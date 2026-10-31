Après les reports et les modifications du calendrier intervenus plus tôt dans la saison, cela fera près d’un an que les stars de la F1 n’auront pas couru au Moyen-Orient lorsqu’elles arriveront au circuit international de Lusail pour le Grand Prix du Qatar 2026, lors du dernier week-end de novembre (du 27 au 29). Ne manquez pas l’événement, réservez vos billets dès aujourd’hui.

Les passionnés de F1 en Asie attendront avec impatience le retour dans la région des pilotes les plus célèbres de la planète. Si Kimi Antonelli et McLaren ont dominé une grande partie de la saison, Lewis Hamilton, Max Verstappen et Charles Leclerc ont récemment haussé leur niveau de jeu et chercheront à conserver leur avantage compétitif jusqu’au terme du championnat. Verstappen visera une remarquable quatrième victoire consécutive au Qatar en novembre.

Pour la troisième année de suite, le Grand Prix du Qatar ouvrira un dernier enchaînement de deux courses, avant l’ultime épreuve de 2026, le Grand Prix d’Abou Dhabi, disputé une semaine plus tard, le 6 décembre, sur le circuit de Yas Marina. Il faudra ensuite attendre trois mois avant le début de la saison 2027 de F1.

Que vous recherchiez une place en tribune, un billet d’admission générale ou une expérience VIP, il existe des billets pour le Grand Prix du Qatar adaptés à tous les goûts et à tous les budgets. GOAL vous explique comment acheter vos billets, combien ils coûtent et à quoi ressemble le programme de cette nouvelle visite de la F1 au circuit international de Lusail.

Quand se déroule le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Le Grand Prix du Qatar 2026 se déroule tout au long du week-end, du vendredi 27 au dimanche 29 novembre.

Date Heure locale Billets Circuit (ville) Dimanche 29 novembre 19 h 00 (AST) Billets Circuit international de Lusail (Lusail)

Comment acheter des billets pour le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Les fans peuvent acheter des billets pour le Grand Prix du Qatar de F1 2026 auprès de plusieurs vendeurs. Ils sont proposés sur la billetterie de la Formule 1, accessible directement depuis le site officiel de la F1, ainsi que sur celle du circuit international de Lusail, gérée directement par le circuit.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les fans peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité de leurs billets et leur réception à temps pour la course.

Combien coûtent les billets pour le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Les billets officiels standard pour adultes, valables trois jours pour le Grand Prix du Qatar 2026, coûtent entre 600 QAR (environ 165 $ US) et 2 000 QAR (environ 548 $ US). Toutes les places standard en tribune et les options debout sont proposées sous forme de pass numériques de trois jours, valables du vendredi au dimanche.

Catégorie de billet et emplacement Prix pour trois jours, en QAR ($ US) Caractéristiques des places Tribune principale (zones A/B, C/D, E/F) 2 000 QAR (548 $) Places numérotées et couvertes face à la ligne de départ et d’arrivée et à la voie des stands Tribune nord 1 500 QAR (411 $) Places couvertes situées au bout de la ligne droite principale Tribunes des virages 2, 3 et 16 1 000 QAR (274 $) Tribunes non couvertes offrant une vue sur l’action dans des virages clés Admission générale (« Lusail Hill ») 600 QAR (165 $) Zones debout en plein air avec vue sur la piste

À l’approche de l’événement, consultez les sites officiels de la F1 et du circuit international de Lusail pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités.

Programme du week-end du Grand Prix du Qatar de F1 2026

Les essais, les qualifications et la course du Grand Prix du Qatar se répartissent sur trois jours, selon le programme suivant :

Date Séance Heure locale (AST) Vendredi 27 novembre Essais libres 1 16 h 30 Vendredi 27 novembre Essais libres 2 20 h 00 Samedi 28 novembre Essais libres 3 17 h 30 Samedi 28 novembre Qualifications 21 h 00 Dimanche 29 novembre Course 19 h 00

Où se déroule le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Le circuit international de Lusail se trouve juste à l’extérieur de la ville de Lusail, au nord de Doha, au Qatar.

La piste mesure 5,4 km de long et sa ligne droite principale s’étend sur 1 km. Inauguré en 2004, le circuit a accueilli la même année la première édition du Grand Prix moto du Qatar.

En 2007, un éclairage extérieur permanent a été installé pour permettre au circuit d’accueillir des courses de nuit. L’année suivante, le Grand Prix moto du Qatar 2008 est devenu la première course nocturne de l’histoire du MotoGP. La première édition du Grand Prix du Qatar de F1 s’est tenue en 2021. Avant la deuxième édition du Grand Prix en 2023, le circuit a été modernisé et sa capacité est passée de 8 000 à 52 000 places.

Lando Norris détient actuellement le record du tour à Lusail, après avoir signé un chrono de 1 min 22 s 384 au volant de sa McLaren lors du Grand Prix 2024.

À quoi s’attendre lors du Grand Prix du Qatar 2026 ?

Le Grand Prix du Qatar s’est tenu pour la première fois en novembre 2021 sur le circuit international de Lusail. En raison de la Coupe du monde de la FIFA en 2022, il n’a retrouvé le calendrier de la F1 qu’en 2023, mais les organisateurs ont conclu un accord pour le maintenir pendant au moins dix ans.

La course est l’une des quatre épreuves nocturnes du calendrier actuel de Formule 1 (Abou Dhabi en fait également partie). Le spectacle n’en est que plus saisissant, les lumières éclairant la piste et l’horizon. Les températures sont aussi nettement plus fraîches la nuit, pour le plus grand bonheur de certains spectateurs.

Outre l’action sur la piste, un billet pour le Grand Prix du Qatar donne accès à d’autres divertissements. Tous les types de billets permettent d’assister aux concerts organisés après la course, auxquels participent de grandes stars internationales de la musique. L’an dernier, Seal et Metallica étaient à l’affiche.

Si assister de près à l’un des grands temps forts de la saison de F1 ne suffit pas, vous pourrez également profiter de tout ce que la ville de Doha a à offrir.

C’est une ville belle et animée, riche d’une culture qui lui est propre, où les choses à faire et à voir ne manquent pas : restaurants gastronomiques, nombreux centres commerciaux, sites remarquables et merveilles naturelles, entre autres.

Après avoir accueilli plusieurs événements majeurs ces dernières années, comme la Coupe du monde de la FIFA 2022, Doha est rapidement devenue une destination de premier plan au Moyen-Orient pour les voyageurs amateurs de sport et de loisirs, avec des expériences adaptées à tous les budgets.

Les fans de F1 qui viendront suivre l’action sur la piste arriveront à Doha à la période idéale pour profiter d’autres activités dans les environs. De novembre à mars, la météo dans la région est plus propice aux excursions et aux sorties en plein air.