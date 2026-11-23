Après des reports et des changements de calendrier plus tôt dans la saison, cela fera presque un an que les légendes de la F1 n’auront pas été vues au Moyen-Orient lorsque les stars du championnat arriveront sur le circuit international de Lusail pour le Grand Prix du Qatar 2026, lors du dernier week-end de novembre (du 27 au 29). Ne manquez pas l’événement : réservez vos billets dès aujourd’hui.

Les passionnés asiatiques de F1 attendent avec impatience le retour dans la région des pilotes les plus célèbres de la planète. Si Kimi Antonelli et McLaren ont dominé la majeure partie de la saison, Max Verstappen et Lando Norris, entre autres, ont haussé leur niveau récemment et chercheront à conserver leur avantage compétitif jusqu’à la fin de la campagne. Verstappen vise une remarquable quatrième victoire consécutive au Qatar en novembre.

Pour la troisième année de suite, le Grand Prix du Qatar ouvrira un dernier enchaînement de deux courses en fin de saison. L’ultime épreuve de 2026, le Grand Prix d’Abou Dhabi, aura lieu une semaine plus tard, le 6 décembre, sur le circuit de Yas Marina. Il faudra ensuite patienter trois mois avant le début de la saison 2027 de F1.

Que vous recherchiez une place en tribune, un billet d’entrée générale ou une expérience VIP, le Grand Prix du Qatar propose des billets pour tous les goûts et tous les budgets. GOAL vous explique où acheter vos billets, combien ils coûtent et à quoi ressemble le programme avant le prochain passage de la F1 sur le circuit international de Lusail.

Quand aura lieu le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Le Grand Prix du Qatar 2026 se déroulera sur tout le week-end, du vendredi 27 au dimanche 29 novembre.

Date Heure locale Billets Circuit (lieu) Dimanche 29 novembre 19 h (AST) Billets Circuit international de Lusail (Lusail)

Comment acheter des billets pour le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Les fans peuvent acheter des billets pour le Grand Prix du Qatar de F1 2026 auprès de plusieurs vendeurs. Ils sont proposés sur la billetterie de la Formule 1, accessible directement depuis le site officiel de la F1, ainsi que sur celle du circuit international de Lusail, gérée directement par le circuit.

Pour trouver des places à la dernière minute, les fans peuvent également se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité de leurs billets et leur réception à temps pour la course.

Combien coûtent les billets pour le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Les prix officiels des billets adultes de trois jours pour le Grand Prix du Qatar 2026 vont de 600 QAR (environ 165 $ US) à 2 000 QAR (environ 548 $ US) pour les accès standard. Toutes les places standard en tribune et les entrées en zone debout sont proposées sous forme de billets numériques valables trois jours, du vendredi au dimanche.

Catégorie de billet et emplacement Prix pour trois jours : QAR (USD) Caractéristiques des places Tribune principale (zones A/B, C/D, E/F) 2 000 QAR (548 $) Places numérotées et couvertes face à la ligne de départ et d’arrivée et à la voie des stands Tribune nord 1 500 QAR (411 $) Places couvertes situées au bout de la ligne droite principale Tribunes des virages 2, 3 et 16 1 000 QAR (274 $) Tribunes non couvertes offrant une vue sur des virages clés Entrée générale (« Lusail Hill ») 600 QAR (165 $) Zones debout en plein air avec vue sur la piste

À l’approche de l’événement, consultez les sites officiels de la F1 et du circuit international de Lusail pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités.

Programme du week-end du Grand Prix du Qatar de F1 2026

Les séances d’essais, les qualifications et la course du Grand Prix du Qatar se répartissent sur trois jours, selon le programme suivant :

Date Séance Heure locale (AST) Vendredi 27 novembre Essais libres 1 16 h 30 Vendredi 27 novembre Essais libres 2 20 h Samedi 28 novembre Essais libres 3 17 h 30 Samedi 28 novembre Qualifications 21 h Dimanche 29 novembre Course 19 h

Où se déroulera le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Le circuit international de Lusail est un circuit automobile situé juste à l’extérieur de la ville de Lusail, au nord de Doha, au Qatar.

La piste mesure 5,4 km de long et sa ligne droite principale s’étend sur 1 km. Le circuit a ouvert en 2004 et a accueilli la première édition du Grand Prix moto du Qatar la même année.

En 2007, un éclairage extérieur permanent a été installé afin de permettre l’organisation de courses nocturnes. L’année suivante, le Grand Prix moto du Qatar 2008 est devenu la première course nocturne de l’histoire du MotoGP. La première édition du Grand Prix du Qatar de F1 s’est tenue en 2021. Avant la deuxième édition du Grand Prix, en 2023, le circuit a été modernisé et sa capacité est passée de 8 000 à 52 000 places.

Lando Norris détient actuellement le record du tour à Lusail, avec un chrono de 1 min 22 s 384 réalisé au volant de sa McLaren lors du Grand Prix 2024.

À quoi s’attendre lors du Grand Prix du Qatar 2026 ?

Le Grand Prix du Qatar s’est tenu pour la première fois en novembre 2021 sur le circuit international de Lusail. En raison de la Coupe du monde de la FIFA en 2022, il n’a retrouvé le calendrier de la F1 qu’en 2023, mais les organisateurs ont conclu un accord pour le maintenir pendant au moins 10 ans.

Cette épreuve est l’une des quatre courses nocturnes du calendrier actuel de Formule 1, tout comme celle d’Abou Dhabi. L’éclairage de la piste et de la ville rend le spectacle encore plus saisissant. Les températures sont aussi nettement plus fraîches la nuit, pour le plus grand confort de certains spectateurs.

Un billet pour le Grand Prix du Qatar permet non seulement d’assister à l’action sur la piste, mais aussi de profiter d’autres divertissements. Tous les billets donnent accès aux concerts organisés après la course, auxquels participent de grandes stars internationales de la musique. L’an dernier, Seal et Metallica étaient les têtes d’affiche.

Et si assister sur place à l’un des grands moments de la saison de F1 ne suffit pas, vous pourrez également profiter de tout ce que Doha a à offrir.

Cette ville dynamique et magnifique possède une riche culture et offre une multitude de choses à faire et à voir : expériences gastronomiques, nombreux centres commerciaux, sites remarquables, merveilles naturelles et bien plus encore.

Grâce à l’accueil récent de plusieurs événements de premier plan, comme la Coupe du monde de la FIFA 2022, Doha est rapidement devenue une destination majeure du Moyen-Orient pour les voyageurs amateurs de sport et de loisirs, avec des expériences adaptées à tous les budgets.

Les fans de F1 qui viendront profiter de l’action sur la piste arriveront à Doha à une période idéale pour découvrir d’autres activités dans la région. De novembre à mars, la météo locale se prête davantage aux sorties et aux excursions en plein air.