La première édition du Rugby Nations Championship approche de son dénouement, avec un week-end de finales historique, le premier du genre, prévu du 27 au 29 novembre (du vendredi au dimanche) à l’Allianz Stadium de Twickenham.

La demande sera forte : n’attendez pas pour réserver vos billets.

Ce tout nouveau tournoi remplace les matches amicaux isolés par un classement à enjeux et répartit douze des meilleures nations du rugby mondial en deux groupes géographiques.

Quelle que soit leur place à l’issue de la phase de groupes, les douze équipes disputeront un match lors du week-end des finales. GOAL vous donne toutes les dernières informations pour acheter vos billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 : où les trouver, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand aura lieu le week-end des finales du World Rugby Nations Championship 2026 ?

Après la phase de groupes du Nations Championship 2026, le « week-end des finales » se tiendra du vendredi 27 au dimanche 29 novembre à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres. La grande finale, qui désignera le vainqueur du tournoi, aura lieu le dimanche 29 novembre à 16 h 40 (GMT).

Date (et heure locale) Rencontre Billets Vendredi 27 novembre (16 h 40) 11e place : à déterminer contre à déterminer Billets Vendredi 27 novembre (20 h 10) 5e place : à déterminer contre à déterminer Billets Samedi 28 novembre (13 h 10) 9e place : à déterminer contre à déterminer Billets Samedi 28 novembre (16 h 40) 3e place : à déterminer contre à déterminer Billets Dimanche 29 novembre (13 h 10) 7e place : à déterminer contre à déterminer Billets Dimanche 29 novembre (16 h 40) Finale : à déterminer contre à déterminer Billets

Comment acheter des billets pour le week-end des finales du World Rugby Nations Championship 2026 ?

La billetterie des six derniers matches disputés à l’Allianz Stadium (Twickenham) est gérée de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby, en partenariat avec Ticketmaster.

Les billets pour la compétition ont d’abord été mis en vente selon le type de rencontre et les différentes périodes d’accès prioritaire :

Préventes pour les clubs et les détenteurs de debentures : Les toutes premières périodes de vente, réservées aux groupes prioritaires tels que les détenteurs de debentures et les clubs membres, ont débuté en janvier 2026.

: Les toutes premières périodes de vente, réservées aux groupes prioritaires tels que les détenteurs de debentures et les clubs membres, ont débuté en janvier 2026. Vente générale pour le week-end des finales : Les billets pour le dernier week-end de la compétition à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026.

Les supporters qui cherchent des places à la dernière minute peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs que leurs billets sont valides et arriveront à temps pour la course.

Combien coûtent les billets pour le week-end des finales du World Rugby Nations Championship 2026 ?

Pour les journées comprenant deux matches chacune et les forfaits de plusieurs jours du « week-end des finales », les catégories tarifaires officielles sont les suivantes :

Deux matches du vendredi 27 novembre : Les billets pour la journée coûtent entre 20 £ et 125 £.

: Les billets pour la journée coûtent entre 20 £ et 125 £. Deux matches du samedi 28 novembre : Les billets pour la journée coûtent entre 40 £ et 180 £.

: Les billets pour la journée coûtent entre 40 £ et 180 £. Deux matches du dimanche 29 novembre : Les billets pour la journée coûtent entre 125 £ et 280 £.

: Les billets pour la journée coûtent entre 125 £ et 280 £. Forfaits de plusieurs jours (couvrant 2 ou 3 jours) : Ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un forfait adulte de 3 jours coûte entre 242 £ et 514 £.

À l’approche de l’événement, consultez le site officiel de la compétition et les sites des équipes nationales pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Forfaits premium et billets hospitalité pour le World Rugby Nations Championship 2026

Dans le rugby à XV, l’hospitalité désigne une formule haut de gamme pour un jour de match, qui va au-delà de ce que propose un billet classique.

Ces prestations peuvent aller d’un simple accès aux salons et aux bars avant le match pour profiter de l’ambiance à différentes formules de restauration, du buffet au repas en plusieurs services, jusqu’aux loges privées accueillant un nombre limité d’invités.

Les forfaits et les billets officiels peuvent être achetés directement auprès des canaux agréés :

Réservation directe en ligne : Vous pouvez réserver des forfaits sur le portail officiel de billetterie du Nations Championship, ainsi que sur les sites des différentes équipes.

: Vous pouvez réserver des forfaits sur le portail officiel de billetterie du Nations Championship, ainsi que sur les sites des différentes équipes. Prestataires officiels d’hospitalité : L’agent exclusif de l’Allianz Stadium chargé de l’hospitalité gère également l’attribution des forfaits premium. Vous pouvez consulter le contenu de chaque formule et réserver sur le site de Keith Prowse.

Quelles équipes participent au World Rugby Nations Championship 2026 ?

Le tournoi réunit 12 des meilleures équipes du monde, réparties en deux groupes géographiques de six :

Équipes de l’hémisphère Nord Équipes de l’hémisphère Sud Angleterre Argentine France Australie Irlande Fidji Italie Japon Écosse Nouvelle-Zélande Pays de Galles Afrique du Sud

Quel est le format du World Rugby Nations Championship ?

Au lieu de disputer plusieurs rencontres contre un seul adversaire, chaque pays affronte une fois chacune des six équipes de l’autre groupe géographique, lors de deux périodes distinctes :

La série estivale (journées 1 à 3) : Disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matches à l’extérieur.

: Disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matches à l’extérieur. La série automnale (journées 4 à 6) : Disputée en novembre. Les rôles s’inversent et les équipes de l’hémisphère Sud se rendent dans le Nord pour jouer les trois dernières journées dans des stades européens emblématiques.

Le classement : Même si les équipes n’affrontent que des adversaires de l’autre groupe, leurs résultats et leurs points de bonus sont comptabilisés dans le classement de leur propre hémisphère (par exemple, les équipes du Tournoi des Six Nations sont classées entre elles en fonction de leurs performances contre les équipes du Sud).

Le week-end des finales

Le dénouement se déroule à l’Allianz Stadium de Twickenham, lors d’un seul week-end de rencontres à la fin du mois de novembre.

Chacune des équipes se rend à Londres pour disputer un match de classement contre l’équipe ayant terminé exactement à la même place dans l’autre groupe.