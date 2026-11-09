L’année 2027 démarre en fanfare pour les amateurs de basket européens, avec l’arrivée sur le continent de certains des meilleurs joueurs du monde. L’Accor Arena de Paris accueillera le 14 janvier un match de saison régulière de NBA entre les New Orleans Pelicans et les San Antonio Spurs. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

La NBA continue de renforcer ses liens avec la capitale française : ce sera la sixième fois en sept ans que des équipes du meilleur championnat de basket au monde joueront devant le public parisien.

En 2025, l’Accor Arena avait accueilli deux rencontres passionnantes entre les San Antonio Spurs et les Indiana Pacers. Les Spurs reviendront en janvier prochain avec leur phénomène français de 2,24 m, Victor Wembanyama. « Wemby » avait inscrit 50 points sur l’ensemble des deux matches il y a deux ans et compte bien tout donner à nouveau.

Voici, avec GOAL, toutes les informations essentielles sur la billetterie du prochain match NBA Paris 2027, notamment les prix et les points de vente.

Quand aura lieu le match NBA Paris 2027 ?

Date Affiche (heure locale) Billets Salle (ville) Jeudi 14 janvier New Orleans Pelicans contre San Antonio Spurs (20 h HEC) Billets Accor Arena (Paris)

Après leur match à Paris, les Pelicans et les Spurs se rendront au Royaume-Uni pour le match NBA Manchester 2027, dont voici les détails :

Date Affiche (heure locale) Billets Salle (ville) Dimanche 17 janvier San Antonio Spurs contre New Orleans Pelicans (20 h HEC) Billets Co-op Live (Manchester)

Comment acheter des billets pour le match NBA Paris 2027 ?

Si les billets officiels grand public pour le match NBA Paris 2027 sont épuisés, des offres premium officielles restent disponibles. Les billets grand public ont été attribués par tirage au sort via Ticketmaster France.

Des formules d’hospitalité sont proposées directement par NBA Experiences. Elles ne nécessitent pas de participer au tirage au sort et comprennent des places dans les tribunes basses ou hautes, ainsi que des avantages premium, comme des dîners avec des légendes de la NBA et des réceptions avant le match.

Outre les billets vendus directement sur les plateformes officielles, les supporters peuvent aussi acheter des places sur le marché de la revente. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui cherchent des billets de dernière minute par d’autres canaux.

Combien coûtent les billets pour le match NBA Paris 2027 ?

Les prix officiels des billets pour le match NBA Paris 2027 à l’Accor Arena varient fortement selon l’emplacement et la formule choisie.

Tribunes hautes, billets standard ou d’entrée de gamme : environ 80 à 120 € au prix initial, selon que la vue est dégagée ou limitée.

: environ 80 à 120 € au prix initial, selon que la vue est dégagée ou limitée. Tribunes basses, billets standard : environ 150 à 300 € au prix initial, selon le rang et la proximité du terrain.

: environ 150 à 300 € au prix initial, selon le rang et la proximité du terrain. Places au niveau du terrain, en bord de terrain et formules VIP : formules VIP standard ou places au niveau du terrain à partir de 500 €.

: formules VIP standard ou places au niveau du terrain à partir de 500 €. Formules officielles NBA Experiences : de 899 à 7 199 $ (soit environ 300 à plus de 3 000 € selon la catégorie). Ces formules comprennent notamment les catégories Hall of Fame, Legend, MVP, Veteran, Playmaker, Spurs Fan Package et Sophomore. Parmi les avantages possibles figurent un dîner avec des légendes de la NBA, l’accès à la House of Legends, l’accès au salon NBA EXP, des réceptions d’accueil avant le match, des croisières touristiques sur la Seine ou des séances de tirs avec des légendes de la NBA.

Consultez la billetterie officielle de la NBA pour obtenir davantage d’informations, ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le match NBA Paris

Depuis des décennies, le programme NBA Global Games conduit la ligue dans des salles d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Australie et des Amériques. Ses premiers matches à l’étranger remontent à 1978, lorsque les Washington Bullets avaient disputé des rencontres de démonstration en Israël, en Chine et aux Philippines.

Ce programme est depuis devenu l’un des principaux leviers de développement de la ligue. Il associe des matches de préparation à de véritables rencontres de saison régulière pour permettre aux supporters qui en ont rarement l’occasion de voir la NBA en direct.

En janvier 2025, Paris était au centre de l’attention des amateurs de basket européens. Les deux rencontres entre les San Antonio Spurs et les Indiana Pacers ont été riches en points et ont tenu en haleine, pendant les quatre quarts-temps, les supporters venus remplir l’Accor Arena.

Ces deux matches parisiens ont beau avoir été prolifiques, ils restent loin de la rencontre NBA la plus mémorable disputée en Europe. En 2011, les Toronto Raptors et les New Jersey Nets s’étaient affrontés à Londres. Il avait fallu trois prolongations pour les départager dans un match palpitant. Le public de l’O2 Arena avait vu les deux équipes inscrire pas moins de 273 points, dont 35 pour le pivot italien des Raptors, Andrea Bargnani.

Informations sur l’Accor Arena

Située dans le 12e arrondissement de Paris, près du quartier de Bercy, l’Accor Arena peut accueillir environ 20 300 spectateurs. Elle reçoit ponctuellement des matches NBA depuis les années 1990. La prochaine rencontre sera le sixième match de saison régulière organisé par la ligue dans la capitale française et sa 16e apparition en France au total.

La salle est bien desservie par les transports en commun : les stations de métro et de RER de Bercy se trouvent toutes deux à quelques minutes à pied de l’entrée. C’est donc l’une des grandes salles européennes les plus faciles d’accès sans voiture. À l’intérieur, les places vont des rangées surélevées des tribunes hautes, offrant une vue complète du terrain, aux emplacements premium des tribunes basses et du bord de terrain, avec des possibilités pour tous les budgets.