Les traditionnelles tournées estivales et les rencontres internationales d’automne du rugby à XV ont été repensées pour former le World Rugby Nations Championship, une compétition mondiale unifiée lancée en juillet et qui s’achèvera en novembre. Vous voulez voir les meilleurs joueurs et les meilleures équipes du rugby en action ? Réservez vos billets dès aujourd’hui.
Cette nouvelle compétition biennale vise à mettre fin aux matchs amicaux sans enjeu grâce à un classement, à des confrontations entre hémisphères et à une grande finale à Twickenham pour conclure la saison, le dimanche 29 novembre.
Trois journées se sont déroulées dans l’hémisphère Sud pendant l’été. Place désormais à l’hémisphère Nord pour les trois dernières journées et la phase finale.
Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations pour acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 : où vous les procurer, combien ils coûtent et bien plus encore.
Quand se déroule le World Rugby Nations Championship 2026 ?
La première édition du World Rugby Nations Championship se déroule du 4 juillet au 29 novembre 2026. La compétition comprend deux périodes distinctes, suivies d’une phase finale :
- Série estivale (journées 1 à 3) : disputée du 4 au 18 juillet, avec des équipes de l’hémisphère Nord en déplacement dans le Sud.
- Série automnale (journées 4 à 6) : reprise du 6 au 21 novembre, avec des équipes de l’hémisphère Sud disputant leurs rencontres dans le Nord.
- Week-end des finales : organisé du 27 au 29 novembre à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres. La grande finale, qui désignera le vainqueur de la compétition, aura lieu le dimanche 29 novembre.
Comment acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship 2026
Les billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 peuvent être achetés sur les plateformes centralisées de la compétition ou auprès des fédérations organisatrices, selon la rencontre.
- Week-end des finales (du 27 au 29 novembre) : la billetterie des six matchs disputés à l’Allianz Stadium (Twickenham) est gérée de façon centralisée sur le site officiel du Nations Championship et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster.
- Matchs de poule (juillet et novembre) : les billets pour chaque match de la phase de poules sont distribués directement par la fédération du pays hôte. Vous pouvez les acheter sur le portail officiel de la fédération concernée.
Les billets ont d’abord été mis en vente selon le type de rencontre et les différentes périodes de priorité :
- Préventes pour les clubs et les détenteurs de droits de siège : les toutes premières périodes de vente ont ouvert en janvier 2026 pour les groupes prioritaires, notamment les détenteurs de droits de siège et les clubs membres.
- Vente générale pour le week-end des finales : les billets pour le dernier week-end de la compétition à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026.
- Ventes générales pour la phase de poules : chaque pays a fixé son propre calendrier de mise en vente. Par exemple, les billets pour les matchs organisés au Principality Stadium (pays de Galles) ont été ouverts au grand public en avril 2026, après les périodes réservées aux membres.
Les plateformes centralisées de la compétition et les fédérations organisatrices restent les moyens les plus sûrs d’acheter des billets. Les supporters souhaitant assister à un prochain match du Nations Championship peuvent également envisager des sites de revente comme StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’en obtenir.
Combien coûtent les billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 ?
Le prix des billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 varie considérablement selon que vous achetez des billets à la journée ou des forfaits de plusieurs jours pour le « week-end des finales » à l’Allianz Stadium (Twickenham), à Londres.
Pour les journées comprenant deux matchs et les forfaits de plusieurs jours du « week-end des finales », les catégories tarifaires officielles sont les suivantes :
- Vendredi 27 novembre, deux matchs : billets à la journée de 20 £ à 125 £
- Samedi 28 novembre, deux matchs : billets à la journée de 40 £ à 180 £
- Dimanche 29 novembre, deux matchs : billets à la journée de 125 £ à 280 £
- Forfaits de plusieurs jours (2 ou 3 jours) : ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un forfait adulte de 3 jours coûte de 242 £ à 514 £.
Matchs de poule de novembre (par pays hôte)
Les tarifs standards des billets adultes pour les matchs de poule organisés par les équipes de l’hémisphère Nord sont les suivants :
Angleterre (Allianz Stadium, Twickenham)
- contre le Japon : de 51 £ à 103 £
- contre l’Australie : de 79 £ à 166 £
- contre la Nouvelle-Zélande : de 103 £ à 238 £
Irlande (Aviva Stadium, Dublin)
- contre les Fidji : de 30 € à 120 €
- contre l’Argentine : de 40 € à 180 €
- contre l’Afrique du Sud : de 55 € à 210 €
Écosse (Scottish Gas Murrayfield, Édimbourg)
- contre le Japon : de 30 £ à 65 £
- contre l’Australie : de 40 £ à 100 £
- contre la Nouvelle-Zélande : de 85 £ à 160 £
Pays de Galles (Principality Stadium, Cardiff)
- contre le Japon : de 26 £ à 66 £
- contre l’Australie : de 38 £ à 78 £
- contre la Nouvelle-Zélande : de 68 £ à 128 £
France
- contre les Fidji (Groupama Stadium, Lyon) : billets à partir de 30 €
- contre l’Afrique du Sud (Stade de France, Saint-Denis) : billets à partir de 30 €
- contre l’Argentine (Stade de France, Saint-Denis) : billets à partir de 25 €
Italie
- contre l’Afrique du Sud (Allianz Stadium, Turin) : billets à partir de 32 €
- contre l’Argentine (Stadio Luigi Ferraris, Gênes) : billets à partir de 12 €
- contre les Fidji (Bluenergy Stadium, Udine) : billets à partir de 35 €
À l’approche des matchs, consultez le site officiel de la compétition et les sites des équipes nationales pour obtenir des informations supplémentaires. Vous pouvez aussi vérifier les disponibilités sur des sites de revente comme StubHub et Ticombo.
Quel est le calendrier des matchs du World Rugby Nations Championship 2026 ?
Date (et heure locale)
Journée et rencontre
Billets
Stade
Vendredi 6 novembre (20 h 10)
J4 : Irlande contre Argentine
Aviva Stadium, Dublin
Samedi 7 novembre (12 h 40)
J4 : Italie contre Afrique du Sud
Juventus Stadium, Turin
Samedi 7 novembre (14 h 10)
J4 : Écosse contre Nouvelle-Zélande
Murrayfield Stadium, Édimbourg
Samedi 7 novembre (16 h 40)
J4 : pays de Galles contre Japon
Millennium Stadium, Cardiff
Samedi 7 novembre (21 h 10)
J4 : France contre Fidji
Parc Olympique Lyonnais, Lyon
Dimanche 8 novembre (15 h 10)
J4 : Angleterre contre Australie
Allianz Stadium, Londres
Vendredi 13 novembre (21 h 10)
J5 : France contre Afrique du Sud
Stade de France, Paris
Samedi 14 novembre (12 h 40)
J5 : Italie contre Argentine
Stadio Luigi Ferraris, Gênes
Samedi 14 novembre (14 h 10)
J5 : pays de Galles contre Nouvelle-Zélande
Principality Stadium, Cardiff
Samedi 14 novembre (16 h 40)
J5 : Angleterre contre Japon
Allianz Stadium, Londres
Samedi 14 novembre (20 h 10)
J5 : Irlande contre Fidji
Aviva Stadium, Dublin
Dimanche 15 novembre (15 h 10)
J5 : Écosse contre Australie
Murrayfield Stadium, Édimbourg
Samedi 21 novembre (14 h 10)
J6 : Angleterre contre Nouvelle-Zélande
Allianz Stadium, Londres
Samedi 21 novembre (14 h 10)
J6 : Écosse contre Japon
Murrayfield Stadium, Édimbourg
Samedi 21 novembre (16 h 40)
J6 : Irlande contre Afrique du Sud
Aviva Stadium, Dublin
Samedi 21 novembre (17 h 40)
J6 : Italie contre Fidji
Stadio Friuli, Udine
Samedi 21 novembre (20 h 10)
J6 : pays de Galles contre Australie
Principality Stadium, Cardiff
Samedi 21 novembre (21 h 10)
J6 : France contre Argentine
Stade de France, Paris
Vendredi 27 novembre (16 h 40)
11e place : équipes à déterminer
Allianz Stadium, Londres
Vendredi 27 novembre (20 h 10)
5e place : équipes à déterminer
Allianz Stadium, Londres
Samedi 28 novembre (13 h 10)
9e place : équipes à déterminer
Allianz Stadium, Londres
Samedi 28 novembre (16 h 40)
3e place : équipes à déterminer
Allianz Stadium, Londres
Dimanche 29 novembre (13 h 10)
7e place : équipes à déterminer
Allianz Stadium, Londres
Dimanche 29 novembre (16 h 40)
Finale : équipes à déterminer
Allianz Stadium, Londres
Quelles équipes participent au Nations Championship 2026 ?
La compétition réunit 12 équipes parmi les meilleures au monde, réparties en deux poules géographiques de six :
Équipes de l’hémisphère Nord
Équipes de l’hémisphère Sud
Angleterre
Argentine
France
Australie
Irlande
Fidji
Italie
Japon
Écosse
Nouvelle-Zélande
Pays de Galles
Afrique du Sud
Quel est le format du Nations Championship ?
Au lieu de disputer des séries de plusieurs matchs contre un même adversaire, chaque pays affronte une fois chacune des six équipes de la poule géographique opposée, au cours de deux périodes distinctes :
- La série estivale (journées 1 à 3) : disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matchs à l’extérieur.
- La série automnale (journées 4 à 6) : disputée en novembre. Les rôles s’inversent : les équipes de l’hémisphère Sud se rendent dans le Nord pour disputer les trois dernières journées dans des stades européens emblématiques.
Les classements : même si les équipes n’affrontent que des adversaires de l’autre poule, leurs résultats et leurs points de bonus sont comptabilisés dans le classement de leur propre hémisphère. Par exemple, les équipes du Tournoi des Six Nations sont classées entre elles selon leurs performances face aux équipes du Sud.
Week-end des finales
La compétition atteint son apogée à l’Allianz Stadium de Twickenham, lors d’un seul week-end de grands matchs à la fin du mois de novembre.
Toutes les équipes se rendent à Londres pour disputer un match de classement contre celle qui a terminé exactement à la même place dans l’autre poule.
- La grande finale : l’équipe classée première de l’hémisphère Nord affronte celle classée première de l’hémisphère Sud. Le vainqueur est sacré champion officiel du Nations Championship.
- Les matchs de classement : les deuxièmes s’affrontent pour la 3e place du classement général, les troisièmes pour la 5e place, et ainsi de suite jusqu’aux sixièmes.
- Le défi des hémisphères : un système de points inspiré de la Ryder Cup permet de déterminer quel hémisphère a pris le dessus sur l’ensemble du week-end des finales.