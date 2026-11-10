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New Orleans Pelicans v San Antonio SpursGetty Images Sport
Book NBA Manchester Game 2027 Tickets (January 17)
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Comment obtenir des billets pour le match NBA de Manchester en 2027 : Spurs de San Antonio contre Pelicans de La Nouvelle-Orléans, prix des billets en janvier, informations sur Co-op Live et plus encore

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New Orleans Pelicans vs San Antonio Spurs
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Tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des places pour le choc NBA à ne pas manquer à Manchester

Plusieurs des meilleures stars mondiales du basket se rendront au Royaume-Uni en début d’année. Des équipes de NBA y ont déjà disputé des rencontres de saison régulière à dix reprises, mais ce sera la première fois qu’une ville autre que Londres accueillera un match.

Réservez dès aujourd’hui vos billets pour assister au match entre les Spurs de San Antonio et les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, le 17 janvier, au Co-op Live de Manchester.

Quatorze équipes ou franchises de NBA ont joué au Royaume-Uni depuis 2011, mais San Antonio et La Nouvelle-Orléans viendront s’ajouter à cette liste. Les fans britanniques auront ainsi l’occasion de voir à l’œuvre Victor Wembanyama, De'Aaron Fox, Zion Williamson et Dejounte Murray, entre autres.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur les billets pour le prochain match NBA de Manchester en 2027, notamment leur prix et les points de vente.

Quand aura lieu le match NBA de Manchester 2027 ?

Date

Match (heure locale)

Billets

Salle (ville)

Dimanche 17 janvier

Spurs de San Antonio contre Pelicans de La Nouvelle-Orléans (15 h 30 GMT)

Billets

Co-op Live (Manchester)

Comment acheter des billets pour le match NBA de Manchester 2027 ?

Les billets officiels en vente générale pour le match NBA de Manchester 2027 sont épuisés, mais des offres premium officielles restent disponibles. Les billets de la vente générale ont été attribués par un tirage au sort organisé via Ticketmaster.

Des offres d’hospitalité sont disponibles directement auprès de NBA Experiences. Elles ne nécessitent pas de participation au tirage au sort et vont des places dans les tribunes basses à l’accès Hall of Fame au bord du terrain. Ces offres comprennent notamment une réception d’accueil avant le match, l’accès au salon NBA EXP, des séances de tirs avec des légendes de la NBA et des photos sur le terrain.

En plus des ventes directes sur les plateformes de billetterie officielles, les fans peuvent aussi acheter des places sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui cherchent des billets de dernière minute par d’autres canaux.

Combien coûtent les billets pour le match NBA de Manchester 2027 ?

Lors du tirage au sort initial et des périodes de prévente, les billets pour le match NBA de Manchester étaient proposés à leur prix initial, d’environ 60 £ à plus de 450 £ selon la catégorie.

  • Tribune haute / niveau 3 (entrée de gamme) : de 60 £ à 160 £ (de 70 £ à 110 £ sur les plateformes de revente). Ces places, situées dans les rangées les plus hautes de la salle, offrent une vue plongeante.
  • Niveau premium 2 / tribune intermédiaire : environ 200 £. Cette catégorie offre un compromis entre le prix et la vue depuis le niveau intermédiaire de la salle.
  • Tribune basse / niveau 1 : de 130 £ à 280 £ au prix initial. Il s’agit des sections permanentes des tribunes basses, les plus proches du terrain.
  • Au niveau du terrain / bord du terrain (espace VIP) : à partir de 450 £ au prix initial. Ces places vous installent directement au niveau du terrain.

Consultez régulièrement la billetterie officielle de la NBA pour obtenir des informations supplémentaires, ou les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le Co-op Live

Le Co-op Live de Manchester est l’une des salles de classe mondiale les plus récentes et les plus grandes du Royaume-Uni. Il se trouve sur l’Etihad Campus, à côté du City of Manchester Stadium.

Ouvert en mai 2024, il dispose de 23 500 places, ce qui en fait l’une des salles couvertes offrant la plus grande capacité en Europe. Il prévoit d’accueillir environ 120 événements par an. Outre le basket, de nombreux autres événements sportifs et spectacles s’y sont tenus ou y sont prévus, notamment de la boxe, du netball, du tennis, de l’esport, de la gymnastique et des concerts.

L’histoire des matchs NBA au Royaume-Uni

L’O2 Arena de Londres a accueilli les dix précédents matchs de saison régulière de NBA disputés au Royaume-Uni. En voici les résultats :

Date

Match et score

18 janvier 2026

Magic d’Orlando 109-126 Grizzlies de Memphis

17 janvier 2019

Knicks de New York 100-101 Wizards de Washington

11 janvier 2018

Celtics de Boston 114-103 76ers de Philadelphie

12 janvier 2017

Pacers d’Indiana 112-140 Nuggets de Denver

14 janvier 2016

Raptors de Toronto 106-103 Magic d’Orlando

15 janvier 2015

Knicks de New York 79-95 Bucks de Milwaukee

16 janvier 2014

Nets de Brooklyn 127-110 Hawks d’Atlanta

17 janvier 2013

Knicks de New York 102-87 Pistons de Détroit

5 mars 2011

Raptors de Toronto 136-137 Nets du New Jersey

4 mars 2011

Raptors de Toronto 103-116 Nets du New Jersey

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