Comment obtenir des billets pour le Grand Prix du Qatar de F1 2026 : programme du week-end, prix des billets, revente et autres informations

Après les reports et les modifications de calendrier survenus plus tôt dans la saison, près d’un an se sera écoulé depuis la dernière apparition des stars de la F1 au Moyen-Orient lorsqu’elles arriveront sur le circuit international de Lusail pour le Grand Prix du Qatar 2026, lors du dernier week-end de novembre (du 27 au 29). Ne manquez pas l’événement et réservez vos billets pour la course dès aujourd’hui.

Les passionnés de F1 en Asie attendent avec impatience le retour dans la région des pilotes les plus célèbres de la planète. Si Kimi Antonelli et McLaren ont dominé la majeure partie de la saison, Lewis Hamilton, Max Verstappen et Charles Leclerc ont tous haussé leur niveau récemment et chercheront à conserver cet avantage compétitif jusqu’à la fin de la campagne. Verstappen visera une remarquable quatrième victoire consécutive au Qatar en novembre.

Pour la troisième année consécutive, le Grand Prix du Qatar ouvrira un doublé final palpitant, avant la dernière course de 2026, le Grand Prix d’Abou Dhabi, qui se tiendra une semaine plus tard, le 6 décembre, sur le circuit de Yas Marina. Il faudra ensuite patienter trois mois dans l’attente du début de la saison 2027 de F1.

Que vous recherchiez une place en tribune, un billet d’admission générale ou une expérience VIP, il existe des billets pour le Grand Prix du Qatar adaptés à tous les goûts et à tous les budgets. GOAL vous explique comment acheter vos billets, combien ils coûtent et quel sera le programme du prochain passage de la F1 sur le circuit international de Lusail.

Quand se déroule le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Le Grand Prix du Qatar 2026 se déroulera tout au long du week-end, du vendredi 27 au dimanche 29 novembre.

Date Heure locale Billets Circuit (lieu) Dimanche 29 novembre 19 h 00 (AST) Billets Circuit international de Lusail (Lusail)

Comment acheter des billets pour le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Les fans peuvent acheter des billets pour le Grand Prix du Qatar de F1 2026 auprès de plusieurs vendeurs. Ils sont proposés sur la billetterie de la Formule 1, accessible directement depuis le site officiel de la F1, ainsi que sur la billetterie du circuit international de Lusail, gérée directement par le circuit.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les fans peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour la course.

Combien coûtent les billets pour le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Les billets officiels standard pour adultes, valables trois jours pour le Grand Prix du Qatar 2026, coûtent entre 600 QAR (environ 165 $ USD) et 2 000 QAR (environ 548 $ USD). Toutes les options standard, en tribune ou debout, prennent la forme de billets numériques valables trois jours, du vendredi au dimanche.

Catégorie de billet et emplacement Prix pour trois jours en QAR (USD) Principales caractéristiques des places Tribune principale (zones A/B, C/D, E/F) 2 000 QAR (548 $) Places numérotées et couvertes face à la ligne de départ et d’arrivée et à la voie des stands Tribune nord 1 500 QAR (411 $) Places couvertes situées au bout de la ligne droite principale Tribunes des virages 2, 3 et 16 1 000 QAR (274 $) Tribunes non couvertes offrant une vue sur les passages dans des virages clés Admission générale (« Lusail Hill ») 600 QAR (165 $) Espaces ouverts où les spectateurs restent debout, avec vue sur la piste

À l’approche de l’événement, consultez les sites officiels de la F1 et du circuit international de Lusail pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Programme du week-end du Grand Prix du Qatar de F1 2026

Les essais, les qualifications et la course du Grand Prix du Qatar se répartissent sur trois jours, selon le programme ci-dessous :

Date Séance Heure locale (AST) Vendredi 27 novembre Essais libres 1 16 h 30 Vendredi 27 novembre Essais libres 2 20 h 00 Samedi 28 novembre Essais libres 3 17 h 30 Samedi 28 novembre Qualifications 21 h 00 Dimanche 29 novembre Course 19 h 00

Où se déroule le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Le circuit international de Lusail se trouve juste à l’extérieur de la ville de Lusail, au nord de Doha, au Qatar.

La piste mesure 5,4 km de long, avec une ligne droite principale d’un kilomètre. Le circuit a ouvert en 2004 et accueilli la première édition du Grand Prix moto du Qatar la même année.

En 2007, un éclairage extérieur permanent a été installé pour permettre au circuit d’accueillir des courses nocturnes. L’année suivante, le Grand Prix moto du Qatar 2008 est devenu la première course nocturne de l’histoire du MotoGP. La première édition du Grand Prix du Qatar de F1 s’est tenue en 2021. Avant la deuxième édition, en 2023, le circuit a été modernisé et sa capacité est passée de 8 000 à 52 000 places.

Lando Norris détient actuellement le record du tour à Lusail, avec un chrono de 1 min 22 s 384 établi au volant de sa McLaren lors du Grand Prix 2024.

À quoi s’attendre lors du Grand Prix du Qatar 2026 ?

Le Grand Prix du Qatar s’est tenu pour la première fois en novembre 2021 sur le circuit international de Lusail. En raison de la Coupe du monde de la FIFA en 2022, il n’a retrouvé le calendrier de la F1 qu’en 2023, mais les organisateurs ont conclu un accord pour l’y maintenir pendant au moins dix ans.

La course est l’une des quatre épreuves nocturnes du calendrier actuel de la Formule 1, tout comme celle d’Abou Dhabi. Le spectacle n’en est que plus saisissant, les éclairages illuminant la piste et la silhouette de la ville. Les températures sont aussi nettement plus fraîches la nuit, ce que certains spectateurs apprécient.

Outre le spectacle de la course sur la piste, un billet pour le Grand Prix du Qatar donne aussi accès à d’autres divertissements. Tous les types de billets garantissent l’entrée aux concerts d’après-course, auxquels participent de grandes stars internationales de la musique. L’an dernier, Seal et Metallica étaient les têtes d’affiche.

Et si assister de près à l’un des grands moments de la saison de F1 ne suffit pas, vous pourrez aussi profiter de tout ce que la ville de Doha a à offrir.

C’est une ville dynamique et magnifique, dotée d’une culture riche, où les choses à faire et à voir ne manquent pas : restaurants gastronomiques, nombreux centres commerciaux, sites remarquables et merveilles naturelles, entre autres.

Grâce à l’accueil récent de plusieurs événements majeurs, comme la Coupe du monde de la FIFA 2022, Doha est rapidement devenue une destination incontournable du Moyen-Orient pour les voyageurs amateurs de sport et de loisirs, avec des expériences adaptées à tous les budgets.

Les fans de F1 venus suivre toute l’action sur la piste arriveront à Doha à la période idéale pour profiter aussi d’autres activités dans les environs. De novembre à mars, la météo de la région se prête davantage aux sorties et aux excursions en plein air.







