L’année 2027 démarre en fanfare pour les amateurs européens de basket, avec l’arrivée sur le continent de certains des meilleurs joueurs du monde. L’Accor Arena de Paris accueillera le 14 janvier un match de saison régulière de NBA entre les New Orleans Pelicans et les San Antonio Spurs, et vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

La NBA poursuit le développement de ses liens avec la capitale française : ce sera la sixième fois en sept ans que des équipes du meilleur championnat de basket au monde joueront devant le fervent public parisien.

En 2025, l’Accor Arena avait accueilli deux rencontres palpitantes entre les San Antonio Spurs et les Indiana Pacers. Les Spurs feront leur retour en janvier prochain, accompagnés de leur phénomène français de 2,24 m, Victor Wembanyama. « Wemby » avait inscrit 50 points sur les deux matches il y a deux ans et cherchera une nouvelle fois à donner le meilleur de lui-même.

Laissez GOAL vous présenter toutes les informations essentielles sur la billetterie du match NBA de Paris 2027, notamment le prix des places et les points de vente.

Quand aura lieu le match NBA de Paris 2027 ?

Date Match (heure locale) Billets Salle (ville) Jeudi 14 janvier New Orleans Pelicans contre San Antonio Spurs (20 h, heure d’Europe centrale) Billets Accor Arena (Paris)

Après leur rencontre à Paris, les Pelicans et les Spurs se rendront au Royaume-Uni pour le match NBA de Manchester 2027, dont voici les détails :

Date Match (heure locale) Billets Salle (ville) Dimanche 17 janvier San Antonio Spurs contre New Orleans Pelicans (15 h 30, heure GMT) Billets Co-op Live (Manchester)

Comment acheter des billets pour le match NBA de Paris 2027

Les billets officiels en vente générale pour le match NBA de Paris 2027 sont épuisés, mais des forfaits premium officiels restent disponibles. Les billets en vente générale ont été attribués par tirage au sort, organisé par Ticketmaster France.

Des offres d’hospitalité sont disponibles directement auprès de NBA Experiences. Elles ne nécessitent aucune inscription au tirage au sort et comprennent des places en tribune basse ou haute, ainsi que des prestations premium telles que des dîners avec des légendes de la NBA et des réceptions d’avant-match.

Outre les ventes directes sur les plateformes de billetterie officielles, les supporters peuvent également acheter des places sur le marché de la revente. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui souhaitent acheter des billets à la dernière minute par d’autres canaux.

Combien coûtent les billets pour le match NBA de Paris 2027 ?

Le prix officiel des billets pour le match NBA de Paris 2027 à l’Accor Arena varie fortement selon l’emplacement et la formule choisie.

Tribune haute, billet standard ou d’entrée de gamme : environ 80 à 120 € au prix initial, selon que la vue est dégagée ou limitée.

: environ 80 à 120 € au prix initial, selon que la vue est dégagée ou limitée. Tribune basse, billet standard : environ 150 à 300 € au prix initial, selon le rang et la proximité du terrain.

: environ 150 à 300 € au prix initial, selon le rang et la proximité du terrain. Places au niveau du terrain ou au bord du terrain et forfaits VIP : places VIP standard ou au niveau du terrain à partir de 500 €.

: places VIP standard ou au niveau du terrain à partir de 500 €. Forfaits officiels NBA Experiences : de 899 à 7 199 $ (soit environ 300 à plus de 3 000 € selon la catégorie). Ces forfaits comprennent notamment les formules Hall of Fame, Legend, MVP, Veteran, Playmaker, Spurs Fan Package et Sophomore. Les prestations peuvent inclure un dîner avec des légendes de la NBA, l’accès à la House of Legends et au NBA EXP Lounge, des réceptions d’accueil avant le match, des croisières touristiques sur la Seine ou des séances de tir avec des légendes de la NBA.

Consultez la billetterie officielle de la NBA pour obtenir davantage d’informations, ou des sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le match NBA de Paris

Depuis des décennies, le programme NBA Global Games emmène la ligue dans des salles d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Australie et des Amériques. Les premiers matches disputés à l’étranger remontent à 1978, lorsque les Washington Bullets ont joué des rencontres d’exhibition en Israël, en Chine et aux Philippines.

Ce programme est depuis devenu l’un des principaux leviers de développement de la ligue. Il associe des rencontres d’exhibition de présaison à de véritables matches de saison régulière pour permettre aux amateurs qui en ont rarement l’occasion de voir la NBA en direct.

En janvier 2025, Paris a été l’unique centre d’attention du basket européen. Les deux rencontres entre les San Antonio Spurs et les Indiana Pacers ont été riches en points, tenant en haleine pendant les quatre quarts-temps les spectateurs venus remplir l’Accor Arena.

Ces deux matches parisiens ont beau avoir été des festivals offensifs, ils restent loin de la rencontre NBA la plus mémorable disputée en Europe. En 2011, les Toronto Raptors et les New Jersey Nets s’étaient affrontés à Londres. Au terme d’un match haletant qui avait nécessité trois prolongations pour départager les équipes, le public de l’O2 Arena avait vu inscrire pas moins de 273 points. Le pivot italien Andrea Bargnani s’était illustré avec 35 points pour les Raptors.

Informations sur l’Accor Arena

Située dans le 12e arrondissement de Paris, près du quartier de Bercy, l’Accor Arena peut accueillir environ 20 300 personnes. Elle reçoit ponctuellement des matches de NBA depuis les années 1990. La rencontre de 2027 sera le sixième match de saison régulière organisé par la ligue dans la capitale française et sa 16e apparition dans le pays au total.

La salle est bien desservie par les transports en commun : les stations de métro et de RER de Bercy se trouvent toutes deux à quelques minutes à pied de l’entrée. Elle compte ainsi parmi les grandes salles européennes les plus faciles d’accès sans voiture. À l’intérieur, les places vont des rangs élevés et pentus des tribunes hautes, qui offrent une vue d’ensemble du terrain, aux places premium en tribune basse et au bord du terrain. Les supporters de tous les budgets peuvent ainsi trouver une place.