : Ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un forfait adulte de 3 jours coûte entre 242 £ et 514 £.

Matchs de poule de novembre (par pays hôte)

Les tarifs standard des billets adultes pour les matchs de poule organisés par les équipes de l’hémisphère Nord sont les suivants :

Angleterre (Allianz Stadium, Twickenham)

contre le Japon : de 51 £ à 103 £

contre l’Australie : de 79 £ à 166 £

contre la Nouvelle-Zélande : de 103 £ à 238 £

Irlande (Aviva Stadium, Dublin)

contre les Fidji : de 30 € à 120 €

contre l’Argentine : de 40 € à 180 €

contre l’Afrique du Sud : de 55 € à 210 €

Écosse (Scottish Gas Murrayfield, Édimbourg)

contre le Japon : de 30 £ à 65 £

contre l’Australie : de 40 £ à 100 £

contre la Nouvelle-Zélande : de 85 £ à 160 £

Pays de Galles (Principality Stadium, Cardiff)

contre le Japon : de 26 £ à 66 £

contre l’Australie : de 38 £ à 78 £

contre la Nouvelle-Zélande : de 68 £ à 128 £

France

contre les Fidji (Groupama Stadium, Lyon) : billets à partir de 30 €

contre l’Afrique du Sud (Stade de France, Saint-Denis) : billets à partir de 30 €

contre l’Argentine (Stade de France, Saint-Denis) : billets à partir de 25 €

Italie

contre l’Afrique du Sud (Allianz Stadium, Turin) : billets à partir de 32 €

contre l’Argentine (Stadio Luigi Ferraris, Gênes) : billets à partir de 12 €

contre les Fidji (Bluenergy Stadium, Udine) : billets à partir de 35 €

À l’approche des matchs, consultez le site officiel de la compétition et les sites des équipes nationales pour obtenir des informations supplémentaires. Pour connaître les disponibilités du moment, vous pouvez également consulter des sites de revente comme Ticombo.

Quel est le calendrier des matchs du World Rugby Nations Championship 2026 ?

Date (et heure locale) Journée et match Billets Lieu Ven. 6 novembre (20 h 10) J4 : Irlande contre Argentine Billets Aviva Stadium, Dublin Sam. 7 novembre (12 h 40) J4 : Italie contre Afrique du Sud Billets Juventus Stadium, Turin Sam. 7 novembre (14 h 10) J4 : Écosse contre Nouvelle-Zélande Billets Murrayfield Stadium, Édimbourg Sam. 7 novembre (16 h 40) J4 : Pays de Galles contre Japon Billets Millennium Stadium, Cardiff Sam. 7 novembre (21 h 10) J4 : France contre Fidji Billets Parc Olympique Lyonnais, Lyon Dim. 8 novembre (15 h 10) J4 : Angleterre contre Australie Billets Allianz Stadium, Londres Ven. 13 novembre (21 h 10) J5 : France contre Afrique du Sud Billets Stade de France, Paris Sam. 14 novembre (12 h 40) J5 : Italie contre Argentine Billets Stadio Luigi Ferraris, Gênes Sam. 14 novembre (14 h 10) J5 : Pays de Galles contre Nouvelle-Zélande Billets Principality Stadium, Cardiff Sam. 14 novembre (16 h 40) J5 : Angleterre contre Japon Billets Allianz Stadium, Londres Sam. 14 novembre (20 h 10) J5 : Irlande contre Fidji Billets Aviva Stadium, Dublin Dim. 15 novembre (15 h 10) J5 : Écosse contre Australie Billets Murrayfield Stadium, Édimbourg Sam. 21 novembre (14 h 10) J6 : Angleterre contre Nouvelle-Zélande Billets Allianz Stadium, Londres Sam. 21 novembre (14 h 10) J6 : Écosse contre Japon Billets Murrayfield Stadium, Édimbourg Sam. 21 novembre (16 h 40) J6 : Irlande contre Afrique du Sud Billets Aviva Stadium, Dublin Sam. 21 novembre (17 h 40) J6 : Italie contre Fidji Billets Stadio Friuli, Udine Sam. 21 novembre (20 h 10) J6 : Pays de Galles contre Australie Billets Principality Stadium, Cardiff Sam. 21 novembre (21 h 10) J6 : France contre Argentine Billets Stade de France, Paris Ven. 27 novembre (16 h 40) 11e place : à déterminer contre à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Ven. 27 novembre (20 h 10) 5e place : à déterminer contre à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Sam. 28 novembre (13 h 10) 9e place : à déterminer contre à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Sam. 28 novembre (16 h 40) 3e place : à déterminer contre à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Dim. 29 novembre (13 h 10) 7e place : à déterminer contre à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Dim. 29 novembre (16 h 40) Finale : à déterminer contre à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres

Quelles équipes participent au Nations Championship 2026 ?

Le tournoi réunit 12 des meilleures équipes du monde, réparties en deux groupes géographiques de six :

Équipes de l’hémisphère Nord Équipes de l’hémisphère Sud Angleterre Argentine France Australie Irlande Fidji Italie Japon Écosse Nouvelle-Zélande Pays de Galles Afrique du Sud

Quel est le format du Nations Championship ?

Au lieu de disputer plusieurs tests contre un même adversaire, chaque pays affronte une fois chacune des six équipes de l’autre groupe géographique, au cours de deux périodes distinctes :

La série d’été (journées 1 à 3) : Disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matchs à l’extérieur.

La série d’automne (journées 4 à 6) : Disputée en novembre. Les rôles s’inversent : les équipes de l’hémisphère Sud se rendent dans le Nord pour jouer les trois dernières journées dans des stades européens emblématiques.

Le classement : Même si les équipes n’affrontent que des adversaires de l’autre groupe, leurs résultats et leurs points de bonus sont comptabilisés dans le classement de leur propre hémisphère. Ainsi, les équipes du Tournoi des Six Nations sont classées les unes par rapport aux autres selon leurs performances face aux équipes du Sud.

Week-end des finales

La compétition atteint son apogée à l’Allianz Stadium de Twickenham, lors d’un seul grand week-end à la fin du mois de novembre.

Chacune des équipes se rend à Londres pour disputer un match de classement final contre celle qui a terminé exactement à la même place dans l’autre groupe.

La grande finale : L’équipe classée première de l’hémisphère Nord affronte celle classée première de l’hémisphère Sud. Le vainqueur est officiellement sacré champion du Nations Championship.

Les matchs de classement : Le match entre les deux équipes classées deuxièmes détermine la 3e place du classement général, celui entre les deux troisièmes détermine la 5e place, et ainsi de suite jusqu’au match entre les deux sixièmes.

Le défi des hémisphères : Un système de points inspiré de la Ryder Cup permet de déterminer quel hémisphère domine l’autre sur l’ensemble du week-end des finales.



