Après des reports et des changements de calendrier plus tôt dans la saison, cela fera près d’un an que les légendes de la F1 n’auront pas été vues au Moyen-Orient lorsque les stars de la discipline arriveront au circuit international de Lusail pour le Grand Prix du Qatar 2026, le dernier week-end de novembre (du 27 au 29). Ne manquez pas l’événement : réservez vos billets dès aujourd’hui.

Les passionnés asiatiques de F1 attendent avec impatience le retour des pilotes les plus célèbres de la planète dans la région. Si Kimi Antonelli et McLaren ont dominé la majeure partie de la saison, Lewis Hamilton, Max Verstappen et Charles Leclerc ont tous haussé leur niveau de jeu dernièrement et chercheront à rester compétitifs jusqu’à la fin de la campagne. Verstappen visera une remarquable quatrième victoire consécutive au Qatar en novembre.

Pour la troisième année consécutive, le Grand Prix du Qatar ouvrira un dernier enchaînement de deux courses. L’ultime épreuve de 2026, le Grand Prix d’Abou Dhabi, se tiendra une semaine plus tard, le 6 décembre, sur le circuit de Yas Marina. Il faudra ensuite patienter trois mois avant le début de la saison 2027 de F1.

Que vous recherchiez une place en tribune, un billet d’accès général ou une expérience VIP, il existe des billets pour le Grand Prix du Qatar adaptés à tous les goûts et à tous les budgets. GOAL vous explique où les acheter, combien ils coûtent et quel est le programme de cette nouvelle visite de la F1 au circuit international de Lusail.

Quand se déroule le Grand Prix de F1 du Qatar 2026 ?

Le Grand Prix du Qatar 2026 se déroule sur tout le week-end, du vendredi 27 au dimanche 29 novembre.

Date Heure locale Billets Circuit (lieu) Dimanche 29 novembre 19 h 00 (AST) Billets Circuit international de Lusail (Lusail)

Comment acheter des billets pour le Grand Prix de F1 du Qatar 2026 ?

Les fans peuvent acheter des billets pour le Grand Prix de F1 du Qatar 2026 auprès de plusieurs vendeurs. Ils sont proposés sur la plateforme de billetterie de la Formule 1, accessible directement depuis le site officiel de la F1, ainsi que sur celle du circuit international de Lusail, gérée directement par le circuit.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les fans peuvent également se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs que leurs billets sont valides et arriveront à temps pour la course.

Combien coûtent les billets pour le Grand Prix de F1 du Qatar 2026 ?

Le prix officiel d’un billet adulte de trois jours pour le Grand Prix du Qatar 2026 varie de 600 QAR (environ 165 USD) à 2 000 QAR (environ 548 USD) pour les accès standard. Toutes les places standard en tribune et les options debout sont proposées sous forme de billets numériques de trois jours, valables du vendredi au dimanche.

Catégorie de billet et emplacement Prix pour 3 jours en QAR (USD) Principales caractéristiques des places Tribune principale (zones A/B, C/D, E/F) 2 000 QAR (548 USD) Places numérotées et couvertes face à la ligne de départ et d’arrivée ainsi qu’à la voie des stands Tribune nord 1 500 QAR (411 USD) Places couvertes situées au bout de la ligne droite principale Tribunes des virages 2, 3 et 16 1 000 QAR (274 USD) Tribunes non couvertes donnant sur des virages clés Accès général (« Lusail Hill ») 600 QAR (165 USD) Espaces debout en plein air avec vue sur la piste

À l’approche de l’événement, consultez les sites officiels de la F1 et du circuit international de Lusail pour obtenir davantage d’informations, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Programme du week-end du Grand Prix de F1 du Qatar 2026

Les séances d’essais, les qualifications et la course du Grand Prix du Qatar se répartissent sur trois jours, selon le programme ci-dessous :

Date Séance Heure locale (AST) Vendredi 27 novembre Essais libres 1 16 h 30 Vendredi 27 novembre Essais libres 2 20 h 00 Samedi 28 novembre Essais libres 3 17 h 30 Samedi 28 novembre Qualifications 21 h 00 Dimanche 29 novembre Course 19 h 00

Où se déroule le Grand Prix de F1 du Qatar 2026 ?

Le circuit international de Lusail est un circuit automobile situé juste à l’extérieur de la ville de Lusail, au nord de Doha, au Qatar.

La piste mesure 5,4 km de long et sa ligne droite principale s’étend sur 1 km. Le circuit a ouvert en 2004 et a accueilli la première édition du Grand Prix moto du Qatar la même année.

En 2007, un éclairage extérieur permanent a été installé pour permettre au circuit d’accueillir des courses nocturnes. L’année suivante, le Grand Prix moto du Qatar 2008 est devenu la première course nocturne de l’histoire du MotoGP. La première édition du Grand Prix de F1 du Qatar s’est déroulée en 2021. Avant la deuxième édition, en 2023, le circuit a été modernisé et sa capacité est passée de 8 000 à 52 000 places.

Lando Norris détient actuellement le record du tour à Lusail, établi en 1 min 22 s 384 au volant de sa McLaren lors du Grand Prix 2024.

À quoi s’attendre lors du Grand Prix du Qatar 2026 ?

Le Grand Prix du Qatar s’est tenu pour la première fois en novembre 2021 sur le circuit international de Lusail. En raison de la Coupe du monde de la FIFA 2022, il n’est revenu au calendrier de la F1 qu’en 2023, mais les organisateurs avaient conclu un accord pour le maintenir pendant au moins dix ans.

La course est l’une des quatre épreuves nocturnes du calendrier actuel de Formule 1, tout comme Abou Dhabi. Les lumières qui éclairent la piste et la silhouette de la ville rendent le spectacle encore plus palpitant. Les températures sont également nettement plus fraîches la nuit, au grand soulagement de certains spectateurs.

Un billet pour le Grand Prix du Qatar ne donne pas seulement accès à l’action sur la piste : il permet aussi de profiter d’autres divertissements. Tous les types de billets garantissent l’accès aux concerts d’après-course, qui accueillent de grandes stars internationales de la musique. L’an dernier, Seal et Metallica étaient les têtes d’affiche.

Et si assister sur place à l’un des grands moments de la saison de F1 ne suffit pas, vous pourrez aussi profiter de tout ce que Doha a à offrir.

Cette ville dynamique et magnifique possède une culture riche et offre une multitude de choses à faire et à voir : restaurants gastronomiques, nombreux centres commerciaux, sites remarquables, merveilles naturelles et bien plus encore.

Grâce à l’accueil récent de plusieurs événements de premier plan, comme la Coupe du monde de la FIFA 2022, Doha est rapidement devenue une destination majeure du Moyen-Orient pour les voyages sportifs et de loisirs, avec des expériences adaptées à tous les budgets.

Les fans de F1 qui souhaitent profiter de toute l’action sur la piste arriveront à Doha à une période idéale pour découvrir d’autres activités dans les environs. De novembre à mars, la météo de la région est plus propice aux excursions et aux sorties en plein air.