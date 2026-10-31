Les traditionnelles tournées estivales et les rencontres internationales d’automne du rugby à XV ont été repensées pour former le World Rugby Nations Championship, une compétition mondiale unifiée lancée en juillet et qui s’achèvera en novembre. Vous voulez voir les meilleurs joueurs et les meilleures équipes du rugby en action ? Réservez vos billets dès aujourd’hui.

Cette nouvelle compétition biennale vise à mettre fin aux matchs amicaux sans enjeu grâce à un classement, à des confrontations entre hémisphères et à une grande finale à Twickenham pour conclure la saison, le dimanche 29 novembre.

Trois journées se sont déroulées dans l’hémisphère Sud pendant l’été. Place désormais à l’hémisphère Nord pour les trois dernières journées et la phase finale.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations pour acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 : où vous les procurer, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand se déroule le World Rugby Nations Championship 2026 ?

La première édition du World Rugby Nations Championship se déroule du 4 juillet au 29 novembre 2026. La compétition comprend deux périodes distinctes, suivies d’une phase finale :

Série estivale (journées 1 à 3) : disputée du 4 au 18 juillet, avec des équipes de l’hémisphère Nord en déplacement dans le Sud.

: disputée du 4 au 18 juillet, avec des équipes de l’hémisphère Nord en déplacement dans le Sud. Série automnale (journées 4 à 6) : reprise du 6 au 21 novembre, avec des équipes de l’hémisphère Sud disputant leurs rencontres dans le Nord.

: reprise du 6 au 21 novembre, avec des équipes de l’hémisphère Sud disputant leurs rencontres dans le Nord. Week-end des finales : organisé du 27 au 29 novembre à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres. La grande finale, qui désignera le vainqueur de la compétition, aura lieu le dimanche 29 novembre.

Comment acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship 2026

Les billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 peuvent être achetés sur les plateformes centralisées de la compétition ou auprès des fédérations organisatrices, selon la rencontre.

Week-end des finales (du 27 au 29 novembre) : la billetterie des six matchs disputés à l’Allianz Stadium (Twickenham) est gérée de façon centralisée sur le site officiel du Nations Championship et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster.

: la billetterie des six matchs disputés à l’Allianz Stadium (Twickenham) est gérée de façon centralisée sur le site officiel du Nations Championship et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster. Matchs de poule (juillet et novembre) : les billets pour chaque match de la phase de poules sont distribués directement par la fédération du pays hôte. Vous pouvez les acheter sur le portail officiel de la fédération concernée.

Les billets ont d’abord été mis en vente selon le type de rencontre et les différentes périodes de priorité :

Préventes pour les clubs et les détenteurs de droits de siège : les toutes premières périodes de vente ont ouvert en janvier 2026 pour les groupes prioritaires, notamment les détenteurs de droits de siège et les clubs membres.

: les toutes premières périodes de vente ont ouvert en janvier 2026 pour les groupes prioritaires, notamment les détenteurs de droits de siège et les clubs membres. Vente générale pour le week-end des finales : les billets pour le dernier week-end de la compétition à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026.

: les billets pour le dernier week-end de la compétition à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026. Ventes générales pour la phase de poules : chaque pays a fixé son propre calendrier de mise en vente. Par exemple, les billets pour les matchs organisés au Principality Stadium (pays de Galles) ont été ouverts au grand public en avril 2026, après les périodes réservées aux membres.

Les plateformes centralisées de la compétition et les fédérations organisatrices restent les moyens les plus sûrs d’acheter des billets. Les supporters souhaitant assister à un prochain match du Nations Championship peuvent également envisager des sites de revente comme StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’en obtenir.

Combien coûtent les billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 ?

Le prix des billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 varie considérablement selon que vous achetez des billets à la journée ou des forfaits de plusieurs jours pour le « week-end des finales » à l’Allianz Stadium (Twickenham), à Londres.

Pour les journées comprenant deux matchs et les forfaits de plusieurs jours du « week-end des finales », les catégories tarifaires officielles sont les suivantes :

Vendredi 27 novembre, deux matchs : billets à la journée de 20 £ à 125 £

: billets à la journée de 20 £ à 125 £ Samedi 28 novembre, deux matchs : billets à la journée de 40 £ à 180 £

: billets à la journée de 40 £ à 180 £ Dimanche 29 novembre, deux matchs : billets à la journée de 125 £ à 280 £

: billets à la journée de 125 £ à 280 £ Forfaits de plusieurs jours (2 ou 3 jours) : ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un forfait adulte de 3 jours coûte de 242 £ à 514 £.

Matchs de poule de novembre (par pays hôte)

Les tarifs standards des billets adultes pour les matchs de poule organisés par les équipes de l’hémisphère Nord sont les suivants :

Angleterre (Allianz Stadium, Twickenham)

contre le Japon : de 51 £ à 103 £

contre l’Australie : de 79 £ à 166 £

contre la Nouvelle-Zélande : de 103 £ à 238 £

Irlande (Aviva Stadium, Dublin)

contre les Fidji : de 30 € à 120 €

contre l’Argentine : de 40 € à 180 €

contre l’Afrique du Sud : de 55 € à 210 €

Écosse (Scottish Gas Murrayfield, Édimbourg)

contre le Japon : de 30 £ à 65 £

contre l’Australie : de 40 £ à 100 £

contre la Nouvelle-Zélande : de 85 £ à 160 £

Pays de Galles (Principality Stadium, Cardiff)

contre le Japon : de 26 £ à 66 £

contre l’Australie : de 38 £ à 78 £

contre la Nouvelle-Zélande : de 68 £ à 128 £

France

contre les Fidji (Groupama Stadium, Lyon) : billets à partir de 30 €

contre l’Afrique du Sud (Stade de France, Saint-Denis) : billets à partir de 30 €

contre l’Argentine (Stade de France, Saint-Denis) : billets à partir de 25 €

Italie

contre l’Afrique du Sud (Allianz Stadium, Turin) : billets à partir de 32 €

contre l’Argentine (Stadio Luigi Ferraris, Gênes) : billets à partir de 12 €

contre les Fidji (Bluenergy Stadium, Udine) : billets à partir de 35 €

À l’approche des matchs, consultez le site officiel de la compétition et les sites des équipes nationales pour obtenir des informations supplémentaires. Vous pouvez aussi vérifier les disponibilités sur des sites de revente comme StubHub et Ticombo.

Quel est le calendrier des matchs du World Rugby Nations Championship 2026 ?

Date (et heure locale) Journée et rencontre Billets Stade Vendredi 6 novembre (20 h 10) J4 : Irlande contre Argentine Billets Aviva Stadium, Dublin Samedi 7 novembre (12 h 40) J4 : Italie contre Afrique du Sud Billets Juventus Stadium, Turin Samedi 7 novembre (14 h 10) J4 : Écosse contre Nouvelle-Zélande Billets Murrayfield Stadium, Édimbourg Samedi 7 novembre (16 h 40) J4 : pays de Galles contre Japon Billets Millennium Stadium, Cardiff Samedi 7 novembre (21 h 10) J4 : France contre Fidji Billets Parc Olympique Lyonnais, Lyon Dimanche 8 novembre (15 h 10) J4 : Angleterre contre Australie Billets Allianz Stadium, Londres Vendredi 13 novembre (21 h 10) J5 : France contre Afrique du Sud Billets Stade de France, Paris Samedi 14 novembre (12 h 40) J5 : Italie contre Argentine Billets Stadio Luigi Ferraris, Gênes Samedi 14 novembre (14 h 10) J5 : pays de Galles contre Nouvelle-Zélande Billets Principality Stadium, Cardiff Samedi 14 novembre (16 h 40) J5 : Angleterre contre Japon Billets Allianz Stadium, Londres Samedi 14 novembre (20 h 10) J5 : Irlande contre Fidji Billets Aviva Stadium, Dublin Dimanche 15 novembre (15 h 10) J5 : Écosse contre Australie Billets Murrayfield Stadium, Édimbourg Samedi 21 novembre (14 h 10) J6 : Angleterre contre Nouvelle-Zélande Billets Allianz Stadium, Londres Samedi 21 novembre (14 h 10) J6 : Écosse contre Japon Billets Murrayfield Stadium, Édimbourg Samedi 21 novembre (16 h 40) J6 : Irlande contre Afrique du Sud Billets Aviva Stadium, Dublin Samedi 21 novembre (17 h 40) J6 : Italie contre Fidji Billets Stadio Friuli, Udine Samedi 21 novembre (20 h 10) J6 : pays de Galles contre Australie Billets Principality Stadium, Cardiff Samedi 21 novembre (21 h 10) J6 : France contre Argentine Billets Stade de France, Paris Vendredi 27 novembre (16 h 40) 11e place : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Vendredi 27 novembre (20 h 10) 5e place : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Samedi 28 novembre (13 h 10) 9e place : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Samedi 28 novembre (16 h 40) 3e place : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Dimanche 29 novembre (13 h 10) 7e place : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Dimanche 29 novembre (16 h 40) Finale : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres

Quelles équipes participent au Nations Championship 2026 ?

La compétition réunit 12 équipes parmi les meilleures au monde, réparties en deux poules géographiques de six :

Équipes de l’hémisphère Nord Équipes de l’hémisphère Sud Angleterre Argentine France Australie Irlande Fidji Italie Japon Écosse Nouvelle-Zélande Pays de Galles Afrique du Sud

Quel est le format du Nations Championship ?

Au lieu de disputer des séries de plusieurs matchs contre un même adversaire, chaque pays affronte une fois chacune des six équipes de la poule géographique opposée, au cours de deux périodes distinctes :

La série estivale (journées 1 à 3) : disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matchs à l’extérieur.

: disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matchs à l’extérieur. La série automnale (journées 4 à 6) : disputée en novembre. Les rôles s’inversent : les équipes de l’hémisphère Sud se rendent dans le Nord pour disputer les trois dernières journées dans des stades européens emblématiques.

Les classements : même si les équipes n’affrontent que des adversaires de l’autre poule, leurs résultats et leurs points de bonus sont comptabilisés dans le classement de leur propre hémisphère. Par exemple, les équipes du Tournoi des Six Nations sont classées entre elles selon leurs performances face aux équipes du Sud.

Week-end des finales

La compétition atteint son apogée à l’Allianz Stadium de Twickenham, lors d’un seul week-end de grands matchs à la fin du mois de novembre.

Toutes les équipes se rendent à Londres pour disputer un match de classement contre celle qui a terminé exactement à la même place dans l’autre poule.