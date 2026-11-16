Les traditionnelles tournées estivales et rencontres internationales d’automne de rugby à XV ont été réorganisées au sein du Championnat des nations de World Rugby, une compétition mondiale unifiée qui a débuté en juillet et s’achèvera en novembre. Vous voulez voir les meilleurs joueurs et les meilleures équipes du monde en action ? Réservez vos billets dès aujourd’hui.

Cette nouvelle compétition biennale vise à mettre fin aux matchs « amicaux » sans enjeu grâce à un classement, à des rencontres entre équipes des deux hémisphères et à une grande finale de fin de saison à Twickenham (dimanche 29 novembre).

Trois journées se sont déroulées dans l’hémisphère sud pendant l’été. La compétition se déplace désormais dans l’hémisphère nord pour les trois dernières journées et la phase finale.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations sur l’achat de billets pour le Championnat des nations de World Rugby 2026 : où les trouver, combien ils coûtent et plus encore.

Quel est le calendrier des matchs du Championnat des nations de World Rugby 2026 ?

Date (et heure locale) Journée et affiche Billets Stade Sam. 21 novembre (14 h 10) J6 : Angleterre contre Nouvelle-Zélande Billets Allianz Stadium, Londres Sam. 21 novembre (14 h 10) J6 : Écosse contre Japon Billets Murrayfield Stadium, Édimbourg Sam. 21 novembre (16 h 40) J6 : Irlande contre Afrique du Sud Billets Aviva Stadium, Dublin Sam. 21 novembre (17 h 40) J6 : Italie contre Fidji Billets Stadio Friuli, Udine Sam. 21 novembre (20 h 10) J6 : pays de Galles contre Australie Billets Principality Stadium, Cardiff Sam. 21 novembre (21 h 10) J6 : France contre Argentine Billets Stade de France, Paris Ven. 27 novembre (16 h 40) Match pour la 11e place : à déterminer contre à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Ven. 27 novembre (20 h 10) Match pour la 5e place : à déterminer contre à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Sam. 28 novembre (13 h 10) Match pour la 9e place : à déterminer contre à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Sam. 28 novembre (16 h 40) Match pour la 3e place : à déterminer contre à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Dim. 29 novembre (13 h 10) Match pour la 7e place : à déterminer contre à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Dim. 29 novembre (16 h 40) Finale : à déterminer contre à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres

Comment acheter des billets pour le Championnat des nations de World Rugby 2026 ?

Les billets officiels pour le Championnat des nations de World Rugby 2026 sont disponibles sur les plateformes centrales de la compétition ou auprès des fédérations organisatrices, selon le match.

Week-end des finales (du 27 au 29 novembre) : La billetterie des six derniers matchs, disputés à l’Allianz Stadium (Twickenham), est gérée de manière centralisée sur le site officiel du Championnat des nations et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster.

: La billetterie des six derniers matchs, disputés à l’Allianz Stadium (Twickenham), est gérée de manière centralisée sur le site officiel du Championnat des nations et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster. Matchs de poule (juillet et novembre) : Les billets pour chaque match de la phase de poules sont distribués directement par les fédérations des pays hôtes. Vous pouvez les acheter sur leurs plateformes officielles.

La mise en vente initiale des billets dépendait du type de match et des différentes périodes d’accès prioritaire :

Préventes pour les clubs et les détenteurs de droits de réservation : Les toutes premières périodes de vente, réservées aux groupes prioritaires, notamment les détenteurs de droits de réservation et les clubs membres, ont débuté en janvier 2026.

: Les toutes premières périodes de vente, réservées aux groupes prioritaires, notamment les détenteurs de droits de réservation et les clubs membres, ont débuté en janvier 2026. Vente au grand public pour le week-end des finales : Les billets pour le grand week-end final à l’Allianz Stadium ont été mis en vente au grand public en mars 2026.

: Les billets pour le grand week-end final à l’Allianz Stadium ont été mis en vente au grand public en mars 2026. Ventes au grand public pour la phase de poules : Chaque pays a fixé son propre calendrier. Par exemple, après les périodes de vente prioritaires réservées aux membres, les billets pour les matchs organisés au Principality Stadium (pays de Galles) ont été mis en vente au grand public en avril 2026.

Si les plateformes centrales de la compétition et les fédérations organisatrices constituent les moyens les plus sûrs d’acheter des billets, les supporters souhaitant assister à un prochain match du Championnat des nations peuvent aussi envisager les plateformes de revente telles que StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’en obtenir.

Combien coûtent les billets pour le Championnat des nations de World Rugby 2026 ?

Les prix officiels des billets pour le Championnat des nations de World Rugby 2026 varient considérablement selon que vous achetez un billet pour une journée ou un forfait de plusieurs jours pour le « week-end des finales » à l’Allianz Stadium (Twickenham), à Londres.

Pour les journées comprenant deux matchs et les forfaits de plusieurs jours du « week-end des finales », les tarifs officiels sont les suivants :

Deux matchs le vendredi 27 novembre : Les billets pour la journée coûtent de 20 £ à 125 £

: Les billets pour la journée coûtent de 20 £ à 125 £ Deux matchs le samedi 28 novembre : Les billets pour la journée coûtent de 40 £ à 180 £

: Les billets pour la journée coûtent de 40 £ à 180 £ Deux matchs le dimanche 29 novembre : Les billets pour la journée coûtent de 125 £ à 280 £

: Les billets pour la journée coûtent de 125 £ à 280 £ Forfaits de plusieurs jours (2 ou 3 jours) : Ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Un forfait adulte de 3 jours coûte par exemple de 242 £ à 514 £.

Matchs de poule de novembre (par pays hôte)

Voici les prix des billets adultes standard pour les matchs de poule organisés par les équipes de l’hémisphère nord :

Angleterre (Allianz Stadium, Twickenham)

contre la Nouvelle-Zélande : de 103 £ à 238 £

Irlande (Aviva Stadium, Dublin)

contre l’Afrique du Sud : de 55 € à 210 €

Écosse (Scottish Gas Murrayfield, Édimbourg)

contre le Japon : de 30 £ à 65 £

Pays de Galles (Principality Stadium, Cardiff)

contre l’Australie : de 38 £ à 78 £

France

contre l’Argentine (Stade de France, Saint-Denis) : billets à partir de 25 €

Italie

contre les Fidji (Bluenergy Stadium, Udine) : billets à partir de 35 €

Consultez le site officiel de la compétition et ceux des équipes nationales à l’approche des matchs pour obtenir davantage d’informations. Vérifiez également les disponibilités sur les plateformes de revente telles que StubHub et Ticombo.

Quand se déroule le Championnat des nations de World Rugby 2026 ?

La première édition du Championnat des nations de World Rugby se déroule du 4 juillet au 29 novembre 2026. La compétition est divisée en deux périodes distinctes, suivies d’une phase finale :

Série estivale (journées 1 à 3) : Elle se dispute du 4 au 18 juillet, les équipes de l’hémisphère nord se déplaçant dans le sud.

: Elle se dispute du 4 au 18 juillet, les équipes de l’hémisphère nord se déplaçant dans le sud. Série automnale (journées 4 à 6) : La compétition reprend du 6 au 21 novembre, avec des matchs disputés dans le nord par les équipes de l’hémisphère sud.

: La compétition reprend du 6 au 21 novembre, avec des matchs disputés dans le nord par les équipes de l’hémisphère sud. Week-end des finales : Il se tient du 27 au 29 novembre à l’Allianz Stadium, à Twickenham, Londres. La grande finale, qui désignera le champion de la compétition, aura lieu le dimanche 29 novembre.

Quelles équipes participent au Championnat des nations 2026 ?

La compétition réunit 12 des meilleures équipes du monde, réparties en deux poules géographiques de six :

Équipes de l’hémisphère nord Équipes de l’hémisphère sud Angleterre Argentine France Australie Irlande Fidji Italie Japon Écosse Nouvelle-Zélande Pays de Galles Afrique du Sud

Quel est le format du Championnat des nations ?

Au lieu de disputer une série de plusieurs tests contre un seul adversaire, chaque pays affronte une fois chacune des six équipes de l’autre poule géographique, lors de deux périodes distinctes :

La série estivale (journées 1 à 3) : Disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère nord se sont rendues dans le sud pour jouer leurs matchs à l’extérieur.

: Disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère nord se sont rendues dans le sud pour jouer leurs matchs à l’extérieur. La série automnale (journées 4 à 6) : Disputée en novembre. Les rôles s’inversent : les équipes de l’hémisphère sud se rendent dans le nord pour disputer les trois dernières journées dans des stades européens emblématiques.

Le classement : Bien que les équipes n’affrontent que des adversaires de l’autre poule, leurs résultats et leurs points de bonus sont comptabilisés dans le classement de leur propre hémisphère. Par exemple, les équipes du Tournoi des Six Nations sont classées les unes par rapport aux autres selon leurs performances contre les équipes du sud.

Week-end des finales

La compétition connaîtra son dénouement à l’Allianz Stadium, à Twickenham, lors d’un seul week-end de matchs à la fin du mois de novembre.

Les 12 équipes se rendront à Londres pour disputer un match de classement contre l’équipe ayant terminé exactement à la même place dans l’autre poule.